Emília, Ricardo Marques e Thiago de Joaldo são opções do PL para 2026

A oposição em Sergipe começa a sinalizar para um alinhamento político, sob a direção do PL Estadual, com o objetivo de apresentar uma pré-candidatura fortalecida e bastante competitiva para a disputa do governo do Estado no próximo ano, contra o projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). As conversas com outras legendas devem se intensificar nos bastidores, em especial com os “insatisfeitos” com a atual gestão estadual.

Como principal legenda da oposição em Sergipe, e com a momentânea inelegibilidade do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, o PL enumera alternativas para apresentar para a população em um possível embate direto com Fábio Mitidieri. Nos bastidores, mesmo diante de tantas polêmicas por conta de suas decisões administrativas, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) começa a ter seu nome bastante especulado, com o aval do comando estadual da legenda.

Caso Emília decida continuar no comando da Prefeitura de Aracaju, quem pode surgir como alternativa para disputar o governo do Estado é o atual vice-prefeito Ricardo Marques, também com o aval da Executiva do PL e, possivelmente com uma mulher na vaga de vice-governadora, abrindo passagem para a atual deputada estadual Áurea Ribeiro, agradando o grupo político que se sente desprestigiado pelo governo do Estado em Lagarto e ainda consolida o Republicanos na oposição.

Por sua vez, caso o agrupamento decida que Emília Corrêa e Ricardo Marques devem seguir administrando a Prefeitura de Aracaju, quem surge como alternativa para disputar o governo do Estado é o deputado federal Thiago de Joaldo, que hoje está filiado no PP, mas que é dada como certa sua filiação no PL, em meados do próximo ano, quando aberta a tradicional “janela partidária”. Há um consenso na oposição que, unida, ela tem condições reais de disputar e derrotar o governador Fábio Mitidieri.

Aliados do Palácio dos Despachos têm uma leitura diferente do cenário. Avaliam o governo atual como muito eficiente, cheio de números positivos e com muitas entregas. A avaliação é que a reeleição do governador seria uma questão de tempo; já a oposição, liderada pelo PL, entende que os sergipanos estão insatisfeitos com a gestão de Mitidieri e que, independente de o pré-candidato ao governo ser Emília, Ricardo ou Thiago, haverá mudança no comando administrativo do Estado. As “cartas estão na mesa”…

Em entrevista forte para a FM Itabaiana, na manhã dessa sexta-feira (15), o prefeito Valmir de Francisquinho (PL), pontuou que não existe uma única obra do governador Fábio Mitidieri em Itabaiana, após quase três anos de governo. Valmir lembrou que a única obra entregue foi realizada pelo ex-governador Belivaldo Chagas.

“Não estou desqualificando ou desmerecendo, mas após dois anos e oito meses de governo eu só gostaria que ele trouxesse obras para Itabaiana. Falta menos de um ano e meio e não tem uma obra no nosso município. Inclusive temos parlamentares bem votados pelo nosso povo e que não colocam recursos para obras na cidade”, cobrou.

“O voto é livre e todo mundo pode ser votado, mas não se tem uma escola, uma creche, uma quadra, uma rua pavimentada com recursos de alguns políticos bem votados pelo povo de Itabaiana. Procurem o prefeito, disponibilizem os recursos através das emendas para as obras, fiscalizem e cobrem! Seria uma forma de gratidão pelo apoio que receberam”, completa Valmir.

Valmir de Francisquinho disse ainda que, além do deputado federal Ícaro (PL), o município entregou obras com ajuda dos ex-deputados Valdevan, Fábio Henrique e Bosco Costa, do senador Rogério Carvalho e do deputado federal João Daniel. “O senador Laércio Oliveira ajudou o ex-prefeito Adaílton, assim como o senador Alessandro Vieira, que agora suspendeu tudo depois que virou governo. O deputado Fábio Reis também. Quem trouxer recursos, eu vou reconhecer e divulgar”.

Yandra no Top 100 I

A deputada federal Yandra Moura (União) entrou para o ranking dos 100 parlamentares mais influentes da Câmara no biênio 2025-2026, segundo o Índice de Influência Parlamentar (IFI). É a mais jovem da lista e a única nordestina em primeiro mandato entre as 12 mulheres citadas. Eleita em 2022, preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, é vice-líder do União Brasil e coordenou o Observatório Nacional da Mulher na Política.

Yandra no Top 100 II

Primeira mulher sergipana no Top 100, Yandra diz que a presença feminina em espaços estratégicos resulta de esforço coletivo. “O nosso trabalho é sério, baseado na realidade do brasileiro. Temos pautas em defesa da mulher e buscamos reduzir desigualdades. Apenas cinco países alcançam equilíbrio entre mulheres e homens nos parlamentos. Como sergipana e deputada, estamos nessa luta ativa”, afirmou.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde chamou atenção para o que considera um dos maiores gargalos estruturais da capital: a forma como a mobilidade urbana vem sendo planejada e executada ao longo dos anos. Segundo ele, o modelo adotado não só limita a integração e acessibilidade da cidade, como também está diretamente ligado ao aumento de acidentes de trânsito.

Breno Garibalde II

“O modo que Aracaju vem crescendo tem gerado problemas gravíssimos na mobilidade urbana. A gente foca sempre no transporte público, mas a mobilidade começa na calçada de casa. Se não temos calçadas estruturais, as pessoas não são estimuladas a andar a pé ou de bicicleta, acabam optando por motos, que são meios de transporte mais baratos e consequentemente os acidentes aumentam”, afirmou.

Breno Garibalde III

De acordo com dados citados pelo parlamentar, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) registrou um aumento de 20% nos acidentes na capital. Já o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) aponta que 80% dos casos de traumas atendidos têm origem em acidentes de motocicleta.

Breno Garibalde IV

Para Breno, essa realidade é consequência de um modelo urbano ultrapassado que privilegia o transporte motorizado, ignora a mobilidade ativa e contribui para problemas ambientais, já que o transporte urbano responde por 20% das emissões de gases do efeito estufa. “Isso não é desenvolvimento. Precisamos parar de pensar a cidade só como expansão e começar a projetá-la para as pessoas.”, ressaltou o vereador.

Bairro Marivan

Ainda em sua fala, Breno pontuou a falta de infraestrutura em regiões como a Zona de Expansão e o bairro Marivan, aprovado pela casa legislativa em 2018, apesar do veto do então prefeito Edvaldo Nogueira. Breno relatou que a comunidade não possui sequer uma Unidade Básica de Saúde (UBS) própria, dependendo da UBS Celso Daniel, no Santa Maria, que já sofre com superlotação.

Sem infraestrutura

“Condomínios e mais condomínios chegam à região, trazendo milhares de novos moradores para um bairro que não tem o mínimo de infraestrutura. O posto de saúde vizinho já não dá conta da demanda atual, e ainda absorve a população que continua chegando ao Marivan. Esse é o modelo de cidade que vamos deixar ser construído? Não!”, enfatizou.

Falta de planejamento

Para ele, a situação do Marivan é reflexo de uma falta de planejamento mais amplo, que não considera a cidade como um sistema integrado. “A cidade é uma grande engrenagem. Se não pensamos nela como um todo, só empurramos os problemas para frente”, completou.

Revisão do Plano Diretor

Breno concluiu seu discurso defendendo a revisão do Plano Diretor e que essa ferramenta seja utilizada para romper com o modelo de desenvolvimento que, segundo ele, tem produzido bairros carentes de infraestrutura, incentivado deslocamentos longos e sobrecarregado serviços públicos. “Até quando vamos pensar a cidade sem pensar nas pessoas? É urgente mudar a forma como planejamos e desenvolvemos Aracaju”, finalizou.

Taxa de desocupação I

A taxa de desocupação em Sergipe atingiu 8,1% no segundo trimestre de 2025, representando uma redução de 1,3 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior. No primeiro trimestre do ano, a taxa estava em 9%. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral divulgada nessa sexta-feira (15) pelo IBGE.

Taxa de desocupação II

Em Aracaju, a taxa de desocupação chegou a 6,8% frente a 9% no primeiro trimestre, representando uma redução de 2,2 p.p e é o menor índice da série histórica. O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhos das pessoas ocupadas em Aracaju foi de R$ 3.945,00, enquanto em Sergipe R$ 2.552,00.

Taxa de desocupação III

A taxa composta de subutilização também presentou queda. Em Sergipe e em Aracaju, a taxa, no segundo trimestre de 2025, ficou em, respectivamente, 26% e 16,6% – frente a 26,9% e 18,6. Essa taxa é representada pelo percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada.

Fábrica em Aparecida I

Na próxima terça-feira (19), o Governo de Sergipe realizará a inauguração da indústria calçadista Di Valentini, no município de Nossa Senhora Aparecida, no agreste central. Após o evento, a comitiva seguirá para o município de Carira, onde visitará o galpão que deverá receber a segunda unidade da empresa no estado.

Sedetec & Codise

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, estarão presentes o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Sedetec), Valmor Barbosa, e o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães. As pastas foram responsáveis pela articulação e vinda da empresa catarinense para o estado.

Di Valentini

Atraída por incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), a unidade da Di Valentini em Nossa Senhora Aparecida já está em funcionamento, gerando 154 empregos diretos e com expectativa de contratar mais 40 profissionais nos próximos meses. A fábrica tem capacidade de produção de seis mil pares de calçados por dia.

Valmor Barbosa

“Essa conquista é fruto de um trabalho iniciado em 2023, com diálogo constante e ações concretas para viabilizar a chegada da Di Valentini. Trata-se de uma marca consolidada no mercado calçadista nacional e internacional, que agora contribui para a geração de empregos e renda, fortalecendo a economia sergipana e valorizando a mão de obra local”, destacou Valmor Barbosa.

Ronaldo Guimarães

Ronaldo Guimarães ressaltou o papel estratégico do PSDI na política industrial do estado. “O programa tem sido fundamental para atrair e ampliar indústrias em Sergipe. Nossa política de desenvolvimento industrial é pautada pela descentralização, levando oportunidades para diversos municípios e garantindo que o emprego e a renda cheguem a diferentes regiões do estado”, afirmou.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) expôs as reclamações da população sobre a constante falta de água na capital e interior do estado, além de vazamentos e outros problemas de competência da Iguá. Georgeo disse que a empresa Iguá ainda não está prestando um serviço adequado aos sergipanos.

Georgeo Passos II

“Estamos no inverno. No verão as reclamações poderão aumentar consideravelmente porque já tinham muitas com a Deso. Então, a Iguá precisa resolver esse problema. Em Aracaju não víamos tantas reclamações, mas em determinados bairros da capital essa situação de falta de água está recorrente; esgotos estourados e para coroar vem o reajuste na tarifa de água”, disse Georgeo.

Aumento

Quanto ao reajuste na tarifa de água, Georgeo lamentou o pedido da Iguá Sergipe atendido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) tenha atendido. “É bom que fique claro que esse reajuste na tarifa de água não passa pela Assembleia Legislativa. Não foram os deputados que aprovaram o reajuste de quase 8% na conta de água de vocês. Se a Iguá conseguisse melhorar o abastecimento de água em pelo menos 8%, quem sabe mereceria um reajuste”, frisou o deputado.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio das Secretarias de Saúde e Obras, realizou a reinauguração da Unidade Básica de Saúde Arlindo Bezerra da Silva. Essa ação reforça o compromisso com a população, garantindo mais conforto, acessibilidade, estrutura e um atendimento de qualidade para todos.

ABIH

Após dois dias de programação em Salvador, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) comemora o sucesso das ações realizadas na capital baiana, em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur). A iniciativa teve o objetivo de apresentar os atrativos turísticos sergipanos a agentes de viagens baianos e estreitar laços comerciais com um dos principais mercados emissores do Nordeste.

Sergipe foi destaque

A programação contou com um roadshow no restaurante Barravento, reunindo mais de 150 agentes de viagens, e participação na 3ª edição da feira Connect 4 You, promovida pela Itaparica Operadora, onde Sergipe foi destaque com estande próprio e capacitação para cerca de 300 profissionais do turismo. Durante o roadshow, foram apresentados os principais diferenciais de Sergipe para o Verão 2026, com destaque para o Cânion de Xingó, o litoral Norte e Sul, além dos eventos que movimentam a alta temporada, como o Natal Iluminado e o Verão Sergipe.

Antônio Carlos Franco

De acordo com o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, as atividades fortaleceram a presença de Sergipe no mercado baiano, considerado estratégico para o setor. “Essa ação foi uma oportunidade para posicionarmos Sergipe como um destino competitivo, completo e com grande potencial de crescimento. O envolvimento direto com os agentes de viagem é essencial para fomentar o fluxo turístico e ampliar a visibilidade do estado”, destacou ACF.

