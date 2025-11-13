Emília “desequilibra” a oposição com entregas e já promete muito mais

Por Habacuque Vilacorte

Sempre bem disse o ex-governador Albano Franco: “Sergipe é terra de muro baixo, onde todo mundo se conhece”! Aqui os movimentos políticos são muito bem definidos, inclusive por alguns setores da imprensa. É nítido que o “Sistema” está incomodado com a desenvoltura da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que suportou todas as críticas da oposição, além das “pegadinhas” deixadas pelo ex-prefeito, e parece ter finalmente colocado “as coisas nos trilhos”.

É evidente que na administração pública, os desafios são diários e os maiores são sempre os próximos que ainda irão surgir. A proximidade do ano eleitoral também “acirra os ânimos” e, quando muitos “interesses” estão em jogo, é mais do que natural que prevaleça um ambiente de disputa, carregado por tensões. E diferente do que a oposição esperava, a prefeita Emília Corrêa tem acertado em sua postura, em não politizar o debate e focar suas energias na evolução de sua gestão.

Com setores da imprensa comprometidos com a estrutura do governo do Estado, toda fala de Emília e seus aliados, por mais inocente que seja, sempre “ganha interpretações diversas”, onde prevalecem “os interesses” de quem a ouve. Não tem inocente neste jogo! Toda vez que tem uma pauta positiva para a Prefeitura de Aracaju, os mesmos veículos de comunicação e políticos da oposição levantam alguma discussão com o intuito de diminuir os méritos da gestão.

Mas, justiça seja feita, apesar das inúmeras dificuldades, do preconceito e da oposição sistemática “financiada pelo Sistema”, Emília vai concluindo positivamente seu primeiro ano de gestão da PMA, com muitas entregas. E, para o “desespero” de seus críticos, ela veio a público e reconheceu que deu continuidade ou retomou as obras paralisadas e/ou abandonadas pela gestão anterior e tem cumprido uma agenda de inaugurações até agora.

A prefeita adotou um discurso que parece incomodar parte da classe política, mas que está em sintonia com o povo: toda gestão pública é impessoal e cabe a ela, titular do cargo na atualidade, priorizar a população, a coletividade e promover as ações necessárias ao bem comum. Como questionar a inauguração de uma praça? Como questionar a organização da região central da cidade, garantindo mais viabilidade ao trânsito e mobilidade para as pessoas? Isso desequilibra a oposição!

Não se trata de uma “invenção” deste colunista, mas basta verificar como alguns setores estão se comportando sobre a postura da prefeita Emília. Alguns adversários optaram por recuar; outros em tom desesperado chegam a cometer equívocos, promovendo fake News, a crítica pela crítica, sem sequer se dar o trabalho de fazer a verificação de determinadas denúncias. Tem gente que faz oposição diária, que perdeu o “foco” e abandonou o interesse público e hoje só fala para a própria “bolha”!

Enquanto isso, Emília segue avançando, focada na gestão e deixando os críticos falando sozinhos, mantendo uma relação política bastante positiva com a Câmara Municipal. Sinaliza que vai permanecer no cargo e que vai tratar de 2026 apenas no próximo ano. Não se deixa “contaminar” com a discussão política e a “antecipação governista”, segue acumulando resultados e dialogando com os diversos setores da sociedade, prometendo entregar muito mais. E, por enquanto, a sinalização é que o “povão” está com ela…

Acabou o “amor” da população sergipana com a Iguá Saneamento. Os problemas de desabastecimento de água nas torneiras em diversos municípios do interior parecem ter chegado ao limite e as reclamações estão muito acima da média, desgastando o governo de Fábio Mitidieri, responsável pela concessão de parte dos serviços da DESO.

Repercute nas redes sociais a reclamação de um morador de Moita Bonita sobre a falta de água constante em sua cidade e a resposta da Iguá foi sobre a realização de trabalhos de correção em Monte Alegre. As denúncias se acumulam por Nossa Senhora da Gloria, Graccho Cardoso, Itabaiana, Ribeirópolis e outros municípios. E olhe que ainda não estamos no verão…

Os consecutivos “paliativos” da empresa Iguá estão revoltando a população do Agreste, Alto e Médio Sertão. Além de reajustar os valores cobrados, os serviços deixam a desejar. Já existem manifestações populares sendo organizadas pelo interior e os mais inflamados já defendem ocupações dos escritórios da Iguá. Quando era DESO, se tratava de uma empresa pública. E agora? Em se tratando de uma empresa privada?

Políticos aliados do governador Fábio Mitidieri, que têm atuação mais destacada nessas regiões, estão preocupados em terem que absorver esse desgaste por conta da Iguá. A turma já não sabe como defender a gestão estadual diante da acentuada falta de abastecimento. Haja carro-pipa pelo interior para tentar “apagar esse incêndio” administrativo…

Uma cidadã de Itabaiana esteve no escritório da Iguá em seu município para reclamar sobre o constante desabastecimento e, para a sua surpresa, teve que ficar solidária com os funcionários da empresa: PASMEM! Também não tinha água nas torneiras do próprio escritório da Iguá. O fato parece “cômico”, mas é “trágico”! E a empresa silenciou, juntamente com diversos outros setores da imprensa sergipana…

Itabaiana atua

A Prefeitura de Itabaiana, através das secretarias de Agricultura e Obras, anunciou que vai disponibilizar carros-pipa para atender sua população que ao longo de toda a semana vem sofrendo com o desabastecimento de água. Vários bairros do município estão prejudicados e muitos moradores reclamam que falta água até para as necessidades básicas.

Nova crise hídrica

Pelas informações que chegam do interior, algumas cidades sergipanas estão sofrendo, em um intervalo de alguns meses, uma nova crise hídrica no governo de Fábio Mitidieri, após a concessão de parte dos serviços da Deso para a Iguá. Só que desta vez sem o rompimento das adutoras…

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) explanou sobre a decisão liminar do Juiz de Ribeirópolis, Camilo Chianca de Oliveira Azevedo, determinando um prazo de 30 dias para a Iguá e a Deso apresentarem um plano de ação visando regularizar o abastecimento de água no município. A ação foi provocada pelo deputado Georgeo há meses no Ministério Público, diante das reclamações recebidas da falta de água no município.

Georgeo Passos II

“Nós acionamos a Deso diante das constantes falta de água em Ribeirópolis. Depois de um processo no Ministério Público foi judicializada uma ação civil pública porque diversos municípios estão sofrendo com a falta de água. O sertão, por exemplo, vem reclamando muito”, explicou o deputado Georgeo relembrando a ação contra a Deso para solucionar a problemática no município.

Georgeo Passos III

“Nessa decisão do Poder Judiciário de Ribeirópolis (dessa semana) o juiz concedeu a liminar na ação e determinou que a Iguá e a Deso, num prazo de 30 dias, executem um plano de ação detalhado para regularização do abastecimento de água no município de Ribeirópolis (sede e povoados). Esse plano deve conter um cronograma de medidas emergenciais e paliativas, a exemplo da interligação de poços mencionados no inquérito civil”, detalhou.

Obra inacabada

Georgeo ressaltou a obra inacabada da Adutora do Alto Sertão, iniciada há mais de 10 anos. “Quando concluída deverá melhorar o abastecimento de água em São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores”, ponderou. O parlamentar disse que recebeu nos últimos dias vídeos e informações da falta de água em muitos municípios e relembrou a cobrança da taxa de esgoto em Dores.

Multa

O deputado acrescentou que também foi determinado pela justiça um plano de fiscalização e ação pela Iguá para melhoria da eficiência na rede de distribuição, visando a redução de perdas durante o período do rodízio. “Foi fixada uma multa diária no valor de R$ 5 mil (diária) limitada a R$ 500 mil em caso de descumprimento dessa obrigação de apresentar o plano no prazo de 30 dias”, pontuou Georgeo.

Eleição do Iate Clube I

Nessa quinta-feira (13), das 12h às 20 horas, os associados do Iate Clube de Aracaju estão votando para eleger a nova Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo para o triênio 2025-2028. A grande favorita é a chapa 1 que tem como Comodoro, Eugênio Sobral, e como vice-Comodoro, Vinícius Porto.

Eleição do Iate Clube II

O “favoritismo” da Chapa 1 se dá pelo trabalho desenvolvido pelo Comodoro Eugênio Sobral que cuidou da estrutura e modernização do Clube, com inauguração de um restaurante, a realização de diversos eventos, a realização de diversas etapas de esportes náuticos, além do melhor acolhimento dos seus sócios e familiares nas dependências do Iate Clube.

“Reinaldo, presente!”

Uma missa em memória dos quatro anos de falecimento do conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Reinaldo Moura, reuniu familiares, amigos, colegas e autoridades na Capela São Francisco, localizada em sua propriedade no município de Pirambu. O momento foi marcado por emoção e lembranças de um dos nomes mais influentes da política e da comunicação radiofônica sergipana.

História

Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura partiu em 2021, aos 77 anos, vítima de complicações após uma cirurgia. Comunicador social, político e desportista, deixou uma trajetória de mais de quatro décadas de atuação pública. Foi vereador de Aracaju, deputado estadual por cinco mandatos e presidiu a Assembleia Legislativa de Sergipe antes de ingressar no TCE, onde permaneceu até 2013. Durante a celebração, num clima de fé e saudade, estiveram presentes a ex-esposa, Lila; os filhos, André Moura e Patrícia; além dos netos, a deputada federal Yandra Moura, o advogado Yago Barreto, Lucas, Miguel e Maria.

Legado

Foram relembradas suas contribuições à política, ao rádio e ao esporte sergipano – especialmente o futebol, sua paixão –, áreas nas quais construiu um legado de diálogo e compromisso. Ao final, a família recebeu os convidados em um gesto simples e afetivo, à altura de um ser humano que soube unir firmeza, generosidade e humanidade em cada gesto.

Ricardo Marques I

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, esteve no Bairro Bugio, na Zona Norte, para uma roda de conversa com moradores sobre as demandas do bairro. O principal tema do encontro foi a questão da mobilidade urbana, incluindo a situação da acessibilidade. Durante a conversa, Ricardo Marques ouviu as queixas da comunidade, anotou as principais demandas e se comprometeu a ser a ponte entre os moradores e os órgãos responsáveis da Prefeitura de Aracaju.

Ricardo Marques II

“Política se faz com presença e escuta. Meu papel é ouvir as necessidades da população e encaminhar para que as soluções sejam encontradas. A comunidade do Bugio, assim como toda a Zona Norte, merece atenção e cuidado”, afirmou o vice-prefeito. As demandas coletadas serão organizadas em um ofício e protocoladas junto às secretarias competentes. Ricardo Marques destacou que acompanhará o andamento dos pedidos. “Não prometo o que não posso cumprir, mas garanto que toda voz será ouvida e toda demanda será levada adiante. É um trabalho de formiguinha, mas que faz a diferença”, concluiu.

Ibrain de Valmir I

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) realizou mais uma ação de solidariedade e compromisso com o povo sergipano. Desta vez, o parlamentar esteve no Povoado Colônia Treze, em Lagarto, onde promoveu, em parceria com a rádio 13 FM, a entrega de cestas básicas a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ibrain de Valmir II

“A Colônia Treze tem um lugar especial no meu coração. Estar aqui, junto da 13FM e do nosso povo, é mais uma forma de mostrar que o nosso mandato está onde o povo precisa, com ações concretas e presença verdadeira”, destacou o deputado. A ação integra um conjunto de iniciativas sociais promovidas por Ibrain de Valmir em diversos municípios sergipanos. Em Pedrinhas, por exemplo, o parlamentar realizou recentemente a entrega de cestas básicas no povoado Mutumbo, em parceria com o vereador Apolinário. Ainda neste mês, realizou entrega de cestas no povoado Jenipapo.

Ibrain de Valmir III

“Assim como fizemos em Pedrinhas, continuamos levando solidariedade e esperança para as famílias sergipanas”, acrescentou Ibrain. Além de Pedrinhas e Colônia Treze, o deputado também tem apoiado comunidades em Laranjeiras e Campo do Brito, além de incentivar a capacitação profissional por meio de ações do Instituto Valmir Monteiro. Os vereadores Marcelo de Denilson e Cosme do Treze acompanharam a ação e relembraram o trabalho do ex-prefeito e pai de Ibrain, Valmir da Madeireira.

Alessandro Vieira I

O Senado Federal aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para crimes sexuais cometidos contra crianças, adolescentes e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto, relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB), segue agora para sanção presidencial e é considerado um avanço no enfrentamento à violência sexual e na proteção das vítimas mais fragilizadas da sociedade.

Alessandro Vieira II

Com a nova redação, a pena para o crime de estupro de vulnerável passa a ser de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos em casos que resultem em morte. Também foram ampliadas as punições para corrupção de menores, exploração sexual e divulgação de material de abuso. O projeto ainda prevê a coleta obrigatória de DNA de condenados e o uso de tornozeleira eletrônica para autores que obtenham progressão de regime.

Alessandro Vieira III

Em seu relatório, Alessandro Vieira destacou que o endurecimento da legislação é uma resposta necessária a um cenário de impunidade e reincidência. Segundo ele, o Estado precisa agir de forma mais firme e eficiente para garantir segurança e dignidade às vítimas. “Não é aceitável que criminosos que destroem vidas e famílias saiam da cadeia após poucos anos. O endurecimento das penas é uma medida de justiça e de proteção. Quando o Estado falha, quem paga o preço é sempre o mais vulnerável, a criança, a mulher, o idoso, a pessoa com deficiência”, afirmou o senador.

Alessandro Vieira IV

O parlamentar ressaltou ainda que o texto aprovado no Senado foi construído com base em dados técnicos e no diálogo com especialistas da área jurídica e de proteção à infância. Para ele, a nova lei representa uma sinalização clara de que o país não tolerará mais a leniência com crimes dessa natureza. “A legislação penal precisa refletir o valor que a sociedade dá à vida e à dignidade humana. Essa aprovação é um recado direto: o Brasil vai proteger suas crianças e adolescentes com todo o rigor da lei. Não há espaço para complacência com quem comete violência sexual”, disse.

Penas mais duras

A proposta também prevê punições mais duras para quem produzir, armazenar ou divulgar imagens de abuso sexual e responsabiliza plataformas digitais que não removerem esse tipo de conteúdo. Além disso, reforça o papel da investigação científica, ao instituir a coleta de material genético de acusados e condenados por crimes sexuais, permitindo o cruzamento de dados e o avanço em investigações futuras.

Alô Simão Dias!

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, finalizou a 3ª edição do Projeto Ver Mais Simão Dias, uma iniciativa exemplar voltada para a recuperação da saúde ocular da população local. Nesta etapa do projeto, quase mil pacientes foram beneficiados com consultas oftalmológicas, além de cirurgias de catarata e pterígio. Esses procedimentos, embora comuns, exercem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes.

Cristiano Viana

O prefeito Cristiano Viana enfatizou a relevância dos avanços na saúde pública municipal e a importância da promoção do projeto Ver Mais Simão Dias em sua terceira edição. “A nossa gestão está empenhada em proporcionar dias melhores para a população, e o Ver Mais Simão Dias demonstra o nosso comprometimento com o nosso povo”, afirmou.

Pequeno Soares

O secretário de Saúde, Pequeno Soares, esteve acompanhando de perto o processo durante todos os dias do projeto e ressaltou a importância da iniciativa na vida dos simãodienses. “Continuamos realizando cirurgias de catarata e pterígio, devolvendo a visão e renovando a esperança de muitos simãodienses”, concluiu.

Suporte financeiro

Idealizado pela administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’, o Projeto Ver Mais Simão Dias recebeu em 2025 um suporte financeiro de emendas parlamentares dos deputados Luciano Pimentel e Rodrigo Valadares, totalizando R$ 2,5 milhões. Essa ação, juntamente com o Simão Dias Sem Varizes, reflete o compromisso da prefeitura em promover saúde e bem-estar para todos os cidadãos.

Pesquisa na UFS

Este mês acontece o 18º Encontro da Rede de Grupos de Pesquisa em Historicidades dos Processos Comunicacionais. O tema do debate será “Estranhas Fabulações do Tempo”, entre os dias 17 e 19 de novembro, sendo os dois primeiros dias no Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe – Campus de São Cristóvão, e no dia 19 na Sala Walmir Almeida (Centro Cultural de Aracaju). A realização é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFS (PPGCOM/UFS) e do Grupo de Pesquisa LAVINT.

