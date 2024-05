Entrada de Valadares Filho deve polarizar disputa com Emília e Yandra 

No período pré-eleitoral, qualquer movimento político envolvendo partidos ou possíveis pré-candidaturas geram forte repercussão nos bastidores. A depender dos nomes e da conjuntura em questão, cria-se uma ampla expectativa sobre uma rápida e, talvez inesperada, mudança de cenário. A disputa pela Prefeitura de Aracaju este ano segue cada vez mais indefinida, algo natural até pelo excesso de pré-candidatos que estão sendo anunciados e/ou especulados.

Por mais que alguns setores discordem, o que temos em Aracaju numa análise de momento é uma liderança da vereadora Emília Corrêa (PL) e um projeto em ascensão da deputada federal Yandra Moura (União). A primeira já faz oposição dura ao desgastado projeto administrativo de Edvaldo Nogueira (PDT) desde 2017, exerce um grande mandato na CMA, mas tem o “discurso fácil” de enumerar os diversos problemas da cidade.

Yandra chega na pré-campanha com um discurso mais propositivo, tem percorrido os bairros periféricos e tem conversado com a população; ela conta com o apoio de um forte agrupamento político e tem ao seu lado, como pré-candidato a vice, o experiente ex-governador Belivaldo Chagas (PODE). Os demais postulantes à PMA, como Luís Roberto (PDT), Danielle Garcia (MDB), Fabiano Oliveira (PP) e Candisse Carvalho (PT) ainda dependem de alguns fatores para consolidarem seus projetos.

Só que a semana se inicia com um “fato novo” na política de Sergipe: a entrada do ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) “no páreo” pelo comando da Prefeitura Municipal. Os críticos logo vão lembrar que ele disputou e perdeu as eleições pela PMA em 2012 e 2016, além de não ter tido êxito na disputa pelo governo do Estado em 2018 e pela vice em Aracaju em 2020. Mas o projeto de Valadares teria o aval do ministro Márcio Macedo e seria construído junto ao PT, PV e PCdoB.

Há uma preocupação de setores da Esquerda de não chegar ao 2º turno da eleição em Aracaju e a “busca” por Valadares Filho, sendo objetivo, se deu porque Candisse Carvalho “não decolou”. E, além da Federação, ainda fala em dialogar com o PSOL e com o PDT de Edvaldo Nogueira, ou seja, com partidos dão sustentação ao governo Lula no Congresso Nacional. Seria uma pré-candidatura que, por questões políticas, inviabiliza o projeto de Luís Roberto, na avaliação deste colunista.

Em síntese, a entrada de Valadares Filho poderia ser mais um movimento político “comum” em períodos pré-eleitorais, considerando seus resultados anteriores, mas a depender dos acordos que estão sendo “costurados” nos bastidores, podemos ter uma mudança repentina no cenário de Aracaju com o ex-deputado polarizando a disputa com Emília Corrêa e Yandra Moura. As convenções se aproximam, o tabuleiro vai sendo montado e agora é aguardar a movimentação das pedras…

Veja essa!

Com exclusividade o Cinform On Line desta segunda-feira (27) traz a informação de que o ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade) vai colocar seu nome à disposição da Federação PT/PV/PCdoB e de outros partidos da Frente Democrática como pré-candidato a prefeito de Aracaju.

E essa!

Valadares confirma que a partir desta segunda-feira iniciará contatos com os dirigentes de cada partido aliado para colocar seu nome à disposição e discutir a viabilidade de um projeto competitivo para a PMA, com a participação de uma Frente ampla. As reuniões devem ocorrer no início de junho.

E Candisse?

Valadares Filho negou que está entrando no processo para retirar a pré-candidatura de Candisse Carvalho; reforça que sua intenção é dialogar com os dirigentes dos partidos. No caso do PT a conversa será com o deputado federal João Daniel. Neste caso, quem sai mais fragilizado é o senador Rogério Carvalho (PT).

24 em 26?

Para este colunista a entrada de Valadares Filho é mais um capítulo da “novela” Márcio Macedo (PT) contra Rogério Carvalho. É uma clara antecipação da disputa pelo Senado Federal em 2026 já iniciando agora, em 2024…

Deu aval

Ainda na entrevista do Cinform On Line, Valadares Filho confirma que consultou o ministro Márcio Macedo sobre sua pré-candidatura e recebeu todo respaldo. Se sua articulação der certo, ele aposta na presença do presidente Lula (PT) em seu palanque durante a campanha eleitoral.

Bomba!

Valadares Filho confirmou que a relação política com o PDT e o governo Lula é das melhores e que ele também vai conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira para tratar sobre Aracaju, inclusive não descartando uma composição com Luís Roberto, já de imediato ou um pouco mais na frente (2º turno?)…

Laércio com Fabiano I

O Partido Progressistas (PP) realizou uma reunião estratégica na sede do diretório estadual, com a presença dos pré-candidatos que disputarão as eleições de 2024. O encontro, coordenado pelo senador Laércio Oliveira, presidente de honra do partido, teve como destaque a reafirmação da pré-candidatura de Fabiano Oliveira para prefeito de Aracaju.

Laércio com Fabiano II

Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados ao planejamento e à organização do partido para o pleito de outubro. O PP está focado em ampliar sua presença nas Câmaras Municipais e Prefeituras do estado, buscando a união interna e a consolidação de forças para atingir esses objetivos.

Laércio com Fabiano III

Laércio destacou a chapa competitiva formada na capital. “A nossa meta para 2024 é fazer com que o partido cresça ainda mais, e vocês terão todo o nosso apoio. Nós estaremos de braços abertos. Quando a campanha começar, a nossa orientação é para que exerçam a verdade acima de qualquer coisa”, disse Laércio Oliveira.

É qualificado

O evento também serviu para apresentar Fabiano Oliveira aos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador(a). O senador Laércio Oliveira destacou a importância de um líder com perfil de gestor para Aracaju, enfatizando que Fabiano reúne todas as qualidades necessárias para promover melhorias significativas na cidade.

Está preparado

“A política é uma construção. Temos respeito por todos os pré-candidatos, mas temos o melhor nome. O Progressistas escolheu Fabiano Oliveira porque, além de sua juventude, experiência e uma cabeça voltada para o futuro, ele está preparado para trazer um novo jeito de viver para a nossa cidade”, afirmou Laércio.

Trajetória

Fabiano Oliveira, em seu discurso, relembrou sua trajetória política iniciada aos 26 anos como deputado estadual, e suas experiências como secretário estadual de Turismo e presidente da Emsetur. Ele destacou as principais necessidades de Aracaju, como creches, emprego, transporte público, saúde, educação e segurança.

Fabiano Oliveira

“Hoje, o que a população de Aracaju está clamando é por creche, emprego, transporte público, saúde, educação e segurança. Temos procurado ajudar enquanto vereador, disponibilizando emendas para os hospitais, e vamos continuar fazendo muito mais. Vamos pensar juntos como podemos construir o nosso futuro e o dia de amanhã. Conto com todos vocês e vocês podem contar comigo”, disse Fabiano.

Emília Corrêa I

Citando vários exemplos de cartões postais da capital que estão sendo desprezados pela gestão, em especial, o calçadão da Praia Formosa, que foi denunciada por um seguidor através das suas redes sociais, a vereadora Emília Corrêa (PL) repercutiu o assunto na Tribuna do Legislativo Municipal. “A própria população já percebeu como está a cidade. Isso é bom. Porque, de certa forma, demonstra que não é uma teoria ou ‘implicância’ como eles pensam da oposição”, declarou.

Emília Corrêa II

Para embasar sua fala, a vereadora reproduziu em plenário um vídeo de fiscalização feito no local em meados de 2023. “Percebam que o seguidor esteve no calçadão um ano após nossa visita ao local para fiscalizar e, absolutamente nada mudou. Uma obra grandiosa que custou aos cofres públicos R$5 milhões, realizada pelo saudoso João Alves. Foi dinheiro do povo investido ali. Era só manter, mas é uma falta de zelo absurda. O que vemos lá hoje é escuridão, fonte luminosa quebrada, mato, ferrugem e aparelhos quebrados. Só pode ser dor de cotovelo porque foi uma obra de João. Uma falta de respeito com os aracajuanos”, afirmou.

Perseguição contra Vieira I

Este colunista anuncia o julgamento de mais um processo abusivo contra o Sargento Vieira da Polícia Militar de Sergipe, para esta quarta-feira (29), às 9 horas, na 6ª Vara Criminal Militar, quando ele é acusado de suposto aliciamento para motim da tropa, quando em meados de 2020 Vieira postou um vídeo em suas redes sociais, ainda como presidente da Associação dos Militares de Sergipe, defendendo que, por preocupação, todo militar que tivesse contato com o vírus da Covid-19 entrasse imediatamente em quarentena.

Perseguição contra Vieira II

É isso mesmo que você está lendo: quando toda a sociedade brasileira estava sendo orientada a ficar trancada dentro de casa porque muito pouco se sabia sobre os riscos do vírus da COVID-19, Vieira estava precavendo todos os militares em operações nas ruas para que, em contrato com algum infectado com o vírus, comunicasse ao CIOSP, procurasse o Hospital da PM e iniciasse uma quarentena, preservando a sociedade e a própria família dos profissionais da segurança púbica. Este colunista confia na isenção da 6ª Vara Criminal Militar e faz um apelo de bom senso sobre este julgamento.

Perseguição contra Vieira III

Condenar o sargento Jorge Vieira por ele exercer sua liderança e defender que os militares tomassem todas as precauções para preservarem a saúde? E isso em um período em que muitos empresários “quebraram” já que suas atividades ficaram suspensas por conta da pandemia? No País do “Fique em casa, que a economia a gente vê depois”? Dizer para o militar em operação procurar um posto médico e entrar em quarentena, no início da pandemia, resultava em aliciamento para motim? Defender Vieira deste processo não é só amizade, mas é uma questão de justiça…

Alô Ribeirópolis!

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou a premiação das alunas do Centro de Excelência Abdias Bezerra em Ribeirópolis. Elas participaram do Desafio Jovem Empreendedor do Sebrae, conquistaram medalha de bronze na etapa final estadual e disputaram a final nacional.

Georgeo Passos I

Participaram do desafio 1.499 equipes da Bahia, Sergipe e Minas Gerais, totalizando mais de 4.500 inscritos. A equipe “As destemidas” do Abdias Bezerra foi orientada pelo professor Danilo Oliveira e composta pelas estudantes: Alice Vitória Santos Barros, Gabrielly da Mota Santos, Grazielly da Mota Santos do Centro de Excelência Abdias Bezerra.

Georgeo Passos II

“Parabenizo o professor Danilo e as alunas do “Abdias Bezerra” pelo desempenho no Desafio Jovem Empreendedor. Elas representaram bem o nosso querido município e mostraram habilidades de forma extraordinária, podendo no futuro serem empreendedoras de sucesso. Parabéns também ao Sebrae por proporcionar essa experiência”, frisou Georgeo.

Jovem Empreendedor

O Desafio Jovem Empreendedor é um jogo virtual que simula o dia a dia de uma empresa, oferecendo uma experiência digital inovadora de aprendizagem empreendedora. São quatro fases e várias rodadas de decisões. O jogo permite que os estudantes testem suas habilidades de gerenciamento, tomada de decisões e trabalho em equipe, preparando-os para o mercado e incentivando-os a atuarem como empreendedores.

Prefeitos em BSB

Os prefeitos e prefeitas de Sergipe se uniram a milhares de gestores municipais na 25ª Marcha a Brasília, realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), entre os dias 20 e 23, no Distrito Federal. Considerado o maior evento municipalista da América Latina, a Marcha reúne anualmente, autoridades e gestores de todo o país para discutir e reivindicar pautas em defesa dos interesses dos municípios.

Pautas

Durante a marcha, os participantes buscam sensibilizar os representantes do governo sobre questões como a distribuição de recursos, repasses financeiros, reformas tributárias que impactam diretamente as finanças municipais, além de buscar soluções para problemas específicos enfrentados pelas gestões.

Alan Andrelino

Otimista com os resultados da Marcha, o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Alan Andrelino, destaca a importância da participação dos gestores. “Durante esse evento, os prefeitos têm a chance de expor as necessidades e desafios enfrentados por seus municípios, buscando apoio e soluções para questões urgentes. Além disso, a Marcha fortalece o diálogo entre os gestores municipais e as esferas governamentais, promovendo a articulação política em prol do desenvolvimento das administrações públicas municipais”, enfatizou Andrelino.

Licença para Templos

Nesta segunda-feira (27) acontecerá, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Audiência Pública para tratar da dispensa e licenciamento ambiental dos templos religiosos. Templos religiosos têm sido levados a firmar Termos de Ajuste de Conduta (TAC’s), que muitas vezes violam a própria liberdade religiosa e o exercício da sua manifestação religiosa. Diante do exposto, a Casa Legislativa promoverá o debate acerca da questão.

Pastor Diego

O tema foi proposto por meio do Requerimento de autoria do vereador Pastor Diego (União) e contará com a participação do Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Matos, além do fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), Dr. Uziel Santana e do Presidente da União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe (UMESE), Apóstolo Paulo Fonseca, representantes da Polícia Ambiental, da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) e Secretária Municipal do Meio Ambiente (SEMA).

Audiência Pública

A Audiência Pública está prevista para iniciar às 9h no Plenário do Legislativo Municipal para promover um amplo debate entre os representantes da sociedade civil, líderes e personalidades públicas do segmento religioso em conjunto com os demais parlamentares e autoridades presentes.

Eduardo Lima I

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) falou dos Cras do bairro Porto D’antas, que está fechado, e do bairro Coqueiral, que não consegue suprir a demanda da população. O parlamentar esteve in loco um dia antes para ver de perto a situação das unidades de assistência social.

Eduardo Lima II

“Há mais de três anos nós estamos falando do abandono, sucateamento e esquecimento das ferramentas sociais de Aracaju. E digo isso não por falácia e palavras soltas e nulas. O Cras da Rua Alagoas, no bairro José Conrado de Araújo, só está sendo reformado porque este vereador que vos fala encaminhou uma emenda impositiva. Nós precisamos priorizar o social”, destacou o vereador.

Eduardo Lima III

Segundo o vereador, o Cras do Porto D’antas está fechado para uma reforma, mas o que foi visto na unidade foi um completo abandono do local. “O Cras do Porto D’antas está fechado, e as pessoas estão sendo atendidas no Cras do Coqueiral, deixando a demanda do local enorme. Inclusive, já tivemos casos que o Cras foi invadido porque não estava conseguindo suprir as demandas do auxílio moradia. Lá também tem mãe de filho autista que deveria receber cesta básica todo mês, no entanto, só recebe a cada três meses”, contou o vereador.

Dr. Samuel Carvalho I

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), atendendo à mais uma demanda da comunidade escolar do município de Nossa Senhora do Socorro, protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a indicação 123/2024, solicitando ao governador Fábio Mitidieri a intensificação de rondas escolares, nos horários de entrada e saída dos estudantes, nas escolas públicas estaduais e municipais situadas nos conjuntos Jardim e Parque dos Faróis.

Dr. Samuel Carvalho II

De acordo com Samuel, o intuito das rondas é aumentar o nível de segurança das escolas e proporcionar um ambiente mais seguro para os alunos, responsáveis, funcionários e professores. Ainda segundo o parlamentar, com as rondas é possível prevenir violência, agressividade, vandalismo, intimidação e reduzir o bullying, o assédio moral e sexual, o tráfico e o uso de drogas, assim como os assaltos na porta das escolas.

Dr. Samuel Carvalho III

“Não bastasse a preocupação com a educação dos filhos, os pais também se preocupam com a segurança deles nas escolas, em especial, nos horários de chegada e saída. A ampliação da segurança nas imediações das unidades escolares dos Conjuntos Jardim e Parque dos Faróis é um pleito das comunidades escolares, e corresponde à otimização do serviço público, em total consonância com o escopo do Estado”, relatou Samuel.

A solicitação deve ser votada nos próximos dias na Alese e demonstra o compromisso do parlamentar com a comunidade escolar de Socorro.

Alô Lagarto!

No município de Lagarto, mais precisamente na Colônia 13, está surgindo uma nova liderança: o jovem David de Tide. Ele vem se movimentando bem pela comunidade e fortalece a cada dia sua pré-candidatura para vereador. Muitos já o avaliam como uma das revelações da política lagartense este ano.

Instituto Dona Branca

No próximo dia 1º de junho, o Instituto Dona Branca vai realizar um mutirão para atendimento médico para os moradores do bairro Santa Maria. A população terá acesso à atendimentos com otorrinolaringologista, fonoaudiólogos e com médico de pé, cabeça e pescoço. Mas para ter acesso aos atendimentos, é preciso fazer o agendamento prévio através do número (79) 99108-2033.

Cícero do Santa Maria

“Será um momento para que a população do Santa Maria possa cuidar um pouco da saúde. Sabemos das dificuldades de atendimento médico em algumas especialidades, por isso estamos realizando esse mutirão, para trazer mais conforto para a população”, assegurou o vereador Cícero do Santa Maria. Os atendimentos serão realizados a partir das 9h, na sede do Instituto Dona Branca, localizado na avenida Alexandre Alcino, 2673, Santa Maria.

Retrô Games Sergipe

Na próxima quarta-feira (29) será a grande abertura da loja Colaborativa da Retrô Games Sergipe. A Retrô Games Store está localizada no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, e disponibilizará milhares de produtos da cultura Geek, além de equipamentos Gamers, jogos de RPG e tabuleiro, game players, e itens para cosplay, k-pop, impressões 3D e muito mais. Este colunista não apenas sugere a visita, como também indica o instagram @retrogamessergipe_ para acompanhar todas as novidades do empreendimento.

