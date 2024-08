Emília “cola” em Bolsonaro e Yandra recebe apoios do PSD e Republicanos 

A temperatura nos bastidores da política aracajuana começa a subir! Terminado o prazo para a realização das Convenções Partidárias, a terça-feira (6) foi bastante movimentada com mudanças de posicionamentos e novas adesões para as duas candidaturas que vem polarizando a disputa na capital nos últimos meses: a vereadora Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União).

De um lado, muito questionada por não se posicionar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por não declarar apoio às bandeiras nacionais do PL, de defesa da vida e da família, Emília surpreendeu muita gente ao externar um vídeo ao lado de Bolsonaro, onde se declara politicamente para ele, quando ele também retribui num gesto simpático a candidata do PL em Aracaju.

Emília vem perdendo o apoio de representantes bolsonaristas em Sergipe como o ex-deputado João Fontes; o deputado estadual Luizão Dona Trump e outros que serão anunciados em breve por Yandra Moura, que tem seu programa de governo próprio, agradando em alguns pontos aliados de Bolsonaro e em outros correntes políticas diversas. O vídeo de Emília com o ex-presidente é como se fosse para “marcar seu território” e não permitir que seus adversários atuem naquele segmento.

Mas se por boa parte da terça-feira o assunto foi a “colada” de Emília em Jair Bolsonaro, no final do dia chamou muito a atenção mais um evento promovido pela coligação de Yandra Moura, onde ela recebeu a declaração de apoio formal de vereadores de Aracaju do PSD e do Republicanos: o experiente Nitinho e o presidente da Câmara Municipal Ricardo Vasconcelos, além do Pastor Eduardo Lima, respectivamente.

Estamos falando de três parlamentares que têm uma relação muito boa com o governador Fábio Mitidieri, mas que já tinham demonstrado insatisfação com a “pífia” gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e que tem o projeto de “continuidade” por seu candidato nas eleições deste ano. Nitinho tem mais história ao lado de Mitidieri do que muita gente por aí, e Ricardo Vasconcelos sempre ponderou pelo fortalecimento e independência do parlamento, afrontada vez ou outra pelo Executivo atual.

Faltando quase uma semana para o início da campanha, Emília recorreu a Jair Bolsonaro e Yandra conquistou mais apoios importantes para a sua caminhada. Os demais ainda tentam se organizar e seus aliados, sem discurso, partem para posturas “desesperadas” nas redes sociais. A terça-feira revelou que a política tradicional mudou e que os políticos também estão evoluindo. O que é muito positivo para o povo…

Veja essa!

Ao declarar seu apoio para Yandra Moura, o vereador Nitinho (PSD) fez inúmeros elogios à postura da deputada federal que há meses vem percorrendo os bairros mais periféricos de Aracaju, ouvindo a população. “Yandra é jovem com disposição para trabalhar e cuidar do seu povo. Conte com esse simples amigo, vou para as ruas e vou arregar as mangas”.

E essa!

Já o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Vasconcelos (PSD) pontuou que ele é um “homem de palavra” e que “não fica em cima do muro”. “(O apoio) é uma questão de dias melhores para a nossa cidade. Lealdade não se tem entre quatro paredes, dando cargos a ninguém; lealdade é compromisso com o recurso público e com o povo”.

Eduardo Lima

Já o vereador Eduardo Lima do Republicanos explicou que o apoio para Yandra foi uma decisão fácil de ser tomada. “Entendo que este é o caminho certo para Aracaju Avançar! É o caminho certo para Aracaju continuar avançando”.

Yandra & Belivaldo

No ato realizado em um hotel na Orla de Aracaju, o candidato a vice-prefeito Belivaldo Chagas (PODE) fortaleceu seu compromisso em ajudar a deputada federal a promover uma grande gestão, equilibrando sua juventude e sagacidade com a experiência e seriedade.

Emília & Bolsonaro I

No vídeo postado nas redes sociais de Emília Corrêa em que ela se encontra com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a candidata a prefeita de Aracaju agradeceu as palavras de incentivo “do nosso presidente Jair Bolsonaro. Obrigada Capitão! Vamos seguir em frente com o projeto de construção da Nova Aracaju”.

Emília & Bolsonaro II

“Emília é nossa candidata a prefeita de Aracaju e eu desejo a ela boa sorte e felicidades. Somos escravos das nossas escolhas. Tenho certeza, pela vida pregressa dela, pelas posições que ela já ocupou no Estado, acho que vai dar muito certo”, elogiou Jair Bolsonaro, no vídeo postado ao lado da vereadora.

Valadares & Edvaldo

A vinda de Valadares Filho de BSB para atuar ativamente do processo eleitoral de Aracaju não foi em vão! Cotado para ser o candidato a vice-prefeito de Luiz Roberto (PDT), VF não obteve êxito e, com a chegada do Solidariedade ao projeto, ele acaba se der anunciado como novo secretário de governo da PMA, ao lado de Edvaldo Nogueira. É mole? “Dindinha já dizia: tu vai ver coisa…”.

Bomba!

Vem aí outro anúncio de apoio que, possivelmente, vai dar muito o que falar nos bastidores da política aracajuana. O grau de insatisfação de algumas pessoas com “falsas promessas” parece ter chegado ao limite. Vem um apoio que, se confirmado, promete dar o que falar…

Olha a Alese!

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), promoverá o seminário intitulado “Importância da inclusão dos grupos reflexivos como intervenção na política de enfrentamento à violência e sua articulação com os serviços e programas de atendimento às mulheres”. O evento acontecerá no dia 19 de agosto, a partir das 14h, no plenário da Alese.

“Agosto Lilás”

Este seminário faz parte das ações do agosto Lilás, uma campanha que visa o combate à violência doméstica e a promoção dos direitos das mulheres. O evento contará com a presença de especialistas e profissionais renomados que discutirão estratégias e práticas para aprimorar as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

Maísa Mitidieri

A deputada estadual Maisa Mitidieri reforça a importância do evento e convida a toda comunidade para fazer parte desse momento. “Através do seminário, poderemos fortalecer nossas redes de apoio e influenciar políticas públicas, contribuindo assim para a construção de um ambiente mais seguro e igualitário para todas as mulheres. Com isso, acredito que a participação de diversas áreas da sociedade se faz necessárias para que possamos engrandecer ainda mais essa ocasião”, afirma a parlamentar.

Certificados

Os participantes receberão certificados de participação. As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição através do link. Para mais informações, entre em contato com a equipe da Procuradoria da Mulher pelo telefone (79) 3216-6824.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

