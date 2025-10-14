Emília Corrêa já faz “entregas” e a “velha política” não aprendeu com 2024!

Por Habacuque Vilacorte

É evidente que nem a prefeita Emília Corrêa (PL) e nenhum outro postulante para a PMA em 2024 conseguiria resolver todos os problemas encontrados ao longo do exercício de 2025. O princípio dos trabalhos não foi tarefa fácil para a gestora de Aracaju, considerando que muito do que se propagava sobre a capital não passava de uma estratégia de marketing, de pura “ficção”, já que a realidade era bem diferente. Algumas mudanças eram necessárias e as críticas seriam inevitáveis.

Emília contrariou muitos interesses e promoveu algumas medidas administrativas que muita gente chegou a duvidar, durante a campanha eleitoral. Além de ter superado um agrupamento fortíssimo no ano passado, a prefeita de Aracaju carregou ainda a responsabilidade de ser a primeira mulher a gerir a capital, inclusive dentro do bloco que faz oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD). Já era esperado que o “Sistema” atuaria para lhe criar muitas dificuldades.

Em contrapartida, a oposição se demonstrava “afiada” contra a prefeita, com críticas e mais críticas, com instabilidade na base aliada, com diversos questionamentos de ordem judicial e com boa parte da imprensa disposta a “apertar” Emília, analisando todas as suas falas, gestos e movimentos. Um “olhar diferente” já é motivo para muita “fofoca” e especulações. Até a forma de como se comunicar, usando as redes sociais, passou a ser alvo de críticas por parte dos adversários da prefeita.

Mas como toda gestão pública é impessoal, da mesma forma que a gestão anterior que se beneficiou de muitos recursos buscados ainda pela gestão de João Alves Filho (in memoriam) na PMA, agora Emília também tem avançado com pautas modernas, encarando de frente problemas crônicos da cidade, valorizando as minorias e comunidades esquecidas pelo poder público; Emília passou a apresentar resultados, fazendo “entregas”, com obras e reformas, estabelecendo uma “agenda positiva”.

A oposição? A impressão é que os adversários de Emília entendem que precisam construir “narrativas” que repercutam e gerem desgaste na gestão. Coincidência ou não, sempre que a PMA apresenta algo positivo para a coletividade, como a entrega do revitalizado Parque da Sementeira, surge um ataque “sistêmico”, sempre dos mesmos oposicionistas ou setores da imprensa, vez ou outra com “factoides” com o objetivo de minimizar o mérito da gestora, mas que começam a “esbarrar” em suas “entregas”…

A impressão é que a prefeita de Aracaju começa a “colher frutos”, seja na Zona de Expansão, no transporte alternativo, na melhora da coleta do lixo e limpeza urbana, nas entregas da Saúde e Educação, nas praças e parques revitalizados, além da retomada da região Central, com a pavimentação de ruas e avenidas da área, como também já em alguns bairros periféricos. Enquanto a oposição “se prende” na saída (já prevista) do vice-prefeito Ricardo Marques da SECOM, Emília segue “entregando” resultados…

É um “jogo” onde a prefeita busca resgatar sua popularidade, enquanto a oposição aposta em atacar sua gestão, em várias frentes, para tentar tirar seus méritos e “ofuscar” sua densidade eleitoral. É evidente que pode ter sempre uma insatisfação aqui, ou algo que precisa ser corrigido e/ou melhorado em algum lugar, mas para quem já atravessou um “caminho espinhoso” até aqui, a impressão é que Emília “resiste”! Já a “velha política” segue atacando, mas “cansou” e não aprendeu com 2024…

Veja essa!

Para os desavisados de plantão, uma avaliação: se o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) estivesse “bem avaliado” como alguns setores tentam propagar, será que ele não teria “vaga garantida” para o Senado na chapa majoritária encabeçada pelo governador Fábio Mitidieri?

E essa!

Se Edvaldo Nogueira estivesse realmente “fazendo falta” para Aracaju, ele teria seu nome rifado pelos principais “caciques políticos” do agrupamento governista? A turma já fez a leitura que vem muita obra para a gestão Emília Corrêa entregar e, se ela for eficiente, logo ele cairá no esquecimento…

“Velha política” cansou!

Não se trata de fazer a defesa da gestão de Emília Corrêa, mas está claro que o resultado eleitoral de 2024, quando ela se tornou a primeira mulher prefeita de Aracaju, revelou que a “velha política” que sempre comandou a capital cansou! Há um “esgotamento natural” e uma necessidade de renovação, de nomes e de práticas…

Vem mais renovação em 26!

E que ninguém se engane: por mais que os atuais mandatários acumulem vantagens em relação aos demais concorrentes, com a destinação de emendas e a estrutura financeira de seus mandatos, há um sentimento de renovação estabelecido na população. Teremos candidatos gastando milhões, mas que serão rejeitados pelo eleitorado…

Bomba!

Depois de “anunciar” seu apoio (e do governador Fábio Mitidieri) para a reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB), a deputada estadual e pré-candidata à reeleição, Maísa Mitidieri (PSD), polemizou em entrevista ao radialista George Magalhães na SIM FM de Carmópolis, dizendo que ele (Alessandro) é seu primeiro voto ao Senado e que o segundo voto ela ainda irá confirmar com o governador.

Exclusiva!

Na entrevista para George Magalhães, Maísa confirma o voto em Alessandro, mas não confirma seu apoio para a pré-candidatura do ex-deputado André Moura (UNIÃO) para o Senado. Isso pode, Bial? Se a irmã do governador do Estado não segue sua orientação e liderança, quem seguirá, afinal? Não custa lembrar que a entrevista foi concedida em uma emissora de rádio na região onde André tem maior atuação política no Estado…

E o “casamento”?

A declaração de Maísa Mitidieri chama a atenção porque o União Brasil e o PSD assumiram um “namoro” desde as eleições de 2022, que findou sendo decisivo para a vitória de Fábio naquele segundo turno; depois de uma “briga” em 2024, os partidos “reataram” a aliança e assumiram um “noivado” na “frequência AM & FM“; mas será que esse “casamento” sairá mesmo em 2026? Quem tiver algo contra que fale agora ou cale-se para sempre! A impressão é que Maísa “falou”…

Tem gente “traindo”!

Nesta “relação matrimonial” entre o União Brasil e o PSD, tem prefeito pelo interior “traindo” antes mesmo da “festa de casamento” e já declarando o voto para o Senado em Rogério Carvalho (PT). Tudo bem que uns “casam” com André Moura e outros com Alessandro Vieira (MDB), mas e na hora de “estourar a champanhe”, será que haverá festa após o “brinde e troca de alianças”? Eis a questão…

Não terá W.O. em 26!

A estratégia de Fábio Mitidieri é clara: tentar atrair o maior número de prefeitos e lideranças que caminham com a oposição, insinuar gestos como os feitos com Ricardo Marques e buscar fragilizar qualquer possibilidade de seus adversários montarem uma chapa competitiva. As “narrativas” se sucedem, mas o governo não é popular! Estão “fechando” com as lideranças e esquecendo o povo. Não haverá um “W.O.” em 2026 e o governador conhece a realidade…

Narrativas sobre Ricardo

O vice-prefeito de Aracaju e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Marques (Cidadania), pode ter saído da SECOM insatisfeito com alguma coisa ou pessoas da administração; ele tem todo o direito de reivindicar mais espaços na gestão, mas erra feio em “silenciar” e permitir que narrativas sejam construídas para desgastar o projeto que ele ajudou a construir. Se Emília precisa de Ricardo, em 2026 ele também vai precisar do apoio para prefeita ou não? Silenciar agora pode soar como “omissão” para alguns e pode ser “conveniente” para outros…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) visitou, acompanhada do ex-deputado federal Andre Moura (União), a sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), onde se reuniu com representantes da categoria para discutir o andamento da PEC 19/2024, que trata da jornada de 30 horas semanais e do reajuste anual do piso salarial da enfermagem.

Yandra Moura II

O encontro contou com a presença do presidente do Coren-SE, Marcel Azevedo, que também é vereador por Aracaju em exercício, dos conselheiros Adriano Rezende e Igor Caio, além do procurador jurídico André Kazukas. Durante a reunião, a parlamentar reafirmou seu comprometimento com a valorização dos profissionais de enfermagem e destacou que vai atuar para acelerar a tramitação da PEC, atualmente parada no Senado Federal.

Yandra Moura III

“Obrigada pelo convite, presidente Marcel. Assim que chegar em Brasília, vou entrar em contato com o senador Otto Alencar, relator da proposta, para entender o motivo da tramitação estar parada. Reconheço a importância da matéria e tenho otimismo em relação à sua aprovação. Pode contar com nosso apoio assim que chegar na Câmara”, garantiu Yandra Moura.

André Moura

O ex-deputado André Moura lembrou que essa é uma luta antiga no Congresso. “O primeiro projeto que avançou na Câmara dos Deputados foi de minha autoria, que regulamentava as 30 horas para os profissionais da enfermagem. Esperamos que através dessa PEC a categoria obtenha essa conquista importante”, disse.

Falando nele

O pré-candidato ao Senado, André Moura, acompanhou o cortejo e as manifestações de fé em Ribeirópolis, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, e seguiu até o município de Aparecida, ao lado de milhares de fiéis vindos de várias regiões do estado e até de outros cantos do Nordeste.

Respeito às tradições

Para André, participar da romaria vai além de ser apenas um ato religioso, é um gesto de respeito às tradições e à força espiritual do povo sergipano. “É impossível caminhar ao lado da minha gente, com tanta fé e não se emocionar. Aqui, a gente sente o coração cheio de gratidão pelas bênçãos alcançadas e também pela fé no futuro, com muitas conquistas por vir”, comentou ele durante o trajeto.

Alô Feira Nova!

Logo após a romaria, André seguiu para o município de Feira Nova, onde representou a deputada federal Yandra Moura na entrega de um trator, implementos agrícolas e uma retroescavadeira, adquiridos com recursos de emenda parlamentar da deputada por meio da Codevasf. O evento foi marcado pela emoção dos agricultores, que viram na entrega dos equipamentos uma nova oportunidade de impulsionar a produção e facilitar o trabalho no campo.

Alegria em Socorro

De Feira Nova, o pré-candidato seguiu para Nossa Senhora do Socorro onde participou da festa do Dia das Crianças promovida pelo vereador Lalo, no bairro Albano Franco. Entre brinquedos, risadas e apresentações de artistas, André fez questão de conversar com as famílias e parabenizar a iniciativa que garantiu um dia inesquecível para as crianças da comunidade. André ainda participou da procissão de Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Bugio, em Aracaju, acompanhando mais uma demonstração de fé que uniu moradores e devotos.

Medalha para Dr. Wagner

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) realizará na próxima sexta-feira (17), a partir das 16h, uma Sessão Especial de Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Doutor Carlos Wagner Bravo de Oliveira, CEO da Rede Primavera. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB). Criada em 1998, a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a mais alta honraria do Poder Legislativo Sergipano, destinada a pessoas e entidades por seus serviços e contribuição para o engrandecimento do Estado, seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Sobre o homenageado I

Nascido em 1951, em Propriá, Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira é um homem à frente de seu tempo. Aos 17 anos, já cursava a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especializou-se no Campus da Universidade de São Paulo e optou pela ginecologia e obstetrícia, sendo o responsável por trazer para Sergipe o primeiro aparelho do ultrassom do Estado e o terceiro de todo o Nordeste.

Sobre o homenageado II

Em 1984, inaugurou a Clínica Diagnose, oferecendo, além da ultrassonografia, serviços como citologia e colposcopia, Raio X, além de um laboratório de análises clínicas. A partir de 1996, expandiu os serviços com novas unidades, estruturando a Rede Primavera que, hoje, reúne o Hospital Primavera, Hospital do Coração e mais seis clínicas médicas e laboratoriais, fruto da determinação, do foco e da visão empreendedora do seu idealizador.

Fredson Navarro I

O jornalista Fredson Navarro vai fazer o pré-lançamento de ‘O Vagalume – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista’ no sábado, 25 de outubro, na Bienal Internacional do Livro em Itabaiana. O dia de autógrafos vai ocorrer entre às 10 e 22h no Shopping Peixoto. A obra é da Editora Dika Publicações Exclusivas, do Grupo Infographics.

Fredson Navarro II

“Trago no livro registros de bastidores das entrevistas mais marcantes nestas duas décadas de jornalismo. Narro detalhes, sensações e curiosidades das minhas experiências com cada personalidade. Escolhi a Bienal do Livro para fazer este pré-lançamento e conto com a presença de todos que gostam da comunicação e entretenimento”, convida o escritor.

Fábio Meireles I

Aprovado o Projeto de Lei nº 109/2025, de autoria do vereador Fábio Meireles (PDT), que dispõe sobre a afixação de cartazes ou suportes similares nos estabelecimentos revendedores varejistas de combustíveis automotivos no município de Aracaju. Ele explica que a medida já foi adotada em outras cidades, demonstrando benefícios diretos à população e promovendo maior transparência no setor de combustíveis.

Fábio Meireles II

“A implementação desta legislação contribuirá para uma concorrência mais justa e informada, garantindo maior previsibilidade aos consumidores de Aracaju”, defende. De acordo com o projeto, os revendedores varejistas de combustíveis automotivos ficam obrigados a afixar, em local visível de seus estabelecimentos, cartaz ou suporte similar, de forma clara e ostensiva, informando diariamente aos consumidores a diferença percentual entre os preços do litro da gasolina e do etanol.

Fábio Meireles III

O objetivo da medida é permitir que os consumidores comparem a eficiência energética de seus veículos, considerando o rendimento de cada combustível, e façam uma escolha mais econômica, com base no preço praticado na bomba. As letras serão todas maiúsculas, em cor e fonte que possibilitem destacar facilmente o texto, e ocuparão toda a largura da placa, mencionando a legislação aplicável e a numeração da presente Lei.

Olha a Coopanest-SE!

Em uma tarde repleta de brincadeiras, sorrisos e solidariedade, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) realizou a entrega de brinquedos para as crianças atendidas pelo projeto Casinha de Jesus, da Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade, localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju.

“Casinha de Jesus”

A instituição, que há mais de 30 anos atua como um pilar de apoio na comunidade, atende cerca de cem crianças, entre 2 e 12 anos, em situação de vulnerabilidade social. O projeto oferece reforço escolar, atividades lúdicas e recreativas. Além disso, a comunidade também é beneficiada com serviços de saúde, como consultas médicas e odontológicas.

Silvania Barreto

Integrantes da diretoria e colaboradores da Coopanest-SE acompanharam de perto a alegria da garotada. A coordenadora da instituição, Silvania Barreto, carinhosamente chamada de tia Silvania, contou que a visita da cooperativa é sempre muito aguardada. “Para todas elas é um momento muito especial. Elas se divertem bastante — é uma tarde inesquecível”, afirmou.

Roberto Melara

Para o vice-presidente da Coopanest-SE, Dr. Roberto Melara, a ação vai além da doação de brinquedos. “Proporcionar a essas crianças um momento de lazer é uma forma de devolver à sociedade humanização e carinho. É uma satisfação imensa ver a reação feliz delas com esse gesto”, declarou o médico anestesista.

Responsabilidade social

A iniciativa reforça o compromisso social da Coopanest-SE em levar não apenas cuidados de saúde, mas também calor humano e alegria a quem mais precisa. A ação na Casinha de Jesus integra os projetos de responsabilidade social da cooperativa. “Todos os anos nós promovemos esse momento especial para as crianças”, destacou o Dr. Cárcio Porto, diretor de Gestão e Inovação da Coopanest-SE. A recreação ficou por conta da Turma da Bia, que animou a criançada e tornou a tarde ainda mais divertida.

José Eduardo de Assis

Segundo o presidente da cooperativa, Dr. José Eduardo de Assis, contribuir com instituições por meio de doações ou patrocínios é um compromisso permanente da Coopanest-SE. “Nós avaliamos em diretoria, buscamos conhecer o trabalho e passamos a contribuir com a instituição. Gostaríamos de poder fazer muito mais, mas procuramos fazer o melhor que podemos”, afirmou. A Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade mantém suas atividades por meio de doações, que podem ser feitas via Pix CNPJ: 00.949.178/0001-83.

Ajuda para Cristinápolis!

Este colunista recebeu um apelo de um morador do município de Cristínápolis sobre o caso de uma mulher que pesa cerca de 200 kg e vive em estado vegetativo. O denunciante clama para que a Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Saúde, possa adquirir as canetas do medicamento Ozempic para que a paciente seja assistida pelo poder público. A informação é que a senhora Eliana Moreira Guimarães, de 41 anos, já teria conseguido judicialmente o direito de realizar um procedimento cirúrgico e aguarda a ajuda das autoridades. A prefeitura, através de seus técnicos, faz o acompanhamento, mas as visitas são ineficazes e não resolvem o problema. Feito o registro!

Cuidado com a visão!

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu início a mais uma grande ação voltada ao cuidado com a visão dos aracajuanos. A iniciativa, que segue até o dia 29 de outubro, faz parte do projeto ‘Novo Olhar’ e está sendo realizada no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar). Ao todo, serão mais de 1.300 procedimentos oftalmológicos gratuitos, beneficiando pacientes da lista de espera da rede municipal de saúde. O objetivo da mobilização é reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso a tratamentos oculares de forma rápida, segura e humanizada.

“Novo Olhar”

Entre os procedimentos autorizados estão 812 cirurgias de catarata, 375 de pterígio, além de 32 procedimentos plásticos oculares (calázio, ptose palpebral e xantelasma), 138 aplicações de YAG Laser, 3 procedimentos de crosslinking e 30 vitrectomias posteriores. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso ao tratamento especializado e humanizado, reduzindo o tempo de espera e devolvendo qualidade de vida aos pacientes.

Acompanhamento

Antes da cirurgia, cada usuário passa por uma consulta de anamnese, onde é verificada a existência de possíveis comorbidades. Em seguida, os pacientes recebem o preparo adequado, realizam o procedimento e saem já com colírio, óculos de proteção e orientações pós-operatórias. Todo o processo é acompanhado por uma equipe multiprofissional, que oferece acolhimento e atenção integral.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

