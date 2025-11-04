Emília vai superando bem os problemas que Edvaldo não conseguiu resolver

Por Habacuque Vilacorte

Após um começo de gestão de muitas dificuldades, seja pela falta de experiência administrativa e, principalmente, pelas “pegadinhas” deixadas pelo seu antecessor, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), parece começar a encontrar o “ponto de equilíbrio” e ela já começa a atender as expectativas, em especial do seu eleitorado, cumprindo algumas de suas promessas de campanha. Uma delas, a de organizar e valorizar a região central da cidade, cada vez mais se torna uma realidade.

Não custa lembrar que Emília recebeu a gestão de Edvaldo Nogueira com Aracaju repleta de lixo, graças à suspensão dos serviços pela empresa então responsável pela coleta que alegava atrasos milionários dos pagamentos pelo ex-prefeito. Alguns dos principais pontos turísticos da cidade, em plena alta estação, foram desprezados com resíduos e muito lixo acumulado. Um desrespeito com a população de Aracaju, como um todo, mas também com os turistas que estavam visitando e/ou conhecendo nossa capital.

Entre erros e acertos, Emília conseguiu regularizar os serviços de coleta do lixo, hoje sob a responsabilidade da empresa RAMAC; na Saúde a gestão garantiu o pagamento do piso nacional dos enfermeiros e técnicos, além de reformar o Hospital Fernando Franco, que ganhou uma unidade pediátrica, além da separação das alas feminina e masculina. Ela também iniciou a construção de novas Unidades de Saúde da Família, expandiu o programa “Academias da Cidade”, convocou mais de 250 profissionais e deu amplitude ao diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista.

No transporte coletivo a gestora “congelou” a tarifa em R$ 4,50 e desde que chegou à PMA tem buscado a renovação da frota, com a aquisição de veículos totalmente elétricos e outros com ar-condicionado, uma promessa antiga para os aracajuanos, jamais cumprida por Edvaldo Nogueira. Falando nisso, Emília “estancou” os abusos com os IPTU, também “congelando” a cobrança e implantando o Programa de Organização de Débitos (PODE) e liberando o pagamento via Pix.

Mas a primeira prefeita da história de Aracaju criou as secretarias da Mulher (SERMULHER) e da Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEMUP), além da Secretaria Municipal da Cultura, que em conjunto com a Funcaju, promoveram um “grandioso” Forró Caju, um dos maiores da história da cidade, inovando com a descentralização da festa, “democratizando” o acesso aos festejos com apresentações no Augusto Franco (Zona Sul) e Bugio (Zona Norte).

Após cinco anos sem reajustes, os servidores municipais foram contemplados com um linear de 6,26% (acima da inflação), a prefeita instalou a Mesa de Negociação Permanente, fortalecendo o diálogo e estabeleceu um calendário fixo de pagamento para os servidores sempre no dia 22. A gestão de Emília teve coragem de enfrentar as cobranças abusivas por estacionamentos em áreas públicas e intensificou o trabalho da Guarda Municipal em diversos pontos da cidade.

Outra promessa cumprida pela prefeita Emília foi a aprovação e sanção da Lei 6.205/2025, que regulamenta o serviço de Transporte Complementar Urbano na Zona Sul da capital e põe fim à histórica perseguição contra os trabalhadores que agora poderão atender às necessidades de deslocamento da população de diversos bairros da Zona Sul, melhorando a mobilidade. A PMA também promoveu a revitalização de alguns espaços públicos, como a Praça dos Capuchinhos, a praça Laudelino Graciliano Mateus na Coroa do Meio e a revitalização do Parque da Sementeira.

Desde 2020 funcionando interinamente em outro espaço público, enfim a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria Givalda da Silva Santos, no bairro Soledade, foi concluída! Voltando à região Central, além da revitalização do asfalto de alguns trechos importantes, a gestão começa a melhorar a mobilidade, retirando ambulantes de calçadas, que foram transferidos para a recém-criada “Feira Livre do Centro”, espaço com 160 bancas padronizadas a comerciantes de hortifruti e verdura, com expansão prevista para 300 bancas instaladas.

Em síntese, por mais que alguns setores da imprensa e da oposição tentem questionar a gestão da prefeita Emília Corrêa, não se pode negar seus méritos de enfrentar problemas crônicos da cidade, como a disputa territorial pela Zona de Expansão com São Cristóvão. A gestora não se abateu com as críticas, vem respondendo as críticas com trabalho e entregando resultados e cada vez mais vem conquistando o reconhecimento da sociedade. Fez em menos de um ano coisas que em cerca de 15 anos no comando da PMA, Edvaldo não conseguiu (e não quis) resolver…

Veja essa!

A terça-feira (4) amanheceu com grande repercussão por conta das exonerações feitas pela prefeita Emília Corrêa de assessores ligados ao vice-prefeito Ricardo Marques. Setores da imprensa apostam em rompimento definitivo entre os dois e radialista Narcizo Machado já antecipa que a esposa de Ricardo, Cecilia Marques, deve compor o secretariado do governador Fábio Mitidieri.

E essa!

O governador teria dito a Narcizo Machado que não tem conversado com Ricardo, que não teria encaminhamento para a composição, mas aprovou a “indicação” do nome de Cecília para o cargo de secretária de Estado de Política para as Mulheres, no lugar de Danielle Garcia, que no final de dezembro deve deixar o cargo para focar em sua pré-candidatura no próximo ano, seja a deputada federal ou deputada estadual.

Para reflexão

Ricardo Marques foi eleito para o cargo de vice-prefeito, e por mais atuante que ele tente ser, quando aceitou o desafio de ser secretário de Comunicação da PMA, ele representava a partir dali a prefeita Emília e todos os seus movimentos. E, com todo respeito ao profissional, este colunista entende que a postura de Ricardo, em alguns momentos, não cabia como vice e, principalmente, como a “voz da Prefeitura”.

Silêncio ensurdecedor

Como bem colocou o radialista Luiz Carlos Focca, após sua saída da SECOM, Ricardo anunciou que seria um “vice atuante e fiscalizador”, e começou a ter sua agenda própria, visitando órgãos e secretarias, em contato com a população e divulgando em suas redes sociais. Mas quando Emília era confrontada pela imprensa e pela oposição, Ricardo, que também veio da Câmara Municipal, optou por silenciar. Fez isso quando era secretário e “fechou-se” quando deixou a Comunicação.

Escolha de Gleice

A secretária de Comunicação da PMA, Gleice Queiroz, teve sim todo o apoio de Ricardo Marques para ser sua adjunta no início da gestão; quando da saída do vice-prefeito da SECOM, coube à prefeita a escolha de Gleice para ser efetivada no cargo de secretário. Talvez as exonerações em questão se devam para que a secretária monte sua equipe própria de trabalho, dentro das necessidades que a Pasta requer.

Ricardo & Danielle I

Em suas redes sociais, sendo questionado pela população, Ricardo tem negado que vai se unir ao agrupamento governista liderado por Fábio Mitidieri (PSD), mas este colunista já analisou este assunto e repete: qualquer movimento que destoe de sua trajetória política, Ricardo “abrirá mão” de seu capital político, possivelmente em troca de uma secretaria.

Ricardo & Danielle II

Erro estratégico cometido por Danielle Garcia, que chegou a disputar o comando da PMA e o Senado, mas hora terá muitas dificuldades para ser candidata a deputada federal. Certamente, se fizer um movimento político em direção ao “Sistemão” que tanto combateu na campanha eleitoral, Ricardo terá futuro político incerto e bastante duvidoso…

Exclusiva!

A eleição de Danyara Passos (esposa do deputado estadual Georgeo Passos) para presidente estadual do Cidadania, tem um “peso maior” para a oposição. Na iminência de se formalizar uma Federação com o PSB, nos bastidores é dado como certo que os partidos iriam para a base do governador Fábio Mitidieri, mas existem fortes rumores de que a Federação não deverá mais se consolidar.

Bomba!

Diferente do que muita gente na imprensa especulou, que Ricardo Marques “levaria” o Cidadania para a base do governo Mitidieri, agora, com a tendência da Federação com o PSB não mais se consolidar, quem “ganha força” é o deputado estadual Georgeo Passos, que deverá disputar mais uma reeleição pelo partido e alinhando com os demais partidos de oposição…

Falta de água

Apesar de o governo do Estado anunciar obras e inaugurações, o problema do desabastecimento de água persiste em vários municípios do interior sergipano. No Agreste, no Médio e Alto Sertão a situação já é crítica de agora, muito antes do verão. Não é à toa que os números dos levantamentos para consumo interno sobre intenção de votos têm deixado muita gente sem dormir direito…

Grande Aracaju I

A Iguá Sergipe informa que devido à instalação de equipamento no sistema de rede de água, haverá intermitência do abastecimento nos bairros em São Cristóvão: Rosa Elze, Rosa Maria, Eduardo Gomes, Tijuquinha, Luiz Alves, nos bairros em Aracaju: bairro América, Novo Paraíso, Siqueira Campos, José Conrado de Araújo, Santo Antônio, Sanatório, 18 do Forte, Japãozinho, bairro Industrial, Porto Dantas, Santos Dummont, Cidade Nova, Palestina, Lamarão, Dom Luciano, Getúlio Vargas, Centro, São José, Pereira Lobo, Cirurgia

Grande Aracaju II

Também haverá intermitência do abastecimento nos bairros na Barra dos Coqueiros: Centro, Olimar, Marcelo Deda, Beira Rio, Costa Paradiso, Luar da Barra, Caminho da Praia, Espaço Tropical e na Atalaia Nova. Tudo nesta quarta-feira (5), a partir das 8h, com previsão de normalização a partir das 20h, de forma gradual.

Yandra Moura I

A valorização dos profissionais da comunicação acaba de ganhar um novo capítulo. A Federação Nacional dos Radialistas (FENARTE) e a Federação Interestadual dos Radialistas (FITERT) celebram um avanço histórico com a apresentação do Projeto de Lei nº 5461/2025, que propõe a criação do Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores em Rádio e Televisão, fixado em R$ 4.236,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

Yandra Moura II

O PL foi apresentado na Câmara Federal pela deputada Yandra Moura (União), após articulação direta das duas federações, que há anos atuam de forma conjunta pela valorização da categoria. A proposta prevê ainda o reajuste anual em janeiro, com base nos índices oficiais de inflação, assegurando o poder de compra e a dignidade dos profissionais que constroem a comunicação brasileira.

Yandra Moura III

Segundo Fernando Cabral, coordenador nacional da FITERT, o projeto representa a continuidade de uma luta antiga. “Estamos nesta luta por um piso nacional desde 2012, quando o ex-deputado federal e radialista André Moura apresentou o PL 3982/2012. Este é um novo momento, e vamos à luta pela aprovação, fazendo justiça à nossa categoria, que sofre com a desigualdade salarial em todo o país”, destacou.

Lucas Bauermann

O presidente da FENARTE, Lucas Bauermann, reforçou a importância da proposta para o fortalecimento da classe. “A criação de um piso nacional é uma conquista fundamental para a categoria. A FENARTE está na linha de frente dessa luta, ao lado da FITERT, para garantir respeito, reconhecimento e valorização aos radialistas brasileiros”. O movimento é resultado da mobilização conjunta da FENARTE, sob a presidência de Lucas Bauermann, e da FITERT, coordenada por Fernando Cabral (SE), com o empenho dos diretores Ricardo Ortiz (MS) e João Messias (MS).

Mais equidade

Ao propor uma base unificada de remuneração, o PL busca corrigir as disparidades regionais e promover equidade entre os profissionais de rádio, TV e audiovisual em todo o país. Com essa iniciativa, FENARTE e FITERT reafirmam o compromisso histórico com a defesa dos direitos trabalhistas, a equiparação salarial e o fortalecimento da categoria.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com