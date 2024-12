Emília foi diplomada com forte respaldo popular e desejo por mudanças 

Depois do feito histórico de ser a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, superando três máquinas administrativas que conspiravam e trabalhavam a favor de seus principais adversários, Emília Corrêa (PL) enfim foi diplomada em uma solenidade bastante concorrida nessa terça-feira (17), no Teatro Tobias Barreto, e a sensação é que existe muita expectativa sim por uma gestão assertiva e moderna dela no comando da Prefeitura Municipal.

Diante de um Teatro lotado, Emília foi aplaudida de pé pelos presentes, fortalecendo a tese que, independentemente do que vem sendo especulado nas redes sociais, ela conta sim com forte respaldo popular para iniciar com dignidade o processo de transformação que ela se comprometeu para promover na administração pública da capital. O povão esteve presente para dar mais uma demonstração de que acredita na seriedade e no compromisso da prefeita eleita.

Por outro lado, a base governista, ora insatisfeita porque perdeu a eleição, ora porque teve pelo crescimento político do agrupamento hoje liderado por Emília e Valmir de Francisquinho (PL), adotou uma narrativa (possivelmente do MARKETING DO MAL) de que “a gestão de Emília não dará certo”! Com todo respeito, este é o discurso e a torcida de que não torce e não quer o bem de Aracaju. De quem só faz política com os olhos e pensamentos voltados pelo Poder.

É tempo de torcer para que a gestão de Emília e Ricardo Marques seja exitosa, que traga melhorias em diversos setores da administração, que contemple, sobretudo, quem mais precisa dos serviços públicos. É tempo de torcer para que verdadeiros “elefantes brancos” sejam transformados em espaços de convivência e de construção de uma sociedade melhor. É tempo de torcer para que os recursos públicos sejam bem aplicados, de forma transparentes e sem “subterfúgios” e/ou dispensas…

Infelizmente chega a ser nítido que alguns setores da imprensa sergipana (alimentados pelo MARKETING DO MAL) estejam propagando este clima de “desconfiança” sobre a gestão de Emília e Ricardo que nem começou, mas nem se atentam para os escândalos que se repetem na gestão do atual (AINDA) prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), com dispensas de licitação que foram reveladas em plena campanha eleitoral e mesmo após a derrota de Luiz Roberto (PDT) nas urnas…

Há um desejo por mudança no ar! O povo se manifestou, ainda insatisfeito por 2022, e parece que gostou de se posicionar! No Teatro lotou, gritou, vibrou e vaiou bastante…Emília faz parte deste processo de transformação que está incomodando muita gente! Que em 2025 ela faça o melhor pelo seu povo, que cumpra com o que se comprometeu e caminhe com os dois pés fincados no chão. A “mudança” surge tímida, não se revela com firmeza, mas a impressão é que logo haverá sinais…

Veja essa!

O vereador reeleito de Aracaju, Isac Silveira (UNIÃO) está cotadíssimo para compor a chapa de vice-presidente da próxima Mesa Diretora da CMA, encabeçada pelo atual presidente Ricardo Vasconcelos (PSD), que buscará a reeleição. Para muitos Isac seria o “líder dos sonhos” na gestão Emília, mas ele também está de olho lá na frente…

E essa!

Chega a informação de uma disputa política interessante pelo comando da Secretaria de Esportes da capital. Este colunista ventilou o nome do administrador Carlos Eloy, mas eis que surgiu uma indicação de um vereador aliado de Emília. Agora já surge outro nome que seria um consenso de um bloco de vereadores…

Exclusiva!

Outra informação quente é que governistas estão prometendo “mundos” aos vereadores eleitos pelos partidos aliados para não passarem para a base da prefeita eleita Emília Corrêa. A turma não dialoga e nem ouve “o som que vem das ruas” e opta pela pressão! Os vereadores já perceberam o que está acontecendo e querem ficar com Emilia…

Bomba!

Reeleito vereador por Aracaju é possível que Nitinho (PSD) permaneça exercendo o mandato de deputado federal em 2025. O “titular” Fábio Reis (PSD) parece disposto a ajudar o irmão e prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), como também a ficar mais próximo de Sergipe e da família.

Manuel Marcos

Neste cenário, depois de ser empossado vereador para mais um mandato, a tendência é que Nitinho siga na Câmara Federal, onde desempenha um bom trabalho e assegure a cadeira na CMA para o médico e suplente do PSD, Manuel Marcos, que tem história no parlamento e se relaciona bem com os colegas vereadores. Tudo dentro de uma estratégia política…

Moana & Rodrigo

Quer “botar fogo no parquinho”? Chame o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO) e sua esposa e vereadora eleita da capital, Moana Valadares (PL). Na cerimônia de diplomação, quando anunciada, ela chegou a ser vaiada por uma parcela da Esquerda na plateia. De pronto, Rodrigo e Moana puxaram o coro “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão” e a maioria presente silenciou a turma contrária. O clima nos bastidores ficou ainda mais quente…

Falando em Lula!

Coincidentemente, este “causo” ocorreu no dia em que a moeda brasileira demonstrou profunda fragilidade com a economia em frangalhos do nosso País, com o dólar batendo recordes e a taxa de juros com previsões bastante questionáveis. Tudo está mais caro, inclusive a alimentação, com as desigualdades ainda mais gritantes, mas alguns setores só se preocupam com as “estrelas” do general e em monitorar o Capitão…

E o Milei?

Estranho também é que os mesmos setores que condenaram a eleição da Argentina, com a vitória de Javier Milei, agora já conhecem a evolução na economia do País vizinho. Houve um arrocho, que a própria população aceitou se submeter diante de décadas de governos populistas e enganadores. Um ano depois os resultados já aparecem…

Caras & Bocas

Muita gente presente na solenidade de diplomação dos eleitos em 2024 deixou o Teatro Tobias Barreto comentando algumas “caras & bocas” que ficaram explícitas durante o anúncio de alguns nomes. Teve gente que nem soube disfarçar o constrangimento em determinadas situações. O “Tribunal das Redes Sociais” não perdoa ninguém…

Olha a feira, Emília!

Com o objetivo de contribuir para que a gestão da prefeita eleita seja assertiva, uma dica deste colunista: por vários e vários anos este espaço cobrou, em vão, da gestão de Edvaldo e dos órgãos fiscalizadores, por melhorias na prestação dos serviços nas feiras livres de Aracaju. Alimentos não condicionados de forma devida, muita bagunça, lonas furadas, muito calor durante o dia e pontos de escuridão no entardecer. É hora de a prefeita eleita revolucionar as feiras, fazendo o que é certo. Ganham os feirantes e, principalmente, ganha o povo de Aracaju…

Barrados no baile I

Este colunista lamenta que o controle do acesso ao Teatro Tobias Barreto para a solenidade de diplomação dos eleitos tenha ficado sob a responsabilidade da Polícia Judiciária Eleitoral, gerando muitos transtornos na porta do TTB. Muita gente não conseguiu entrar, desistiu e foi embora, inclusive setores da imprensa, parlamentares e secretários de Estado.

Barrados no baile II

Atenta a tudo, a Polícia Militar estava presente, mas não podia fazer nada fora de sua jurisdição. O Teatro estava cheio, é verdade, mas o hall de acesso estava completamente vazio e, ainda assim, as portas foram fechadas. Possivelmente quem estava sendo diplomado lá dentro não tinha a percepção que parte de seus convidados passavam por tamanho constrangimento lá fora.

Barrados no baile III

Além de incomodar muita gente, o impasse fez os presentes recordar, junto com este colunista que isto jamais ocorreu em outras solenidades de diplomação. O acesso do público era aberto e democrático! Tudo isso ao lado do antigo Centro de Convenções, que tem hoje uma das melhores estruturas para recepção de eventos do Nordeste. Já fica a dica para os próximos eventos, até em respeito ao povo…

Boa notícia!

O Senado Federal aprovou que a União ofereça garantia a um empréstimo de US$ 110 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para Sergipe. A mensagem (MSF) 79/2024 recebeu relatório favorável do senador Alessandro Vieira (MDB) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e seguiu para o Plenário em regime de urgência.

Alessandro Vieira I

O empréstimo deve financiar a reestruturação da dívida do estado, por meio do programa “Sergipe Mais Próspero e Sustentável”. “O projeto consiste na implementação de políticas que contribuem para aumentar a sustentabilidade fiscal do estado e para dar continuidade aos seus esforços de promoção do desenvolvimento sustentável. Além da economia vinda da redução do custo [da dívida], o novo endividamento permitirá suavizar os pagamentos de dívida ao longo do tempo, facilitando o trabalho de programação financeira”, aponta Alessandro Vieira.

Alessandro Vieira II

Em nome do povo sergipano, o senador Alessandro agradeceu ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), ao presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO), aos Ministros Alexandre Padilha, Rui Costa e Fernando Haddad, e ao Presidente da República, que deram a celeridade necessária.

Alessandro Vieira III

“É um programa, Sr. Presidente, cuja expectativa é de uma economia de R$100 milhões por ano para o Estado de Sergipe, com essa operação financeira. Então, é fundamental para os sergipanos e nós todos temos um grande dever de gratidão com todos os senhores”, agradeceu Alessandro. O objetivo do programa “Sergipe Mais Próspero e Sustentável” consiste na implementação de políticas que contribuem para aumentar a sustentabilidade fiscal do Estado e para dar continuidade aos seus esforços de promoção do desenvolvimento sustentável, por meio de melhores práticas de gestão pública.

Olha o gás!

O município de Lagarto celebrou, na manhã desta terça-feira, 17, um momento histórico com a entrega da Licença Ambiental que autoriza o início das obras para a chegada do gás natural à região. O projeto de expansão do gás natural terá início na indústria Maratá, empresa que atua como âncora do empreendimento. A expectativa é que, em breve, outros setores do município também sejam beneficiados, incluindo hospitais, comércios, postos de combustível, condomínios residenciais e empreendimentos diversos.

Estação de descompressão

O projeto prevê a construção de uma estação de descompressão e o fornecimento inicial de 10 mil metros cúbicos de gás natural por dia. A previsão é que o fornecimento comece em maio de 2025.

Olha a Sergas!

O documento de autorização foi entregue pela prefeita Hilda Ribeiro ao diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, em um ato que contou também com a presença do diretor técnico e comercial da companhia, Álvaro Moraes. Na ocasião, José Matos destacou a importância do momento. “Foi com muita satisfação que recebemos das mãos da prefeita Hilda Ribeiro esse importante marco para o município de Lagarto. O gás está chegando e, com ele, vêm o desenvolvimento, novas indústrias e mais empregos”, colocou.

Hilda Ribeiro

A prefeita Hilda Ribeiro reforçou a relevância do gás natural para o progresso da cidade. “Este é um momento histórico para Lagarto. A chegada do gás natural abrirá novas oportunidades, fomentará o crescimento econômico, gerará empregos, melhorará a infraestrutura e a qualidade de vida dos lagartenses. Agradeço à Sergas e ao Grupo Maratá por tornarem isso possível”, disse.

Investimentos

O plano de expansão da rede de gás natural para o interior é ambicioso. Para 2025, estão previstos investimentos de R$ 25,5 milhões em obras de ampliação da infraestrutura de distribuição de gás. Essa iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Sergas, com o crescimento sustentável e a modernização das cidades, garantindo que o gás natural seja um importante aliado no desenvolvimento econômico, energético e social da região. Lagarto, com a chegada do gás natural, posiciona-se como um município promissor no cenário energético, pronta para atrair novos empreendimentos e oferecer melhores condições de vida à sua população.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira foi convidado pelo Instituto Unidos Brasil para a celebração aos 4 anos de atividades, e a parceria com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O evento foi realizado em São Paulo para 400 convidados, incluindo empresários, representantes da sociedade civil, membros da imprensa, entidades, deputados e senadores.

Laércio Oliveira II

Um dos temas principais do evento foi a continuidade da luta pela desoneração da folha de pagamento em todos os setores, que foi emenda do senador Laércio à Reforma Tributária. O governo já deveria ter enviado um projeto para o congresso e o prazo já está vencido. “Precisamos proteger os empregos, especialmente em setores que dependem intensivamente de mão de obra. Não podemos penalizar ainda mais quem emprega e ajuda a movimentar a economia brasileira”, afirmou Laércio.

Laércio Oliveira III

Na semana passada, quando o Senado votou a regulamentação da reforma, o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), destacou o papel de Laércio Oliveira na defesa do tema da desoneração da folha e reiterou seu compromisso em avançar com a pauta. “Quero dizer aqui, publicamente, do meu compromisso com o senador Laércio, que tem sido um defensor constante e permanente do setor de serviços, para que ele não sofra com aumento de impostos sobre a folha de pagamentos”, declarou Braga, se comprometendo a cobrar do governo federal o cumprimento do prazo para que no primeiro semestre do ano que vem seja tratada a questão da desoneração da folha de pagamento.

Neto Guimarães I

A ALESE aprovou a Indicação de autoria do deputado estadual Netinho Guimarães (PL), que solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao presidente das DESO, Luciano Goes, que adotem medidas relativas à implementação de sistema de fornecimento de água no lugarejo que fica apenas a 800 metros de distância do povoado Sutero, no município de Tobias Barreto, garantido aos quase 50 cidadãos daquela localidade, o regular fornecimento do produto com qualidade.

Neto Guimarães II

Outra indicação aprovada pela Casa Legislativa solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao presidente da DESO, a implementação de sistema de fornecimento regular de água, para a terceira etapa do Conjunto Bom Jardim, em Tobias Barreto, atendendo aos quase 150 cidadãos daquela localidade.

Neto Guimarães III

O parlamentar disse que são demandas importantes e urgentes, que visam assistir o homem do campo e suas famílias formadas por pequenos agricultores, produtores rurais que ainda não dispõem do acesso à água potável para o consumo humano, para a criação de animais e para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas. “O homem do campo tem enormes adversidades, mas consegue manter-se de pé e sem perder jamais a esperança por dias melhores. É preciso dar acesso ao bem mais precioso da natureza que é a água potável”, defende o parlamentar.

Rodrigo Fontes I

Eleito com 2.496 votos, Rodrigo Fontes (PSB) foi diplomado em cerimônia realizada no Teatro Tobias Barreto, ao lado dos outros 25 vereadores eleitos em Aracaju, da prefeita e vice-prefeito eleitos, Emília Corrêa e Ricardo Marques.

Rodrigo Fontes II

Pouco antes da cerimônia, o vereador reafirmou seu compromisso em honrar as promessas realizadas durante a campanha eleitoral. “Nesse período agora entre o fim da eleição e a diplomação, eu visitei vários bairros de Aracaju novamente ouvindo as pessoas que me conduziram à Câmara Municipal, ouvindo, mais uma vez, suas reivindicações. A partir de 1º de janeiro o meu compromisso é levar a voz da população para o parlamento que é a casa do povo aracajuano”, disse o vereador diplomado.

Rodrigo Fontes III

Esse será o primeiro mandato de Rodrigo Fontes em Aracaju, mas não é a primeira vez que ele assume um mandato legislativo. “Fui vereador há 20 anos no município de Capela, mas ser candidato em Aracaju foi algo bem difícil. Aos poucos fui procurando me fazer conhecer pelas pessoas e ganhando a confiança delas ao apresentar o nosso projeto e compromisso com o povo aracajuano”, compartilhou Rodrigo.

Polícia Comunitária

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (18), em Brasília, o julgamento do Recurso Extraordinário que trata da competência das guardas municipais para realizar policiamento comunitário e preventivo em vias públicas. Até o momento, o julgamento no STF tem o placar de quatro votos a favor e um contra para garantir que as guardas municipais possam realizar policiamento preventivo e comunitário. Dos 11 ministros do Supremo, os quatro que votaram a favor foram Dias Toffoli, o relator Luiz Fux, Flávio Dino e André Mendonça. O ministro Cristiano Zanin votou contra.

Breno Garibalde I

No último final de semana, o vereador Breno Garibalde participou de um intenso programa de Formação de Lideranças Públicas no Insper em São Paulo, promovido pelo Renova BR, considerada a maior escola de formação política da América Latina, reconhecida por capacitar cidadãos comuns e agentes públicos comprometidos com a ética, a transparência, a efetividade e a renovação na política.

Breno Garibalde II

A formação continuada do RenovaBR para vereadores 2024 tem como objetivo oferecer capacitação permanente aos parlamentares, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da administração pública. O programa é focado em temas como ética, transparência, gestão pública, e participação cidadã, além de proporcionar debates relevantes sobre questões como diversidade e inclusão.

Breno Garibalde III

Reafirmando seu protagonismo ao vencer as eleições para o segundo mandato com expressivo crescimento de sua votação nas eleições de outubro, Breno ressaltou a importância de um evento como este. “Foi uma oportunidade incrível para aprimorar meus conhecimentos e fortalecer meu compromisso com a nossa Aracaju. Voltei ainda ainda mais preparado para a missão de contribuir para um futuro mais promissor para a minha cidade”.

Luciano Pimentel I

Com mais de 30 anos dedicados ao setor bancário, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) sabe que desenvolver os princípios de planejamento, gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar pode assegurar um futuro mais tranquilo. O PL já foi aprovado na Assembleia Legislativa e será encaminhado para o Governo de Sergipe.

Luciano Pimentel II

A fim de garantir que, desde cedo, os sergipanos tenham acesso a esse conhecimento, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei nº 72/2023, que dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira como conteúdo transversal no currículo do ensino fundamental e médio nas escolas públicas e privadas de Sergipe.

Luciano Pimentel III

Na justificativa do PL, Luciano Pimentel destaca que a educação financeira tem sua importância constatada diante das diversas discussões relacionadas a assuntos do cotidiano, como: endividamento, uso do crédito, investimentos, constituição de poupança, consumo consciente, empreendedorismo, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.

Luciano Pimentel IV

“Estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Goiás e Bahia já aprovaram leis semelhantes. O nosso objetivo é inserir Sergipe neste cenário, oportunizando aos estudantes sergipanos esse conhecimento e tornando a educação financeira uma ferramenta que os prepare para tomar decisões mais conscientes na administração de suas finanças”, destaca Pimentel.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com