Encontro de Emília e Valmir em Itabaiana fortalece a oposição para 2026

Por Habacuque Vilacorte

Contrariando diversos setores da imprensa que especularam, com veemência, um possível rompimento político entre a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), durante o final de semana a gestora da capital esteve na cidade serrana para prestigiar o retorno da Micarana, prévia carnavalesca que tem tradição no Agreste e aproveitou para fortalecer o projeto político da oposição para 2026.

Emília Corrêa não tem sinalizado que vai disputar o governo do Estado, apesar de manter seu nome à disposição do agrupamento. Mesmo assim, a prefeita de Aracaju parece disposta a participar, ativamente, do processo eleitoral do próximo ano, sinalizando que o PL terá uma alternativa bastante competitiva para apresentar ao povo sergipano e para fazer oposição ao projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD).

No vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Valmir de Francisquinho é receptivo com Emília Corrêa, com o ex-senador e pré-candidato Eduardo Amorim (PSDB), com o secretário e pré-candidato a deputado federal André David e com o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Lúcio Flávio. Todos também recepcionados pelo deputado federal Ícaro de Valmir, sinalizando que a oposição não está “dividida” como alguns setores vinham propagando.

Esse alinhamento político entre Emília e Valmir de Francisquinho tem um peso enorme olhando para a disputa eleitoral do próximo ano porque ele não apenas fortalece a oposição, como também “tira o sono” da base governista que, até determinado momento, vinha sonhando em vencer por “W.O.” em 2026. É evidente que existem outros nomes, mas os nomes dos dois prefeitos juntos, de duas cidades tão importantes, carregam toda uma simbologia.

É evidente que este encontro tem a aprovação do presidente estadual do PL e empresário Edivan Amorim, e do próprio ex-senador Eduardo Amorim. Nomes como o também deputado federal Thiago de Joaldo e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) também aprovam este entendimento. E no vídeo gravado, Valmir de Francisquinho elogia a gestão de Emília, em Aracaju, sinalizando que já existe o reconhecimento da população para a gestão da capital.

O encontro político durante a Micarana, entre Valmir e Emília, pode ter soado como festivo, mas a mensagem transmitida é que existe sim um alinhamento entre as principais lideranças da oposição para a construção de um projeto para a eleição estadual que se aproxima. O prefeito de Itabaiana encontra-se inelegível, temporariamente, mas continua com sua força popular consolidada e será um dos protagonistas no próximo ano. E Emília já começou a atuar politicamente…

Veja essa!

Outro encontro político que movimentou a cena política no final de semana foi entre o ministro Márcio Macedo (PT) e o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Este colunista já antecipou a possibilidade de Edvaldo se desligar do agrupamento governista e passar a compor uma aliança com o PT, podendo disputar o governo com o apoio de Lula.

E essa!

Dentro da base governista já há um consenso de que André Moura (UNIÃO) é o primeiro pré-candidato ao Senado com o apoio do governador Fábio Mitidieri. Todas as apostas dão conta de que o segundo nome será o do já senador Alessandro Vieira, ou seja, não haveria espaço para a pré-candidatura de Edvaldo ao Senado.

Iran com Lula

Pré-candidato ao Senado, Iran Barbosa (PSOL), em entrevista no rádio, confirmou que defende a reeleição do presidente Lula. E falou em “fortalecimento da Esquerda” em um alinhamento com o Partido dos Trabalhadores. Será que teremos uma chapa com Rogério e Iran disputando o Senado? E quem seria o pré-candidato a governador?

Bomba!

Enquanto o governador Fábio Mitidieri já antecipou seu apoio ao projeto de reeleição do presidente Lula, algumas lideranças petistas do Estado, como o deputado federal João Daniel, por exemplo, não demonstra muito interesse em uma reaproximação. Em entrevista no rádio andou falando em uma espécie de “terceira via”…

Georgeo Passos I

O projeto Fogos sem Barulho, de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) se tornou lei em Sergipe. Na sessão ordinária, o parlamentar comemorou a publicação da Lei nº 9.729, de 26 de agosto de 2025, no Diário Oficial do Estado. Em pronunciamento, o deputado lembrou sua luta e agradeceu aos colegas pelo apoio.

Georgeo Passos II

“Um projeto de nossa autoria, aprovado na Assembleia Legislativa, que proíbe fogos com barulho em Sergipe. O governador sancionou e publicou no diário ontem. A Lei foi sancionada na íntegra, sem nenhum veto e vários deputados foram coautores dessa matéria”, disse Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado ressaltou a luta junto à sociedade e aos colegas. “Essa Lei passa a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2026. Então, campanha eleitoral do ano que vem (por exemplo) terá proibição de fogos com barulho. Tenho certeza de que os colegas irão respeitar a Lei aprovada aqui na Alese por todos”, pontuou Passos.

Georgeo Passos IV

Georgeo disse que fica feliz por ser autor do projeto que irá proteger os autistas, idosos, crianças e animais. “O Projeto de Lei nº 406/2023, de nossa autoria, dispõe sobre a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifícios de estampido no estado e foi aprovado na Alese em 17 de julho desse ano”, lembrou.

Netinho Guimarães

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) completou 113 anos e reuniu sócios, políticos e outros admiradores e amigos da cultura e da memória de Sergipe para comemorar a data. A celebração cultural aconteceu numa noite de homenagens aos colaboradores da instituição. O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) e seu tio, ex-deputado estadual e médico pneumologista, Vanderbal Marinho, foram alguns dos homenageados, ambos destinaram emendas à instituição.

Instituto Histórico

O IHGSE foi fundado em 6 de agosto de 1912, por Florentino Teles de Menezes e mais outros 21 intelectuais, nasceu com o objetivo de ser o guardião da história e dos bens culturais de Sergipe e mantém firme o seu propósito por mais de um século, presidido atualmente pela professora Aglaé D’Ávila Fontes.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura realizou uma ação em parceria com a ex-vereadora por Aracaju, Sheyla Galba, através do programa “Amigas do Peito”, que ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à saúde das mulheres no bairro Farolândia, em Aracaju.

Yandra Moura II

Entre as atividades disponibilizadas estiveram mamografias gratuitas, atendimento médico com a equipe do SERMED, consultas com nutricionista, aferição de pressão arterial e glicemia, além de consultoria jurídica. A iniciativa buscou ampliar o acesso à prevenção e ao cuidado integral com a saúde, especialmente para mulheres que enfrentam dificuldades em obter esses serviços.

Yandra Moura III

Durante o evento, Yandra Moura destacou a importância da ação e enalteceu a parceria com Sheyla Galba. “Parabéns, minha amiga! Fico muito feliz por poder estar presente nesse momento tão importante ao seu lado, levando saúde e dignidade a todas as mulheres aracajuanas que precisam”, afirmou a parlamentar.

Yandra Moura IV

O programa tem como objetivo fortalecer a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e outras doenças, além de aproximar serviços essenciais da população. A ação foi bem recebida pela comunidade e se consolidou como uma oportunidade de cuidado e valorização da saúde feminina.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), convida para o lançamento do SIM – Saúde Integrada da Mulher, um grande mutirão que vai fortalecer o cuidado feminino e ampliar o acesso a exames fundamentais para prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento de doenças que mais afetam a saúde da mulher. O lançamento será realizado nesta segunda-feira (1º), a partir das 8 horas, no Estacionamento do Hospital Nestor Piva (carreta de atendimento).

Serviços

O SIM terá duração de 45 dias úteis e irá disponibilizar 1.400 exames gratuitos, com capacidade para atender até 120 mulheres por dia. Serão ofertados quatro exames fundamentais: ultrassonografia Mamária; ultrassonografia Transvaginal; ultrassonografia de Tireoide; e punção de Tireoide. A iniciativa garante mais agilidade e humanização no cuidado com a saúde feminina.

Alô Canindé!

O secretário municipal da Juventude de Canindé do São Francisco, Luan Fernandes, concedeu uma entrevista ao Portal Sergipe News, onde ele destacou suas ações, em apenas oito meses, que têm garantido um bom relacionamento entre a gestão municipal e a Câmara de Vereadores. “Estamos nos esforçando para garantir o espaço que a juventude merece em nossa população, planejando e desenvolvendo um plano de ação que inclua muito desenvolvimento e tecnologia para a nossa juventude”.

Luan Fernandes I

“Por ser uma secretaria ampla, temos buscado atuar em diferentes frentes, sempre com foco em oferecer mais oportunidades para a juventude. Também avançamos na questão do transporte universitário, já garantindo o acesso a algumas universidades e cursos; outro destaque é a parceria com a vereadora Bianca Carvalho, que resultou no projeto de lei para a criação da Semana da Juventude, a ser realizada anualmente a partir de 2026”, comentou o secretário.

Luan Fernandes II

Ainda na entrevista, o secretário municipal disse que sua equipe está modernizando os processos internos da Prefeitura, planejando ampliar o acesso à internet em espaços públicos do município “para assim estimular os jovens a se prepararem para o mercado digital. Além de cursos voltados para a área. Nosso objetivo é que Canindé esteja conectada com o futuro”.

Luan Fernandes III

Sobre eventos em Canindé, ele falou no fortalecimento da economia local, destacando o CarnaArrocha e o São João dos Cânions, que já se consolidaram como grandes festivais culturais; o Alegra-vos, voltado para o público religioso; e, em breve, o AgroShow, que trará grandes oportunidades para o setor agropecuário. “Também realizamos encontros com comerciantes locais, competições esportivas e feiras, ampliando os espaços de lazer, geração de renda e valorização dos talentos da nossa terra”.

Luan Fernandes IV

Luan diz que a juventude tem vez e voz em sua secretaria e disse que “criamos grupos de conversa e escutas públicas com esses jovens. E em meio aos pedidos, estamos na luta para acolher e desenvolver uma Canindé melhor para todos. Na tentativa de construir políticas que atendam às suas necessidades reais. Temos em nosso plano de ação para serem desenvolvidas diversas iniciativas como o Programa Juventude e Tecnologia, que promoverá palestras e aproximará a gestão dos estudantes”.

Luan Fernandes V

“O Prêmio Melhor Leitor, que reconhecerá os alunos que mais lerem ao longo do ano; o Canindé Educacional, que contará com a parceria do SENAC para oferecer cursos de capacitação; e o Campeonato de Games, que valorizará a cultura geek e estimulará a participação dos jovens. Além disso, serão implementados projetos de incentivo ao esporte, à tecnologia e à cultura, pilares essenciais para a inclusão social. Trabalhamos para estimular o empreendedorismo, atrair investimentos e parcerias para a cidade e oferecer capacitação profissional”, completou o secretário na entrevista.

Olha a Sedetec!

Foi aberta na sexta-feira (29), a Consulta Pública para construção da Agenda Estratégica de Transição Energética do Estado de Sergipe. Este é o último passo do processo de elaboração da política estadual de transição energética, viabilizada pela Sedetec em parceria com a FGV Energia. A consulta segue aberta por 45 dias, até 12 de outubro. O acesso à consulta é garantido por meio de formulário eletrônico, disponível no link https://sedetec.se.gov.br/agenda-estadual-de-transicao-energetica/.

Liberdade Religiosa I

Essa semana integrantes do terreiro Axé Ilé Obá Abacá Odé Bamirê Obá Fanide realizaram uma vigília na praça em frente ao prédio do Tribunal de Justiça de Sergipe, em Aracaju, para lutar pela preservação do espaço onde a comunidade está instalada desde 1979, em São Cristóvão. Fundado em 1951, o terreiro é considerado um dos mais tradicionais do estado e referência da Nação Ketu em Sergipe.

Liberdade Religiosa II

No dia da vigília, membros da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/SE fizeram a defesa do julgamento do recurso final sobre a disputa territorial que tratava parte do terreno que pertence a entidade. Outras comunidades se somaram, como também membros da sociedade civil e o espaço do terreiro foi preservado pelo Poder Judiciário. Estavam presentes no ato o babalorixá Arvanley (que é o responsável pela entidade e neto do saudoso José do Abacossou), o babalorixá Aristeu (Simão Dias), Dão Obá Nile e o Ogan Alabê Evandro Muniz.

