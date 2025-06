Emília precisa focar na gestão e deixar as polêmicas para seus auxiliares

Por Habacuque Vilacorte

A prefeita Emília Corrêa (PL) caminha para completar seus primeiros seis meses de gestão e, justiça seja feita, ela foi submetida a muitos desgastes e pressões de janeiro para cá. Mesmo subestimada na campanha eleitoral do ano passado, findou sendo vitoriosa derrotando grupos políticos/empresariais muito fortes, sendo beneficiada pelo desgaste e cansaço da gestão anterior, como também pelo desejo do povo de Aracaju por mudança no comando da cidade.

Mas o período de “lua de mel” com o eleitorado está terminando. Os primeiros 100 dias foram desafiadores, até porque Emília teve coragem de honrar suas promessas de campanha e promoveu mudanças drásticas no sistema de transporte coletivo, com a exigência de renovação da frota e a chegada de 45 veículos (novos e seminovos) com ar-condicionado; como também a realização de um contrato emergencial para coleta do lixo e limpeza pública da cidade.

Emília mexeu com diversos interesses, com gente que seguia com privilégios sob a gestão da PMA, independente de quem estava no comando, gestão após gestão, por décadas. Os tempos são outros, vivemos a época das redes sociais e muitos descasos que eram “escondidos” por setores da imprensa, hoje são públicos e ficam disponíveis nos mais variados aplicativos, o que aumenta as pressões para quem governa por soluções efetivas e imediatas.

Os problemas foram surgindo, inclusive com mudanças drásticas na Saúde, mas Emília seguiu gerindo a cidade, agradando um grupo, desagradando outros, mas ainda com forte aprovação popular, ou seja, ela tinha “gordura para queimar” e veio fazendo isso nos últimos meses. Mas sua forma de comunicar, através das redes sociais, ganhando o título de “prefeita blogueira”, ganhou diversos tipos de interpretações; houve quem gostou da inovação, desprendimento e inovação.

Mas também tem a turma que critica tudo, desde o que é descabido, até o que é feito com muito bom gosto. E, para este colunista, talvez por falta de uma orientação mais eficiente, de um acompanhamento mais técnico ou até pela necessidade de ter disciplina e controlar os excessos, em alguns momentos Emília se deixou levar e focou em fazer a promoção de seu trabalho, mantendo um diálogo direto com o eleitorado, só que governar não é tarefa fácil e quando tinha que gerir, a prefeita focou em se defender.

Este colunista reconhece méritos da gestão dela até agora, há um esforço concentrado de algumas Pastas, mas alguns equívocos se repetem, como a coleta do lixo, a limpeza pública e os serviços de podagem, que mesmo após a saída da TORRE, a RENOVA também se revelou incapaz de cuidar bem de Aracaju e está deixando. Vem aí o “emergencial do emergencial” e fica a torcida para que a nova empresa consiga ser eficiente e apresentar resultados efetivos até que a licitação ocorra.

O titular deste espaço falou, recentemente, que a prefeita precisa se comunicar melhor, ou seja, existem méritos de sua gestão e é preciso criar uma identidade junto ao eleitorado. Mas quando se diz “comunicar melhor” é no sentido de se preservar, de cuidar da imagem e proteger sua credibilidade. Após quase seis meses, Emília precisa de paz para governar, mas ela só será efetiva se tiver foco na gestão e deixar que seus auxiliares assumam a linha de frente e façam a defesa do projeto.

EMURB, EMSURB, SMTT, Saúde, Comunicação Social e os demais órgãos e secretarias devem ser cobrados para apresentarem resultados, para ajudar a gestão com respostas para a sociedade. A responsabilidade é ainda maior sob Emília, porque além de primeira mulher, ela representa um grupo novo na PMA. O Parlamento tem que ser respeitado, mas ela também foi eleita e precisa governar. Emília só precisa focar mais na gestão e deixar um pouco as polêmicas para seus auxiliares contornarem nas redes.

Deu muito certo a ideia da PMA de descentralizar o Forró Caju pela Praça Fausto Cardoso, Conjunto Augusto Franco e Bugio. A população dessas comunidades se sentiu valorizada e contemplada. Até alguns adversários da gestão atual aprovaram a iniciativa de Emília.

Mas, como tudo tem sido um bom aprendizado, alguns aspectos precisam ser repensados como uma melhor distribuição das atrações contratadas, inclusive para os bairros, como também a necessidade de uma alternativa para contemplar o público nos intervalos entre as atrações, dentre outras coisas.

Em matéria publicada pela Revista Veja, no processo em que pede a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo bancário e fiscal das associações que fizeram descontos indevidos de aposentados do INSS, a Advocacia-Geral da União (AGU) listou cinco “entidades de fachada” investigadas no esquema. A reportagem fala que a fraude explodiu no atual mandato do presidente Lula.

A Revista Veja fala que os técnicos da AGU e policiais federais monitoram cinco associações que aparentemente foram montadas “apenas para fraudar os idosos”, sendo que três delas apenas no governo atual e uma delas, a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (Apdap), sediada em Nossa Senhora do Socorro, teria supostamente arrecadado R$ 224 milhões entre março de 2023 e março passado. A reportagem não conseguiu ouvir um representante da entidade…

Este colunista se coloca à disposição para ouvir os representantes da Associação sediada em Nossa Senhora do Socorro e que não foi localizada pela Revista Veja, até para que fique esclarecida a denúncia de uma arrecadação superior a R$ 220 milhões em dois anos, sobre estas supostas fraudes dos idosos do INSS. E, como perguntar não ofende, quem são os responsáveis pela entidade?

Caos na UFS

Apesar do cenário de caos administrativo que atravessa a Universidade Federal de Sergipe, principalmente pela falta de recursos e por não ter sido prioridade para o governo Lula, o reitor André Maurício usou as redes sociais para “acalmar” a comunidade acadêmica, garantindo que está trabalhando diariamente para resolver os problemas e buscar os recursos. “Todo órgão público tem problemas financeiros, mas a UFS tem uma perspectiva cada vez melhor”.

Alunos na bronca

Só que os comentários da comunidade acadêmica após a publicação do vídeo pelo reitor não foram dos melhores. Alunos reclamam das condições dos banheiros, do calor dentro das salas ou da falta de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, Campus sem iluminação e sem internet, além da demissão de terceirizados. A turma está na bronca e houve quem jogou a culpa no sindicato, mas o reitor em momento algum reconheceu o corte de verbas pelo governo federal (MEC).

FAMES I

Com o compromisso de fortalecer a gestão pública nos municípios sergipanos, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promoveu no auditório da Faculdade 8 de Julho, um encontro técnico para discutir o novo processo de cadastramento e operacionalização das emendas parlamentares da saúde para o exercício de 2025, voltado para secretários e técnicos da área da saúde municipal.

FAMES II

A capacitação foi conduzida pelo palestrante Denilson Magalhães, consultor técnico da Confederação Nacional de Municípios (CNM), convidado para ministrar o evento, que trouxe informações atualizadas sobre as mudanças nas normativas e exigências do Governo Federal quanto à destinação e execução das emendas parlamentares. O foco do encontro foi orientar os gestores sobre as exigências técnicas e operacionais que envolvem o cadastramento das emendas, agora diretamente vinculadas ao planejamento da saúde municipal e federal.

Denilson Magalhães

“É superimportante que os gestores e os técnicos que trabalham com o cadastro das emendas parlamentares busquem mais conhecimento sobre o assunto, porque nós tivemos mudanças significativas no cadastro, na aprovação e na execução das emendas parlamentares. Todo o processo agora está vinculado ao planejamento, à Programação Anual de Saúde e ao Plano de Saúde do município e do Governo Federal, explicou Denilson Magalhães.

Silvany Mamlak

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, destacou o papel da Federação como agente de qualificação e suporte técnico aos municípios, sobretudo em temas que impactam diretamente o financiamento da saúde pública. “Nosso objetivo é garantir que os municípios estejam preparados para enfrentar os desafios técnicos impostos pelas novas regras. A capacitação é o caminho mais eficiente para evitar a perda de recursos e assegurar que os investimentos na saúde cheguem à ponta, beneficiando diretamente a população”, afirmou a presidente.

Débora Leite

Representando os gestores municipais, a secretária de Saúde de Aracaju, Débora Leite, elogiou a iniciativa da Federação e ressaltou a relevância do tema para o planejamento orçamentário dos municípios. “As emendas parlamentares fazem parte do orçamento da saúde e 50% dessas emendas são destinadas à área. É fundamental que as secretarias estejam preparadas para captar esses recursos, compreendendo os prazos e mecanismos de funcionamento. Parabenizo a FAMES por dar essa oportunidade aos municípios”, destacou Débora.

Matrículas do EJA

A Secretaria da Educação de Aracaju inicia, no dia 18 de junho, o cronograma de matrículas para o 2° semestre do ano letivo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano). Os números são positivos este ano, com aumento de quase 35% no número de pessoas que voltaram à escola para concluir os estudos. A EJA passou de 1.384 estudantes, em 2024, para 1.862 este ano, nas 17 escolas municipais que oferecem essa modalidade de ensino, totalizando 478 novos alunos.

Ana Izabel Moura

Segundo a coordenadora da EJA em Aracaju, Ana Izabel Moura, o crescimento do número de alunos que voltaram à escola se deu porque a atual gestão criou políticas de valorização para estimular as pessoas. “Fizemos campanhas com vídeos para divulgar nas redes sociais e vamos intensificar no 2º semestre e em 2026. Já temos bons resultados, conversamos com diretores e professores e tivemos o apoio de todos. O empenho de todos levou a esse ganho na maioria das escolas”, explicou.

Alô interessados!

Os bairros de Aracaju em que a EJA teve um aumento considerável foram: Santa Maria (151), Soledade (44), Industrial (43), Ponto Novo (41) e 18 do Forte (35). O destaque foi a Escola Laonte Gama, no Santa Maria, com 123 novos alunos. Aqueles que desejam concluir seus estudos na EJA poderão procurar uma das 17 unidades escolares da rede municipal de ensino que oferecem essa modalidade. Os estudantes que solicitarem matrícula nessa fase devem entregar a documentação na escola de destino até dois dias úteis após a requisição da vaga. Os números de telefone que estarão disponíveis à comunidade escolar para prestar esclarecimentos são: 3179-1538 (COEJA) / 3179-1574 (CENTRAL DE MATRÍCULA) / 98106-2969 (WhatsApp) e 98166-7342 (WhatsApp).

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira visitou o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) para oficializar a entrega da primeira viatura tipo Posto de Comando Móvel da corporação. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do senador, com investimento de R$ 570 mil. A visita também contou com a presença do vereador Levi Oliveira.

Laércio Oliveira II

Projetada para o gerenciamento de ocorrências de média e alta complexidade, a viatura é equipada com televisões que permitem a visualização de imagens em tempo real, gerador portátil de energia e espaço interno para reuniões e apresentações de estratégias a autoridades e órgãos envolvidos nas operações. Durante a visita, Laércio destacou sua admiração pelo trabalho da corporação e reforçou o compromisso de continuar destinando recursos para fortalecer a estrutura dos bombeiros.

Laércio Oliveira III

“Além da bravura, o bombeiro tem o dom de servir, de colocar a vida em risco em favor do próximo. Isso me emociona e me dá muito orgulho. Desde que me tornei agente público, todo ano destino emendas para o Corpo de Bombeiros. É o mínimo que posso fazer por esses homens e mulheres que se doam em favor do semelhante”, afirmou o senador. O comandante do CBMSE, coronel Fábio Cardoso, ressaltou a importância da nova estrutura para ampliar a eficiência no atendimento às ocorrências.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima participou de um ato importante para o bem-estar animal e a proteção de pessoas vulneráveis em Nossa Senhora do Socorro. Durante o encontro, realizado no Shopping Prêmio, o prefeito Samuel Carvalho assinou a Carta Compromisso que estabelece o uso exclusivo de fogos de artifício de baixo ruído nos eventos oficiais do município.

Kitty Lima II

Kitty Lima, uma das principais vozes em defesa dos direitos dos animais e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Sergipe, comemorou a adesão de Nossa Senhora do Socorro à medida. “Essa conquista é resultado de muita luta e diálogo. Estamos garantindo mais respeito às pessoas com hipersensibilidade auditiva, aos idosos, aos enfermos e, principalmente, aos animais que sofrem com os estampidos. É um exemplo que deve ser seguido por todos os municípios”, afirmou a parlamentar.

Fogos silenciosos

A Carta Compromisso determina que apenas fogos silenciosos sejam utilizados nas festividades promovidas ou apoiadas pelo poder público municipal, especialmente nos festejos juninos, tradição cultural marcante na cidade. Além disso, prevê ações de conscientização junto aos organizadores de eventos privados para incentivar a adesão à prática. Para Kitty Lima, a medida reforça o compromisso de Socorro com uma gestão mais inclusiva, empática e ambientalmente responsável.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde celebrou a assinatura da ordem de serviço para a construção da UBS Humberto Mourão, localizada no bairro São Conrado. “Essas é uma pauta que eu luto desde a gestão passada, inclusive enviei R$ 500 mil em emendas para a construção dessa unidade de saúde. A população do bairro reclamava muito do fechamento desse posto, porque tinham que se deslocar até a unidade do Orlando Dantas. O São Conrado é um bairro muito populoso e precisa urgentemente do retorno da UBS Humberto Mourão”, declarou Breno.

Breno Garibalde II

Ainda segundo o vereador, o bairro tem um potencial muito grande, mas foi negligenciado pelas gestões anteriores por muito tempo. “A comunidade ficou muito aliviada e satisfeita em saber que em menos de um ano, a nova UBS será entregue e voltará a funcionar”, disse o parlamentar, acrescentando que por outro lado, algumas lideranças comunitárias que lutaram pelo retorno da UBS, não foram convidadas para o ato de assinatura.

Adailton Martins I

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) voltou a manifestar preocupação com os sucessivos atrasos nas obras de duplicação da BR-101 Norte, uma das principais rodovias federais que atravessam o estado de Sergipe. Ele ressaltou que a morosidade na execução dos serviços continua impactando negativamente a vida de milhares de pessoas que utilizam a via diariamente. “Quero me solidarizar com a população do Estado de Sergipe, que trafega pela BR-101 Norte e que vai passar mais um ano com essa rodovia inacabada”, declarou.

Adailton Martins II

Adailton também criticou o agravamento dos transtornos provocados pelo sistema de “pare e siga”, recentemente implantado, que tem causado longos congestionamentos. “As pessoas estão ficando mais de uma hora paradas na estrada. Isso é um absurdo!”, protestou. O deputado responsabilizou o Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pelas falhas no planejamento e execução das obras. “É um planejamento errado, que tem causado danos à população, não só de Sergipe, mas a todos que trafegam pela BR no Centro-Norte do país”, criticou.

Apelo

Durante seu discurso, Adailton Martins fez um apelo aos parlamentares sergipanos que atuam no Congresso Nacional, solicitando maior mobilização em defesa da conclusão das obras. “Peço aos nossos representantes em Brasília que vão ao Ministério dos Transportes, que conversem com o ministro Renan Filho e com o presidente da República, para buscar uma solução e garantir os recursos necessários para a conclusão dessa rodovia”, enfatizou.

Período chuvoso

O parlamentar também alertou para a possibilidade de novos atrasos em razão do período chuvoso, que compromete ainda mais o cronograma das obras. “Chegou o inverno, não tem como adiantar. Vão tentar retomar só em agosto ou setembro. Enquanto isso, o povo segue sofrendo”, lamentou. Por fim, Adailton Martins recordou a longa trajetória de espera pela conclusão da duplicação da BR-101 Norte. “São mais de 30 anos tentando concluir essa rodovia. É inaceitável”, concluiu.

Cássio Murilo

O PT de Sergipe terá uma opção de candidatura a presidente no filosofo, ambientalista e militante histórico do partido, Cássio Murilo, durante a eleição interna do partido, o Processo Eleitoral Democrática (PED). Integrante da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), ele teve a sua candidatura lançada sob fervor da militância petista e ao lado de candidatos de mais 27 diretórios municipais, incluindo Aracaju.

Apoio de Márcio

Apoiado pelo ministro Márcio Macêdo, Cássio conseguiu agregar à sua candidatura uma junção de correntes internas do partido, a exemplo da Avante, da Militância Socialista (MS) e da “A força da militância”. Além de representantes de cada uma dessas siglas, também registraram gestos de apoio na noite da sexta-feira os representantes dos partidos PCdoB e do PV, que atualmente fazem parte da Federação formada ainda pelo PT.

Perdeu representatividade

“Estou certo de que chegou o momento de enfrentarmos os problemas que foram causados pela atual direção do partido ao longo da última década. Perdemos representatividade, concepção partidária e fomos alvos de escândalos vergonhosos, chegando até mesmo a perdermos a sede do nosso partido durante ação judicial”, disse o candidato Cássio Murilo.

Márcio Macedo

Expressando seu apoio, o ministro do Governo Lula, Márcio Macêdo, disse que Cássio é um nome de extrema capacidade para liderar esse processo, “Nossa corrente está muito bem representada com Cássio Murilo. Ele une experiência com ética, concepção ideológica e muito desejo de construir uma sociedade com oportunidades e igualdade”, declarou. O PED está marcado para ocorrer no dia 06 de julho, quando petistas regulares com as obrigações partidárias poderão eleger os novos presidentes dos diretórios municipais e estadual.

Alô Monte Alegre!

Monte Alegre de Sergipe vive uma nova fase em sua história política. E no centro dessa mudança está o vereador Heverson Dias dos Santos, o popular “Tonda Taxista”. Em seu primeiro mandato, ele já é reconhecido como um dos maiores fenômenos da política local, sendo querido pela população e respeitado por lideranças.

Tonda Taxista I

Com origem simples, vaqueiro, trabalhador e motorista de profissão. Tonda carrega em si a essência do povo sertanejo. Sua atuação é pautada pelo compromisso com os mais necessitados e por uma visão de mandato como instrumento de transformação social. Para ele, ser vereador é mais do que ocupar uma cadeira na Câmara: é uma missão de vida.

Tonda Taxista II

Seu trabalho parlamentar tem sido marcado por propostas relevantes e de forte apelo popular. Dentre elas, destaca-se a indicação para a instalação de ar-condicionado em todas as escolas da rede municipal, medida que foi amplamente aplaudida por estudantes e professores. Também protocolou o projeto que busca reconhecer a tradicional “Caminhada das Cruzinhas” como Patrimônio Religioso, Cultural e Imaterial do município, valorizando a fé e a identidade do povo montealegrense.

Tonda Taxista III

Outro destaque de sua atuação é a luta pela criação da Guarda Municipal, uma iniciativa que visa melhorar a segurança pública e fortalecer a presença do poder público nas ruas. Mas Tonda não se limita às fronteiras do município. Com coragem e determinação, tem levado as demandas de Monte Alegre até Brasília. A dedicação de Tonda Taxista ao seu povo é visível em cada gesto, em cada proposta, em cada visita às comunidades. Ele escuta, acolhe e age. É um vereador presente, atuante e movido por um propósito maior: transformar vidas.

Olha a Barra!

Um episódio lamentável foi registrado na Barra dos Coqueiros. A vereadora Pastora Salete foi agredida verbalmente pela gestora do programa social “Comida na Mesa”, durante uma visita oficial em que buscava informações sobre a execução do projeto. De acordo com testemunhas, a vereadora Pastora Salete foi recebida com hostilidade extrema por parte da servidora responsável, que partiu para ofensas e gestos agressivos. Funcionários do local precisaram intervir para conter a situação e evitar um confronto físico. Segundo relatos, a servidora demonstrou completo despreparo emocional e administrativo para lidar com a presença da parlamentar.

Pastora Salete

Visivelmente abalada, a vereadora Pastora Salete desabafou após o ocorrido: “Se eu, que sou uma vereadora eleita pelo voto popular, sou tratada com brutalidade, imagine os mais humildes. É um fato lamentável, que revela o despreparo dessa servidora para gerir um programa tão importante como o Comida na Mesa.”

Sandra Sena

Quem foi empossada na 1ª Academia Sergipana de Meio Ambiente, foi a amiga e leitora Sandra Sena. Ela ocupa a cadeira de n° 6, que tem como Patrono “Apolônio Xokó”. “Meu compromisso é fortalecer as Relações Sustentáveis principalmente com as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas, todas interligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). Além dela, são membros Cristiano Cunha (presidente), Viviane Andrade, Júlio Poderoso, Rosana Batista e Priscila Randow.

Hospital Cirurgia I

Sofrer um infarto em Sergipe, anos atrás, era enfrentar uma verdadeira “via-crúcis” para conseguir atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso ao diagnóstico e ao tratamento era demorado, e a taxa de mortalidade dos pacientes infartados na rede pública era o dobro da registrada na rede privada – 10,3% contra 4,9%, segundo estudos de 2017. Esse cenário começou a mudar a partir de 2018, com o fortalecimento do Serviço de Cardiologia do Hospital de Cirurgia (HC), fruto da gestão da Intervenção Judicial.

Hospital Cirurgia II

Hoje, a assistência é completamente diferente: ágil, eficiente e de excelência, colocando o Cirurgia como referência no tratamento de infarto para os pacientes do SUS. “É importante relembrar as dificuldades que Sergipe já enfrentou na assistência aos pacientes cardiológicos. Em 2017, o marcante estudo chamado ‘Via-Crucis’, amplamente divulgado na mídia nacional, inclusive internacional, evidenciou que a rede pública apresentava 50% a mais óbitos do que a rede privada. Além disso, o Cirurgia viveu a sua pior crise. Diante desse cenário, foi importante que se realizasse a Intervenção Judicial”, relembra Dr. Wersley Araújo, cardiologista do Serviço de Hemodinâmica do Cirurgia e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia – Regional Sergipe.

Hospital Cirurgia III

Com investimentos em estrutura, equipamentos, profissionais qualificados e com mudanças operacionais, o Cirurgia transformou o Serviço de Cardiologia. Um dos principais indicadores da qualidade da assistência prestada atualmente pelo HC é o tempo entre a chegada do paciente ao hospital e a realização do tratamento do infarto no Serviço de Hemodinâmica, que ocorre em até 90 minutos – intervalo fundamental para garantir a preservação do músculo cardíaco e salvar vidas, sobretudo de pacientes com infarto com supra, o tipo mais grave.

AjuPrev

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) convidou os representantes dos setores de Recursos Humanos (RH) das secretarias, órgãos e autarquias do município, para apresentação do Projeto Viver Bem Mais, trabalho que será desenvolvido pelo recém-criado Núcleo Psicossocial do instituto. O encontro aconteceu no auditório da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).



Luciano Paz

Os participantes foram recebidos pelo diretor-presidente do AjuPrev, Luciano Paz, que agradeceu a presença de todos e falou sobre o trabalho que está sendo iniciado pelo instituto. “A nossa intenção é estreitar a relação com os demais órgãos do município, pois sabemos que existem muitos servidores que já deviam estar aposentados, no entanto não fizeram a solicitação por não saber o que vão fazer após a aposentadoria, e as pessoas mais indicadas são vocês, que trabalham nos RHs. E o AjuPrev tem a intenção de preparar os servidores para essa mudança de vida, mostrando que eles podem fazer diversas coisas, a exemplo de cursos, voluntariado, para ocupar o tempo e a mente, após se aposentarem”.

Wagner Mendonça

O coordenador no Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, apresentou detalhadamente o projeto, que será desenvolvido pelo setor, que conta com a psicóloga Simone Barbosa, a assistente social Ana Caroline Trindade e a especialista em Legislação previdenciária, Helena de Fátima Nascimento. “Estamos iniciando as ações, primeiramente conhecendo os aposentados, procurando saber as necessidades deles e o que podemos fazer para auxiliá-los. O núcleo está preparando também atividades para os que estão prestes a se aposentar, como palestra sobre educação previdenciária e financeira”.

Rosário do Catete I

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, confirmou mais uma atração nacional para integrar a programação oficial da tradicional Festa do Catete 2025. O poeta do forró, Dorgival Dantas, é mais uma atração confirmada e promete animar o público na Praça dos Quiosques com sucessos que marcaram gerações.

Rosário do Catete II

A programação do sábado (14) começa às 19h, na Praça dos Quiosques, com a apresentação da quadrilha Xodó da Vila, de Aracaju. Às 20h30, tem início o primeiro show com a banda Capim Canela. Às 22h, a quadrilha Forró do Milho, de Rosário do Catete. Já às 22h40, é a vez da banda Raio da Silibrina. O poeta Dorgival Dantas sobe ao palco às 23h30 e às 00h30, quem assume o comando da festa é a cantora Priscila Carolynne.

Rosário do Catete III

No domingo (15), a programação começa mais cedo, às 15h, com a tradicional Cavalgada do Catete. A concentração será no município de General Maynard, de onde os cavaleiros e amazonas sairão em direção a Rosário do Catete ao som de Danielzinho Kaceteiro. Na Praça de Eventos, a animação continua às 19h com o show do cantor Mikael Santos. Às 20h30, a dupla Iguinho e Lulinha sobe ao palco trazendo sucessos que conquistaram o público nordestino. Para encerrar com chave de ouro, às 22h, será a vez do show da cantora Samyra Show.

