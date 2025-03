Emília Corrêa precisa preservar o seu maior bem: a credibilidade! 

Os bastidores da política sergipana “ferveram” essa semana com a forma com que a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se posicionou em suas redes sociais. Os mais críticos avaliam que a capital sergipana está sendo gerida por uma “blogueira”; os mais apaixonados entendem que é uma forma nova de comunicar, de ser alguém “popular” e que está em sintonia com o povo. Para este colunista os dois lados estão corretos, até certo ponto, mas equivocados quando pecam pelo excesso.

Com décadas de atuação no jornalismo sergipano e acompanhando os bastidores do mundo político, este colunista reconhece que tudo é passageiro e que o tempo é o maior dos credores! Há a necessidade para todos de se atualizar, modernizar, de conhecer e entender aquilo que é tendência, aquilo que repercute e que gera maior engajamento. Vivemos num mundo onde as redes sociais funcionam como um fórum, julgando, absolvendo e condenando, quem quer que seja!

Este colunista jamais vai se comparar com um especialista em redes sociais e marketing digital. Por mais que do lado de cá exista uma “coletânea” de experiências; do lado de lá sobram argumentos para acompanhar a velocidade da informação. Grosso modo é como se um especialista tentasse “invadir” o espaço do outro, quando o mais ético e profissional, além de mais eficiente para quem contrata (paga a fatura) a “união de forças” ou troca de conhecimentos.

Emília é a primeira mulher prefeita de Aracaju e superou todo um “Sistema” corrompido, ineficiente, inchado e ultrapassado. Já por tudo isso seria óbvio todo o preconceito contra tudo o que ela se propõe a fazer ou falar. São setores “hipócritas” que nem fizeram o que tinha para ser feito, mas exigem dela uma postura “politicamente correta”, como alguém que deve fazer o “arroz com feijão”, que não tem o direito de se equivocar.

A fase da Emília que não podia cometer erros já passou! Foi na campanha eleitoral! E ela venceu! Mas nem por isso este colunista entende que ela está certa, que não está errando em suas atribuições. Por mais que fosse atacada em 2024 por seus adversários, nada “pegava” contra Emília. Nem os “especialistas digitais” do “Marketing do Mal” conseguiram “contaminar” sua trajetória. Estavam diante de uma candidata limpa, por mais que lhe faltasse experiência administrativa.

Reconhecendo as “facetas” do marketing da nova geração, este velho colunista pede licença à prefeita da capital para lhe fazer um alerta: por mais moderna, atual e dinâmica que ela seja; por mais que suas redes sociais lhe digam ou sinalizem o contrário, cuidado! O excesso em gestão pública muitas vezes se confunde com vaidade e arrogância e isso é ruim para quem governa! Muito foi prometido pela prefeita e muito se espera dela após décadas da “mesmice”!

E antes que algum “emocionado” adorador da prefeita reaja, este colunista traz aqui um pouco de uma crítica construtiva, de alguém que torce pela cidade, por Aracaju! E que a oposição não se assanhe, porque ela teve tempo suficiente para mudar e não o fez! É tempo sim de deixar a mulher trabalhar, mas Emília e seu time precisam preservar aquilo que mais pesou para a sua eleição em 2024: a credibilidade. Isto deve ser algo inegociável para ela! As redes sociais podem ser uma “armadilha”…

Nos últimos dias os petistas Márcio Macedo e Rogério Carvalho cumpriram agendas pelo interior sergipano. O ministro não esconde de ninguém que sonha com uma vaga de Senador da República e defende nos bastidores uma aproximação do governador Fábio Mitidieri (PSD).

Já o senador petista agora está determinado a conseguir a reeleição e, segundo alguns de seus apoiadores, seu lugar seria no palanque do governador Fábio Mitidieri, que deverá ser o mesmo de Lula em Sergipe. Depois de tudo o que foi dito em 2022, de fato, a política não é feita para amadores…

Adaílton de Valmir

Muita gente especulando sobre o futuro de Valmir de Francisquinho em 2026, mas nos bastidores da política de Itabaiana um dos assuntos mais comentados já é a pré-candidatura do ex-prefeito Adaílton (PL) para o Senado Federal, já com marca de “Adaílton de Valmir”. Certamente é um nome que incomodará…

Já começou a gerar muitos estranhamentos pelo interior do Estado alguns movimentos feitos por políticos de outras cidades (e regiões) que estão “invadindo” colégios eleitorais de adversários em busca de apoios e votos. Esta é uma prática comum em toda eleição, mas desta vez começou cedo demais…

Já tem líder político convocando prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças para conversas reservadas tentando entender o que está acontecendo em seus municípios. As respostas chegam rapidamente através das redes sociais. Teremos em 2026 uma das eleições mais caras da história…

Os bastidores da política sergipana não perdoam! Já há quem faça uma avaliação bastante crítica sobre algumas pré-candidaturas que estão sendo lançadas, sem a menor estrutura financeira e política, e sem qualquer identidade. Uma delas, muito “badalada”, já ganhou o apelido de “Titanic”! Este colunista jura que não entendeu, mas a embarcação que estrelou as telas de cinema e na realidade afundou…

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) que fiscalize possíveis irregularidades relacionadas ao acúmulo de funções públicas com recebimento de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) oriundos do mesmo vínculo empregatício. A iniciativa é para buscar possíveis servidores que estejam exercendo funções públicas municipais enquanto recebem proventos de aposentadoria pelo RGPS originários do mesmo vínculo funcional, prática que é vedada pela Constituição Federal.

Bandeira de Mello I

Segundo o procurador João Augusto Bandeira de Mello, a representação solicita autorização ao Pleno para que sejam encaminhados pela Diretoria Técnica do TCE/SE, ofícios a todos os 75 municípios sergipanos com objetivo de obter informações detalhadas sobre os casos desta acumulação indevida. Para os casos existentes, o município deve informar as providências administrativas adotadas para que as situações sejam regularizadas.

Bandeira de Mello II

Ainda de acordo com o procurador, as respostas dos municípios devem ser direcionadas para cada Coordenadoria de Controle Inspeção do TCE. “Conforme a competência fiscalizatória respectiva, instaurando-se processos de acompanhamento em relação aos municípios que informarem a existência de servidores aposentados ainda acumulando irregularmente a função pública no serviço ativo, tudo com vista a medidas de controle e correção, a serem avaliadas durante a instrução”.

Providências imediatas

O procurador alertou, por fim, que os municípios que identificarem as situações irregulares de acumulação devem desde logo tomarem as providências administrativas para regularização, informando os encaminhamentos ao TCE/SE.

Data center

O Governo do Estado (Codise e Sedetec) firmou acordo com uma empresa dos Estados Unidos, a Optimus Technology, para instalação de um data center e centro de pesquisa em Sergipe. O grupo planeja investir altas cifras (fala-se em mais de R$ 7 bilhões) em um projeto que deverá ser o maior de seu portfólio da América Latina. A previsão é de que a construção seja iniciada em 2026, em área próxima ao porto de Sergipe.

Mais negócios

Segundo o governo, a empresa será a primeira a se instalar na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), abrindo caminho para a chegada de mais negócios. Com esse anúncio, a intenção do chefe do Executivo estadual parece ganhar mais materialidade, já que o tal data center deve absorver mão de obra local especializada. Nesse arranjo, o governo entra com a capacitação, os incentivos e todo o suporte.

Olha a UFS!

Estão abertas as inscrições para os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Especializações em Recursos Hídricos e Meio Ambiente e em Engenharia de Irrigação. As especializações são gratuitas, e serão ofertadas 150 vagas em cada modalidade, totalizando 300 vagas, sendo 20% delas destinadas ao atendimento da demanda social. Os cursos são oferecidos na modalidade EAD semipresencial, com carga horária total de 360h cada.

Sérgio Fontes

Quem ainda não adquiriu o livro “Um Pouco da Minha História, Meu Caminhar com o Ícone João Alves Filho”, de autoria do ex-secretário de Estado, Sérgio Fontes, pode encontrar o seu exemplar na Sede da Avosos, na rua Leonel Curvelo, 55, Bairro Suissa. Além de conhecer um pouco dos bastidores do governo de João Alves Filho (in memoriam), os interessados podem ajudar a entidade beneficente. Grande iniciativa de Sérgio Fontes.

Posse na Emgetis

Bráulio Abreu Neto é o novo diretor-presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis). Servidor público concursado do Estado de Sergipe na área de Tecnologia da Informação desde 1994, Bráulio traz uma trajetória sólida e marcada por relevantes contribuições ao setor público.

Bráulio Abreu Neto I

Sua história profissional se entrelaça com a da Emgetis, onde começou sua carreira quando a instituição ainda era chamada de Prodase. Ao longo dos anos, ele acumulou experiências importantes, atuando nas equipes de TI da Secretaria de Estado da Educação e do Tribunal de Justiça. Além disso, exerceu a função de Diretor de TI na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe e integrou a equipe responsável pela implantação e operação do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (CIOSP).

Bráulio Abreu Neto II

Bráulio também é funcionário de carreira do Banco do Estado de Sergipe, onde desempenhou diversas funções, incluindo analista, coordenador, gerente de Área e, mais recentemente, gerente de projetos. Ao assumir a presidência, Bráulio reforça seu compromisso com a instituição que foi o ponto de partida de sua trajetória profissional. “A Emgetis é uma casa onde comecei minha carreira e pela qual tenho um carinho enorme. Assumir a presidência é uma grande responsabilidade e uma oportunidade para retribuir tudo o que aprendi e contribuir para que a empresa continue se modernizando e servindo ao estado de Sergipe com excelência”, afirma.

Nestor Piva I

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, apresentou o balanço das melhorias realizadas no Hospital Nestor Piva, em coletiva de imprensa que contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Débora Leite, e do presidente do Instituto Gestão e Cidadania (IGC), Hebert Lobo.

Nestor Piva II

O IGC assumiu a gestão do hospital há pouco mais de um mês, proporcionando uma economia anual de R$ 5,48 milhões aos cofres do município. Entre os avanços conquistados nesse período, a prefeita destacou o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem, a implementação de processos que aprimoraram o fluxo de atendimento a pacientes críticos e a reorganização dos espaços de acolhimento ao público.

Emília Corrêa

Além disso, foram restauradas as calçadas e adquiridos novos painéis de chamada, centrais de climatização, mobiliário, entre outros recursos que garantem mais conforto ao público e mais agilidade no trabalho dos profissionais. “Essa é uma vitória conquistada em tão pouco tempo. Vamos avançar ainda mais para proporcionar ao aracajuano um atendimento humanizado, com qualidade e em um ambiente acolhedor. Se dependesse de mim, as melhorias na saúde aconteceriam em um ‘estalar de dedos’, mas seguiremos no passo que é possível”, declarou Emília.

Carreta do IGC

Durante a coletiva, o presidente do IGC, Hebert Lobo, enalteceu o empenho das equipes de trabalho, sobretudo da secretária Débora Leite, e anunciou uma novidade: “O IGC está comprometido com a transformação que a saúde de Aracaju está vivendo. Por isso, ainda neste primeiro semestre, traremos para o município a Carreta do IGC, que disponibiliza três consultórios especializados em atendimento à mulher, sem nenhum custo para o município”.

Débora Leite

A notícia foi recebida com entusiasmo pela prefeita e pela secretária de Saúde. “A presença dessa unidade móvel será bastante útil e importante para nós. Precisamos de empresas com a expertise do IGC para avançarmos no nosso objetivo, que já está em planejamento, de zerar as filas para exames e cirurgias. Agradeço ao IGC por esse grande apoio”, destacou Débora.

Ecobikes Recicle

A Prefeitura de Aracaju entregou quatro ecobikes para fortalecer a coleta seletiva na cidade. O projeto, viabilizado por emenda do vereador Breno Garibalde, busca otimizar o transporte de recicláveis, promovendo mais sustentabilidade. Inicialmente, as bicicletas atenderão bairros estratégicos, em parceria com cooperativas de reciclagem. A prefeita Emília Corrêa reforçou o compromisso com o meio ambiente e a educação ambiental.

Nitinho I

No Dia do Consumidor, o cidadão brasileiro ganhou mais um motivo para celebrar: a garantia de preço justo e proporcional por contratação de estacionamento. É o que determina o Projeto de Lei de autoria do deputado federal Nitinho Vitale (PSD), já protocolado na Câmara dos Deputados. “Fica proibida a cobrança de taxa fixa em estacionamentos de qualquer natureza, sejam eles públicos ou privados, em todo o território nacional”, prevê o projeto.

Nitinho II

“É preciso inibir excessos e cobranças abusivas”, justifica o deputado, referindo-se às recorrentes reclamações de consumidores que precisam usar o serviço por 1 ou 2 horas e são cobrados abusivamente por período prefixado de permanência em shoppings, centros médicos, comerciais e de serviços.

Nitinho III

Com a aprovação do PL, o pagamento pelo uso de estacionamentos deverá ser realizado exclusivamente por tempo de uso, calculado de acordo com o período efetivamente utilizado pelo usuário. “O cidadão só pode ser cobrado pelo tempo efetivamente usado. Qualquer outra forma de cobrança fere a relação leal e justa de consumo”, defende o autor do PL, que impõe penalidade de multa ao estabelecimento que agir em conflito com o Código de Defesa do Direito do Consumidor.

Cálculo de tempo

O PL prevê ainda que os serviços de estacionamentos deverão disponibilizar aos usuários meios de pagamento que permitam a identificação e o cálculo do tempo de uso, como catracas, cancelas, aplicativos ou outros dispositivos que possibilitem a contagem precisa do tempo de permanência do veículo no estacionamento.

Laércio Oliveira I

A proposta do senador Laércio Oliveira que institui rastreamento anual mamográfico a partir dos 30 anos de idade para mulheres ganhou prioridade no Senado. A matéria será um dos focos do legislativo neste ano e já está pronta para votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A relatora do projeto, a senadora Daniella Ribeira (PSD-PB), já apresentou parecer favorável a proposta, o que sinaliza vitória para as mulheres.

Laércio Oliveira II

A intenção, segundo Laércio, é possibilitar a detecção precoce da doença em grupos de alto risco, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e reduzindo a mortalidade. “A detecção precoce pode reduzir significativamente a mortalidade por câncer de mama e contribuir para melhores resultados e maior qualidade de vida para as pacientes tratadas”, afirma o senador.

Laércio Oliveira III

Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda mamografias de rastreamento para mulheres entre 50 e 69 anos, sem sinais e sintomas de câncer de mama, a serem repetidos a cada dois anos. A preocupação do senador Laércio é com as mulheres com histórico familiar de câncer de mama, especialmente aquelas com parentes de primeiro ou segundo graus diagnosticados com câncer que têm um risco maior de desenvolver a doença ainda jovens.

Alessandro Vieira I

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 2.083/2022, de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS), que endurece as punições contra agressores de mulheres vítimas de violência doméstica. O texto recebeu apoio integral do senador Alessandro Vieira (MDB), que destacou a importância da medida como mais um passo crucial na luta contra a violência de gênero.

Alessandro Vieira II

O projeto prevê punições severas para condenados que descumprirem medidas protetivas ou se aproximarem da vítima e seus familiares. Nesses casos, a ação será classificada como falta grave, sujeitando o agressor ao regime disciplinar diferenciado (RDD), que inclui cela individual, restrições a visitas e ao banho de sol.

Alessandro Vieira III

Para Alessandro Vieira, a decisão da CCJ é uma resposta necessária e urgente diante da realidade brutal enfrentada por milhares de mulheres brasileiras. “Hoje o Senado deu um passo importante para proteger quem já sofreu demais. Com meu voto favorável, aprovamos uma proposta que endurece as penas para agressores reincidentes e garante mais segurança às vítimas. A mensagem é clara: quem agride e insiste em ameaçar não ficará impune”, afirmou o senador.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lembrou que as torcidas organizadas em Sergipe estão suspensas de entrarem com instrumentos musicais, bandeiras e faixas nos estádios de futebol de Aracaju há um ano. O parlamentar apelou ao governador para rever a situação e revogar o decreto.

Georgeo Passos II

“No dia 13 de março fez um ano da proibição do uso de instrumentos musicais, de faixas, das bandeiras das torcidas organizadas. E essa proibição apenas no Batistão. Temos que acabar com essa proibição. Precisamos regulamentar o que é permitido e proibido”, sugeriu Passos.

Georgeo Passos III

Georgeo ressaltou ainda que em 2024 a polícia não permitiu a entrada dos materiais das torcidas na Arena Batistão. “Nos estádios do interior as torcidas estão levando bandeiras e os instrumentos. Só aqui na capital que temos essa dificuldade”, comentou o deputado.

Punição

O deputado também foi enfático ao defender a punição para infratores nos eventos esportivos. “Aqueles que estão infiltrados para cometer algum ilícito devem ser tratados conforme diz nosso Código Penal, mas não podemos punir toda uma torcida por causa de alguns”, afirmou.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) recebeu uma homenagem da Rede Xodó de Comunicação por sua atuação parlamentar, em especial, pelos projetos em defesa e fortalecimento da mulher brasileira. A homenagem encerrou as comemorações da Semana da Mulher na emissora.

Yandra Moura II

Durante a homenagem, a apresentadora do Jornal da Xodó disse que o trabalho de Yandra serve de inspiração para outras pessoas. “Você que é uma mulher que inspira tantas outras mulheres, uma jovem que inspira outros jovens”, afirmou a jornalista Mari Rodrigues.

Yandra Moura III

“Quero agradecer de coração a todos que fazem parte da Xodó FM, e que levam a informação de forma democrática para os sergipanos. Quero reforçar que esse é o nosso objetivo, trabalhar e cuidar de quem mais precisa, porque a gente sabe que política é isso”, enfatizou Yandra Moura.

Audiência Pública

A audiência pública “Os novos desafios na defesa do direito do consumidor”, de autoria do vereador Elber Batalha (PSB), gerou planos para uma ação dos órgãos responsáveis pela fiscalização na capital contra os shoppings e Unimed, além da criação de um quadro informativo na TV Câmara. Foram tratados temas como a situação dos estacionamentos dos shoppings e suas cobranças; a qualidade dos combustíveis da capital; e a situação da saúde privada.

Euza Missano I

A promotora de justiça do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), Euza Missano, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, destacou os principais temas das ações. “Do ponto de vista de ocorrências, o transporte público lidera nas mais variadas situações, seja como frota, condições e maneira geral. A saúde privada com as operadoras de planos de saúde e a questão do combustível”, relatou.

Euza Missano II

Euza aproveitou para pontuar a ação do vereador e elogiou a sua atuação. “Esse momento foi de fundamental importância e aproveito para parabenizar pela iniciativa. Realmente o código tem 30 anos, mas ainda enfrentamos vários desafios e alguns deles foram falados aqui. O mais importante foi sair com perspectivas como educação para o consumidor”, falou.

Georlize Oliveira

A delegada Georlize Oliveira assumiu recentemente a Delegacia do Consumidor (Decon) e informou que os casos só crescem. “Apesar de ser nova, já temos vários registros. Já estamos com 44 BOs registrados e cinco VPIs listadas, sendo três com o MP. Foi muito importante esse momento, os órgãos discutiram e ideias positivas saíram daqui para serem colocadas em prática a partir de agora”.

Elaine Cristina

Elaine Cristina, coordenadora do Procon Municipal, participou da sessão mesmo após uma grande operação e ressaltou as dificuldades encontradas. “O que estamos fazendo nos últimos dias é principalmente educar. Estamos tentando fazer o nosso melhor no Procon, já que estamos percebendo principalmente falha na aplicação das leis municipais e essa data traz a reflexão. Todos nós somos consumidores diariamente, é preciso lembrar “, afirmou comunicando da lei de obrigatoriedade do Código de Direito do Consumidor em todos os estabelecimentos.

Ação conjunta

Se definiu por uma ação conjunta do MP/SE e Defensoria Pública contra os shoppings da cidade com a nova cobrança dos estacionamentos, além de outra planejada com relação à Unimed, que informou recentemente a verticalização.

Elber Batalha I

Para Elber, é preciso informar cada vez mais as pessoas sobre os direitos e tocar em pautas atuais, além de locais. “Foi uma audiência proveitosa pela troca de experiências, pelo intercâmbio de vivências desses personagens que vivem essa rotina. Encaminhamentos efetivos foram feitos. Esses debates foram importantes”, declarou.

Elber Batalha II

Por fim, o vereador contou ainda a novidade que surgiu na ocasião, que foi a ideia de um quadro na TV Câmara. “Saímos até com criações daqui, como o futuro quadro que vamos apresentar ao presidente Ricardo Vasconcelos que será o Minuto do Consumidor, em que cada um dos convidados de hoje e mais pessoas darão dicas de consumo e segurança para evitar os golpes que vêm acontecendo”.

Evandro Muniz

O Articulador Político, Evandro Muniz, presente na audiência pública, questionou às autoridades presentes sobre a fiscalização das legislações vigentes na Câmara Municipal de Aracaju e que não são cumpridas. Ele lembrou que alguns supermercados estão descumprindo a lei que exige empacotadores nos caixas e outros chegam a vender as sacolas para os clientes que estão fazendo compras. Ele também cobrou a criação da Associação de Pais de Alunos e defendeu um acompanhamento sobre as listas de materiais escolares.

Expansão em Lagarto

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, assinoua ordem de serviço para a construção do Complexo Administrativo, de Ensino, Pesquisa e Imagem do Hospital Universitário de Lagarto. Ao lado do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, o ministro autorizou o investimento de R$ 39,8 milhões para a obra, que se constituirá em um marco para o ensino, a pesquisa e a assistência hospitalar, beneficiando milhares de pessoas em Sergipe e na Bahia.

Márcio Macedo I

O ministro iniciou seu discurso fazendo uma retrospectiva do início das obras. “Desci do carro, coloquei os pés na cidade de Lagarto e me veio à cabeça um filme. Um filme com vários protagonistas, sendo o principal o povo, mas com personagens como Marcelo Déda e Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos voltando aqui, e algumas pessoas que estavam naquele dia estão presentes, junto com outras tantas que se somam para a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo Hospital Universitário, que vai ajudar na missão de cuidar do nosso povo e da nossa gente”, relembrou.

Márcio Macedo II

“Por determinação do presidente Lula, estamos assinando a ordem de serviço de um lado, e, do outro, as máquinas começam a trabalhar, com a obra já em andamento e o dinheiro na conta, para que esse sonho se torne realidade. Só vale a pena estar na política e na gestão para isso: mudar a vida das pessoas para melhor. Estou muito feliz por este dia”, enfatizou o ministro.

Cleverson Guimarães

Na próxima terça-feira (18), às 19h30, a AD Brás Sergipe estará em festa para celebrar o aniversário do pastor presidente, Cleverson Guimarães, que completa 46 anos. Será uma noite especial de gratidão a Deus pela vida e pelo ministério desse grande líder. Será um momento de muita alegria e comunhão. A celebração acontecerá na sede da AD Brás Sergipe, localizada na Rua João Ávila Neto, nº 59, Jardins.

Delegada Katarina I

Representando oficialmente a Câmara dos Deputados, Katarina integrou a delegação brasileira liderada pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, nos Estados Unidos. Durante o evento, a deputada participou de debates, painéis e eventos paralelos que abordaram temas como igualdade salarial, combate à fome e à pobreza, enfrentamento à misoginia e promoção da justiça climática para as mulheres. Discussões que, na opinião da parlamentar, são de extrema relevância.

Delegada Katarina II

“Essas discussões têm impactos significativos na sociedade, pois influenciam políticas públicas, promovem a conscientização e incentivam a implementação de medidas que buscam a equidade entre homens e mulheres, desafios que ainda afetam as mulheres em todo o mundo. Não são questões pontuais, mas estruturais”, argumenta.

Delegada Katarina III

Para além disso, de acordo com a deputada Delegada Katarina, há relações e conexões que só são construídas nesse tipo de evento, através dos relatos de boas práticas de outros países. “Fiz questão de participar de uma grande diversidade de painéis, todos com temas muito relevantes, a exemplo da política do cuidado, já que geralmente é a mulher que cuida das crianças, dos idosos, dos enfermos, e pude ver o que tem sido em feito em Bogotá e na União Europeia, por exemplo”, revela.

Selma França I

Com o objetivo de ampliar a comunicação com a população, a vereadora de Aracaju, Selma França, aderiu ao Cidadão Participa. A plataforma digital permite o envio de solicitações, sugestões e demandas diretamente para o mandato, garantindo mais transparência e engajamento popular. A iniciativa reforça o compromisso com a participação cidadã na política local.

Selma França II

Com a nova ferramenta, Selma busca oferecer um meio acessível e eficiente para que os cidadãos possam expor suas necessidades e acompanhar de perto o trabalho legislativo. “Acredito que a política precisa ser feita com diálogo e participação ativa da sociedade. Esse canal foi criado para garantir que a voz do povo tenha ainda mais espaço no nosso mandato”, destaca a vereadora.

Selma França III

O novo canal digital reafirma o compromisso da parlamentar com a escuta ativa das demandas da comunidade e com a construção de políticas públicas mais inclusivas. “A cidade que queremos só pode ser construída com o engajamento de todos e todas. Essa ferramenta é mais um passo para fortalecer esse compromisso”, afirma Selma França. A plataforma já está disponível para acesso, permitindo que os cidadãos enviem suas contribuições e acompanhem as ações do mandato.

Fábio Meireles

O vereador Fábio Meireles (PDT) esteve com o secretário de governo, Itamar Bezerra, juntamente com parlamentares membros da bancada evangélica de Aracaju, numa reunião de planejamento das ações em homenagem aos 170 anos de Aracaju. O objetivo foi construir ideias coletivas visando apoiar as ações do segmento evangélico na capital aracajuana por ocasião das comemorações do aniversário. O parlamentar destaca a importância da Bancada Evangélica por tratar de temas, pautas e assuntos que dizem respeito aos valores cristãos, levantando a bandeira deste segmento na sociedade.

Netinho Guimarães I

O governador Fábio Mitidieri atendeu à indicação do deputado estadual Netinho Guimarães e está realizando a recuperação da passarela do Detran, na avenida Tancredo Neves, em Aracaju. O deputado Netinho agradece ao chefe do Executivo pelo atendimento à sua solicitação e destaca a importância da reforma para a segurança da população.

Netinho Guimarães II

“Quero agradecer ao governador por atender à nossa indicação e executar essa recuperação tão necessária e urgente. A passarela é fundamental para os pedestres que a utiliza”, disse. O parlamentar ressalta que essa parceria entre o Executivo e o Legislativo demonstra que, juntos, as autoridades podem trabalhar pelo desenvolvimento de Sergipe. “A equipe do governo tem atuado com agilidade para atender à demanda das pessoas que poderão transitar pelo local com segurança”, destaca o deputado.

Instituto Dona Branca

Em alguns dias da semana, o destino de diversos jovens e adultos é a qualificação profissional através do curso de eletricista predial, disponibilizado, gratuitamente, pelo Instituto Dona Branca, em parceria com a igreja ADM Pentecostal de Sergipe. Para o ex-vereador e fundador do Instituto Dona Branca, Cícero do Santa Maria, a educação é o caminho para que jovens e adultos possam mudar de vida.

Cícero do Santa Maria

“Somente através da educação conseguimos mudar nosso destino e a qualificação profissional é a porta de entrada para que esses alunos possam ter um futuro promissor”, revelou. Segundo Cícero, ajudar a mudar a vida das pessoas é uma das missões do Instituto Dona Branca. “Quando resolvi fundar a instituição, minha ideia era fazer com que o instituto fosse um instrumento de transformação na vida das pessoas e poder ver que isso está acontecendo, é muito gratificante e emocionante”, comemorou. As aulas são realizadas, de forma presencial, no bairro 17 de Março e são ministradas pelo professor e engenheiro elétrico, com mestrado em engenharia de recursos hídricos, Josenilson Ferreira.

Alô Propriá!

Propriá foi um dos quatro municípios selecionados pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) do Grupo Tiradentes para integrar o projeto piloto do Laboratório de Gestão Pública, realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A iniciativa busca fortalecer a gestão municipal por meio de diagnósticos baseados em evidências e capacitação técnica de gestores. Os municípios selecionados terão acesso a diagnósticos detalhados, capacitações e suporte técnico para a formulação de políticas públicas efetivas.

Luciano de Menininha

“Esse projeto visa fortalecer o aperfeiçoamento das gestões públicas. A gente sabe que nos municípios as demandas são urgentes, pois a sociedade está em constante transformação, e é muito importante a gente trabalhar baseado em dados para que as políticas públicas sejam mais efetivas. Quem ganha com isso é a população”, afirma o prefeito Luciano de Menininha.

Simpósio

Nos dias 21 e 22 de março, Aracaju será palco do 2º Simpósio Sergipano de Uro Oncologia, um evento que reunirá especialistas de diversas áreas da saúde para discutir avanços no diagnóstico e tratamento do câncer urológico. A programação ocorrerá no período da tarde no primeiro dia (das 13h às 19h) e pela manhã no segundo (das 8h às 12h30). O simpósio é promovido pela Clinradi em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Sergipe (SBU-SE).

Temas e programação

O evento será dividido em quatro módulos, cada um abordando um tipo de câncer e suas abordagens terapêuticas: Câncer de bexiga; Câncer renal; Câncer de próstata; e Qualidade de vida e atualizações diversas. Além de discutir novos métodos de diagnóstico e tratamentos clínicos e cirúrgicos, o simpósio trará um olhar especial sobre a qualidade de vida dos pacientes. Serão debatidas estratégias para minimizar os efeitos colaterais dos tratamentos e melhorar o bem-estar dos pacientes durante e após a terapia oncológica.

Inscrições

O simpósio é voltado para médicos urologistas, oncologistas, radiologistas, radioterapeutas, além de residentes das áreas clínica e cirúrgica. As inscrições já estão abertas e possuem uma taxa de R$ 150. As inscrições podem ser feitas através do site: www.uroonco-se.com.br

