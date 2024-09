Emília “ignora” mobilização de Bolsonaro por liberdade e democracia no Brasil 

A candidata a prefeita de Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL), simplesmente ignorou o movimento nacional em pleno 7 de setembro, durante a celebração da Independência do Brasil, onde o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), fez uma convocação para que seus apoiadores e partidários nos Estados não participassem dos eventos patrocinados pelo governo Lula (PT) e para que se somassem à grande mobilização em defesa da democracia e da liberdade no nosso País.

Bolsonaro e apoiadores de vários Estados da Federação, como o deputado federal Rodrigo Valadares (União) por exemplo, ajudaram a mobilizar um grande público para mais um ato importante realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), onde o atual governo do Partido dos Trabalhadores foi muito contestado, mas também setores do Poder Judiciário, mais precisamente, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre Moraes, responsável pelo bloqueio da rede social X (antigo twitter).

Este colunista tomou o cuidado de verificar as redes sociais da candidata Emília Corrêa, mas até na menção que fez ao 7 de setembro, ao Dia da Independência, a vereadora não fez qualquer citação ao movimento nacional em defesa da liberdade e da democracia no nosso País. Na mensagem que deixou para os seus eleitores, Emília focou em defender a mudança em Aracaju contra o “SISTEMÃO”, falando da expectativa para o 1º turno da eleição, mas sem qualquer associação com o movimento do ex-presidente.

Chama muito a atenção esta postura de Emília, que visivelmente mantém um suposto afastamento de Jair Bolsonaro, evitando qualquer vinculação, mesmo que ele seja a figura política mais expressiva da direta brasileira no momento e mesmo ele sendo a maior liderança de seu partido, o PL. Para quem não lembra, já no início da campanha eleitoral, lideranças e apoiadores bolsonaristas já deixaram de apoiar Emília, questionando, dentre outras coisas, essa ‘neutralidade” da vereadora de Aracaju.

Muito questionada, Emília viajou para Brasília e gravou mensagens de apoio ao lado de Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, mas desde então sua campanha faz pouca ou qualquer alusão às duas lideranças. Coincidência ou não, ela deixou de crescer nas pesquisas e passou a ver a evolução de suas adversárias, dentre elas, a jornalista Candisse Carvalho (PT), que adotou um “Candisse de Lula” e passou a exibir em sua campanha o PT e o atual presidente da República.

Em síntese, enquanto Bolsonaro avalia seu movimento em São Paulo como “histórico” pelo poder de mobilização e participação de apoiadores de todo o País, em Aracaju a candidata do PL, além de evita-lo publicamente, sequer tratou dos assuntos “liberdade” e “democracia” neste 7 de setembro. Justiça seja feita, a vereadora parece focada em sua candidatura para prefeita da capital. Resta saber até quando ela “evitará” esta associação e, principalmente, com que razão? Com a palavra Emília Corrêa…

Veja essa!

O desfile cívico de Lagarto ficou marcado por uma grande confusão. O candidato a prefeito Sérgio Reis (PSD), acompanhado de um grupo de apoiadores, tentou fazer uma manifestação pública no 7 de setembro, mas a gestão atual, através da guarda municipal, interviu e não permitiu que o protesto fosse realizado.

E essa!

Defensores da gestão acusam Sérgio Reis de usar a memória do ex-prefeito Valmir Monteiro (in memoriam) para fazer política em um ato cívico do município, onde muitas escolas iriam desfilar. Já setores da oposição entendem que é democrático qualquer tipo de manifestação, desde que seja pacífica.

Entenda I

Este colunista explica para os leitores: parte do agrupamento liderado por Valmir Monteiro acusa a família Ribeiro de perseguição e decidiu apoiar Sérgio Reis, que “apimentou” ainda mais sua campanha, usando os problemas enfrentados por Valmir para atingir a candidata Rafaela Ribeiro (Republicanos).

Entenda II

A ação de Sérgio Reis e dos manifestantes, além da revolta dos familiares de Valmir, são compreensíveis, mas o questionamento a ser feito é se o desfile cívico da cidade era o momento adequado para este protesto. Sérgio findou vaiado por parte das pessoas que queriam assistir o desfile e felizmente a coluna não tomou conhecimento de incidentes mais sérios.

Tiroteio

Já em São Cristóvão, o desfile civil da cidade teve que ser cancelado por conta de um tiroteio na festa que gerou uma correria muito grande. As pessoas dispersaram e a reclamação dos presentes era a falta de segurança para a realização do evento. Faltou uma atenção maior da Prefeitura Municipal em garantir o policiamento. Ainda não se tem informações se o tiroteio tem ou não relação com a campanha política atual.

Tiros em Umbaúba

Na madrugada do 7 de setembro dois motociclistas dispararam tiros contra a contra uma loja que pertence à família da candidata a prefeita da oposição, Juliana Cardoso (Republicanos). O carro do esposo da candidata estava estacionado em frente a outra loja, na mesma rua, que também foi atingida pelos tiros. As imagens do sistema de monitoramento já foram encaminhadas para as autoridades competentes para que seja feita a identificação dos atiradores e as providências sejam tomadas.

Mérito da Polícia I

A Polícia de Sergipe merece o reconhecimento deste colunista pelo empenho em solucionar a chacina registrada na zona rural do município de Nossa Senhora Aparecida, que resultou em seis mortos em um carro, executados a tiros, dentro de um veículo, quando retornavam para um povoado em Ribeirópolis. O motivo? Uma briga fútil em um bar, durante um campeonato de sinuca!

Mérito da Polícia II

Rapidamente as forças de segurança se somaram e prenderam um dos suspeitos, que é ex-presidiário; seus outros dois irmãos, também com passagens pelo sistema penitenciário, foram localizados na tarde do domingo (8), mas morreram ao entrarem em confronto com os policiais. Uma resposta rápida e enérgica para a sociedade que clamava por justiça. Fica aqui o reconhecimento pelo bom trabalho dos Policiais Civis e Militares envolvidos na ação.

Moura da Farmácia I

Candidato a vereador bem conhecido do Conjunto Augusto Franco, o empresário Moura da Farmácia (DC) também está empenhado em ajudar sua candidata a prefeita, a deputada federal Yandra Moura (União) a vencer a eleição em Aracaju. Moura tem 62 anos, casado e pai de três filhos, mas construiu uma trajetória de mais de 40 anos de dedicação à sua comunidade, com um olhar especial para as questões sociais.

Moura da Farmácia II

Alinhado com o ex-deputado André Moura e com a deputada Yandra, o empresário Moura da Farmácia conseguiu o empenho de mais de R$ 5 milhões para obras de pavimentação e saneamento do Barroso; cobertura e revitalização da antiga Canal 3, além da verba necessária para a construção da EMEI – “Escola Municipal de Educação Infantil Irmãos Mirella e Marcell Moura”, que hoje beneficia cerca de 300 crianças e suas famílias, prestando uma bela homenagem aos seus filhos “in memoriam”.

Apoios de Emmnauel

O ex-vereador de Aracaju, Emmanuel Nascimento (PT), usou suas redes sociais para confirmar que não está participando das eleições municipais deste ano, mas tem se mantido confiante na vitória do Partido dos Trabalhadores na capital. Emmanuel tem compromisso com as candidaturas de Candisse Carvalho para prefeita e de Camilo de Lula para vereador.

Tenente Menezes I

Faltando um mês para as importantes eleições deste ano, o candidato a vereador pelo PL, Tenente Menezes, promoveu um grande evento para marcar definitivamente a força de sua campanha para chegar à Câmara Municipal de Aracaju. Foi um misto de carreata e motoceata comandada por ele, seus apoiadores, amigos e simpatizantes.

Tenente Menezes II

Tenente Menezes quer mostrar à população da capital a verdadeira força dos defensores dos lemas “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, em Aracaju e também no estado de Sergipe. Ele está sendo considerado o verdadeiro patriota de Sergipe, notadamente pelo fato de ter estado à frente, em 2022, do acontecimento marcante que durou 72 dias em frente ao 28 BC, na capital sergipana.

Yandra Moura I

Recebida com festa e muito carinho, a candidata à prefeitura de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, realizou, na manhã desse domingo (8), uma mini carreata que percorreu as ruas dos bairros Marivan e Santa Maria. Para a população local ela se comprometeu em levar mais dignidade para as pessoas, ofertando uma saúde com qualidade e investindo em urbanização.

Yandra Moura II

“Aqui mesmo no Santa Maria, o CRAS Rosa Emília tem 500 famílias cadastradas à espera de uma cesta básica, e a prefeitura fornece apenas 14. É muito pouco, uma vergonha. A gente tem que acolher as pessoas, os dois pilares estruturantes de um município, de um poder público municipal, são saúde e assistência, e os serviços são deficientes no município de Aracaju”, declarou Yandra.

Danielle Garcia I

A candidata Danielle Garcia (MDB) promoveu carreatas nos bairros Santos Dumont, Cidade Nova e 18 do Forte, na Zona Norte, e no 17 de Março, na Zona Sul. “Em cada ato que realizamos fica a certeza de que a população confia e apoia o nosso projeto para transformar Aracaju, resolvendo problemas antigos, garantindo a prestação de bons serviços para a população e promovendo o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Danielle.

Danielle Garcia II

A candidata ressaltou que gosta de fazer política estando mais perto das pessoas. “Ouvindo os anseios e apresentando a minha proposta de gestão que terá como princípios a diversidade e a intersetorialidade. Teremos um ritmo de trabalho empenhado em entregar com agilidade as mudanças que a nossa gente precisa”, ressaltou a delegada Danielle.

Luiz Roberto I

O candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) e seu vice Fabiano Oliveira (PP) promoveram, na manhã desse domingo (8), percorrendo 65 ruas nos bairros 18 do Forte, Cidade Nova, Dom Luciano e Soledade. Participaram o governador Fábio Mitidieri, o senador Laércio Oliveira, a deputada Federal Katarina Feitoza e o prefeito Edvaldo Nogueira.

Luiz Roberto II

“Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de receber todo o carinho e acolhimento de quem teve a vida transformada pela ação de uma gestão comprometida e responsável, e que tem a perspectiva concreta de avançar ainda mais a partir do plano de governo que elaboramos. Passamos por dificuldades para reorganizar a prefeitura, por uma pandemia, mais essa reação das pessoas mostra que tudo valeu à pena”, destacou, emocionado, Luiz Roberto.

Candisse Carvalho I

A candidata a prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, e sua vice, a professora Rosângela Santana, reuniram apoiadores e a militância petista para prestigiar o desfile cívico em celebração ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O evento ocorreu no Diretório Estadual do PT em Aracaju, na Avenida Barão de Maruim, onde aconteceu a cerimônia. “Celebramos a independência, mas sabemos que o povo de Aracaju ainda não está totalmente livre. Precisamos trazer de volta a verdadeira independência, a independência de viver com dignidade, do jeito que só o PT sabe fazer”, afirmou Candisse.

Candisse Carvalho II

Durante o evento, Candisse ressaltou a necessidade de devolver a independência ao povo da capital sergipana, que enfrenta dificuldades com as gestões recentes e tem agora uma oportunidade de ouro de voltar a ter uma governança petista. “O povo de Aracaju sofreu muito nos últimos anos. Agora, com o PT de volta à prefeitura, aliado ao governo Lula, vamos resgatar a esperança. Aracaju merece voltar a crescer, como nos tempos do saudoso Marcelo Déda”, destacou.

Emília Corrêa I

A candidata a prefeita Emília Corrêa (PL), acompanhada do seu candidato a vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), reuniram-se com taxistas de Aracaju na sede do sindicato da categoria, quando, ouviu deles, reivindicações para o setor e também apresentou suas propostas. No encontro, a direção do sindicato e os motoristas destacaram as dificuldades da profissão. Em uma carta entregue a ela e Ricardo, eles pontuaram aqueles que são considerados os principais problemas enfrentados.

Emília Corrêa II

No documento, o Sintax pede um combate mais efetivo ao transporte clandestino, desburocratização dos serviços da SMTT, criação de linha de crédito para financiamento de novos veículos, liberação para que os taxistas possam usar caminhonete, entre outras medidas. Entre as reivindicações apontadas e que a candidata se comprometeu em estudar a viabilidade já no início da gestão é a utilização de um aplicativo para o transporte de servidores da Prefeitura de Aracaju em serviço.

