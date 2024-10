Emília venceu Luiz Roberto em 1.301 urnas e perdeu em apenas 10 no 1º turno

O favoritismo da candidatura de Emília Corrêa (PL) na disputa pelo 2º turno para a Prefeitura de Aracaju não se restringe apenas às pesquisas de opinião e ao sentimento que vem das ruas, mas os 126.365 votos que ela recebeu no primeiro turno deram a vereadora uma vantagem tão expressiva em relação ao também candidato Luiz Roberto (PDT) que fica ainda mais evidente quando este colunista traz um novo dado: Emília superou Luiz Roberto em 1.301 urnas de um total de 1.313!

Este colunista procurou a apuração completa da votação do primeiro turno, já disponibilizada pela Justiça Eleitoral, nas três zonas eleitorais da capital (1ª, 2ª e 27ª) e constatou um verdadeiro “massacre” de Emília Corrêa em relação a seu principal adversário, com ela sendo mais votada que o pedetista em 1.301 urnas, lembrando que apenas em duas delas houve um empate e em outras 10 o candidato Luiz Roberto foi mais votado que a vereadora.

Emília vem liderando todo o processo eleitoral desde o início da campanha; nomes como Yandra Moura (UNIÃO), Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Niully Campos (PSOL) e Zé Paulo (NOVO) não passaram do 1º turno. Superadas duas das três semanas de campanha neste segundo turno, a vereadora vem mantendo ampla vantagem para Luiz Roberto, que é seu adversário direto e conta com os apoios do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD).

É bem verdade que a eleição só acaba às 17 horas do próximo dia 27, quando teremos o início da apuração das urnas eletrônicas, espalhadas pelos colégios eleitorais da capital, mas é inegável que Emília caminha “a passos largos” para fazer história como a primeira mulher a ser eleita prefeita de Aracaju! Luiz Roberto foi superado para ela em quase todas as urnas, no 1º turno, ou seja, o cenário atual é praticamente irreversível, mas é sempre bom ter cautela porque o “jogo” ainda não acabou…

Na avaliação deste colunista, já posta aqui, se não existir um “fato novo”, Emília Corrêa se consolida na liderança e vence a eleição. Nem ela e nem seu vice, Ricardo Marques (Cidadania), podem errar nesta reta final! É evidente que as máquinas administrativas (Governo do Estado e PMA) vão atuar neste momento para tentar eleger Luiz Roberto. Mas, ainda que ocorresse algo muito “atípico”, seria muito estranho uma “virada” tão grande, lembrando que Emília o superou em 1.301 das 1.313 urnas!

Sendo bem transparente para o leitor, em toda a 1ª Zona Eleitoral da capital, Luiz Roberto só venceu Emília Corrêa em uma única urna! Na 2ª Zona Eleitoral ele venceu em três e em outra houve empate; o “melhor” (SIC) desempenho do pedetista foi na 27ª Zona, onde ele conseguiu empatar em uma e superar a vereadora em seis urnas! Ou seja, a sensação é que o eleitorado de Emília é sólido, consistente. Pode sobrar estrutura e disposição para Luiz nesta reta final, mas parece que lhe faltam os votos…

Veja essa!

Em toda a 1ª Zona Eleitoral da capital, Luiz Roberto só venceu Emília Corrêa em uma única urna! Na 2ª Zona Eleitoral ele venceu em três e em outra houve empate; o “melhor” (SIC) desempenho do pedetista foi na 27ª Zona, onde ele conseguiu empatar em uma e superar a vereadora em seis urnas!

E essa!

Tá ficando feio a postura do “MARKETING DO MAL” que, para tentar ajudar Luiz Roberto, está extrapolando das “fake News” para tentar denegrir a imagem de Emília Corrêa. Cortam e editam falas da vereadora; desrespeitam a memória de João Alves Filho (in memoriam); e até “simulam” um “protesto fake”! É mole?

Certeza da impunidade?

Diante de repetidos abusos cometidos pela campanha de Luiz Roberto contra Emília, inclusive desrespeitando um termo assinado, logo depois do 1º turno junto à Justiça Eleitoral, a impressão é que os assessores do pedetista têm a certeza da impunidade! Seria a “guarita” do governador ou do atual prefeito da capital?

Cadê a PF?

Diante da dificuldade de alguns órgãos fiscalizadores em atuar para garantir a preservação do Estado Democrático de Direito neste período eleitoral, este colunista chama a atenção para uma atuação maior da Polícia Federal em Sergipe, para garantir “eleições limpas” e sem “compra de votos” em Aracaju este ano!

“Nasceu mais um fake”

Pegou muito mal o “flagra” que a candidata Emília Corrêa e sua equipe “deram vida” a um “protesto fake” organizado pela campanha de Luiz Roberto, na frente da Maternidade Lourdes Nogueira, quando levaram mães e mulheres para simular uma manifestação contra Emília. Detalhe: o “MARKETING DO MAL” estava lá, registrando e filmando tudo, inclusive orientando como as “manifestantes” deveriam se posicionar. No Augusto Franco o nome disso é desespero! E no seu bairro, leitor?

Apoiam fake News?

Que a Delegada Danielle Garcia, a deputada federal Delegada Katarina e a secretária Érica Mitidieri defendem a candidatura de Luiz Roberto para a PMA, isso já é de conhecimento público e faz parte da democracia. Agora, estas três mulheres influentes participaram do “protesto fake”, montado pelo “MARKETING DO MAL” na porta da maternidade pública. Como perguntar não ofende, será que, indiretamente, estão apoiando essa mentira?

Fake News confirmado!

Pior que a campanha de Emília Corrêa acionou a Justiça Eleitoral questionando a “manipulação” e o “protesto fake” montado na porta da Maternidade Lourdes Nogueira, e o juiz eleitoral determinou que a campanha de Luiz Roberto retire de suas redes sociais e propaganda eleitoral tudo o que fizer alusão a este ato, confirmando que se trata de informação falsa, o popular “fake News”! Que feio…

Danielle se perdeu

Candidata a prefeita de Aracaju em 2020, Danielle Garcia propagou que naquela eleição foi uma das mulheres na política mais atacadas em todo o Brasil. Tinha esse discurso quando disputou o Senado Federal em 2022. Agora, além de não apoiar uma candidatura feminina, além de subir no mesmo palanque de Edvaldo Nogueira, a Delegada “silencia” sobre tantos ataques contra Emília. Na política a gente assume o bônus, mas também carrega o ônus das nossas decisões…

Valmir já incomoda

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está percorrendo as regiões periféricas de Aracaju pedindo votos para Emília Corrêa. Ele visita padarias, mercearias, bares, lojas e mercados públicos. Valmir incomodou tanto que o governador Fábio Mitidieri resolveu visitar o Mercado Municipal, mas com uma “popularidade” que não convenceu muito. Um seguidor do chefe do Executivo Estadual o “batizou” de “Fábio de Francisquinho”. É mole? Esse povo inventa é coisa…

“Festa do Milho”

A turma gostou tanto do comentário deste colunista sobre a “Festa do Milho” que se animou para provar uma “fatia” do “bolo de milho” especial que será distribuído durante toda a próxima semana, antes das eleições, com “espigas” patrocinadas por empresários da cidade alagoana de Atalaia e da Santa das Minas Gerais. A previsão é que com uns 10 milhões, bem generosos, se consegue fazer um “bolo grande”! Nesse “clima junino” é capaz de termos apresentações de “quadrilhas” e muita gente adotando o “xadrez” como moda…

Exclusiva!

Professor da Rede Pública Estadual, Luís Alberto entrou em contato com este colunista e denunciou em suas redes sociais que ficou sem o atendimento odontológico no IPES, um procedimento agendado há um mês e que ele esteve no local para ser atendido, mas não obteve êxito.

Olha o IPES!

“Já marquei o tratamento de canal para o sábado (19) para não deixar os meus alunos na mão, como andam dizendo por aí. Marquei para 11h30, cheguei antes, esperei até 12h30 e fui informado que o médico não iria me atender. Isso é um absurdo! Para aumentarem em 100% a contribuição, o governo soube fazer! Agora eu fico sem o atendimento”, denuncia o professor. Com a palavra o IPES…

Potássio I

O governador Fábio Mitidieri recebeu a equipe da South Atlantic Potash, que apresentou projeto de exploração de potássio em áreas do Pré-sal em Sergipe, que pode dar ao país a autossuficiência na produção de cloreto de potássio, insumo utilizado na produção de fertilizantes que atualmente é importado de países como Rússia e Ucrânia.

Potássio II

Fábio informou que investimentos para o Estado que contemplem geração de emprego e renda são pautas constantemente defendidas pelo atual governo e por isso a proposta dos empresários está alinhada ao projeto defendido pela gestão estadual. “Ficamos muito felizes em saber do interesse dos investidores por Sergipe e podem ter certeza que o papel do Estado para viabilizar qualquer desenvolvimento para o nosso estado nós buscaremos fazer com muito apreço e compromisso”, declarou.

Potássio III

Segundo estudo da South Atlantic Potash, Sergipe tem um grande depósito de potássio off shore próximo à costa do estado, que tem uma capacidade estimada de mais de 3 bilhões de toneladas de KCl [cloreto de potássio], com uma produção anual prevista de dois milhões de toneladas por ano. O estudo das áreas-alvo na costa de Sergipe se iniciou em 2010 e foram utilizadas tecnologia padrão do mercado para identificar os teores de KCl. Se a exploração for implementada em Sergipe, o método será inovador, já que ele nunca foi feito off shore.

Samuel Carvalho I

Ainda faltam alguns meses para o início oficial das novas gestões municipais, mas o prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), já está ativo no acompanhamento das atividades econômicas do município. Acompanhado do vice-prefeito eleito, Elmo Paixão (União Brasil), Samuel visitou cinco importantes fábricas instaladas em Socorro: Inovare, Sanshes, Bitex, CJC e Transmetais.

Samuel Carvalho II

As visitas tiveram como objetivo conversar com gestores e funcionários para entender de perto as necessidades e expectativas do setor industrial local. “O segundo setor é um dos pilares do desenvolvimento econômico do município e merece toda a atenção”, afirmou Samuel, destacando a importância desses empreendimentos que geram emprego e renda para a população de Socorro.

Samuel Carvalho III

Segundo o prefeito eleito, um dos objetivos da sua gestão será investir na qualificação da mão de obra dos socorrenses, para que os moradores do município estejam aptos para ocupar as mais diversas vagas que venham a surgir nas fábricas instaladas no município.

Samuel Carvalho IV

“Sabemos do enorme potencial industrial de Socorro, com nosso Distrito Industrial abrigando um número crescente de empresas que frequentemente demandam mão de obra qualificada. Diante disso, é fundamental que os trabalhadores do município recebam capacitação adequada, para que estejam preparados para atender às exigências do mercado, garantindo assim prioridade no preenchimento dessas vagas”, destacou Samuel.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com