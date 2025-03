Emília Corrêa já começa a cumprir a promessa dos ônibus elétricos 

Diante de um início de gestão “turbulento”, com muitas mazelas deixadas pelo gestor anterior, a atual prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PP), passa a impressão que vive uma luta diária, contra tudo e contra todos, com o objetivo de entregar uma gestão exitosa para a população. Para quem não lembra, a “Leoa de Judá” superou o “Sistemão” em 2024 e era mais do que esperado que seus adversários tentariam a todo custo atrapalhar seu início de trabalho na PMA.

Inclusive, alguns setores da imprensa “quebraram” a tradição dos “100 dias” e partiram para o ataque contra a gestão de Emília Corrêa. Algumas críticas fazem parte do jogo da política, mas outras são completamente desnecessárias, precipitadas e até preconceituosas. Há uma parcela que não digere o fato de a maior autoridade da capital na atualidade ser uma mulher pela primeira vez e logo de um segmento mais conservador.

Mas nem tudo são “flores” para Emília e existem alguns pontos do início de seu trabalho que devem ser revistos ou que poderiam ser melhorados. Por sua vez, e justiça seja feita, a prefeita de Aracaju prometeu ainda durante a campanha eleitoral que promoveria mudanças drásticas no sistema de transporte coletivo da região metropolitana e, mesmo contrariando alguns “interesses financeiros”, ela impôs sua posição e respaldo popular para tomar algumas decisões.

Primeiro ela enfrentou o “jogo de cartas marcadas” já estabelecido pela gestão anterior com a anulação da licitação do transporte coletivo e a realização de um novo processo em seis meses; a decisão incomodou as empresas vencedoras, o Setransp e o prefeito de São Cristóvão, mas Emília foi corajosa, seguiu o Ministério Público e o Poder Judiciário e reconheceu os indícios de irregularidades que cercaram todo o processo de escolha das concorrentes.

Emília também deu um prazo de 60 dias para as empresas que já atuam no sistema iniciassem um processo de reestruturação e agora deu mais 30 dias para que elas “atualizem” suas frotas porque só estarão autorizadas a atuar pelo sistema metropolitano que tiver veículos com idade máxima de 12 anos, com a promessa de forçar ainda mais a renovação em breve. Mas, ainda assim, sugiram “narrativas” para tentar desestabilizar ou desacreditar Emília Corrêa.

Muito cobrada, inclusive na Câmara Municipal por conta de vetos, eis que a prefeita volta a surpreender e começa a cumprir uma de suas promessas de campanha: vai enviar para a CMA apreciar e aprovar um projeto onde o município de Aracaju vai ao mercado para tentar comprar 30 ônibus elétricos, do mesmo modelo que foi testado durante 30 dias recentemente, com ar-condicionado e tecnologia, gerando conforto para os usuários do sistema.

Logo os “críticos de plantão”, que nunca estão plenamente satisfeitos, vão dizer que apenas 30 ônibus novos não resolvem o problema! E é verdade! Mas nem por isso devemos deixar de reconhecer que um primeiro passo está sendo dado em direção àquilo que fora prometido durante a campanha eleitoral. Se “é desse jeito” que a PMA vai viver um “novo tempo”, ainda é cedo para “cravar”, mas se tem gestor em Sergipe que não cumpre o que diz, pelo menos Emília parece “no caminho certo”…

Veja essa!

Bastou o vereador de Aracaju, Vinícius Porto (PSD), fazer uma crítica na CMA ao presidente Lula (PT), para o ex-governador Jackson Barreto “ressurgir” e devolver a cobrança ao parlamentar em tom de provocação. JB é “ardoroso” defensor do governo federal em Sergipe.

E essa!

Em entrevista ao radialista Narcizo Machado, Jackson foi “complacente” com os erros grotescos do governo Lula e, pelo recorte que viralizou nas redes sociais, tentou responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro (Republicanos) pelos problemas que persistem.

Mitidieri e Emília

Sobre o governo de Fábio Mitidieri, Jackson reconheceu que é preciso melhorar em alguns pontos, mas entende que a gestão dele atende as expectativas; já sobre Emília Corrêa, em tom provocativo e carregado de ironias, ele pontua que, “mesmo em tão pouco tempo de trabalho, nada foi feito até agora”!

Olha o MPC/SE!

A equipe do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) recebeu os secretários de Controle Interno e Planejamento do município de Estância no gabinete da Procuradoria Geral para orientar sobre o plano de aplicação dos recursos da outorga da concessão parcial dos serviços de saneamento básico da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Eduardo Côrtes

Durante a reunião, o procurador-geral do MPC-SE reforçou que emitiu uma recomendação conjunta com o Ministério Público Estadual de Sergipe solicitando informações aos prefeitos sobre a destinação dos recursos oriundos do trâmite entre Deso e Iguá. Na oportunidade, ele destacou ainda a importância de divulgar para a sociedade o que a gestão municipal vem fazendo com a quantia recebida por meio de documentos comprobatórios, os valores recebidos, os dados da conta bancária específica e extratos de movimentação.

Dificuldades

A secretária de Controle Interno de Estância, Teresa Costa, aproveitou o encontro para registrar as dificuldades que a gestão enfrenta para elaborar o plano de aplicação dos recursos. “Vamos efetuar uma consulta porque Estância tem uma peculiaridade. É o único município que recebeu recurso não só da outorga, mas também o de indenização, pois a empresa vai utilizar a nossa rede de abastecimento”, explicou.

Alô Socorro!

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores, um Projeto de Lei que assegura o pagamento do 13º salário e das férias para todos os servidores temporários contratados pela gestão municipal. Dentre os beneficiados, estão os professores contratados através de Processo Seletivo Simplificado (PSS), que há alguns anos reivindicavam estes direitos.

Samuel Carvalho

“Nosso compromisso é valorizar quem trabalha pela nossa cidade. Esse projeto garante mais dignidade aos professores temporários e demais servidores contratados via PSS, reconhecendo seus direitos ao 13º e às férias. Estamos atendendo a um clamor de anos dessas categorias”, destacou o prefeito Samuel Carvalho.

Precisa de apoio

No Projeto de Lei, a contratação de professores está prevista no artigo 2º, que dispõe da necessidade de pessoal docente em Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino em decorrência de afastamentos temporários legalmente previstos de servidores efetivos ocupantes do cargo de professor, bem como em decorrência de designação para funções de gestão em Unidades Escolares, quais sejam, Direção, Coordenação e Secretariado Escolar. Já as remunerações, carga horária e jornada de trabalho são fixadas no instrumento de contrato, estipulado no edital de seleção. A proposta segue para votação na Câmara Municipal nos próximos dias.

Olha a Rede!

A Rede Sustentabilidade Sergipe realizou a conferência estadual do partido. O evento aconteceu na Escola do Legislativo Deputado Seixas Dória (Elese), e contou com a presença de dirigentes locais e nacionais da Rede, entre elas, a porta-voz nacional, Heloísa Helena. Na oportunidade, foram escolhidos os novos membros da diretoria da Rede Sustentabilidade no estado de Sergipe. Entre eles, os porta-vozes estaduais do partido Tiele Cardozo e Sidney Porto, juntamente com o novo corpo diretivo, que conduzirão a sigla no Estado de Sergipe.

Sidney Porto

O porta-voz estadual masculino da Rede Sustentabilidade em Sergipe, Sidney Porto, declarou que tem grande satisfação de assumir a missão dada pelos companheiros e companheiras do partido. “A Rede será a voz desse nosso povo que precisa ter seu desenvolvimento local garantido com o devido, alinhamento com a sustentabilidade ambiental, social e econômica das suas atividades.”

Tiele Cardozo

Tiele Cardozo, porta-voz estadual feminina do partido em Sergipe, afirmou que é com imensa alegria, compromisso e responsabilidade que dará continuidade no cargo de porta-voz estadual. “Minha principal bandeira vai ser a mobilização das mulheres sergipanas para reforçar a presença de mulheres na política e dentro do nosso partido. A expectativa é que a gente possa expandir a Rede em Sergipe, abrindo novos diretórios, mas sempre com um olhar direcionado para as mulheres”, disse.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde também esteve presente na conferência e ressaltou que está na Rede Sustentabilidade porque acredita no partido e nas pessoas que o fazem. “Vim para a Rede porque acredito muito nesse partido, nas pessoas que fazem esse partido. Em Heloísa Helena, em Marina Silva, nas pessoas que construíram ideologicamente esse pensamento de país”.

Breno Garibalde II

É isso que precisamos reverberar para Aracaju e todo o estado de Sergipe, que a política tem jeito, mas precisa de pessoas boas que façam a diferença nesse processo. A Rede tem pessoas que pensam diferente, mas trabalham por um bem comum. Política é isso, e é isso que eu vou continuar lutando e tentando fazer dentro da Rede Sustentabilidade em Aracaju, no estado de Sergipe e em todo o Brasil”, disse o parlamentar.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

