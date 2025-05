Emília Corrêa acerta com Forró Caju descentralizado e rico em diversidade

Por Habacuque Villacorte

Aos poucos a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), vai superando as adversidades e “acalmando” as críticas contra a sua gestão, iniciada em janeiro passado, após receber uma “herança maldita” do ex-prefeito que “vendia” uma cidade que parecia só existir no seu “marketing fantasioso”, mas que na realidade representava uma gestão bastante irregular, repleta de problemas que eram jogados “embaixo dos tapetes vermelhos” e que silenciava diante do crescimento indevido e desordenado da cidade.

Se ainda existem problemas na gestão de Emília, como na coleta do lixo por exemplo, o que se vê desde o início do ano é um “esforço concentrado” de algumas áreas da administração e até algumas críticas indevidas. O compromisso de renovação (e modernização) da frota do transporte coletivo é sim um avanço e, mesmo com algumas falhas, houve coragem para mudar e cumprir a promessa de campanha; os patinetes elétricos, tão contestados, hoje já fazem parte da “fotografia da cidade”…

Emília teve coragem de promover mudanças necessárias na Saúde, embora seja fundamental que a população possa sentir a evolução lá na “ponta”, com um atendimento de excelência nos postos de Saúde, nas UPAs e unidades administrativas. Os salários seguem em dia, a promessa do IPTU congelado foi cumprida e agora já foi aprovado pelos vereadores o projeto da PMA que concede a remissão dos débitos com o imposto para contribuintes em condições específicas.

A prefeita de Aracaju demonstra sensibilidade e passa a gerir a cidade com um olhar mais direcionado ao social, aos mais humildes, a quem está endividado e com dificuldade para honrar seus compromissos com a PMA. Nos dias chuvosos, as conhecidas “enchentes” e os “velhos alagamentos” voltaram à tona, mas os auxiliares de Emília foram para a linha de frente, visando minimizar o sofrimento daqueles que mais precisam do serviço público.

Obras “esquecidas” pela prefeitura, como o viaduto da Hermes Fontes, agora já estão sendo monitoradas; a parceria com o Hospital Universitário já tem uma sinalização positiva para evoluir na prestação de importantes serviços de Saúde para os mais pobres; o “emaranhado” de fios acumulados por décadas na região central da cidade, representando um grande risco para inúmeros comerciantes e milhares de comerciários, está sendo resolvido após parcerias com a iniciativa privada.

E a “cereja do bolo” foi o anúncio do Forró Caju, uma festa que faz parte do calendário de eventos não apenas da capital, mas que está dentro das tradições culturais e dos festejos juninos do nosso Estado. A programação é rica pela diversidade, com um “mix” de artistas renomados da música nordestina e brasileira, agradando públicos diversos, com o forró tradicional, eletrônico, o sertanejo e o arrocha, sem deixar de valorizar a “prata da casa”, com boa representatividade de artistas aracajuanos.

Atacada desde a campanha por ser Cristã e Evangélica, Emília não se limitou em inovar na programação artística do Forró Caju, como já tinha feito nas celebrações do aniversário da capital, mas descentralizou a festa, democratizando o acesso para quem reside no Augusto Franco (Zona Sul) e no Bugio (Zona Norte) possa prestigiar as apresentações, fortalecendo os comércios locais, sem deixar de preservar a tradição dos Mercados Setoriais, no centro da cidade. Aracaju “respira” um novo tempo…

Veja essa!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou nessa terça-feira (6), a programação oficial do Forró Caju 2025. Entre as atrações confirmadas estão: Wesley Safadão, Mestrinho, Limão Com Mel, Matheus e Kauan, Simone Mendes, Natanzinho Lima, entre outros nomes de projeção local e nacional. Na ocasião, também foi anunciado a ampliação dos festejos juninos nos bairros da capital.

E essa!

“Estamos buscando, com responsabilidade e compromisso, realizar mais uma edição memorável do Forró Caju. O evento será descentralizado, com o objetivo de levar a festa para perto das comunidades, fortalecer o comércio local e movimentar a economia. A ideia é garantir que todos possam vivenciar o clima de São João, seja no centro ou nos bairros. Mais de 60% das atrações serão compostas por talentos de Aracaju”, comemorou a prefeita Emília Corrêa.

PMA/CMA/HU

Falando em Emília, a prefeita reuniu líderes da secretaria de Saúde, da Câmara Municipal de Aracaju e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) para discutir as emendas impositivas de custeio e investimento indicadas em 2024 para serem executadas em 2025. Com elas, os vereadores indicam projetos para serem, obrigatoriamente, aplicados nas leis orçamentárias.

Melhorar assistência

No encontro, estiveram presentes Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores, Ângela Maria da Silva, superintendente do Hospital Universitário, e a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, acompanhada da diretora financeira da pasta, Cristiane Sisto. Os depoimentos foram de partilha, com a prefeita, dos principais desejos para saúde e do levantamento de demandas relacionadas à melhoria da assistência na rede municipal.

Ricardo Vasconcelos

Ricardo Vasconcelos, mediou a reunião e destacou que o Hospital Universitário já tem uma boa estrutura e excelentes profissionais, mas está sendo subaproveitado. “A gente precisa rever essas questões de emendas que estão ainda para serem liberadas, que inclusive, de forma equivocada pela gestão anterior, teve os seus empenhos cancelados. Isso está trazendo um transtorno enorme, porque a gente, por exemplo, está deixando de adquirir um tomógrafo, que já tem os recursos, mas estamos sem empenho para aquela unidade”, disse.

Sergipe Oil & Gas

Sergipe, um dos estados com maior potencial para exploração de óleo e gás no Brasil, receberá, de 23 a 25 de julho de 2025, a quarta edição de um evento que já se tornou referência nacional para o setor, o Sergipe Oil & Gas (SOG25). O Centro de Convenções AM Malls de Aracaju acolherá novamente a feira e as atividades técnicas, que voltarão a acontecer de forma integrada e com total acessibilidade para todos os profissionais do setor.

Inscrições gratuitas

A expectativa dos organizadores é que nessa quarta edição o público seja de 3,5 mil visitantes, uma ampliação expressiva, considerando que no ano passado 2.650 pessoas passaram pelo espaço. As inscrições serão gratuitas e qualquer pessoa poderá participar, especialmente se for profissional ou tiver interesse no segmento.

Jazidas de óleo e gás

O setor de óleo e gás em Sergipe tem não somente uma atividade própria bastante intensa e diversificada em relação a outros estados do Brasil, mas um grande potencial de desenvolvimento devido à descoberta de expressivas jazidas de óleo e gás offshore (no mar), pela Petrobras, nos últimos anos. O aproveitamento dessas jazidas já está em fase de planejamento, com a próxima construção dos ativos necessários para colocá-las em produção ainda nesta década.

Navios para produção

A Petrobras, inclusive, vai contratar dois navios FPSO (plataforma flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás). A sigla é a abreviação em inglês para Floating Production Storage and Offloading. Esses navios irão garantir a produção nos próximos anos. “Isso vai movimentar não só o setor de óleo e gás, mas toda a economia local, pois será necessário criar uma infraestrutura para o escoamento desses hidrocarbonetos”, destaca um dos organizadores do SOG25, Nicolás Honorato, que complementa dizendo que existe a possibilidade de descoberta de novas reservas no entorno dessas áreas.

Nicolás Honorato

Além disso, a exploração e produção em terra têm uma diversidade de empresas com diferentes tamanhos de ativos de produção e muito potencial. Sergipe tem o campo de Carmópolis, o mais prolífico do onshore brasileiro, e muitos outros em produção com novas descobertas, que dinamizam muito a economia local. “Com essa produção em expansão, tanto em terra quanto no mar, Sergipe justifica um evento como o SOG25, para mostrar essas oportunidades e para que as pessoas se encontrem para realizar negócios”, conclui Nicolás.

Nitinho

“As denúncias de fraudes contra idosos beneficiários do INSS exigem investigações amplas, profundas e transparentes”. É o que defende o deputado federal Nitinho Vitale (PSD). “Quem roubou aposentado que apodreça na cadeia”, sentencia o parlamentar.

CPI Mista

Ele escolheu assinar o requerimento para criação de uma Comissão Mista de Inquérito (CPMI) para conduzir as investigações de desvio de salários dos aposentados com a suposta participação de autoridades, servidores de carreira, associações criminosas e sindicatos fraudulentos.

Crime inaceitável

“Uma CPI Mista, com investigações conduzidas por senadores e deputados federais, no Senado e na Câmara Federal, dará ampla divulgação ao esquema de fraudes contra o segmento mais vulnerável da sociedade”, explicou o parlamentar. “Sou a favor do povo saber o nome e a cara de cada um desses ladrões. Quanto maior visibilidade, melhor”, revolta-se Nitinho. “Trata-se de um crime inaceitável. A classe política não tem o direito de acobertar esse escândalo. Lugar de criminoso é na cadeia”, condenou.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) declarou apoio firme à criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar assinou o requerimento para a instalação da comissão e destacou a necessidade de uma apuração célere e rigorosa sobre os descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

Alessandro Vieira II

“Assinei o pedido de CPMI do INSS. O roubo de dinheiro de aposentados e pensionistas é um escândalo que não pode cair no roteiro tradicional brasileiro de impunidade e esquecimento. Precisamos de apuração rápida e punição dura para todos os envolvidos”, afirmou o senador.

Alessandro Vieira III

Para Alessandro Vieira, o caso exige ação institucional firme e vigilância contínua por parte do Congresso Nacional. “Desviar bilhões de reais de aposentados e pensionistas é mais do que um escândalo, é uma crueldade. E não dá para aceitar ver tudo isso sendo ignorado, minimizado ou encoberto. A investigação vai jogar luz sobre o que muitos querem esconder. Em um caso dessa gravidade, é fundamental garantir investigação séria, punição exemplar e proteção aos mais vulneráveis”, reforçou.

Breno Garibalde I

Durante sessão ordinária na Câmara de Aracaju, o vereador Breno Garibalde usou o pequeno expediente para ressaltar vitórias importantes do mandato. Uma delas é relacionada à determinação do Ministério Público Estadual para a anulação do decreto que permitia o uso de catracas duplas no transporte público de Aracaju.

Breno Garibalde II

“Essa luta, a gente travou aqui na casa e é uma vitória para todo o povo da nossa cidade. Quero aproveitar para parabenizar o trabalho da promotora Euza Missano nessa e em outras pautas que o mandato tem em comum com ela no MPE”, declarou o parlamentar.

Ainda em sua fala, Breno falou também de mais uma conquista do mandato como vereador, que é sobre retirada da fiação exposta e pendurada em diversos pontos da capital sergipana. Essa é uma bandeira defendida pelo parlamentar desde a chegada na Câmara de Aracaju.

Breno Garibalde III

“Quero parabenizar também a gestão municipal que se somou à causa e está trabalhando nas soluções, em parceria com o Ministério Público de Sergipe e a Energisa. A fiação remanescente, que não servia para nada, está sendo retirada para finalmente acabar com aquele emaranhado de fios que causam diversos transtornos para a população aracajuana. Fico muito feliz de ver essas pautas andando. É assim que a gente faz política e vamos continuar fazendo”, concluiu Breno.

Rodrigo Fontes I

O vereador Rodrigo Fontes prestigiou a abertura da edição 2025 da Segundona do Turista, realizada na centenária Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), marca o início dos festejos juninos e celebra a cultura sergipana com apresentações de forró tradicional e quadrilhas juninas. A programação inaugural contou com shows de Mimi do Acordeon, Erivaldo de Carira e a Quadrilha Junina Século XX.

Rodrigo Fontes II

Fontes destacou a relevância do evento para a cultura e economia local. “A Segundona do Turista é uma iniciativa que valoriza nossos artistas e movimenta a economia da cidade. É gratificante ver a Rua São João viva, com moradores e turistas celebrando juntos nossas tradições”, afirmou o parlamentar. O projeto tem como objetivo descentralizar a cultura e promover os talentos locais, com apresentações de trios pé de serra, quadrilhas juninas e bandas de forró tradicional. A Segundona do Turista se consolidou como um dos principais eventos culturais do estado, contribuindo para manter o clima festivo no “país do forró” até dezembro e incentivando o turismo local.

Acordo MPF & UFS

Em cumprimento a acordo judicial firmado em outubro de 2024 entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a universidade lançou edital de concurso público com reserva de 30% das vagas disponíveis a candidatos negros. A medida tem o objetivo de começar a repor 41 vagas que deixaram de ser destinadas à ação afirmativa de cotas raciais nos concursos públicos da universidade para professor efetivo.

Ação Civil Pública

O acordo judicial foi celebrado no âmbito de uma ação civil pública movida pelo MPF e contou com a participação da Educafro Brasil e do professor universitário e advogado Ilzver Mattos, que fizeram parte da ação como amici curiae – especialistas que auxiliam a Justiça em causas complexas.

Martha Figueiredo

“Esse é o primeiro edital da UFS com previsão de vagas 10% superior aos 20% já estabelecidos em lei, uma verdadeira conquista do movimento negro de Sergipe que, ao longo dos anos, vem denunciando falhas na aplicação das cotas para negros em concursos. É o resultado de sua luta por reparação pelas desigualdades causadas pelo racismo”, destaca a procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Martha Figueiredo.

Projeto selecionado

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) teve seu projeto “Programa Aluno Cidadão – Cidadania em Movimento” selecionado no edital nacional promovido pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O projeto foi elaborado pelos gestores regionais do PCTI, o desembargador Josenildo dos Santos Carvalho e o juiz Antônio Francisco de Andrade, e receberá o valor de R$18.400,00 para sua execução.

Edital

O resultado final do edital de chamada pública aos Tribunais Regionais do Trabalho foi publicado, por meio do Ofício Circular ASPRODEC/GP Nº 25. Divulgado no início deste ano pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o edital estabeleceu que cada TRT poderia apresentar até três projetos, com limite de R$ 20 mil por proposta. As ações deveriam estar alinhadas aos objetivos do PCTI, promovendo abordagens inovadoras e não convencionais de atuação.

Trabalho infantil

A chamada pública, conduzida pelo Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, coordenador nacional do programa, teve como objetivo selecionar propostas inovadoras de todos os Tribunais Regionais do Trabalho a fim de contribuírem com a erradicação do trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Além do TRT/SE, outros Tribunais tiveram projetos selecionados, refletindo o engajamento coletivo da Justiça do Trabalho na promoção de trabalho digno e livre de exploração.

