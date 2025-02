Emília derrotou o “Sistemão” e ele agora quer “dar o troco” em Aracaju 

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ainda vive sob um momento de “lua de mel” em relação ao eleitorado, mas, convenhamos, desde o princípio já existem alguns questionamentos, seja por parte de setores da imprensa, seja através de alguns de seus adversários. É isso mesmo! Nos primeiros 30 dias de gestão, ela já teve que se desvencilhar de uma série de “pegadinhas” deixadas pelo seu antecessor, como em questões do lixo, do transporte coletivo e na Saúde.

Emília derrotou o famoso “Sistemão” em 2024, atendendo a vontade do povo, mas deixando o grupo político que comanda o Estado totalmente “anestesiado”. Sua vitória ligou o “alerta” dentro do Palácio dos Despachos, onde o governador, que só pensa na reeleição, passou a temer um crescimento político da prefeita de Aracaju, um fortalecimento da Direita que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, o aumento da rejeição a seu governo, principalmente no interior do Estado.

Mas a própria Emília e qualquer um outro sabiam que o “Sistemão” não ficaria “inerte” por muito tempo e logo tentaria pressionar a prefeita para que ela não “desatasse o nó” deixado pela gestão anterior. Ela suspendeu a licitação do transporte coletivo, anunciando uma nova para seis meses; ela resolveu o problema do lixo acumulado na cidade, após a suspensão da coleta pela empresa que reclamava de débitos deixados por Edvaldo e conseguiu pagar toda a folha dos servidores em dia.

E não foi só isso: o caos criado por Edvaldo Nogueira e sua “trupe” na Saúde de Aracaju precisava de um freio de arrumação urgente! Emília visitou as unidades de Saúde, já denunciou débitos acumulados e tratou de substituir a empresa que gerenciava mal a UPA Nestor Piva, na zona Norte. Além disso, ela desconvidou o presidente do Consórcio Metropolitano de Transporte – que findou entregando o cargo, passou por um rápido procedimento cirúrgico e ficou distante de debates políticos.

Ou seja, a prefeita está focada em gestão, em governar e mostrar serviço e está deixando a preocupação para o governador Fábio Mitidieri que tenta evitar perdas em sua base aliada. Pode parecer coincidência, mas Emília assumir a PMA e exonerar todos os cargos comissionados e refazer algumas nomeações, que o “Sistemão” parece querer atacá-la em todas as frentes. Parece que não a querem “respirando”, a querem cometendo erros administrativos.

Neste momento de transformação em Aracaju, de mudança de comando, o eleitorado de Emília e até quem estava insatisfeito com o “Sistemão”, têm que ficar atentos para tudo o que está se formado, para quem está atacando a prefeita e fazer um juízo de valor sobre qual o interesse nas críticas, inclusive fazendo um comparativo com que vinha sendo feito até dezembro. Teve muita gente que “despertou” para os interesses do povo de Aracaju em 1º de janeiro passado. E todo mundo já percebeu isso…

Mas a prefeita Emília Corrêa precisa ficar atenta para os ataques que ganharão cada vez mais força contra a sua gestão. Os mesmos ataques que não funcionaram na campanha, mas que podem atingi-la agora, por ser gestora. Ela, seu vice, sua Comunicação e seu time de secretários e assessores devem estar prontos para o que der e vier. Ela vai precisar de apoio político e a aprovação popular só virá se os resultados aparecerem. Ela deve entender que a “lua de mel” terminará bem antes dos 100 dias…

Veja essa!

Para achava que o senador Rogério Carvalho (PT) caminhava para o “ostracismo político” em 2026, ele acaba de assumir a liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, ou seja, sua atuação política ganhará ainda mais importância e evidência, ou seja, ele terá tudo para “botar água” nas pretensões do ministro “cai ou não cai” Márcio Macedo.

E essa!

Rogério Carvalho tem dito que é pré-candidato à reeleição em 2026. Há quem trabalhe nos bastidores para ele se aproximar de Fábio Mitidieri; o petista, em recente entrevista, sinalizou que a população talvez não entenda. O fato é que ele entrará na disputa do próximo ano bem competitivo e pode “estragar a festa” de quem olha para o Senado, seja no governo, seja na oposição.

Alcolumbre & Rogério

Na prática, Rogério Carvalho passa a ter ainda mais prestígio no Congresso Nacional com a vitória de Davi Alcolumbre (UNIÃO) para presidir o Senado Federal. O petista sergipano sempre foi muito próximo do senador do Amapá e quem conhece os bastidores do BSB avalia que o cenário atual fortalece ainda mais Rogério para seus projetos em 2026.

Hugo Motta & Gustinho

Por sua vez, a vitória do deputado Hugo Motta (Republicanos) para comandar a Câmara dos Deputados foi extremamente positiva para o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos), que perdeu espaços políticos importantes em Sergipe após as eleições municipais de 2024. A proximidade pode viabilizar o futuro político do sergipano que está de olho em 2026…

Posse no TJ/SE

A posse da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para o biênio 2025-2027 acontecerá nesta segunda-feira (3), às 10 horas, no auditório do Palácio da Justiça, localizado à praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju. A Mesa é formada pela desembargadora Iolanda Guimarães, no cargo de Presidente; e desembargadores Etélio de Carvalho Prado Júnior, vice-presidente, e Edivaldo dos Santos, corregedor-geral da Justiça.

Iolanda Guimarães

A desembargadora Iolanda Guimarães é natural de Aracaju e bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1985. Tomou posse como juíza do TJSE em 26 de dezembro de 1989 e chegou ao 2º Grau em junho de 2014, pelo critério de merecimento. Foi vice-presidentes e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe no biênio 2020-2022. Foi ouvidora-geral do TJSE no biênio 2015-2017; corregedora-geral na gestão de 2017-2019; e atualmente é diretora da Escola Judicial de Sergipe (Ejuse).

Etélio Prado

O desembargador Etélio de Carvalho Prado Júnior nasceu em Aracaju e bacharelou-se em Direito pela UFS. Iniciou sua carreira jurídica no próprio TJSE, tendo sido escrivão e assessor de desembargadores. Ingressou no Ministério Público de Sergipe em 2003 e foi escolhido para desembargador pelo Quinto Constitucional, na vaga destinada ao MPSE. Tomou posse no dia 29 de novembro de 2023.

Edivaldo dos Santos

O desembargador Edivaldo dos Santos nasceu na cidade de Pirambu e bacharelou-se em Direito pela UFS, em 1988. Tomou posse como juiz do TJSE em 5 de abril de 1994. Foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) e atuou como juiz convocado para substituir desembargadores. Tomou posse como desembargador, pelo critério de merecimento, no dia 29 de maio de 2023.

Thiago com Emília I

O deputado federal Thiago de Joaldo esteve em Aracaju para uma reunião com a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques. O encontro teve como pauta principal os investimentos para fortalecer a Saúde e outras áreas essenciais da capital sergipana. Além disso, foi discutida a criação da CNH Social, um programa que beneficiará a população de baixa renda com a obtenção da carteira de motorista gratuita. O deputado reforçou seu compromisso com a capital e garantiu que seguirá trabalhando em parceria com a gestão municipal para levar mais melhorias à população.

Thiago com Emília II

A reunião contou ainda com a presença da secretária de Saúde de Aracaju, Débora Leite, que destacou a importância da parceria entre o município e o mandato do deputado para garantir avanços na área da saúde. “Temos compromisso com toda Sergipe, e em Aracaju não poderia ser diferente. Nossa conversa com a prefeita Emília e o vice Ricardo foi extremamente produtiva. Vamos garantir investimentos para a saúde e, além disso, trabalhar para a implementação da CNH Social, facilitando o acesso à habilitação para quem mais precisa”, destacou Thiago de Joaldo.

Delegada Katarina I

A deputada federal Delegada Katarina (PSD) foi eleita terceira secretária da Câmara Federal. Indicada pelo partido para compor a chapa encabeçada pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), ela será a única mulher na Mesa Diretora eleita para o biênio 2025-2027. A parlamentar está em seu primeiro mandato e atribui a indicação do seu nome ao trabalho intenso que vem realizando ao longo dos anos, com a participação em diversas Comissões e Frentes, além da atuação firme em momentos importantes e da boa articulação que mantém com todos os blocos.

Delegada Katarina II

Delegada de carreira há mais de 24 anos, tendo inclusive ocupado o cargo de delegada-geral do Estado por oito anos, divididos em duas vezes, Delegada Katarina também já foi vice-prefeita de Aracaju, capital de Sergipe. Delegada Katarina foi relatora de leis importantes, como a do pacote antifeminicídio, que ja foi sancionada e traz uma série de iniciativas para combater a violência contra as mulheres. Também é autora de projetos de leis pautados pela geração de emprego e renda, a proteção aos grupos vulneráveis e a segurança pública.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) foi eleito para o cargo de Quarto-Secretário, reforçando a representatividade de Sergipe no cenário político nacional. Ele agradeceu aos demais senadores e destacou a responsabilidade de ajudar na gestão do Senado Federal e compor a mesa do Congresso Nacional. “É algo que nunca imaginei que eu poderia chegar num momento como esse. A partir de agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu vou dar o meu melhor para honrar todos os sergipanos e o meu estado de Sergipe”, disse.

Laércio Oliveira II

A Quarta-Secretaria é responsável por funções administrativas essenciais, como a supervisão de serviços internos e a coordenação de atividades burocráticas da Casa. A presença de Laércio Oliveira nesse posto é vista como uma oportunidade para aprimorar a eficiência administrativa do Senado, alinhando-a às melhores práticas de gestão.

Laércio Oliveira III

A nova Mesa Diretora do Senado foi eleita por aclamação, evidenciando o consenso entre os parlamentares em torno dos nomes indicados. Além de Laércio Oliveira, a Mesa conta com a participação de outros senadores em posições-chave, incluindo a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), que fez história ao ser eleita como a primeira mulher a ocupar a Primeira-Secretaria.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve presente na cerimônia de posse da nova diretoria e dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Entre os empossados para o triênio 2025-2028, a advogada sergipana Rose Morais assumiu o cargo de secretária-geral da entidade.

Yandra Moura II

Conselheira federal pela OAB-SE, Rose Morais tem uma trajetória consolidada na advocacia sergipana, tendo ocupado cargos como conselheira, secretária-geral adjunta, corregedora-geral, ouvidora-geral e coordenadora-geral das comissões da seccional de Sergipe. Yandra Moura destacou a importância da nomeação da advogada para o cenário jurídico nacional e parabenizou Rose pelo reconhecimento de sua competência e dedicação.

Yandra Moura III

“É um orgulho para Sergipe ver uma profissional como Rose Morais assumindo um posto tão relevante na OAB Nacional. Sua trajetória é marcada por compromisso e trabalho sério em defesa da advocacia e da justiça. Parabenizo Rose por essa conquista merecida e por representar tão bem o nosso estado no cenário jurídico brasileiro”, afirmou a deputada.

Beto Simonetti

A solenidade também marcou a reeleição do advogado amazonense Beto Simonetti como presidente da OAB Nacional. Ele foi reconduzido ao cargo após receber 100% dos 81 votos válidos e comandará a instituição até 2028. Além de Rose Morais, a nova diretoria conta com Felipe Sarmento (AL) como vice-presidente, Christina Cordeiro (ES) como secretária-geral-adjunta e Délio Lins e Silva Júnior (DF) como diretor-tesoureiro.

Volta às aulas

A partir desta segunda-feira (3), os alunos da rede municipal de ensino de Aracaju estarão de volta às salas de aula. A abertura do ano letivo será realizada pela prefeita Emília Corrêa, acompanhada da secretária de Educação, Edna Amorim, diretores, coordenadores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Será às 6h30, na Escola de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora, Rua Manoel Preto, 26, Bairro Industrial.

Alô Socorro!

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, convida a imprensa sergipana para apresentação de um balanço do seu primeiro mês de gestão e apresentação de novos secretários. A coletiva de imprensa acontecerá nesta segunda-feira (3), no Centro Cultural Gilson Prado, às 7h. Dentre os temas abordados, o prefeito irá expor informações sobre a situação financeira do município, as principais ações e projetos do primeiro mês, e apresentar os novos secretários que farão parte da gestão.

Parque dos Faróis

O prefeito Samuel Carvalho e a secretária da Educação, Adriana Carvalho, anunciaram em solenidade a retomada da obra de construção de uma creche localizada no bairro Parque dos Faróis. De acordo com os moradores da região, a obra, que estava paralisada, é um anseio antigo das mães que residem na localidade. Com isso, a Secretaria Municipal da Educação ampliará as vagas de creches no município.

Investimento

A obra, avaliada em aproximadamente R$ 1,8 milhão, tem prazo de execução de cerca de 8 meses. Realizada a partir de convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), firmado em 2013, a obra segue o modelo padrão do projeto Creche Pré-Escola tipo 2 do Ministério da Educação (Mec), com capacidade de atendimento de cerca de 200 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino).

Samuel Carvalho

“Estivemos no Parque dos Faróis para dar reinício a essa obra que estava parada no nosso município, que é a creche. É uma obra extremamente importante, que vai ajudar praticamente 200 crianças a terem seu direito básico à educação. Queremos parabenizar a nossa secretária da Educação pelo empenho, bem como a Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, que estão fazendo todos os trâmites necessários para a retomada dessa obra e, se Deus permitir, até o meio do ano, aniversário da cidade, a gente possa inaugurar essa obra tão importante para o município de Socorro”, destaca o prefeito Samuel Carvalho.

Olha o Sinpol!

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol-SE) realizou uma Assembleia Sindical que entrou para a história da categoria, onde centenas de Oficiais Investigadores entre, ativos, aposentados e famílias pensionistas, atenderam ao chamamento da entidade.

Unidade

A diretoria do SINPOL-SE tem trabalhado incansavelmente em busca da valorização e do respeito às prerrogativas da carreira, além de fortalecer a união da categoria entre todas as gerações de Oficiais, visando à ampliação de um serviço público de excelência para a sociedade sergipana.

Confusão

Durante a reunião como de costume, o diálogo democrático e respeitoso prevaleceu entre os presentes, mas esse clima de paz incomodou um oficial investigador que na contramão da ética profissional e da boa educação, ao fazer uso da fala exaltou-se utilizando xingamentos e ofensas a assembleia, bem como aos Diretores do SINPOL, e de maneira inaceitável, reprovável após agressões verbais, o Oficial sacou sua arma contra os dirigentes sindicais.

Retirado do local

Diante da gravidade da situação, ele foi prontamente contido e retirado do local, garantindo a segurança e integridade de todos bem como a continuidade da Assembleia Sindical com a participação dos demais presentes. Apurações preliminares indicam que o Oficial que protagonizou o episódio tentou intimidar e promover perseguição contra o SINPOL-SE e seus dirigentes. Findou sendo mais uma frustrada tentativa de coação ao trabalho sindical legítimo e independente.

Segue em frente

O SINPOL-SE reafirma seu compromisso com um trabalho técnico e dentro da legalidade, sempre pautado pelo diálogo e pelo respeito mútuo. Atitudes que coloquem em risco a integridade de qualquer Oficial Investigador, especialmente na condição de Dirigente Sindical, não serão toleradas. A entidade seguirá atuando de forma firme e transparente para garantir um ambiente seguro e democrático em todas as suas atividades.

Não se intimida

A Diretoria do SINPOL-SE reforça seu compromisso com a defesa da categoria e não se intimidará diante de qualquer tentativa de silenciamento ou represália. Seguiremos firmes na luta pelo respeito aos direitos, pelas prerrogativas e pela valorização dos Oficiais Investigadores.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) irá ocupar a 4ª secretaria da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a partir de fevereiro. A escolha aconteceu ano passado e foi aprovada por aclamação dos colegas parlamentares em chapa única. O segundo biênio da 20ª Legislatura abrange os anos de 2025 e 2026.

Georgeo Passos II

Georgeo assume o cargo pela primeira vez e ressalta que historicamente a 4ª secretaria é ocupada por membros da oposição, como forma de assegurar a diversidade política no Legislativo. “É importante a continuidade da oposição na composição da mesa diretora, até para a pluralidade das ideias”, frisou. Historicamente na Alese, a família Passos tem ocupado espaços na Mesa Diretora. “Meu avô Chico Passos e meu pai Antonio Passos também já fizeram parte da composição da mesa”, lembra Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado reforça que independente de ocupar a 4ª secretaria continuará firme no bloco de oposição. “Sigo trabalhando em defesa do povo sergipano. Fiscalizando, cobrando do governo e denunciando o que for necessário e que venha a prejudicar a sociedade”, disse Georgeo.

Composição

A nova Mesa Diretora contará com Jeferson Andrade (PSD) na presidência, Garibalde Mendonça (PDT) como vice-presidente, Luciano Bispo (PSD) como 1º secretário, Marcelo Sobral (União Brasil) como 2º secretário e Carminha Paiva (Republicanos) como 3ª secretária.

Alô Propriá!

Uma dívida de quase R$ 170 mil da Prefeitura de Propriá com a Energisa é mais um dos “legados” deixados pela gestão do ex-prefeito Valberto Lima, que entregou o Município ao seu sucessor, o prefeito Luciano de Menininha, em uma situação considerada caótica. Para resolver o problema e evitar a suspensão no fornecimento de energia nas repartições públicas, a atual gestão buscou o diálogo com a empresa para solucionar o problema.

Luciano de Menininha

“Lamentavelmente, a gestão passada deixou mais essa dívida. São quase R$ 170 mil reais deixados em aberto, mostrando mais uma vez a falta de compromisso e responsabilidade com o povo”, afirma Luciano de Menininha. “Assim que tomamos conhecimento, buscamos a Energisa para renegociar a dívida e evitar o corte de energia, o que poderia inviabilizar a prestação de diversos serviços para a população. É com responsabilidade que estamos reconstruindo para desenvolver Propriá”, completou o prefeito Luciano de Menininha.

Alô Canindé!

Um dos assuntos do final de semana, durante os festejos em Canindé do São Francisco foi a postura do prefeito Machadinho e de seu vice Punk que confirmaram a popularidade e prestigiaram a festa no meio do povo, juntos do ex-deputado André Moura, três deputados estaduais e de outras lideranças do União Brasil. Detalhe: o governador acompanhou o Verão Sergipe do seu camarote, sem contato com o agrupamento.

Falando nele!

Machadinho segue muito bem avaliado e segundo uma pesquisa de aprovação de sua gestão, após 30 dias mandato, ele atinge 72% de aprovação, com o discurso de que vai promover uma gestão mais justa e uma cidade mais organizada e próspera. Desde o primeiro dia de governo, Machadinho adotou uma postura firme e resolutiva, priorizando questões essenciais para o bem-estar da população.

Salários em dia

Um compromisso fundamental para garantir a dignidade dos servidores municipais e o bom funcionamento da máquina pública. Após anos de atrasos e incertezas, os trabalhadores voltaram a ter previsibilidade financeira.

Saúde & Educação

Abertura de postos de saúde, fortalecimento da rede de atendimento e melhoria no fornecimento de medicamentos refletem o compromisso da nova gestão com a qualidade do atendimento à população; na Educação os investimentos na infraestrutura educacional têm sido um dos pilares do governo Machadinho, garantindo mais conforto e segurança para alunos e professores.

Limpeza e abastecimento

Em poucas semanas, a cidade passou por uma verdadeira transformação, com ações intensivas de limpeza e revitalização das áreas urbanas e rurais, tornando o ambiente mais organizado e saudável para os moradores; já no abastecimento a luta contra a falta d’água foi uma das promessas de campanha de Machadinho e os primeiros passos já foram dados para garantir que os moradores da zona rural tenham acesso a esse recurso essencial.

Congresso de Oftalmologia I

Após 10 anos, o 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) voltará a Sergipe entre os dias 20 e 22 de março de 2025, trazendo conhecimentos sobre os avanços tecnológicos e novidades da oftalmologia brasileira. O evento, que pretende reunir mais de 1.000 especialistas das diversas áreas da oftalmologia, promete agregar e trocar conhecimentos com os profissionais de todo o Brasil. O congresso será realizado no Centro de Convenções AM Malls, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, e já está com inscrições abertas no site cnno2025.com.br.

Congresso de Oftalmologia II

O encontro, que já se consolida como o principal palco para debates na área da oftalmologia, será uma oportunidade ímpar para compartilhamento de conhecimento, inovações e técnicas de ponta que estão transformando a área. Com foco no aprimoramento constante, o objetivo é não apenas oferecer o melhor atendimento aos pacientes, mas também promover avanços na prática médica, integrando novas tecnologias, tratamentos modernos e estratégias para lidar com os desafios emergentes na saúde ocular.

Allan Luz I

Presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO) e do CNNO 2025, o Dr. Allan Luz, destacou a escolha de Aracaju como sede do evento, enfatizando o potencial científico da capital sergipana. “Aracaju possui excelentes equipamentos, estrutura científica de alto nível e profissionais altamente capacitados. Esses fatores tornam a cidade um local ideal para sediar um evento dessa magnitude, que vai movimentar a oftalmologia nacional”.

Allan Luz II

Além disso, o Dr. Allan Luz reforçou o protagonismo da oftalmologia nordestina no cenário nacional. “O Nordeste tem uma das sociedades mais fortes e engajadas do Brasil na área oftalmológica. O congresso será um espaço único para o intercâmbio de conhecimentos, contribuindo para o fortalecimento da nossa prática médica”.

Galo do Augusto Franco

Sob a coordenação do amigo Max Prejuízo, nesta segunda-feira (3), a partir das 7 horas na Pizzaria Forno di Napoli, na Avenida Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco, 386, no Augusto Franco, a Casa Cultural Careca e Camaradas promove um café da manhã para anunciar a programação e toda a logística da 16ª Edição do Galo do Augusto Franco, com uma expectativa de reunir 30 mil pessoas.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com