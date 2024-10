Emília Corrêa deu um “nó tático” no “Marketing do Mal” e no “Sistemão”

O candidato governista para a Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), apostou alto, sinalizando que a também candidata Emília Corrêa (UNIÃO) iria participar do debate promovido pela TV Sergipe (Afiliada da Rede Globo no Estado), na noite da sexta-feira (29), mas a vereadora ouviu sua equipe de trabalho e, liderando de forma disparada todas as pesquisas de intenção de votos, ela fez um comunicado público para justificar sua ausência e optou por realizar uma live ao lado do seu candidato a vice-prefeito, o também vereador Ricardo Marques (Cidadania).

Diferente da avaliação de muita gente, este colunista respeita as regras que foram determinadas e aprovadas junto à TV Sergipe para o debate, mas avalia como acertada a ausência de Emília Corrêa. E aqui não se trata de “torcida organizada” ou “avaliação contaminada”, mas avaliando friamente o cenário, aquela era a última chance para seu adversário tentar desgastá-la, seja manipulando ou editando uma fala, seja partindo para o ataque contra a vereadora. Para muitos seria mais um debate, como outro qualquer, mas pela “estrutura montada” por trás dele, está provado que não…

Nesta campanha eleitoral, Emília e Ricardo estão enfrentando duas máquinas administrativas, o governo do Estado e a prefeitura de Aracaju, que trabalharam sem limites, durante todo o primeiro e segundo turnos para tentar ajudar politicamente a candidatura de Luiz Roberto. O Partido dos Trabalhadores e o PSOL, mais alinhados com o governo federal, agora no turno decisivo, também sinalizaram para uma suposta aproximação com o pedetista, configurando a presença de mais uma “máquina”, ou seja, é sim o que ficou conhecido como “SISTEMÃO”!

Quando Emília Corrêa anunciou, nos “45 minutos do segundo tempo”, que não iria ao debate, naquele momento ela surpreendeu a todos, inclusive ao seu adversário. Existiam rumores desde cedo que ela poderia não participar, mas pela proximidade do debate, poucos imaginavam que a candidata ainda tomaria alguma decisão contrária. Em plena sexta-feira a noite, podemos dizer que ela “travou o Sistema”, que visivelmente estava todo preparado para tentar destruí-la, seja dentro da emissora com Luiz Roberto, seja nas redes sociais com uma “militância” instruída pelo “Marketing do Mal”…

Não indo para o debate da TV Sergipe, Emília deixou seu adversário numa “saia justa”, porque não se preparou para algo diferente e, indo para a emissora, foi entrevistado, falou de propostas, mas foi pouco produtivo; pior que, assim como fez durante toda a campanha, não conseguiu jogar o eleitorado contra Emília, que também ao vivo estava em uma live, conversando com o povo, respondendo todos os questionamentos e longe de qualquer tipo de agressão! Sim, Emília foi agredida! Sua dignidade, sua honra, sua capacidade foram questionadas, inclusive pelo fato de ser mulher!

A campanha de Luiz Roberto errou sucessivas vezes e subestimou a inteligência do eleitorado e a própria Justiça Eleitoral. Imaginou que alguns “segredos” continuaram “dormindo em berço esplêndido”! Tem coisas que nem o “segredo de Justiça” é capaz de conter! A liderança de Emília represente um anseio popular, um sentimento por mudança contra um “SISTEMA” que parece enraizado no Poder que está disposto a “TUDO” para não perder esta eleição. Ao não ir para o debate da TV Sergipe, Emília deu um “nó tático” no “Marketing do mal” e no “SISTEMÃO“…

Veja essa!

Quem conhece os bastidores da política sergipana, percebeu as movimentações “orquestradas” pelo “Marketing do Mal” no entorno do debate da TV Sergipe, já montado para construir narrativas desesperadas para tentar desgastar Emília Corrêa no “apagar das luzes”. Ficou tão “configurado” que, desde o debate até as últimas horas do sábado (26), usaram tudo o que falaram desde o primeiro turno para atingir a candidata do PL…

E essa!

As propostas de Emília e Luiz Roberto já são bem conhecidas dos aracajuanos. É evidente que havia uma parcela da população esperando pelo debate da TV Sergipe, mas o “impacto negativo” de sua ausência foi mínimo! O eleitorado já está decidido em quem vai votar e, sendo atacada de todas as formas por seu adversário, Emília só poderia esperar o pior neste momento decisivo, onde só ela tinha o que perder e onde só Luiz poderia tentar se beneficiar…

Família Moura

Luiz Roberto e seu marketing erraram durante toda a campanha agredindo seus adversários e até alguns aliados. No primeiro turno, para tirar Yandra Moura (UNIÃO) da disputa, atacaram sem limites seu pai, o ex-deputado André Moura, a prefeita (e mãe de Yandra) Lara Moura e até seu irmão, que nem político é. Não respeitaram nem a memória do saudoso Reinaldo Moura (in memoriam), que tinha um carinho especial por sua neta que hoje é deputada federal.

Errou feio I

E no segundo turno Luiz e seu marketing passaram dos limites, principalmente no “protesto fake” no entorno da Maternidade Lourdes Nogueira e com as presenças de figuras importantes como a deputada federal Delegada Katarina (PSD); a candidata/delegada/aliada Danielle Garcia (MDB) e a primeira-dama do Estado e secretária Érica Mitidieri (PSD). Aquilo pegou tão mal que a vantagem de Emília só aumentou diante daquele “fake News”…

Errou feio II

E mesmo com decisões da Justiça Eleitoral determinando a retirada daquela propaganda enganosa, ainda assim a campanha de Luiz Roberto apostou alto e deixou “esticar a corda”! Insistiu no erro, algo que não era comum por parte do “Marketing do Mal”. Talvez seja o “cansaço”, igual ao projeto político que representa! Sendo propositiva e ficando longe de polêmicas, Emília se consolidou, deixando seus adversários sem saber o que dizer para lhe atacar e tentar desgastar.

Bomba!

Pior que a Polícia Federal atuou, logo após o debate da TV Sergipe, pelas ruas de Aracaju para apurar denúncias de supostas compras de votos e identificou um escritório que parecia “dar plantão” com reuniões suspeitas de “microempresários” numa proposta de R$ 500 via pix, supostamente em troca de votos. Isso, estranhamente, alguns setores “esqueceram de noticiar”…

Exclusiva!

Lembram da “Festa do Milho” que este colunista anunciou a semana toda? Dizem que o bolo ficou tão saboroso que atraiu muita gente, de vários bairros periféricos de Aracaju. Como não dava para todo mundo, a solução foi “inflacionar” os preços e cobrar de R$ 500 a R$ 1.500 pela fatia do bolo? É mole? Cadê o Procon?

Olha o gaiato!

Diante da insistência deste colunista em alertar sobre a chegada das “espigas de milho” que vieram da alagoana ATALAIA e da “Santa Aparecida das Minas Gerais“, um “gaiato” entrou em contato, com muita reserva, e pediu: “quando souber onde estão distribuindo essa ‘canjica’ me avise! Desde o São João que eu sonho com o cheiro do milho! Pode ser assado ou cozido, mas guarde umas espigas para mim”. É mole?

Pesquisa Quaest

Falando na TV Sergipe, na noite do sábado (27) a emissora divulgou a segunda pesquisa Quaest para o 2º turno com os votos válidos da disputa para prefeito de Aracaju. Emília lidera com 62% contra 38% de Luiz Roberto. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 26 de outubro, ouvindo 1.000 aracajuanos em um intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de 3%, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SE-04344/2024.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com