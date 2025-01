Emília tem que “arrumar a Casa” primeiro para “fazer festa” depois

Passados 20 dias no comando da Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL) já se deparou com uma série de desafios para serem encarados e resolvidos, inclusive “pegadinhas” deixadas pelo antecessor, mesmo lembrando que a administração pública é impessoal. Quando ela se propõe a fazer seu trabalho, a gestora não está “fazendo favor”, e nem está atendendo as expectativas apenas do seu eleitorado, mas de toda a coletividade, que paga seus impostos e espera o “retorno” da gestão.

Emília já assumiu a Prefeitura tendo que resolver a “lixeira” que Edvaldo Nogueira (PDT) deixou de “presente” para o povo de Aracaju no ano novo. Era uma “mega da virada”, com lixo “acumulado” por toda a cidade, sem contar os débitos milionários e absurdos com as empresas TORRE e BTS. Talvez, envergonhado, com o “caos” que criou, o ex-gestor tenha colocado um auxiliar para representá-lo na solenidade de transmissão do cargo. Um desrespeito com a cidade que ele dizia amar…

Como gestora da capital, Emília tem que “arregaçar as mangas” e trabalhar, tem que apresentar resultados, até porque sua proposta para chegar à PMA era de uma gestão completamente diferente de tudo o que vinha sendo apresentado. E logo ela passou a cumprir algumas de suas promessas de campanha, como anular a licitação “suspeita” do transporte coletivo, anunciar um novo processo e garantir a continuidade do serviço, sem prejuízos para o município, para as empresas do setor e nem para a sociedade.

A prefeita também está mais nas ruas, visitando obras, acompanhando a resolução dos problemas, como nas recentes chuvas que atingiram a cidade e ouvindo as críticas e sugestões da população. Outro grande desafio foi se deparar com outro débito milionário deixado por Edvaldo, desta vez na Saúde, mais precisamente na Maternidade Lourdes Nogueira. Para enfrentar tantas “pegadinhas”, Emília incomodou muita gente, mas revolucionou ao exonerar todos os cargos comissionados da PMA.

Ela está recontratando aqueles servidores que tinham serviços prestados, que eram eficientes para a gestão e trazendo “gás novo” para oxigenar uma máquina administrativa que já vinha “viciada” há quase 30 anos. Aracaju merece mais, precisa avançar; a cidade tem que ser limpa, precisa de ruas asfaltadas e/ou sinalizadas; de obras finalizadas; sendo mais segura, verdadeiramente inteligente e sustentável. Com menos de 30 dias de trabalho, Emília se depara com outro desafio: o Projeto Verão!

A prefeita “empurrou” a festa para o mês de Março, dentro das celebrações do aniversário de 170 anos da nossa capital. Críticas e fakes surgiram rapidamente, até sua religião foi indevidamente citada, mas ao priorizar o trabalho neste primeiro momento, ela cumpriu mais uma promessa de campanha. A “festa” é positiva, aquece a economia, mas a “Casa” está desarrumada! E Emília foi eleita para conter os “rombos milionários” deixados por Edvaldo. E olhe que ela nem abriu a “caixa-preta” ainda…

Veja essa!

Essa semana, mesmo entregando o comando da cidade cheio de problemas, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira se achou no direito de ressurgir e fazer críticas à prefeita Emília Corrêa, diante dos rumores de que em 2025 o Projeto Verão não seria realizado em Aracaju.

E essa!

Edvaldo, por exemplo, não falou publicamente dos débitos deixados por sua gestão com as empresas TORRE e BTS, responsáveis pela limpeza pública da capital, mas falou em R$ 3,2 milhões que ele diz ter se preocupado em garantir no orçamento da PMA para a realização do Projeto Verão 2025.

Eu ainda lembro…

Só que Edvaldo Nogueira parece ter esquecido que nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, com ele no comando da Prefeitura de Aracaju, a cidade também não teve a realização do Projeto Verão, quando ele alegava dificuldades financeiras. É mole? O bom, Edvaldo, é que a gente ainda lembra do que você fez no “Verão passado”…

Bomba!

Depois que este colunista antecipou que o palanque de Lula em Sergipe, no próximo ano, será o do governador Fábio Mitidieri (PSD), aumentaram os rumores de que o PT indicará um dos senadores da chapa governista. Alguns setores defendem uma reaproximação de Mitidieri com o senador Rogério Carvalho.

Exclusiva!

Por sua vez, aliados do ministro Márcio Macedo não querem nem cogitar esta possibilidade e já preparam um grande ato de filiações no PT para fortalecer o projeto de Márcio no Senado. Em ambos os casos a tendência é que os petistas estejam na chapa ao lado de Mitidieri. Tudo já consensuado com Lula…

Com Alessandro

Pela postura do governador, depois da eleição municipal, repatriando Danielle Garcia para a Secretaria de Estado da Mulher, parece consolidado que o senador Alessandro Vieira (MDB) também deverá compor a chapa governista, apoiando a reeleição de Mitidieri e ao lado de um petista, que poderá ser Rogério ou Márcio.

Sem André Moura

Este colunista vai antecipar algo aqui que, mais adiante, muita gente vai reproduzir em Sergipe: a base do governo de Mitidieri, que já não vota em André Moura para o Senado, também não o quer na chapa majoritária no próximo ano, nem indicando o vice e nem disputando o Senado. Mas a governabilidade e o apoio político aí querem…

Sobre Valmir

A impressão é que o maior adversário do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), nem é sua inexigibilidade, mas ele próprio. Sua fala sobre a gestão de Adailton (PL) repercutiu mal e, apesar de ter iniciado a gestão com muito trabalho, olhando para 2026, mesmo que esteja impedido, Valmir ainda tem muito “poder de fogo”! A depender de sua indicação, Sergipe poderá ter um nome muito competitivo…

Tem o “timing”

Valmir é a maior liderança política da oposição na atualidade, tem o recall da eleição de 2022, ganhou tranquilamente a eleição em Itabaiana e pelo interior do Estado ainda é mais lembrado que o próprio governador. Mas se continuar impedido de disputar a eleição de 2026 o prefeito serrano não pode “perder o timing” e indicar alguém competitivo. Lá na frente poderá não ser mais decisivo e nem ter o poder de decisão…

Festival de Verão 2025

A prefeitura de Aracaju criou a comissão para dar início ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas este ano, nas comemorações do aniversário da capital, que acontece no dia 17 de março. A programação será descentralizada e terá mais de 20 dias de atividades, com eventos acontecendo em bairros alcançando todas as zonas. Serão shows com artistas, realização de atividades esportivas, tendas culturais e muitas outras atividades.

Serviços essenciais

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa explica que foi necessário fazer esta adequação. “Estamos arrumando a casa para garantir que os serviços essenciais não fossem suspensos em Aracaju nesses primeiros dias. Uma dessas adequações foi a transferência das atividades do Projeto Verão para as comemorações dos 170 anos. Entendemos a importância de um evento tradicional como o Festival para a nossa cidade, mas é preciso ter responsabilidade com o orçamento”.

Fernando Franco I

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju informou que, por volta das 16h desse domingo (19), houve uma pane seguida de pequena explosão no sistema de refrigeração do Hospital Fernando Franco, localizado no bairro Farolândia. A pane ocorreu precisamente em um dos compressores que fica na parte externa, entre os dois blocos do hospital. O problema não prejudicou o funcionamento do hospital, com exceção apenas da conexão com a internet.

Fernando Franco II

Antes do fechamento desta edição, este colunista foi informado que a conexão de Internet e as linhas telefônicas do Hospital Fernando Franco, já estavam normalizadas. Imediatamente após o incidente, a Secretaria Municipal de Saúde acionou sua equipe de infraestrutura, que isolou a área afetada e adotou todas as providências técnicas para o restabelecimento do sistema. O problema não interrompeu o atendimento de pacientes, já que as pessoas que buscaram os serviços foram coletadas manualmente.

Fabiano e Valadares

Nas rodas políticas os rumores só aumentam de que o governo do Estado terá um secretário específico de Cultura. Muita gente tem “ventilado” o nome do ex-deputado Valadares Filho. Já outros comentam que existe uma promessa do governador de prestigiar o ex-vereador Fabiano Oliveira, que foi para o “sacrifício” em 2024 como candidato a vice de Luiz Roberto (PDT).

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha realizou uma visita ao Hospital São José para tratar das emendas parlamentares impositivas de 2024, que destinaram R$ 300 mil em recursos de seu mandato à instituição. Durante a visita, o parlamentar acompanhou os avanços promovidos pelos valores destinados em 2023 e recebeu atualizações sobre um de seus principais pedidos recentes: a realização de biópsias para diagnóstico de câncer de próstata em Aracaju.

Elber Batalha II

Reconhecido por seu trabalho humanitário e de excelência em prol da população, o Hospital São José será novamente beneficiado com recursos que, desta vez, serão utilizados na reforma do centro cirúrgico e em melhorias de outras unidades. A iniciativa visa ampliar a capacidade de atendimento não apenas para os moradores da capital, mas também para a população de todo o estado de Sergipe.

Elber Batalha III

Para Elber, esses investimentos reforçam a necessidade de valorizar instituições que desempenham um papel essencial na assistência à saúde. “O São José tem um trabalho valoroso e vem sendo uma grande referência para a população. Reafirmo aqui meu compromisso de continuar trabalhando em parceria com o hospital para garantir que ele tenha as condições necessárias para atender cada vez mais a nossa comunidade”, destacou.

Carolina Teixeira

A diretoria do Hospital São José, representada pela gestora Carolina Teixeira, agradeceu o apoio de Elber e ressaltou a importância das emendas para a continuidade e ampliação dos serviços prestados. “Esse olhar do vereador tem sido fundamental para que possamos melhorar nossa estrutura e oferecer um atendimento de qualidade”, afirmou.

Biópsias

Durante a visita, Elber foi informado pela direção do hospital que as biópsias para diagnóstico de câncer de próstata começarão a ser realizadas em março, graças à aquisição do equipamento necessário, viabilizado com os recursos destinados no ano anterior. Esse tema foi amplamente defendido pelo parlamentar em 2024 na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), devido à falta de assistência para esses pacientes.

Fim dos Lixões I

Condições precárias, riscos à saúde e degradação ambiental. Durante décadas, este foi o cenário no lixão do município de Porto da Folha, no alto sertão sergipano. Uma realidade que começa a mudar após a atuação conjunta do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Ministério Público de Sergipe (MPSE) e Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE).

Fim dos Lixões II

Essa semana foi formalizado o fechamento do último lixão ainda ativo no estado. Participaram do ato o procurador do Trabalho Albérico Neves, os promotores de Justiça Aldeleine Melhor Barbosa e Sandro Costa, e o procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Côrtes, além do prefeito de Porto da Folha, Everton Lima, e representantes do Consórcio Público do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF).

Sandro Costa

O promotor de Justiça Sandro Costa falou sobre o cenário nacional de gerenciamento do lixo e disse que as próximas etapas são fundamentais “A única disposição final, no solo, permitida legalmente, que não causa impacto ao Meio Ambiente, é o aterro sanitário. Mesmo assim, a maior parte dos municípios do Brasil ainda continua depositando os resíduos em lixões. Isso é muito grave. O lixão que, agora, está sendo encerrado, se não houver intervenção, vai passar 30 anos ainda decompondo a carga orgânica. Essa é uma fase muito importante, mas a questão dos recursos hídricos e do gerenciamento do lixo é complexa”, explicou o promotor.

Eduardo Côrtes

Segundo o procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Côrtes, o encerramento das atividades em todos os lixões de Sergipe é, também, uma oportunidade de reflexão. “Tudo isso que vemos ao nosso redor, essa degradação ambiental que foi gerada, mostra que devemos promover uma mudança na nossa forma de produção, consumo e como gerimos nossos resíduos”, finalizou.

Alô Canindé!

Na próxima quarta-feira (24), Canindé de São Francisco sediará a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, um evento de grande relevância para debater os desafios ambientais enfrentados pela sociedade. A conferência acontecerá às 9h, no Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito, com o tema central: “Emergência Climática – O Desafio da Transformação Ecológica”.

Crise climática

O encontro reunirá especialistas, autoridades, educadores, estudantes e a comunidade em geral, com o objetivo de promover reflexões e propor ações concretas para enfrentar a crise climática. O evento discutirá temas como a preservação dos recursos naturais, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a importância da educação ambiental para transformar a relação da sociedade com o meio ambiente.

Políticas públicas

A conferência também será um espaço para construir políticas públicas que impulsionem a sustentabilidade e a justiça climática no município. Além das discussões, estão previstas palestras, mesas-redondas e debates interativos que prometem engajar todos os participantes.

Protesto na SSP!

Será realizado nesta segunda-feira (20), a partir das 7 horas, um ato público de Policiais Civis do Nordeste que se encontram em Sergipe e irão protestar contra o que eles chamam de “abuso de autoridade e perseguição cometidos pela cúpula da SSP contra dirigentes sindicais do Estado”. O ato ocorrerá em frente à Corregedoria de Polícia (Lateral da SSP) – rua Duque de Caxias.

Entenda!

“Como resultado da Operação Puro Sangue, criada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol-SE), foram descobertas e denunciadas uma série de irregularidades e transgressões cometidas dentro das delegacias com o conhecimento e aval de delegados de polícia, após os fatos terem sido levados as autoridades para as providências cabíveis, a exemplo do Ministério Público do Estado de Sergipe, através da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, surpreendentemente os dirigentes do Sinpol passaram a ser perseguidos e um inquérito policial foi aberto sob a acusação de abuso de autoridade praticado pelos oficiais investigadores. O fato considerado inédito está provocando uma grande repercussão no meio policial em todo o país e nesta segunda-feira (20) representantes de entidades nacionais de todo o país desembarcam em Aracaju para participar de um grande ato de apoio aos policiais sergipanos”, explicam em nota os manifestantes.

Urbane Incorporadora I

Barra dos Coqueiros, um dos municípios que mais cresce em Sergipe, terá o primeiro bairro parque de Sergipe, um novo marco em qualidade de vida e desenvolvimento urbano. O Águas da Barra, lançado oficialmente pela Urbane Incorporadora, é um empreendimento inovador que combina o melhor da natureza com a modernidade, redefinindo o conceito de moradia sustentável.

Urbane Incorporadora II

A apenas dois minutos da rótula central de Barra dos Coqueiros, o Águas da Barra se destaca pela localização estratégica, cercada por investimentos que prometem transformar a região e pela perspectiva de obras futuras, como a duplicação da Rodovia José Távora, a construção da Nova Ponte Aracaju-Barra e a criação de um novo shopping.

Urbane Incorporadora III

Com mais de 450.000 m² de áreas verdes e de preservação, o Águas da Barra é um bairro planejado, pensado para oferecer qualidade de vida, segurança e bem-estar. O projeto une infraestrutura moderna, lazer completo e espaços integrados à natureza, criando um ambiente ideal para famílias, investidores e empreendedores.

Franklin Rangel

Entre 2025 e 2027, serão entregues 19.326 unidades, com lotes a partir de R$ 82.500, tornando o Águas da Barra acessível e atrativo para diferentes perfis de compradores. “O empreendimento representa uma grande oportunidade de desenvolvimento para a região da Barra dos Coqueiros. Com a criação desse bairro, espera-se uma significativa valorização imobiliária, atraindo novos investimentos e impulsionando a economia local”, afirmou o arquiteto Franklin Rangel, da Urbane Incorporadora.

Comércios e serviços

Uma das principais contribuições do projeto será a destinação de mais de 40.000 metros quadrados para a implantação de comércio e serviços, abrangendo desde estabelecimentos atacadistas e varejistas até espaços para serviços governamentais. “Essas instalações não apenas diversificarão as opções disponíveis para os moradores, mas também gerarão um número expressivo de empregos diretos para a população local”, completou.

Infraestrutura completa

O Águas da Barra se destaca por oferecer uma infraestrutura completa e diversificada, que o torna único na região. O empreendimento reúne áreas de lazer e bem-estar, como ciclovias, pista de cooper, trilhas, pista de bicicross, quadra poliesportiva, quadra de areia para vôlei e beach tênis, espaços zen e ginástica ao ar livre. Para as famílias, há parques infantis, quiosques, pergolados e redários, enquanto a conexão com a natureza é reforçada por uma prainha, pier contemplativo, espaço para pesca e acesso exclusivo para embarcações.

Prêmio Olho Vivo

A primeira fase da 5ª edição do Prêmio Olho Vivo segue aberta com as indicações dos destaques de 2024 até o dia 23 de janeiro através do Instagram @olhovivo.cinform e também @fredsonnavarro por categoria. O Prêmio Olho Vivo – Melhores de 2024 – foi lançado no Varanda dos Lagos em Aracaju no dia 18 de dezembro e reuniu jornalistas, autoridades e personalidades. O idealizador da honraria, Fredson Navarro e a comissão organizadora, que conta também com Felipe Martins, Marcele Machado e Vailton Linhares, receberam os convidados e fizeram a apresentação no clima de confraternização.

Fredson Navarro

“O lançamento foi uma das novidades desta edição do prêmio que é um dos maiores de Sergipe e cresce a cada ano. Foi uma noite muito especial com a essência do prêmio de celebrar a vida, reencontrar grandes profissionais que se destacam em suas áreas de atuação e dar o pontapé inicial da primeira etapa com o início das indicações dos destaques nas categorias através das redes sociais. O prêmio é democrático de todos podem participar”, vibra o idealizador Fredson Navarro. A credibilidade do Prêmio cresce a cada edição. Cerca de 200 profissionais de diversos setores já foram homenageados nas primeiras quatro edições da honraria.

Homenageados

Cerca de 40 personalidades serão homenageadas entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde. A primeira etapa da premiação começou através da votação popular com indicações nas redes sociais. Os três mais votados em cada categoria serão avaliados pela comissão do prêmio que vai avaliar o trabalho realizado, relevância para a sociedade e alcance.

Resultado

Os mais bem avaliados conquistarão o prêmio como destaque em cada área de atuação. O resultado será divulgado na edição do Olho Vivo do dia 25 de janeiro de 2025 e os vencedores vão receber o Troféu Olho Vivo durante a solenidade no dia 29 de janeiro no Porto Farol. O Prêmio Olho Vivo é uma realização do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

