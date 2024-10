Emília e Ricardo lideram com Valmir e o povo enquanto os “opostos se atraem”!

Das três semanas referentes ao período de campanha neste 2º turno da disputa para a Prefeitura de Aracaju, a primeira delas se foi sem que existisse o tal “fato novo” que os setores governistas buscaram para tentar desgastar a liderança dos vereadores Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania). No primeiro turno as duas máquinas administrativas, Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju, “arregaçaram as mangas” e conseguiram conduzir fazer com que o candidato Luiz Roberto (PDT) seguisse na disputa pela PMA.

Mas os governistas não contavam com a manifestação popular, com o desejo que vem das ruas, que deu a Emília e Ricardo uma votação superior a 126 mil votos, abrindo uma vantagem de quase 54 mil votos em relação a Luiz Roberto. Era preciso ir além das ajudas do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD) para reverter o cenário desfavorável. Uma estratégia foi a de direcionar o “Marketing do Mal”, aquele mesmo que agrediu a candidata Yandra Moura (UNIÃO) e sua família, agora agredindo outra mulher covardemente: Emília Corrêa.

A segunda estratégia governista, além do uso das máquinas, tem sido “mostrar volume”, “densidade”, nas alianças do 2º turno. A ideia é “passar uma borracha” em tudo o que foi dito no turno anterior e tentar se fortalecer agora na reta final, numa espécie de “vale-tudo” eleitoral! Primeiro veio o “voto crítico” do PSOL e Niully Campos, usando como desculpa uma questão nacional que pouco tem relação com a disputa em Aracaju, mas defendendo o voto em Luiz ou o voto nulo para a militância. Pior ainda foi o PT, aquele mesmo responsável por denunciar a demissão por justa causa de Luiz da Petrobras!

PASMEM! Para o Partido dos Trabalhadores no 1º turno, Luiz Roberto era um “perigo” no comando da PMA por conta de seu “histórico” na Petrobras! Agora, por uma questão “ideológica”, ele é a melhor opção em Aracaju! É mole? Até Eliane Aquino e Márcio Macedo, “sumidos” até então, deram as caras e declararam apoio sem qualquer interesse ou intenção! Aí veio a Delegada Danielle Garcia (MDB) e o senador Alessandro Vieira (MDB), “símbolos no combate à corrupção (SIC)”, também sem qualquer interesse por cargos ou secretarias, declarando apoio ao candidato do PDT!

Segunda-feira (14) a candidata Yandra Moura (UNIÃO) vai anunciar sua posição neste 2º turno. A maioria das apostas cravam a “neutralidade”, até porque pelos ataques sofridos com autorização do prefeito e do governador, fica complicado um apoio a Luiz Roberto. Mas, em síntese, temos uma “salada de frutas” apoiando o pedetista! Alguns “aliados” podem “entrar em choque” caso se toquem nestas duas semanas decisivas, mas por que todo esse sacrifício do “sistemão” para tentar impedir a vontade da maioria da população? Por que tantas contradições? Estarão todos juntos em 2025?

Este colunista torna a dizer: Emília e Ricardo não podem errar! Estão indo bem, liderando o processo com tranquilidade e nem o poderio financeiro parece ser capaz de derrubar o sentimento de mudança! Para o desespero de muita gente no governo, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), já caminha pelas periferias de Aracaju, conversando com o povão que o queria governador em 2022, mas a “SOMBRA” não deixou! Sem perderem a coerência, Emília e Ricardo seguem firmes rumo à PMA! Contam com a força de Valmir e do Povo, “enquanto os opostos se atraem”…

Veja essa!

O vereador reeleito Isac Silveira (UNIÃO) protocolou dois requerimentos na Câmara Municipal de Aracaju cobrando mais transparência das ações da PMA. O primeiro é para a convocação do presidente do Consórcio Metropolitano do Transporte Coletivo, o prefeito Edvaldo Nogueira, para que ele explique todos os detalhes da licitação em questão.

E essa!

Em outro requerimento, Isac Silveira quer explicações sobre a dispensa de licitação para a manutenção predial de R$ 6,5 milhões pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. “Queremos transparência para garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos em benefício da nossa população”.

Fica com Emília I

A vereadora Sheyla Galba (UNIÃO) anunciou que vai apoiar Emília Corrêa neste segundo turno, pontuando que continua sendo liderada pela deputada federal Yandra Moura. “Eu não fico em cima do muro! A minha líder é Yandra, continuo com ela, mas neste segundo turno eu preciso ouvir o meu coração”.

Fica com Emília II

“Estou na oposição ao lado de Emília e Ricardo, numa oposição firme, forte e coerente. Precisamos tirar essa continuidade! A Saúde de Aracaju pede socorro! É por quem precisa que eu vou atuar para ajudar Emília a ser a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Aracaju”, completou Sheyla Galba.

Pastor Diego I

“Estamos prontos para fazer ainda mais por Aracaju, sem abrir mão dos nossos princípios e valores”. Com essa declaração, o vereador Pastor Diego (União) agradeceu o apoio recebido em sua reeleição e reforçar o compromisso com as pautas conservadoras que o elegeram. “Eu só estou reeleito por causa da Graça e da bondade de Deus. Reconheço minhas limitações, o quanto a caminhada foi desafiadora. Só que Deus derramou a Graça, o favor, Deus nos sustentou e nos coroou com essa grande vitória”, disse.

Pastor Diego II

Pastor Diego também enfatizou o papel essencial da família em sua jornada política, agradecendo à sua esposa e filhas pelo apoio e compreensão. “Sem a família, a gente também não vai pra lugar nenhum”, destacou, lembrando os momentos de renovação ao retornar para casa após um longo dia de trabalho.

Pastor Diego III

Além disso, o vereador fez questão de homenagear sua comunidade religiosa, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e seus líderes espirituais, incluindo o pastor Luiz Antônio, a quem atribuiu confiança e inspiração. “Minha igreja é um presente especial que Deus deu na minha vida”, declarou, reforçando sua gratidão aos pastores e líderes evangélicos que conheceu ao longo de sua caminhada.

Pastor Diego IV

Com forte posicionamento em defesa da fé cristã e dos valores conservadores, Pastor Diego garantiu que o mandato continuará comprometido com pautas em prol da família e dos princípios que guiaram sua trajetória política. “Não negociamos nossa fé. Trabalharemos ainda mais pela defesa da nossa pauta, dos nossos valores, da vida e dos direitos do cidadão aracajuano”, prometeu.

Valmir em Aracaju

Sem fazer muito alarde, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), visitou alguns amigos em regiões periféricas de Aracaju, sinalizando apoio para Emília Corrêa, e a receptividade para o “Pato” surpreendeu. Entre os mais humildes, a impressão é que Valmir continua muito fortalecido para futuros desafios políticos.

Exclusiva!

Adversários de Valmir de Francisquinho “murmuram” pelos cantos dizendo que ele vai gerir a prefeitura de Itabaiana, mas não chegará “elegível” em 2026, alegando que a “SOMBRA” já estaria atuando, nos bastidores, para que ele não seja um “obstáculo” mais adiante. O bom disso tudo é que em Sergipe todo mundo se conhece…

Anúncio de Yandra

A candidata a prefeita Yandra Moura anuncia seu posicionamento político neste segundo turno da eleição municipal de Aracaju nesta segunda-feira (14), durante uma entrevista coletiva, a partir das 7 horas, no Del Mar Hotel, na Orla de Atalaia.

DM2 Diabetes I

No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas têm diabetes, sendo o tipo 2 a doença mais comum. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e apontam a necessidade de atenção e tratamento adequado. Para atender esse público, foi inaugurada a unidade sergipana Dr. DM2 Diabetes, uma clínica especializada no atendimento ao diabético tipo 2 e pré-diabético, que oferece serviços voltados à prevenção, controle e melhoria da qualidade de vida de pessoas que convivem com essa condição.

DM2 Diabetes II

Em Aracaju, a nova unidade está sob a liderança dos sócios Viviane Lins e Anderson Araújo, já conhecidos pela administração da Emagrecentro Aracaju. A unidade é a 20ª a ser inaugurada no Brasil, enquanto outras 12 estão em fase de lançamento. Em apenas um ano, desde a abertura de sua primeira clínica, a Dr. DM2 Diabetes já alcançou um crescimento impressionante, com 32 franquias distribuídas em diversas regiões do país.

Patrícia Oliveira

“Trabalhávamos na área da saúde e atendemos pacientes diabéticos, mas percebemos que o tratamento convencional da diabetes tipo 2 não trazia resultados satisfatórios. Sabendo que era possível reverter a condição, pesquisamos uma abordagem específica e vimos uma oportunidade de desenvolver um tratamento mais eficaz, focado em melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, contou Patrícia Oliveira, uma das sócias-fundadoras da franquia.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com