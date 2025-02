Emília dependerá de Mitidieri para manter a “governabilidade” em 2026

Quem mora em Aracaju está acompanhando três governos que são diferentes do ponto de vista ideológico, mas a impressão é que a forma de gerir a coisa pública tem muitas “coincidências”. A presidência da República sob o controle de Lula e do Partido dos Trabalhadores; o governo do Estado sob o comando de Fábio Mitidieri e o PSD; e a prefeitura da capital sob a direção da prefeita Emília Corrêa e o PL. Uma legenda de Esquerda, uma de Centro e outra de Direita e mais conservadora.

Mas o leitor deve se questionar: em que aspecto eles se assemelham? Todos os três usam a máquina pública para garantirem a governabilidade! Seja no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal de Aracaju. Eis a importância de o eleitorado ser mais “crítico” na escolha dos seus representantes, em especial os senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Bons políticos lhe representam bem, independente de serem governo ou oposição.

Mas a impressão é que há uma espécie de “lógica invertida” onde o parlamentar só consegue algum benefício para a cidade ou comunidade que ele representa se tiver algum acordo ou alinhamento com o “governante de plantão”. Neste caso a culpa não é só de Lula, Mitidieri ou de Emília, mas do Sistema! Com o compromisso de dizer a verdade para os leitores, este colunista remonta que esta realidade é antiga e vem se arrastando de governo para governo.

Com um Congresso mais conservador, diante de um governo de Esquerda, talvez a gente tenha um parlamento mais combativo, diferente da narrativa de que boa parte da “grande mídia” e de setores da Esquerda tentam construir; há mais disputa, há divergência, e aquilo que é proposto pelo Executivo até é aprovado, mas sob ampla discussão. É evidente que as “negociatas” também existem, mas ao menos fica a sensação de uma Câmara e um Senado mais “independentes”, digamos assim.

Olhando para Sergipe, mais precisamente para a Assembleia Legislativa, o governador conseguiu a ampla maioria e foi eficiente na articulação, mas a “Casa do Povo”, que carrega em sua história grandes debates e excelentes tribunos, sob temas diversos e que interessavam à sociedade, hoje mais parece um “escritório de representação”, com boa parte dos 20 deputados governistas “em silêncio” e “omissos” e apenas quatro na oposição trazendo debates relevantes, mas sem poder de decisão.

Chegando em Aracaju a impressão é que o cenário pode ser igual ou ainda pior: a prefeita Emília Corrêa foi eleita ao lado de dois vereadores de seu agrupamento. É óbvio que ela precisava do diálogo com a CMA para obter a governabilidade necessária, mas em menos de dois meses de gestão, outros 20 vereadores se “declararam” aliados e já estão na base governista. Apenas quatro mandatários não estão com a prefeita e, justiça seja feita, porque não demonstraram interesse de caminhar com ela…

O fato é que senadores e deputados federais foram eleitos na oposição, estão alinhados com seus partidos e não cedem para o governo Lula; na Alese não há muito o que fazer porque a maioria dos deputados estaduais foi eleita na base do atual governador ou se somaram a ele no 2º turno em 2022; já na CMA, o perigo é maior para Emília, que tem ao seu lado aliados do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e que seguem Mitidieri politicamente. E essa “ampla maioria” dependerá muito da postura dela em 2026…

Veja essa!

Em entrevista ao Cinform On Line o ex-deputado Heleno Silva confirmou que está sendo incentivado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) para disputar uma cadeira de deputado federal em 2026, mas Heleno avalia que depende se será no Republicanos ou não e só irá se a chapa para federal existir equilíbrio na disputa.

E essa!

Heleno entende que há uma “carência” do Sertão em representatividade federal e que ele poderia preencher esta lacuna, mas deixa bem claro que não tem idade para ser “escada” para quem quer que seja! Fala que pode disputar uma cadeira para a Assembleia Legislativa se o projeto para deputado federal não for viável.

Bomba!

Chega a informação que o senador Laércio Oliveira (PP) teria procurado o governador Fábio Mitidieri, assim que tomou conhecimento do evento promovido pela família Andrade em Nossa Senhora de Lourdes, que praticamente consolidou o nome de Jeferson Andrade (PSD) como pré-candidato a vice-governador.

Exclusiva!

Laércio teria demonstrado interesse no caso dele ser o pré-candidato a vice-governador na chapa majoritária em 2026. O senador quer ser governador em 2030 e argumenta que a ex-deputada Janier (PSD), primeira suplente, assumiria o mandato no Senado Federal. Pelo visto o governador não demonstrou tanto interesse e seguiu para Lourdes.

Natanzinho em Itabaiana

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, usou as redes sociais para anunciar que na próxima quarta-feira (26) haverá o ponto facultativo a partir de meio dia, porque a cidade vai parar literalmente para o show do cantor itabaianense, Natanzinho Lima, que fará uma apresentação especial em sua terra do projeto “Em bar e bar” e a promessa do cantor é que ele entrará na cidade dirigindo uma carreta, prestando sua homenagem à “Capital do Caminhão”.

Olha o MPC/SE

Após provocação e solicitação do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai realizar uma auditoria extraordinária para investigar o novo contrato emergencial dos serviços de limpeza pública e coleta de resíduos em Aracaju. O pedido surgiu após questionamentos sobre a capacidade operacional das empresas contratadas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e relatos de possível interrupção dos serviços. A decisão foi tomada na quinta-feira (20), durante sessão no pleno.

Eduardo Cortês I

Na sessão no TCE, o procurador-geral levantou preocupações sobre o processo de contratação emergencial. “É preciso uma auditoria para que o Tribunal verifique através da engenharia, com inspeção in loco, as condições de execução desse contrato emergencial, se as razões de contratações têm fundamentos, capacidade, qualificação e se estão aptas a exercer essa tarefa sem interrupção do serviço”, solicitou.

Eduardo Cortês II

O representante do MPC-SE acrescentou ainda sobre a importância de garantir que o novo contrato atenda ao interesse público, não apenas em termos financeiros, mas principalmente na prestação adequada do serviço essencial de coleta de lixo, que não pode ser interrompido.

Votação I

Com o pedido do MPC-SE exposto, os conselheiros Luís Alberto Meneses e Flávio Conceição manifestaram voto favorável para a execução da auditoria. Além deles, o conselheiro Ulices de Andrade concordou com a medida e destacou o papel do TCE em fiscalizar as licitações, principalmente em questões que envolvem um tema de grande relevância.

Votação II

O conselheiro José Carlos Felizola ratificou a necessidade da ação e reforçou a necessidade de esclarecer o que vem acontecendo no contrato. Ainda na sessão, o conselheiro Luiz Augusto também acompanhou os demais e opinou sobre a obrigação do TCE em acompanhar o caso de perto. Logo depois das manifestações e com a concordância da conselheira-relatora Angélica Guimarães, o pedido foi acatado e que a auditoria teve início na sexta-feira (21).

Consórcio Metropolitano I

Durante assembleia geral do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), realizada na sexta-feira (21), o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, foi escolhido para ocupar o cargo de vice-presidente. O gestor reafirmou seu compromisso com a integração do transporte coletivo, visando aprimorar a qualidade do serviço para os usuários. Na ocasião, os membros do Consórcio também conduziram a sabatina de Hector Medeiros, que assumiu o cargo de diretor-executivo.

Consórcio Metropolitano II

A indicação para assumir a vice-presidência foi feita pelo governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, através do secretário de Planejamento, Júlio Filgueira, que o representou durante a assembleia. Com isso, o CTM, que reúne os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, passa a contar com uma nova estrutura de gestão, que irá fortalecer as discussões e impulsionar soluções para aprimorar o transporte coletivo da região metropolitana.

Samuel Carvalho

“Quero agradecer a confiança dos prefeitos aqui da Grande Aracaju e do Governo do Estado, por ter indicado o nosso nome para estar como vice-presidente do Consórcio Metropolitano da Grande Aracaju. Essa é uma responsabilidade muito grande, mas vamos dar nossa parcela de contribuição, representando um município extremamente importante, que é o município de Socorro”, disse o prefeito Samuel Carvalho, que completou afirmando que irá prezar pela mobilidade urbana como um todo. “Vamos trabalhar prezando pela integração, pensando, inclusive, nos outros tipos de transportes coletivos, como os táxis lotação”.

Emília Corrêa

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio, Emília Corrêa, conduziu a assembleia e expressou satisfação com a nova formação. “Um consórcio que vai ser participativo, um consórcio que hoje tem um grupo de pessoas assumindo para valer. É isso que queremos”, afirmou a prefeita. “Não vamos admitir mais que se tenha um sistema desequilibrado que atinja o usuário”, finalizou.

Novo diretor executivo

Durante a assembleia, os membros do CTM realizaram a sabatina com Hector Medeiros, que era o diretor-executivo interino e agora assume o cargo de forma definitiva. Hector é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui especialização em Qualidade e Produtividade, também pela UFS, e conta com 28 anos de atuação no setor do transporte público.

Breno Garibalde I

A licitação do transporte público de Aracaju foi o assunto do pronunciamento do vereador Breno Garibalde na Câmara de Aracaju. O parlamentar questionou o que será feito dos mais de R$ 2 milhões gastos pela gestão anterior para fazer um estudo para a licitação. O levantamento, contratado pela antiga gestão da Prefeitura de Aracaju e desenvolvido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), contempla informações de todas as linhas de transporte e estudo dos valores de tarifa.

Breno Garibalde II

“O processo foi iniciado de maneira atropelada, com mais de dois milhões gastos em um estudo. Quando a prefeita Emília Correa assumiu, uma das primeiras ações foi a anulação dessa licitação. Mas, e o estudo que já foi feito? Dois milhões e trezentos mil reais vão ser jogados no lixo? Alguém precisa pagar essa conta, e não pode ser o povo de Aracaju!”, pontou Breno.

Breno Garibalde III

O parlamentar ressaltou que o levantamento já realizado precisa ser levado em conta na nova licitação. “Entendo a nova gestão não confiar nos estudos feitos anteriormente, mas a população não pode pagar a conta de um estudo que vai pro “lixo”. O estudo já foi feito, precisa ser levado em conta. Que a gestão convoque a ANTP para alinhar o que for necessário. Precisamos ver como isso vai ser resolvido pela gestão”, concluiu a o vereador.

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) solicitou através de indicação dirigida ao DETRAN, para a imediata recuperação da passarela de pedestres instalada em frente à sede daquele órgão, na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. A solicitação é fruto de reivindicação constante de moradores e lideranças.

Netinho Guimarães II

Conforme justifica o parlamentar, há uma necessidade urgente de melhorias na infraestrutura do local para evitar futuros acidentes. “A recuperação da passarela é essencial para garantir a segurança da população. Por isso, estamos buscando junto ao Governo do Estado a realização deste reparo”, afirma.

Netinho Guimarães III

Essa intervenção urgente e necessária da passarela é de suma importância para a travessia de pedestres na Avenida Tancredo Neves, justamente em frente à sede do DETRAN, figurando como principal ferramenta de prevenção a atropelamentos na localidade, afinal, como é cediço, centenas de pessoas a usam diariamente e trata-se da avenida de maior via de intenso de veículos durante todo o dia e em todos os dias da semana.

Estrutura comprometida

O parlamentar adverte que a passarela está com a sua estrutura metálica corroída e comprometida, já tendo sido este fato por diversas vezes noticiado pela imprensa por diversos meios de comunicação por conta dos riscos às pessoas que por ela passam diuturnamente e aos motoristas que por ali transitam.

Sinalização

O documento enviado ao DETRAN também solicita a implementação de sinalização vertical e horizontal no local. “Não se pode deixar de mencionar que também é necessário a implementação de sinalização vertical e horizontal ao redor da passarela, pois isso igualmente levará à redução de acidentes automobilísticos entre veículos e daqueles que envolvem veículos e pedestres.

Mais segurança

“A recuperação da passarela, bem como a sinalização em seu entorno mostra-se como medida urgente visando garantir mais segurança aos cidadãos sergipanos e proporcionar uma melhor eficiência no trânsito dentro da capital, fomentando ainda mais o seu desenvolvimento”, assevera.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) teve seu relatório aprovado na Câmara dos Deputados, garantindo um avanço significativo no combate aos crimes digitais. O parecer favorável fortaleceu o Projeto de Lei 3.821/2024, de autoria da deputada Amanda Gentil (PP-MA), que tipifica como crime a manipulação digital de imagens por inteligência artificial e prevê penas mais severas para crimes contra mulheres ou candidatos em período eleitoral.

Yandra Moura II

O texto altera o Código Penal para punir com reclusão de dois a seis anos e multa quem produzir ou divulgar imagens falsas de nudez ou atos sexuais gerados por tecnologia de inteligência artificial para humilhar, intimidar ou constranger. A pena pode ser aumentada em até o dobro caso o crime ocorra por disseminação em massa nas redes sociais. No âmbito eleitoral, a lei também prevê punição para candidatos que utilizem deepfakes para influenciar o pleito, podendo levar à cassação do mandato.

Yandra Moura III

Yandra Moura ressaltou a importância da iniciativa para garantir a segurança digital e a integridade do processo eleitoral. “A inteligência artificial trouxe muitos avanços, mas também abriu espaço para crimes graves, como a manipulação digital de imagens para humilhar e destruir reputações. Isso impacta especialmente as mulheres e compromete a democracia. Nosso dever é proteger a honra e a dignidade de todos os cidadãos, garantindo que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável”, afirmou a deputada.

Pena aumentada

A proposta também estabelece que, se a vítima for mulher, a pena será aumentada de um terço até a metade. No caso de manipulações usadas contra candidatos e candidatas em eleições, a punição inclui a cassação do registro de candidatura ou do diploma, além das sanções criminais previstas.

Forma criminosa

“Nos últimos anos, a tecnologia de manipulação de imagens por meio de inteligência artificial, notadamente no fenômeno conhecido como deepfake ou deepnude, tem sido utilizada de forma criminosa, visando expor, difamar e humilhar suas vítimas”, afirma a deputada Amanda Gentil (PP-MA), autora do projeto. A prática consiste em criar imagens ou vídeos falsos, mas extremamente realistas. “A pessoa aparece em situação de nudez ou em atos sexuais, sem que tenha consentido ou mesmo participado daquelas imagens”, explica a deputada Amanda.

Barros e Nobre Imobiliária!

Este colunista recebeu fortes reclamações de clientes da empresa Barros e Nobre Imobiliária, que fica localizada na Avenida Hermes Fontes. Um deles chegou a fazer um alerta para a sociedade. “Querem ter um intermediador ausente, desorganizado, descomprometido e causador de dor de cabeça em uma transação via imobiliária? Falem com a BARROS E NOBRE IMOBILIARIA”, reclama. Com a palavra os representantes da imobiliária…

Armando em Socorro I

Com 18 anos de experiência na área jurídica, o advogado Armando Batalha Júnior será o primeiro diretor geral do Procon em Nossa Senhora do Socorro. O órgão é uma das novidades na gestão do prefeito Samuel Carvalho e foi criado para defender e proteger os socorrenses nas relações de consumo. A posse está marcada para o dia 1º de março.

Armando em Socorro II

Armando Batalha Júnior tem experiência nos poderes legislativo e executivo estadual. Em 2013, exerceu a função de diretor administrativo e financeiro da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e recentemente esteve como diretor institucional da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Também foi vereador de Aracaju e se destacou pela aprovação da Lei do Compliance.

Armando em Socorro III

No campo jurídico, Armando ainda tem experiência como professor universitário e possui MBA em Compliance pela PUC/RS. O desafio no Procon Municipal de Socorro veio após um período à frente da Ouvidoria Geral da própria cidade. “Temos um comércio pujante, a exemplo de um shopping e outras grandes empresas espalhadas na região. Portanto, a criação de um Procon municipal visa preencher uma grande lacuna que os consumidores daqui sempre tiveram, mas a partir de agora aquele que se sentir prejudicado não precisa ir mais até a capital para resolver o problema, já que a nossa sede estará de portas abertas pertinho da população”, explicou o diretor geral do órgão.

Olha o Sinpol!

Diante do alerta do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) sobre a baixa nos estoques de sangue, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (SINPOL/SE) organizou uma mobilização para incentivar a doação entre os oficiais investigadores de Polícia Civil e a população sergipana. A ação acontece em um momento crucial, às vésperas do Carnaval, período em que a demanda por sangue costuma aumentar devido a acidentes e emergências hospitalares.

Jean Rezende I

O presidente do SINPOL/SE, Jean Rezende, destacou a importância do gesto solidário e reforçou o compromisso da categoria com as causas sociais. “Prontamente convocamos todos os oficiais investigadores de Polícia Civil que representamos e estendemos esse pedido de sensibilidade a toda a sociedade sergipana. Não queremos que seja apenas um ‘Dia D’ de doação, mas sim um estímulo para que mais pessoas compareçam ao Hemose e façam esse ato de generosidade. Doar sangue é doar vida”, afirmou.

Jean Rezende II

Rezende também lembrou que, apesar do clima festivo do Carnaval, é fundamental garantir que os bancos de sangue estejam abastecidos para atender às possíveis emergências. “No momento de festa, há também uma necessidade. Um acidente ou qualquer outra situação pode exigir transfusões urgentes, e a disponibilidade de sangue pode fazer a diferença entre a vida e a morte”.

Matheus Corrêa

O oficial investigador Matheus Corrêa foi um dos primeiros a comparecer ao Hemose para doar sangue, reforçando a importância do engajamento dos policiais civis na campanha. “Nosso tipo sanguíneo pode ser compatível com o de alguém que está precisando. Essa é uma forma de contribuir não apenas como cidadão, mas também como profissional da segurança pública”, destacou.

Ato coletivo

Já o oficial investigador Johnny Alves de Oliveira ressaltou que a iniciativa do SINPOL/SE representa um ato coletivo de apoio à sociedade sergipana. “Este evento é muito importante. O SINPOL demonstra seu compromisso não apenas com a segurança, mas também com a solidariedade, especialmente neste período momesco, em que a necessidade de sangue aumenta”.

Estoques abastecidos

Para o oficial Júlio César Santos Oliveira, que há 12 anos realiza doações regulares, a ação do sindicato reforça a necessidade de manter os estoques do Hemose sempre abastecidos. “Infelizmente, o Carnaval é um período que pode registrar um maior número de acidentes. Com o estoque baixo, o atendimento a vítimas pode ser comprometido. Por isso, essa mobilização é essencial”, enfatizou.

AjuPrev

A equipe de Relacionamento do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) fez uma busca ativa dos beneficiários nascidos entre os meses de janeiro e novembro, que não fizeram a Prova de Vida em 2024. No período, 16 pessoas deixaram de fazer a confirmação de dados junto ao instituto e tiveram seus benefícios bloqueados.

Marcelo Souza

“Iniciamos a busca para saber os motivos da não realização da Prova de Vida. Dos 16, quatro faleceram, outros nove conseguimos entrar em contato e três ainda estão pendentes. Os motivos para não terem feito a confirmação dos dados são variados, mas o principal é que tem aposentado e pensionista que tem mais um vínculo e acha que, fazendo a Prova de Vida em um instituto, e achar que fez de um local, a exemplo do regime geral da previdência, validou os dados nos demais vínculos”, explica o diretor de Relacionamento, Marcelo Souza.

Atendimento

Um dos casos foi de seu Izidoro Caxico Filho, de 68 anos, nascido no mês de novembro, pensionista da esposa Ana Lúcia Araújo Caxico, já falecida. Como ela possuía vínculo com o Estado e município de Aracaju, a filha do casal, Luciana Araújo Caxico, fez do Estado e achou que estava válido para os dois. “A equipe esteve na nossa casa me explicou tudo e mostrou que eu não tinha conseguido fazer a prova. Pelo aplicativo, eu estava tentando entrar no da prefeitura e só dava erro. Eles foram bastante atenciosos e vim aqui hoje, trazendo toda a documentação para fazer a Prova de Vida do meu pai”, relatou Luciana.

Jornal O Coerente

O Jornal Coerente Semanário realizará a XXI edição do Prêmio vip de Educação Superior, personalidades e empresas mais lembradas de Sergipe, no ano de 2025! O evento será realizado no dia 7 de maio de 2025, às 20 horas, no auditório do Senac, no novo prédio da Fecomércio, na Av. Ivo do Prado (segundo andar). Grupos empresariais, Energisa, Tiradentes, Maratá, Cenconsud, BNB, Caixa Econômica Federal, como também estarão presentes Políticos, empresários, e outras autoridades, que serão premiados pelos serviços prestados à sociedade.

Barracão em BSB

O prefeito de Poço Verde, Roberto Barracão, esteve em BSB para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pela Presidência da República com a finalidade de fortalecer as parcerias entre o Governo Federal e os municípios, e de estabelecer a continuidade das políticas públicas. Na ocasião, visitou Ministérios, parlamentares e outras autoridades, entre elas, o Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, com o objetivo de restabelecer a retomada dos serviços oferecidos pelo órgão aos poçoverdenses, visto que a agência foi fechada em 2017.

Pleito antigo

O prefeito Roberto Barracão explica que essa é uma reivindicação antiga da população, pois há aproximadamente oito anos precisa realizar longas viagens para solicitar aposentadorias, auxílios e outros serviços do INSS. “Pela segunda vez, estive na sede do INSS, em Brasília, para tratar sobre o retorno dos importantes serviços ofertados pelo órgão para o povo de Poço Verde. Ao lado do presidente Stefanutto, as conversas continuam avançando e, em breve, com o apoio do Governo Federal teremos novidades sobre o assunto em nosso município”.

Diálogo com o INSS

“Infelizmente, desde que a agência fechou, os usuários e profissionais que precisam requerer direitos previdenciários foram obrigados a enfrentar viagens cansativas para agências de cidades vizinhas. A gente sabe que isso gera custo e tempo, e que, por vezes, está escasso para quem está buscando o acesso aos benefícios”, destaca Barracão. De acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, no momento, as discussões acerca da volta desse atendimento para Poço Verde dependem de uma série de ações que devem ser desenvolvidas tanto pelo próprio INSS quanto pela gestão municipal.

Aprovados no TJSE

A Comissão dos Aprovados no Concurso para Técnico Judiciário – Área Judiciária/Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) encaminhou um documento à presidência do tribunal solicitando informações sobre a previsão de novas nomeações para o cargo. A solicitação ocorre em meio a um cenário de déficit de servidores e alta rotatividade na função.

Convocações

De acordo com os dados levantados pela comissão, desde a homologação do certame até o momento, aproximadamente 120 candidatos foram convocados, mas apenas 94 permanecem em pleno exercício. Além disso, cerca de 30 desses servidores ocupam funções de confiança ou cargos em comissão, reduzindo ainda mais o efetivo disponível para atuação direta nas unidades judiciárias do Estado. Atualmente, apenas 64 técnicos estão lotados nas Secretarias das Unidades Judiciárias, número inferior ao previsto pelo próprio TJSE quando realizou as nomeações.

Alô TJ/SE!

Além disso, somente no ano de 2024, aproximadamente 50 cargos ficaram vagos em razão de aposentadorias, exonerações e falecimentos. A última atualização do quadro funcional, feita em 17 de fevereiro, indica que 114 cargos permanecem desocupados. A comissão também alerta para a tendência de novas vacâncias nos próximos anos, considerando que um número expressivo de servidores está no último nível da carreira. A expectativa agora é que o tribunal se manifeste sobre a demanda apresentada e apresente um cronograma de novas nomeações para suprir as deficiências apontadas.

Canindé é Prêmio Tribuna!

A Assessoria de Comunicação (Ascom) da Prefeitura de Canindé de São Francisco será homenageada com o Prêmio Qualidade Tribuna, um dos mais prestigiados reconhecimentos da área, em sua 14ª edição. O evento, que acontece no dia 27 de fevereiro, em Aracaju, é realizado pelo jornalista Eduardo Buda e é amplamente consagrado pela opinião pública.

Profissionalismo

A Ascom tem se destacado pela produção de conteúdos estratégicos, vídeos institucionais de impacto e uma comunicação eficiente das ações da gestão municipal. Sob a liderança da jornalista Yslla Vanessa, diretora de Comunicação, a equipe tem fortalecido a imagem da administração e promovido uma maior interação com a comunidade.

Cláudio Vasconcelos

Além disso, o jornalista Cláudio Vasconcelos, responsável pela comunicação externa, tem sido essencial na construção de um relacionamento sólido com a imprensa e a população, garantindo transparência e credibilidade na divulgação das informações. O reconhecimento também se deve ao trabalho de uma equipe altamente qualificada.

Victor Barreto I

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) convidou o advogado Victor Barreto para assumir a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais da entidade. A posse oficial ocorrerá em abril, e o cargo será de fundamental importância para o setor varejista, com a missão de articular políticas e ações que fortaleçam o comércio local. Com uma sólida trajetória nas áreas de Direito Público, Empresarial e Tributário, Victor Barreto atuará como um braço estratégico da presidência, sendo um apoio fundamental nas ações voltadas para a defesa dos interesses dos lojistas de Aracaju.

Victor Barreto II

O advogado será responsável por estabelecer um diálogo contínuo entre empresários, a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, buscando soluções que impulsionem o desenvolvimento econômico da cidade. Ao receber o convite, Victor Barreto destacou a relevância do cargo. “Pretendo fortalecer o diálogo institucional e manter uma relação próxima com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para garantir que as demandas do comércio sejam ouvidas e atendidas”, afirmou.

Victor Barreto II

Entre seus principais objetivos, está a construção de parcerias com entidades como Fecomércio, Sebrae e sindicatos, além de promover a desburocratização e revisar a carga tributária, tornando-a mais competitiva. “É preciso equilibrar ações institucionais, incentivos econômicos e medidas práticas para fortalecer o comércio local, com o apoio, inclusive, do poder legislativo, que tem participação no orçamento vinculativo. Além disso, é fundamental acompanhar projetos de lei que impactem o setor e atuar preventivamente”, defendeu.

Elison Bomfim

O presidente da CDL Aracaju, Elison Bomfim, celebrou a chegada de Victor Barreto e destacou a importância da sua atuação para fortalecer a entidade. “Estamos muito felizes com a chegada de Vitor Barreto ao nosso quadro de diretores. Acreditamos que irá contribuir para que a CDL se torne mais dinâmica. A interlocução entre as instituições será mais forte e isso certamente trará muitos benefícios para todos nós. Com os convites que fizemos, estamos criando grandes expectativas de que nossa estrutura se torne mais unida, próspera e, consequentemente, mais exitosa”, afirmou.

Ambiente seguro

Como futuro integrante do corpo diretivo da CDL, Victor Barreto pretende utilizar sua experiência para implementar políticas que tornem o ambiente de negócios mais seguro, eficiente e competitivo. “Minhas prioridades envolvem ações para melhorar o ambiente regulatório e tributário, defender uma carga tributária mais justa, desburocratizar processos de abertura e funcionamento das empresas, e fortalecer a representação do setor junto aos poderes públicos”, concluiu.

Complexo funerário

Será entregue nesta segunda-feira (24) o primeiro complexo funerário do estado de Sergipe a reunir cemitério e crematório no mesmo espaço. O Park La Pace, situado no município de Nossa Senhora do Socorro, foi projetado para acolher com respeito e dignidade todas as famílias que perderam seus entes queridos, sem qualquer vinculação religiosa, garantindo um espaço neutro e inclusivo para todas as crenças.

Park La Pace

Com uma estrutura moderna e bastante arborizada, o empreendimento ocupa uma área de 82 mil metros quadrados, com previsão de expansão para mais 20 mil metros quadrados. Atualmente, comporta 66 mil sepultamentos, podendo chegar a 75 mil após a ampliação. Os serviços oferecidos incluem cremação, jazigos triplos e compartilhados, além da possibilidade de locação de gavetas individuais. Após três anos do sepultamento, os restos mortais podem ser transferidos para um ossuário, alocados aos pés do jazigo ou cremados.

Infraestrutura completa

O empreendimento conta com cinco salões tradicionais e dois VIPs, estes últimos com sala íntima para momentos reservados das famílias, além de espaço para descanso e banho. Além disso, conta ainda com um auditório com capacidade para 120 pessoas, a ser utilizado para cerimônias de cremação e velórios com maior número de pessoas. Há também salas de apoio funerário, um espaço exclusivo para entrega de cinzas e um memorial que será construído para homenagens póstumas.

Movimenta a economia

O local oferece ainda uma floricultura, com serviço de entrega de coroas de flores, e um café aconchegante para acolher os visitantes. No primeiro semestre deste ano, será lançado um plano de assistência funeral, ampliando os serviços prestados. Além do impacto social, o Park La Pace também movimenta a economia da região, gerando cerca de 330 postos de emprego, direta e indiretamente. Para o trabalho inicial, foram contratados 35 colaboradores, mas o quadro deve crescer para até 80 pessoas no auge das atividades. O Park La Pace funcionará atendendo a todas as normas e regulamentações ambientais e sanitárias, garantindo serviços de excelência para toda a população sergipana.

Inauguração

A entrega oficial do empreendimento acontecerá na segunda-feira (24), às 16h30, no próprio Park La Pace, situado na BR 101, Km 90 Norte, no município de Nossa Senhora do Socorro. A cerimônia será um momento respeitoso de apresentação das instalações, com homenagens e visitação ao novo complexo. As atividades do Park La Pace começam no dia seguinte à inauguração, na terça-feira, (25), quando o local estará completamente preparado para atender às famílias sergipanas.

