Emília Corrêa não deve demorar muito para anunciar seu secretariado

A eleição acabou, quem venceu já celebrou e projetou o futuro e quem perdeu já “acusou o golpe” e contabilizou o prejuízo eleitoral e/ou financeiro. Em todas as rodas políticas que este colunista percorreu ao longo da última semana ficou nítida a expectativa para o anúncio dos nomes que irão compor a estrutura administrativa da Prefeitura de Aracaju, a partir de 2025, já sob a gestão da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) e seu vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania).

Pela importância histórica de sua vitória nas urnas, como a primeira mulher a comandar a PMA, é natural que se crie uma grande ansiedade para que ela comece a apresentar resultados práticos e efetivos. Não custa lembrar, ainda, que Emília e Ricardo superaram três máquinas administrativas que atuaram politicamente para ajudar seu principal adversário: eles derrotaram o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ministro Márcio Macedo (PT), que representou o governo Lula.

Poderia soar como uma fala “machista” deste colunista ao insistir na tese que Emília não pode errar nas escolhas do seu secretariado, dirigentes de órgãos e principais assessores da gestão. Isso porque os homens comandaram a PMA por quase 200 anos e, se muitos deles acertaram em demasia ao longo da história, outros erraram de forma decepcionante. Mas esta forte expectativa é compreensível, pelo sentimento de mudança que impera no comando administrativo da capital.

A prefeita eleita se comprometeu “acima da média”, anunciando durante toda a campanha que “furaria a bolha do Sistemão”, despertando a confiança da maioria do eleitorado aracajuano que se manifestou com o voto pelo fim das “oligarquias”; a política do Estado passa por uma renovação e transformação, com “velhos quadros” saindo de cena e outros, mesmo não tão jovens, ascendendo por serem objetivos, verdadeiros e, principalmente, bastante propositivos.

A fala é dura, mas Emília Corrêa não pode errar! Isso para que ela não tenha sua gestão limitada, sofrendo fortes interferências de terceiros, como acontece atualmente, com decisões que privilegiam uma minoria que fica cada vez mais fortalecida e deixando de lado os interesses da coletividade, do povão, que sofre com serviços públicos pífios! Por isso a ansiedade natural e a cobrança no entorno de Emília que não pode demorar demais para anunciar seu secretariado, sua equipe de trabalho.

A transição está em andamento, a gestão de Edvaldo vai acabar com problemas bem conhecidos e quem vai ter a responsabilidade de “arrumar a casa” é Emília! Seus auxiliares vão precisar de tempo para conhecerem a realidade de suas respectivas Pastas, montar suas equipes e projetar os resultados. O “estágio” da prefeita eleita está acabando e ela se encaminha para assinar um “contrato de trabalho” com o povo de Aracaju. Aí ela terá que apresentar as soluções para os problemas encontrados…

Veja essa!

Até agora não se tem nada de concreto sobre os secretários e diretores de órgãos que irão compor a gestão da prefeita eleita Emília Corrêa. A transição está em andamento e o que se tem, por enquanto, são muitas especulações sobre os nomes que vão comandar a PMA a partir de janeiro.

E essa!

Este colunista “entrou na onda” fez algumas sondagens e descobriu que o vice-prefeito eleito Ricardo Marques será bastante efetivo na gestão de Emília Corrêa, mas talvez não chegue a comandar uma secretaria na PMA. Por ser oriundo da CMA é possível que Ricardo ajude muito nas conversas com os vereadores da capital.

Sobre a Saúde I

Em meio a um monte de especulações, inclusive de uma suposta indicação do empresário Edivan Amorim, a informação é que o médico e ex-senador Eduardo Amorim agradeceu o convite para ser secretário de Saúde da capital. Por sua vez já há quem assegure que Emília não o queria na Pasta.

Sobre a Saúde II

O que muita gente não sabe: Eduardo Amorim é um médico, um profissional liberal que atualmente é muito bem remunerado e a secretaria lhe obrigaria a abandonar suas atividades profissionais para se dedicar à Pasta e por uma remuneração bem inferior, apesar de ele manter projetos políticos para 2026.

Exclusiva!

Nos bastidores da política a informação é que Eduardo Amorim será candidato a deputado federal em 2026, seja com o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disputando o governo ou não. Existe um rumor, inclusive, de um entendimento que estaria sendo “costurado” com o governador Fábio Mitidieri.

Bomba!

Pelo que ouviu, este colunista fez algumas “projeções” para auxiliarem Emília Corrêa: Sérgio Guimarães (transição) para a Emurb; Hugo do Uber para a Emsurb; Fábio Andrade para o Turismo; Thyago Silva (transição) na Secretaria de Planejamento; Hunaldo Mota (transição) na Procuradoria; Débora Leite na Saúde; Nelson Felipe na SMTT; e Itamar Bezerra na Secretaria de Governo. Façam suas apostas…

Sobre a Secom

O nome da vez para assumir a Comunicação de Emília Corrêa é o do jornalista Cícero Mendes. De longe ele é o mais cotado, mas por conta de outros compromissos profissionais, alguns setores especulam os nomes dos jornalistas Sérgio Cursino e Henrique Matos para o cargo. Mas esta definição certamente passará pela avaliação de Cícero.

Sobre a transição

Já ultrapassamos a metade do mês de novembro e não custa lembrar ao time liderado por Emília Corrêa e Ricardo Marques que os problemas encontrados na transição dentro da Prefeitura de Aracaju precisam vir à tona até 31 de dezembro; depois desta data, acaba o “estágio” e o povo vai querer soluções da prefeita eleita e seus assessores.

Kaká Santos I

Com o objetivo de viabilizar as melhorias que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paulo necessita para atender com mais eficiência a população de Tobias Barreto e região, o deputado estadual Kaká Santos (União) se reuniu com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e a superintendente da UPA, Ellen Caroline.

Kaká Santos II

“Apresentamos ao secretário as principais necessidades da UPA relacionadas à infraestrutura e aproveitei esse encontro para reforçar uma pauta que tenho defendido desde o início do nosso mandato: a importância de ampliar os serviços oferecidos pela unidade, transformando-a em uma UPA tipo 2 ou em um Hospital de Pequeno Porte (HPP). Com esse pleito, buscamos assegurar uma assistência maior à população tobiense e de toda região, tendo em vista que hoje os atendimentos estão restritos à urgência e emergência”, explicou Kaká.

Kaká Santos III

De acordo com o deputado, a reunião também abordou outras questões relevantes para o funcionamento da UPA de Tobias Barreto. “Foram definidas as escalas de médicos e de outras categorias, como profissionais de nutrição, serviço social, farmácia e enfermagem. Além disso, o secretário nos garantiu que a ambulância destinada à UPA será entregue até o mês de dezembro”, detalhou o parlamentar.

Yandra Moura I

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 161/2024, de autoria da deputada federal Yandra Moura (União), que estabelece o Programa Nacional de Fomento às Cidades Resilientes. O projeto busca promover a resiliência urbana, permitindo que cidades brasileiras se adaptem e se recuperem de forma mais eficaz após desastres naturais, mudanças climáticas e crises econômicas.

Yandra Moura II

Yandra Moura, vice-líder do União Brasil e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, ressalta a importância de cidades capazes de absorver e responder rapidamente a choques externos. “É urgente que nossas cidades estejam preparadas para enfrentar e superar crises, garantindo segurança, bem-estar e infraestrutura adequada para seus habitantes”, afirma a deputada.

Yandra Moura III

O conceito de cidade resiliente, promovido por entidades como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), refere-se à capacidade das cidades de absorver e se preparar para futuros choques. No Brasil, a aplicação dessa abordagem passa por indicadores como qualidade de infraestrutura, planejamento urbano, resposta a desastres e participação comunitária, fatores que variam conforme a realidade local.

Yandra Moura IV

Além das ações voltadas ao planejamento urbano, a iniciativa busca parcerias com universidades e instituições de pesquisa para desenvolver tecnologias e soluções que ajudem as cidades a se tornarem mais resilientes. Segundo Yandra, “a resiliência urbana é um processo contínuo e dinâmico, especialmente relevante diante das mudanças climáticas que afetam o mundo.”

Yandra Moura V

Em um cenário de mudanças climáticas e aumento de eventos climáticos extremos, a proposta chega como uma resposta às frequentes situações de risco enfrentadas pelas cidades brasileiras. “Esse projeto visa proporcionar às cidades ferramentas para se adaptarem e se reconstruírem de maneira eficiente, garantindo maior proteção à população e um futuro mais seguro e sustentável”, conclui Yandra Moura.

Na bronca!

O comportamento sem diálogo e de não aceitar o contraditório do governador Fábio Mitidieri foi motivo de críticas na Assembleia Legislativa. Esta semana, a Procuradoria do Estado pediu abertura de inquérito penal e civil contra o presidente do Sintese, Roberto Silva, por conta de manifestação da categoria cobrando melhorias para a categoria de professores da rede estadual. Os deputados estaduais Linda Brasil (PSOL) e Paulo Júnior (PV) classificaram o comportamento como antidemocrático e Linda expressou solidariedade aos professores.

Paulo Júnior

Paulo Júnior também externou solidariedade e fez um alerta sobre o comportamento polêmico do chefe do Executivo estadual. “Lamento a postura do governador Fábio Mitidieri contra os sindicatos e, especificamente, a direção do Sintese. Ele tem adotado uma postura não republicana que precisa ser avaliada. Tem se envolvido em polêmicas desnecessárias que não condizem com a altura do cargo ocupado e que podem prejudicar seu projeto político”, afirmou.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) solicitou que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) faça uma fiscalização no setor de oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). A fala foi motivada por uma denúncia de falta de médicos para atender a população.

Georgeo Passos II

O problema foi denunciado inicialmente pela vereadora Sheyla Galba (União), que usou as redes sociais para expor essa situação. Georgeo exibiu no plenário o vídeo feito pela parlamentar onde ela, ao lado de pacientes que buscam o tratamento oncológico, revelou que houve uma redução na quantidade de profissionais atuando no Huse. Georgeo alertou para a gravidade dessa situação.

Georgeo Passos III

“Antes, eram seis, mas agora são apenas três médicos. Sendo que, neste momento, segundo a denúncia feita por Sheyla Galba, há uma médica de férias, uma em licença por motivos de saúde e somente uma para a realização dos atendimentos. Isso tem provocado uma demora excessiva para que esses pacientes consigam agendar uma simples consulta”, explicou Georgeo.

Georgeo Passos IV

Por esta razão, o deputado pediu que a Comissão de Saúde da Casa possa verificar de perto o que está ocorrendo e buscar soluções. “Temos que cumprir esse nosso papel e fiscalizar a Oncologia, além de ouvir a direção do hospital e até mesmo a Secretaria de Estado da Saúde. É muito importante, pois as pessoas podem estar perdendo a vida por conta desse descaso”, argumentou.

Georgeo Passos V

Georgeo fez ainda um apelo ao secretário de Saúde, ao superintendente do Huse e à Gerência da Oncologia para que tenham um olhar quanto a essa questão, uma vez que o tempo é primordial para esses pacientes. “Afinal de contas, quanto mais tempo demora para que essas pessoas tenham a sua consulta e iniciam o tratamento, menor é o tempo para combater a doença”, finalizou.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (União) elogiou o trabalho das forças de segurança de Sergipe, destacando o Estado como referência nacional em segurança pública. O parlamentar ressaltou que o controle eficaz das forças de segurança tem sido essencial para evitar que facções criminosas dominem o território sergipano, “ao contrário do que ocorre em outras regiões do país”.

Pastor Diego II

No entanto, Pastor Diego também trouxe uma perspectiva crítica quanto à proposta de instalação de câmeras de segurança nos uniformes da Guarda Municipal de Aracaju (GMA). Ele afirmou que o debate sobre o uso desses equipamentos em servidores públicos é legítimo, mas questionou se a medida deveria ser tratada como prioridade para a Guarda, cujos membros enfrentam problemas estruturais mais urgentes.

Pastor Diego III

“Não se trata de ser contra ou a favor das câmeras nos uniformes. A questão é entender se essa é realmente uma prioridade para os guardas municipais da cidade, que hoje têm demandas maiores, como estrutura de carreira e melhorias nos equipamentos de trabalho”, argumentou. Segundo o vereador, diversos agentes públicos de segurança defendem que há outras necessidades mais urgentes. “Questões que deveriam ser atendidas antes da adoção de câmeras”, disse.

Pastor Diego IV

Pastor Diego também enfatizou a importância de valorizar as forças de segurança, argumentando que a Guarda e a Polícia Militar devem ser vistas como instituições que servem com excelência e não como alvos de desconfiança. “Todos reclamam da Polícia Militar, mas, na hora da necessidade, é ela que chamam. Precisamos tratar esses profissionais com respeito, reconhecendo o papel vital que exercem para nossa segurança”, destacou.

Pastor Diego V

O vereador defendeu que o debate seja conduzido com tranquilidade e equilíbrio, ouvindo todas as partes e respeitando a complexidade da atividade de segurança pública, que, na ótica dele, “requer confiança e exposição”. Para Diego, a colocação de câmeras nos uniformes não deve ser uma medida para criminalizar o servidor público. “Mas sim uma ação que busque garantir a transparência, sempre que respeitadas as condições necessárias para o desempenho pleno e seguro da função”, ponderou.

Tecelagem da Malhadinha

A Tecelagem da Malhadinha, localizada no município de Poço Verde, é atendida pelo Sebrae e representará Sergipe na 19ª reunião de cúpula do G20. O Fórum Internacional será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e receberá os líderes das principais economias do mundo.

Rosilene Fernandes

Para a mestra artesã Rosilene Fernandes, “participar da Cúpula do G20 Social é um momento de grande orgulho e emoção para todos nós da Tecelagem da Malhadinha. É uma oportunidade única de levar o nosso artesanato, que carrega a história e a identidade do nosso povo, para um cenário global. Temos expectativas de que essa participação não só fortaleça a valorização do nosso trabalho, mas também abra portas para novas parcerias e reconhecimentos, tanto nacionais quanto internacionais”,

Artesanato local

Essa conquista coloca a Tecelagem da Malhadinha, a comunidade de Poço Verde e o artesanato sergipano em evidência em um dos maiores eventos globais. O G20 é uma plataforma ideal para mostrar o impacto positivo do artesanato local no desenvolvimento comunitário e na preservação cultural, pois reúne líderes mundiais para tratar de questões como economia, sustentabilidade e inclusão social.

Olha o Sebrae!

“O Sebrae Sergipe teve um papel fundamental nessa trajetória. Por meio de atendimentos especializados, capacitações e suporte contínuo, conseguimos aprimorar nossa estrutura, qualidade e organização. Esse apoio foi essencial para nos prepararmos e mostrarmos o potencial da Tecelagem da Malhadinha em um evento de tamanha relevância. Estamos confiantes e agradecidos por essa chance, prontos para representar Poço Verde e Sergipe da melhor forma possível”, expressou a artesã.

Vitória dos artesãos

A oportunidade permitirá que o mundo conheça as riquezas culturais e a tradição de excelência do artesanato de Sergipe, além de valorizar a economia criativa. A presença da Tecelagem da Malhadinha na Feira da Cúpula Social do G20 representa uma vitória para os artesãos, além de tornar visível como o talento e a criatividade podem contribuir para o diálogo global sobre inclusão e sustentabilidade.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) é relator do projeto de lei que propõe reconhecimento da cultura gospel como manifestação cultural nacional e que deve ser analisado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado em 26 de novembro. Assim, os recursos da Lei Rouanet devem ser estendidos às igrejas. A proposta inclui templos religiosos como “ponto de cultura” e prevê a criação de mecanismos de apoio e incentivo à cultura gospel, incluindo programas de fomento, concessão de recursos financeiros e facilidades para a realização de eventos e atividades culturais.

Laércio Oliveira II

O Jornal Estadão destacou que a proposta estenderia os benefícios da Lei Rouanet para igrejas que promovam eventos relacionados a “música, artes cênicas, vestuários, literatura, arte visual, dança, audiovisual, gastronomia, artesanato e toda manifestação cultural que tenha a vida cristã como base”. Embora a música gospel seja contemplada como manifestação cultural desde 2012 dentro da Lei Rouanet, atualmente o incentivo é restrito a pessoas e entidades e não se estende a eventos promovidos por igrejas. Em 2023, a música gospel encerrou o ano como o gênero mais procurado no YouTube e teve um crescimento de 46% no Spotify.

Laércio Oliveira III

O relator Laércio apresentou parecer favorável, sem propor alterações. Se aprovado na Comissão de Educação e Cultura, o projeto seguirá diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no plenário do Senado. A proposta tramita em regime terminativo, o que significa que, se não houver emendas ou pedidos de vista, poderá ser aprovada sem necessidade de passar pelo plenário.

“Setembro em flor”

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável da deputada federal Delegada Katarina (PSD) acerca do projeto de lei 5782/2023, que institui o “Setembro em Flor”. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre tumores ginecológicos, incluindo cânceres de colo de útero, ovário, vulva e outros. O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Delegada Katarina

“Esse projeto representa um passo fundamental para garantir que mais mulheres tenham acesso à informação sobre prevenção e diagnóstico dos tumores ginecológicos. Ao levar conhecimento sobre sintomas e cuidados, queremos ampliar a prevenção e salvar vidas”, destacou a parlamentar. Com o projeto, setembro será marcado por ações que abordam os sinais e fatores de risco dos tumores ginecológicos, promovendo exames preventivos e educação em saúde.

Iuri com Agualusa I

O escritor sergipano Iuri Rodrigues está em êxtase por ter encontrado o também escritor e jornalista José Eduardo Agualusa. “Têm encontros que parecem destino. São momentos enriquecedores. Participei dessa oportunidade única para o público entender mais sobre a visão literária dele. Foi uma troca de ideia rica e inspiradora. Refletimos o papel das palavras em nossas vidas e como ela pode nos ajudar a atravessar momentos difíceis”.

Iuri com Agualusa II

“E a palavra tem esse poder de nos reconectar, especialmente em tempos desafiadores. Agualusa disse uma vez que ‘Um escritor que não é inteiramente livre já não é mais um escritor’. Compreendo e aceito, escritor. Eu sou fã do amor que cuida e que se permite ser cuidado. E hoje esse angolano cuidou desse sergipano aqui”, celebrou Iuri Rodrigues.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

