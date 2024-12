Emília precisará de um “gabinete de crise” para combater o “Marketing do Mal” 

Não é a primeira e nem será a última vez que este colunista vai chamar a atenção da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), para as “cascas de banana” que seus adversários estão deixando para ela superar já a partir de janeiro, quando assumir o comando da Prefeitura Municipal. Na publicação anterior foi dito aqui sobre os impasses envolvendo a polêmica e contestada licitação do transporte coletivo e a “disputa” pela Zona de Expansão, se a área pertence a São Cristóvão ou à capital.

Só que não é só isso! Como todo governo é impessoal, haverá uma mudança de comando, mas os serviços públicos serão continuados, assim como os diversos problemas detectados e não solucionados pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Na Saúde, por exemplo, temos um “caos” estabelecido, talvez com os piores índices da atual gestão. Na Educação, apesar do marketing, existem muitas denúncias que foram externadas durante a campanha eleitoral e que precisam ser bem explicadas.

Mas setores como a Emurb, Emsurb e a própria SMTT parecem já viver o clima de “fim de governo”! Apesar de muita propaganda, as obras da PMA (leia reforma de praças públicas, por exemplo) foram supostamente iniciadas, mas já não serão concluídas este ano; a gestão vai acabar com o centro comercial decadente e completamente desorganizado, como também temos feiras livres (a do Augusto Franco é uma delas) e algumas vias públicas às escuras. Melhor nem falar do trânsito da capital…

Este colunista vai além e alerta que a prefeita eleita Emília Corrêa enfrentará outra polêmica em fevereiro, já que os contratos de licitação da limpeza urbana (coleta do lixo) vão expirar, ou seja, a impressão é que nada disso está sendo tratado na transição até agora e, se a equipe de Emília não se atentar, não será a equipe de Edvaldo que terá a atenção de alertá-la! Ainda mais partindo do princípio que o atual prefeito deverá ocupar uma secretaria de Estado a partir de janeiro, atuando na Grande Aracaju.

E se acertou em indicar seu vice-prefeito eleito e grande jornalista, Ricardo Marques, para o cargo de Secretário de Comunicação, Emília vai precisar ir muito além de um bom “porta-voz” para defender e promover os atos de sua gestão. Este colunista apenas sugere (não tem poder de decisão) que ela formate uma espécie de “gabinete de crise” com o objetivo de encarar os problemas administrativos e encontrar soluções com maior celeridade.

Este colunista o conhece muito bem e sabe o famoso “MARKETING DO MAL” ainda não está “sepultado”! Houve um desgaste natural, ele perdeu em credibilidade, mas se Emília falhar, ele volta com tudo! E mesmo sem ter culpa sobre os problemas da licitação do transporte coletivo, a disputa pela área da Zona de Expansão e o seu IPTU, a licitação do lixo e os problemas crônicos na Saúde, Emília será duramente cobrada (e atacada) por seus adversários desde o início de sua gestão. Faz parte do jogo…

Veja essa!

Aliados demonstram preocupação com a demora da prefeita eleita em concluir a montagem do seu secretariado. A tensão se justifica: é necessário tempo hábil para que cada aliado possa estruturar bem suas respectivas Pastas e se aprofundar sobre a realidade já para focar nas metas e resultados para 2025.

E essa!

Uma “fonte” que apoia Emília Corrêa sem titubear assegura que ela deve concluir a montagem de seu time até sexta-feira (13), mas com alguns anúncios possivelmente ainda nesta quarta-feira (11), uns deles já antecipados por este colunista. A ideia é que ela e Ricardo Marques já sejam diplomados no dia 17 com o “elenco” montado…

Repercutiu

A prova maior que o “MARKETING DO MAL” está mais “vivo” do que nunca em relação à futura gestão da prefeita Emília Corrêa se deu pela polêmica gerada nas redes sociais após o anúncio do esposo dela, o Pastor Itamar Bezerra, para a Secretaria de Governo. Não é ilegal, até porque ele demonstra ter capacidade técnica para exercer o cargo, mas todos já imaginavam que sua indicação geraria polêmica para Emília…

Primeiras-damas

Adversários de Emília Corrêa avaliam como nepotismo a nomeação de Itamar Bezerra, mas muitos esquecem das incontáveis “primeiras-damas” nomeadas para comandarem (e interferirem nas decisões) Secretarias como Ação Social, Saúde e Educação em governos municipais, estaduais e até na estrutura do governo federal…

Bomba!

Este colunista recebeu a informação que, possivelmente ainda em janeiro de 2025, a capital Aracaju já tenha em circulação alguns ônibus elétricos. Não houve anúncio neste sentido pela prefeita eleita, mas esta já pode ser uma das “vacinas” que ela apresentará contra as “maldades” que estão sendo preparadas para tentar desgastá-la desde o início de sua gestão…

Yandra Moura I

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência ao Projeto de Lei 2032/2023, de autoria da deputada federal Yandra Moura (União). A proposta visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir as despesas com segurança e medidas de prevenção a riscos no contexto da manutenção e desenvolvimento do ensino. A proposta já está na pauta do plenário, aguardando apreciação dos parlamentares.

Yandra Moura II

A proposta da deputada Yandra visa garantir que os recursos destinados à educação também possam ser utilizados para financiar medidas de segurança nas escolas, incluindo a prevenção de violência, o reforço das capacidades institucionais de segurança, e a promoção de saúde mental e da cultura de paz.

Yandra Moura III

Além disso, o projeto prevê a aquisição de equipamentos de segurança como detectores de metais e sistemas de monitoramento, além da capacitação de profissionais para lidar com questões de segurança e integridade física e psíquica de todos no ambiente escolar. “Não podemos mais dissociar a segurança das escolas da educação. É fundamental que possamos garantir um ambiente seguro para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz”, afirmou Yandra.

Yandra Moura IV

O PL 2032/2023, quando aprovado em Plenário, permitirá que cada região do país adote medidas de segurança mais adequadas à sua realidade, tornando mais efetiva a política de proteção nas escolas. O projeto tem como base a urgência em se adaptar às novas demandas da sociedade, onde a segurança nos estabelecimentos de ensino passou a ser uma prioridade. A proposta segue para análise do Plenário da Câmara dos Deputados.

Empregos gerados

Empresas sergipanas geraram cerca de 16 mil empregos durante o ano de 2024, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), disponibilizados pelo Ministério da Economia, e apontam os setores de comércio e serviços como os que mais contribuíram para esse resultado.

Priscila Felizola

Para Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, “esses resultados mostram a força das Micro e Pequenas Empresas em Sergipe, que seguem sendo protagonistas na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. O Sebrae continuará ao lado desses empreendedores, oferecendo apoio para que possam crescer de forma sustentável e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do estado.”

Pequenas Empresas I

Em Sergipe, do saldo total de 15.851 empregos, 12.379 são advindos das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), enquanto 2.801 foram das Médias e Grandes Empresas (MGEs). Os números são referentes ao saldo de contratações, o que simboliza a diferença entre admitidos e desligados, tendo como base empregos com carteira assinada. Durante o mesmo período de 2023, o saldo de contratações foi de 13.319 empregos, sendo 11.512 gerados pelas MPEs e 866 através das MGEs.

Pequenas Empresas II

Dentro das MPEs, os segmentos que mais impulsionaram o aumento no número de empregos foram a construção de edifícios, restaurantes e similares, além de atividades de saúde ambulatorial, como os serviços prestados por médicos e dentistas. Esses dados demonstram a relevância das pequenas empresas no fortalecimento da economia local e sua contribuição significativa para a geração de empregos no estado.

Olha o Sebrae/SE!

Os indicadores comprovam o potencial de contribuição na geração de emprego e renda no estado, representando a importância do pequeno negócio para o desenvolvimento da economia sergipana, sinalizando que o Sebrae cumpre o seu papel de promover a fomentação dos pequenos negócios, uma vez que o trabalho da instituição é focado no desenvolvimento deste público.

Maria Auxiliadora Alves

A gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Maria Auxiliadora Alves, comentou que “durante todos os meses de 2024 o saldo de empregos gerados pelas MPEs em Sergipe foi positivo, o que denota que os pequenos negócios seguem desempenhando um papel central na geração de empregos do estado, e o Sebrae/SE que acredita no potencial deste público, segue promovendo ações contínuas em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.”

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pediu ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública (SSP) a revogação de uma portaria que proíbe a entrada das torcidas organizadas nos estádios de futebol. A medida está em vigor desde março deste ano e, segundo o parlamentar, tem prejudicado a atmosfera das partidas e a presença dos torcedores apaixonados pelos clubes locais.

Georgeo Passos II

Georgeo relembrou o histórico da questão, destacando que a proibição foi estabelecida após uma série de incidentes que geraram preocupação em toda a sociedade. Contudo, o parlamentar ressaltou que, apesar das ações tomadas, as torcidas organizadas cumpriram com as exigências solicitadas, apresentando a documentação necessária e buscando atender as exigências, mas até o momento não receberam retorno por parte dos órgãos fiscalizadores.

Georgeo Passos III

“Estamos prestes a iniciar mais um Campeonato Sergipano de Futebol e, até a presente data, a proibição permanece sem nenhuma solução definitiva. Em outros estados, vemos a festa que as torcidas organizadas fazem, como vimos no último domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aqui em Sergipe, nada foi resolvido. Essa é a solução definitiva que querem dar para essa questão?”, questionou Georgeo.

Audiência pública

O deputado também recordou a audiência pública realizada no primeiro semestre deste ano na Assembleia Legislativa, que contou com a presença de representantes das torcidas, autoridades e outros envolvidos, em busca de alternativas para a convivência pacífica nos estádios. De acordo com Passos, as torcidas têm se mostrado dispostas a colaborar, mas a falta de respostas do poder público tem gerado frustração.

Efetividade

Para Georgeo, o mais efetivo a ser feito não é proibir a presença das torcidas e sim buscar garantias de que aqueles que cometem atos ilícitos sejam devidamente responsabilizados pela Justiça. “Não podemos punir toda uma torcida por causa de um ou dois indivíduos. Esses precisam ser investigados e punidos, mas o bom senso precisa prevalecer para que a festa do futebol seja retomada em nosso estado”, concluiu.

Laércio Oliveira I

O Senado aprovou o Paten (Programa de Aceleração da Transição Energética), relatado pelo senador Laércio Oliveira que incentiva a substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. O texto será ainda submetido à apreciação da Câmara.

Laércio Oliveira II

“As empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e negociar dívidas com a União por meio de transação condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável”, informou o senador Laércio.

Laércio Oliveira III

O Paten cria incentivos de financiamento para projetos de infraestrutura que visem à produção de combustíveis renováveis – como BioQAV (bioquerosene de aviação), etanol, biometano e hidrogênio de baixo carbono– e à atividade de CCS (captura e armazenamento de carbono). Também serão contempladas propostas de expansão da produção de energia solar, nuclear, eólica, de biomassa, de biogás e de gás natural.

Fundo Verde

O projeto também cria o Fundo Verde (Fundo de Garantias para o Desenvolvimento Sustentável), que será administrado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O uso será exclusivo para projetos vinculados ao programa –Estados, municípios e o DR poderão acessar o Fundo por meio de convênios com a União.

Prioridades

Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade os projetos relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia com captura e armazenamento de carbono e à recuperação e valorização energética de resíduos sólidos.

Capacitação técnica

Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica, de biomassa, de biogás e de gás natural de centrais hidrelétricas e de outras fontes de energia renovável, inclusive em imóveis rurais. Também serão alvo do programa a capacitação técnica, a pesquisa e o desenvolvimento da cadeia do gás natural e a produção de fertilizantes nitrogenados.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) apresentou e aprovou seu relatório na Comissão de Segurança Pública (CSP) sobre o Projeto de Lei 1229/2024, que torna obrigatórios o teste do bafômetro para motoristas envolvidos em acidentes de trânsito ou alvo de fiscalização, bem como o exame toxicológico para motoristas suspeitos de embriaguez ao volante. Atualmente, ambos os procedimentos são realizados de forma opcional. O PL 1229/2024 seguirá agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde passará por novos debates antes de ser votado no Plenário do Senado.

Alessandro Vieira II

Alessandro Vieira, que foi favorável ao PL, destacou a importância do projeto para a segurança no trânsito e a luta contra a impunidade. “Este projeto é uma resposta firme a um problema que tem se mostrado cada vez mais grave em nosso país. O aumento de acidentes fatais causados por motoristas embriagados ou sob o efeito de drogas é alarmante. Ao tornar obrigatórios os exames de bafômetro e toxicológico, e tornar o homicídio culposo no trânsito um crime inafiançável, estamos enviando uma mensagem clara de que a sociedade não tolerará mais a irresponsabilidade ao volante. A segurança de todos é a prioridade”, afirmou o senador.

Emília Corrêa I

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, utilizou o grande expediente da Câmara Municipal para abordar questões cruciais relacionadas à administração pública, com foco especial na necessidade de melhorar o atendimento nas creches da cidade. Emília enfatizou que uma de suas principais prioridades será enfrentar o déficit no acesso à educação infantil e buscar soluções inspiradoras como o modelo de gestão observado na creche do SESC do bairro Siqueira Campos, mantida pela Fecomércio.

Emília Corrêa II

A vereadora relatou a visita realizada à unidade na manhã de hoje e destacou a qualidade da estrutura e do atendimento oferecido. “A creche da Fecomércio é uma inspiração para a nossa cidade. Com mobiliário adequado para as crianças e cuidados exemplares, mostra que é possível fazer diferente. Estamos analisando muitas coisas, e uma das mais urgentes é a questão das creches. Hoje, há uma fila anunciada de mais de 2 mil crianças aguardando vagas, mas sabemos que esse número é muito maior”, pontuou.

UBSs terríveis!

Ela também criticou o padrão atual das creches e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Aracaju, classificando a situação como preocupante. “Os padrões das UBSs estão terríveis. A nossa gestão vai trabalhar para mudar isso. Não queremos que as coisas continuem do jeito que estão”, reforçou.

Diálogo com o Legislativo

Emília também destacou a importância de contar com o apoio da Câmara Municipal na implementação de políticas públicas que beneficiem a população. “Muita coisa depende do entendimento desta casa. Vamos buscar um trânsito favorável que seja em prol da população e não apenas para a gestão. Desde a campanha, temos um olhar focado nas necessidades reais da cidade, e continuamos caminhando com responsabilidade”, afirmou.

Críticas para Edvaldo

A prefeita eleita aproveitou a oportunidade para criticar o uso de recursos públicos em campanhas publicitárias da atual administração, que está em seus últimos dias. “Estou vendo propagandas desse governo sendo veiculadas, e isso me parece fora de contexto. Faltam poucos dias para a gestão terminar, e esse dinheiro poderia ser canalizado para ações que realmente beneficiem a população ou até mesmo deixado para que a próxima gestão utilize de forma mais eficiente”, argumentou.

Nova gestão

Emília finalizou reiterando seu compromisso em oferecer uma administração pautada em transparência e responsabilidade, prometendo uma gestão próxima do povo e comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. “Estamos na fase de transição e, apesar de o processo ser superficial em alguns pontos, estamos atentos. Temos uma oportunidade de fazer diferente, e é isso que queremos mostrar para a população.”

Breno Garibalde I

Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Aracaju o Projeto de Lei nº 354/2023 de autoria do vereador Breno Garibalde, instituindo a Lei Maria Nazaré Moraes, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido.

Breno Garibalde II

“Estou muito emocionado em conseguir a aprovação desse importante projeto de lei, que além de carregar uma causa muito nobre, quando virar lei, vai levar o nome da minha amiga e lutadora da causal animal: Maria Nazaré. Ela que lutou tanto em prol desses seres que não têm voz, agora dá nome a uma propositura tão importante para o bem-estar dos animais. Nazaré, seu legado segue vivo e a gente continua na luta!”, declarou o parlamentar.

Breno Garibalde III

O projeto, que segue agora para a sanção da Prefeitura de Aracaju, determina ainda que o agressor terá um prazo máximo de 30 dias, contados a partir da constatação dos maus-tratos, para efetuar o pagamento das despesas veterinárias. Caso não efetue o pagamento dentro desse prazo, ficará sujeito à multas e penalidades adicionais, conforme determinado pelas autoridades competentes. As despesas veterinárias incluirão consultas, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos e outros tratamentos necessários para a completa recuperação do animal agredido.

Quem foi Nazaré Moraes

Natural de Tanquinho (BA), Nazaré fundou a organização não governamental (ONG) Educação e Legislação (Elan) no dia 28 de setembro de 2012, segundo a Assembleia Legislativa do estado, para lutar pelos direitos dos animais de forma legalizada e organizada.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) registrou sua participação na 27ª Conferência Nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Este ano, o evento abordou temas ligados ao futuro da educação no país, e uma das palestras do encontro foi destacada por Pimentel em sua fala.

Luciano Pimentel II

“A educação financeira nas escolas foi um dos assuntos discutidos durante a conferência, e o nosso mandato apresentou, em 2023, um Projeto de Lei que trata exatamente da inclusão e ampliação dessa disciplina nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados do estado. Na Conferência da Unale, vimos que São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Goiás e Bahia já aprovaram projetos nessa área”, pontuou Luciano.

Luciano Pimentel III

De acordo com o deputado, é essencial que a população aprenda, desde cedo, a lidar com suas finanças para evitar gastos que possam comprometer o orçamento familiar. Para o parlamentar, toda a discussão em torno das bets e os impactos dos jogos online na realidade das famílias brasileiras evidencia a necessidade de uma base sólida em educação financeira.

Educação financeira

“Está se tornando cada vez mais necessária a implantação da educação financeira na grade curricular das nossas escolas. Uma prova disso é que esse tem sido o caminho adotado por diversos estados. E nós, em Sergipe, já temos um projeto assim tramitando aqui na Casa”, frisou Pimentel.

PL para votação

Concluindo o pronunciamento, Luciano Pimentel solicitou ao presidente da Alese, Jeferson Andrade, que inclua na pauta de votação o PL 72/2023, protocolado por seu mandato, que trata da inserção da disciplina de educação financeira nas instituições de ensino de Sergipe.

Kaká Santos I

O município de Itabaianinha, na região sul do estado, foi contemplado com uma ambulância. O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Kaká Santos (União), atendendo a uma solicitação dos vereadores Zé Miúdo e Nicácio Lima.

Kaká Santos II

“As emendas parlamentares são instrumentos do mandato que podem ser revertidos em benefícios para a população sergipana. Através delas, conseguimos contribuir de forma mais efetiva para atender às reais necessidades de cada município. Fico feliz em saber que agora o povo de Itabaianinha contará com essa ambulância, que garantirá mais segurança e agilidade na prestação de serviços de saúde. É para isso que trabalhamos”, destacou Kaká Santos.

Nicácio Lima

A entrega da ambulância foi celebrada pelos vereadores da cidade. Em suas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha, Nicácio Lima, agradeceu ao deputado Kaká Santos pela parceria que tem gerado resultados positivos para o município. “Graças à parceria com o deputado estadual Kaká Santos, conseguimos uma ambulância para reforçar a saúde do nosso município. Esse é o resultado de trabalho e compromisso com quem mais precisa”, ressaltou Nicácio Lima.

Samuel Carvalho I

Durante entrevista, o prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), anunciou que pretende suspender o uso de carros oficiais pelos secretários municipais, pelo vice-prefeito e por ele próprio. A iniciativa visa reduzir os gastos do município, gerando uma economia estimada de aproximadamente R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos.

Samuel Carvalho II

A decisão foi motivada pelo alto grau de endividamento do município, que, segundo Samuel, é preocupante. “Há uma dívida consolidada na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no valor de R$ 186 milhões e outra dívida na Receita Federal, que gira em torno de R$ 400 milhões e, em breve, também será transferida para a PGFN. Esses valores somados representam quase R$ 600 milhões de dívidas para o município”, afirmou o prefeito eleito, destacando ainda que Socorro está sem a Certidão Negativa de Débitos (CND), o que impede o acesso a alguns recursos federais e estaduais.

Samuel Carvalho III

Diante deste cenário, Samuel reforçou que alguns esforços serão necessários para economizar e evitar um agravamento do endividamento. “No início da gestão precisaremos fazer alguns ajustes, um deles é o corte dos carros locados para o prefeito, o vice e para os secretários, utilizaremos carro próprio porque, neste momento, não teremos como manter essa estrutura”, relatou.

Mudança de foco

Com este e outros cortes, o prefeito eleito planeja viabilizar a melhoria dos serviços ofertados à população, investindo em áreas essenciais, como saúde e educação. “O remédio às vezes é amargo, mas será necessário, ao menos no primeiro semestre. Precisamos administrar olhando para frente, pensando em Socorro como uma cidade grande, porque o seu povo é grande e nós precisamos fazer uma entrega à altura”, finalizou Samuel.

Dia do Fonoaudiólogo

O Dia do Fonoaudiólogo, comemorado anualmente em 9 de dezembro, foi marcado por uma sessão especial, de autoria do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nessa segunda-feira (9), e contou com a participação de diversos profissionais que ressaltaram a importância do fonoaudiólogo no cuidado da saúde da população.

Cícero do Santa Maria I

Durante a sessão, o vereador Cícero do Santa maria enfatizou o papel essencial do fonoaudiólogo na promoção da saúde da comunicação humana, seja no diagnóstico e tratamento de distúrbios da fala, audição e deglutição ou na melhoria da qualidade de vida de pacientes em diferentes contextos. “São profissionais abnegados e que precisam ter um olhar diferenciado por parte do poder público, com investimento em políticas que ampliam o acesso aos serviços fonoaudiológicos”, afirmou.

Cícero do Santa Maria II

O vereador também fez questão de refirmar o seu compromisso com a categoria, registrando sua relevância na saúde. “O trabalho do fonoaudiólogo vai além da reabilitação. Ele transforma vidas ao devolver a capacidade de se comunicar, ouvir e se relacionar com o mundo. É um orgulho celebrar essa data ao lado de profissionais tão dedicados”, ressaltou.

Cícero do Santa Maria III

O evento foi uma demonstração de reconhecimento e valorização, reforçando o papel indispensável da fonoaudiologia na promoção da saúde integral e pelo impacto positivo que melhora na vida das pessoas. “O trabalho dos fonoaudiólogos vai muito além do que a sociedade muitas vezes imagina. Eles são indispensáveis para promover o bem-estar e a inclusão social. É nosso dever considerar e apoiar esses profissionais”, destacou Cícero do Santa Maria.

Johane Paula de Holanda

A sessão especial também serviu como um espaço para discutir desafios enfrentados pela categoria, como a necessidade de maior reconhecimento, investimentos em políticas públicas e oportunidades para o exercício da profissão. “Precisamos nos unir e lutar muito porque é uma profissão que tem um campo de trabalho muito grande e que vem crescendo cada vez mais e só sabemos a importância do fono quando temos alguém próximo que precise”, afirmou Johane Paula de Holanda, representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com