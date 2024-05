Evento de Milchelle Bolsonaro em Sergipe é “prova de fogo” para Emília

Pré-candidata à prefeita de Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL), luta para superar a desconfiança do eleitorado mais “bolsonarista”, mais precisamente depois da recente passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por terras sergipanas. Desta vez, quem desembarca em nosso Estado é a ex-primeira dama Michelle e há toda uma expectativa por parte dos apoiadores de Emília e da direção estadual do PL para que os eventos programados sejam um sucesso de público e de capital político.

Na vinda de Jair Bolsonaro a Sergipe ficou a impressão de que Emília Corrêa estava um tanto “deslocada” em relação ao ex-presidente da República. No primeiro dia ela chegou a recepciona-lo no aeroporto e o acompanhou em carreata pelas ruas de Aracaju até o restaurante, mas no ato realizado na porta do PL, Emília não estava “colada” no líder maior do PL na atualidade. Daí em diante a vereadora pouco foi vista ao lado de Jair Bolsonaro durante suas agendas pelo Estado.

Justiça seja feita, não foi apenas Emília quem ficou um tanto “distante” do ex-presidente, mas o ex-prefeito e agora pré-candidato em Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), além do deputado federal Ícaro de Valmir (PL). Isso gerou muita desconfiança do eleitorado bolsonarista e despertou uma série de especulações, inclusive de que Bolsonaro estaria sendo “usado” por algumas figuras políticas do Estado que buscavam apenas “surfar” na sua popularidade.

A polêmica foi tamanha que alguns aliados de Emília tentaram justificar dizendo que ela é aliada do ex-presidente e defende sim uma série de bandeiras e pautas conservadoras, mas que não faz ativismo político. Fala confirmada pela própria pré-candidata à prefeita em uma entrevista a uma emissora de rádio local, reforçando suas posições, mas assumindo que jamais foi ativista, que não tem paixão por políticos, mas por seus valores e princípios.

Só que essa postura mais “isenta” de Emília incomodou o segmento bolsonarista no Estado, mais precisamente na capital, que não aceita qualquer espécie de postura “dúbia” por parte dos filiados do PL. Desde então ganhou força a pré-candidatura do procurador do Estado José Paulo (NOVO) para a PMA, por seus posicionamentos mais firmes na defesa das pautas mais conservadoras. E, por mais que a Direção do PL tente negar, a migração desta parcela do eleitorado acendeu a “luz amarela” da Rua Estância…

Tanto que há toda uma expectativa para a passagem de Michelle Bolsonaro por Sergipe desta vez. Quando da vinda do ex-presidente, mês passado, ela se ausentou por questões de saúde, e seu evento seria o principal ato político aqui no Estado. Ao ter que reprogramar a agenda de Jair Bolsonaro, Emília ficou visivelmente um tanto “deslocada”. Agora, com Michelle a pré-candidata à prefeita de Aracaju tem a “prova de fogo” para superar esta desconfiança. Cenas dos próximos capítulos…

Veja essa!

O Senado Federal aprovou, por 41 votos a favor e 28 contrários, o PLC que recria o DPVAT e um alteração no arcabouço fiscal possibilitando ao governo federal um crédito de R$ 15 bilhões por conta do aumento de arrecadação no primeiro bimestre de 2024. O governo Lula precisava de o mínimo de 41 votos para o texto ser aprovado.

E essa!

De Sergipe os senadores Rogério Carvalho (PT), Alessandro Vieira (MDB) e Laércio Oliveira (PP) votaram a favor da volta do Imposto. Os dois primeiros, como politicamente são aliados do governo Lula, não houve muita repercussão, mas gerou muita estranheza e não soou bem entre os mais conservadores o voto favorável de Laércio.

Repercussão negativa I

O assunto ganhou tanta repercussão que o senador Laércio Oliveira utilizou suas redes sociais para não apenas explicar o voto favorável, mas também para pontuar que em projetos como o da “saidinha dos presos” ele firmará posição contrária ao veto proposto pelo presidente Lula.

Repercussão negativa II

Laércio justificou lembrando que quando as pessoas sofrem acidentes e, infelizmente chegam à óbitos, muitas das vezes os familiares sequer possuem os recursos para prestar as últimas homenagens à vítima. Disse que vota a favor daquilo que sua consciência entende ser melhor para o povo.

Não convenceu

O parlamentar tem autonomia para votar como bem entende em determinada matéria no Congresso Nacional, mas como “servidor do povo” também tem que assumir o ônus das críticas e das cobranças, sobretudo da parcela que representa seu eleitorado e que supostamente demonstra algum tipo de insatisfação. E, mesmo com toda argumentação, Laércio não convenceu muita gente…

Tem dinheiro

O senador reconheceu que o imposto foi retirado pelo governo anterior, mas pontuou que “as famílias estão abandonadas”; talvez Laércio tenha apenas “esquecido” que quem “abandonou” na prática foi o governo Lula que, alegou não ter mais recursos para suplantar o fim da cobrança do imposto. Agora, convenhamos: em um País recordista de arrecadação de tributos, onde a população em geral é quem mais paga a conta, será que não havia outra “fonte” para manter o auxílio às vítimas de acidentes de trânsito? É o tal “me engana, que eu gosto”…

Fogo amigo e inimigo

Este colunista não tem prerrogativa para defender a jornalista e esposa do senador Rogério (PT), Candisse Carvalho (PT), pré-candidata à prefeita de Aracaju, mas dentro do compromisso com a verdade tem que fazer esse registro: muita coisa que é postada ou publicada contra ela, pode até ter um fundo de verdade, mas tem um monitoramento do “fogo amigo” dentro do próprio PT e do “fogo inimigo”, de pessoas que se tornaram desafetos do casal a partir da campanha de 2022.

Retirar a pré-candidatura

Determinadas publicações contra Candisse não são manipuladas apenas por supostos adversários internos do PT, mas por gente “graúda” que está de olho na Prefeitura de Aracaju e para conquistar o eleitorado que segue a Federação PT/PV/PCdoB “planta verde para colher maduro”. O problema é que o “Casal Carvalho” é um “empecilho” para alguns projetos pessoais e de continuidade…

Exclusiva!

Uma fonte bem avisada, inclusive, orientou este colunista a considerar a possibilidade de Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD) estarem juntos, no mesmo palanque em 2026. Ambos disputando a reeleição de seus respectivos mandatos. Há até uma “velha raposa” tentando “costurar” essa reaproximação. Em Sergipe tudo se sabe…

Bomba!

Para que Fábio e Rogério Carvalho “selarem a paz” seria necessário o “perdão” do ex-deputado e pai do governador, Luiz Mitidieri, que teria sido agredido moralmente durante a campanha eleitoral passada. Fábio, com razão, passou a desconsiderar qualquer possibilidade de diálogo com o petista. Quase dois anos depois talvez tenha chegado o momento da reaproximação. Mas este colunista reforça: tudo está sendo articulado por alguém muito experiente em política e em “tréguas”…

“Fim de feira”!

Falar das enchentes em “ALAGAJU”, me perdoem o trocadilho, mas é “chover no molhado”; mas não custa alertar o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que, apesar dele só deixar cadeira em janeiro próximo, sua gestão precisa ter uma atenção maior para a quantidade de buracos que se espalham por toda a cidade. Justiça seja feita, até que alguns reparos são feitos com certa brevidade, algo comum para um ano eleitoral, mas pelo volume de problemas nas ruas e avenidas da capital, a impressão é que a gestão já chegou ao fim e é clima de “fim de feira”…

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos continua preocupado com as condições das rodovias estaduais. Rodando o estado todo para conhecer a realidade da população e recebendo denúncias, o parlamentar elencou vários exemplos de problemas nas estradas em Sergipe. O parlamentar levou a denúncia à tribuna da Assembleia Legislativa algumas vezes e, recentemente, voltou a abordar o assunto. Georgeo apontou problemas atuais nas cidades de Nossa Senhora de Lourdes, Divina Pastora, Itabaianinha, Muribeca, Japoatã, entre outras.

Georgeo Passos II

“São vários casos que chegaram até nós. Estamos com uma rodovia interrompida no trecho entre os municípios de Riachuelo e Divina Pastora por conta de um buraco. Por causa disso foi feito um desvio que tem atrapalhado a rotina de muitos motoristas”, denunciou o deputado.

Georgeo Passos III

“Em Muribeca, a cabeceira da ponte teve um rompimento e o aterro desceu. E outras rodovias como em Itabaianinha, a que liga os municípios de Japoatã a Propriá, e a que liga a sede do município de Nossa Senhora de Lourdes ao povoado Escurial também estão com problemas”, completou.

Georgeo Passos IV

O deputado pediu uma ação mais efetiva do Governo para recuperar as estradas. Ele lembrou que, com a chegada do período chuvoso, esse trabalho se torna ainda mais urgente. “Com o inverno, vai ficar difícil fazer essas ações e a tendência é que o asfalto fique ainda pior”, assegurou.

Georgeo Passos V

“Casos assim não deveriam se acumular. Em vez de aproveitarem o período de sol para fazer essa recuperação. Agora, com as chuvas, as coisas devem se agravar. Esperamos que o Governo tenha consciência desse problema e olhe pelas estradas que são sua responsabilidade”, finalizou Georgeo.

Mitidieri na Europa

O governador Fábio Mitidieri embarca neste sábado (11), para a Europa, onde cumprirá agenda na II Missão Internacional do Consórcio Nordeste, com os demais governadores nordestinos. De 12 a 18 de maio, Fábio passa pelas cidades de Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim, para tratar de pautas como energias renováveis, voltada para o hidrogênio verde; neoindustrialização, com foco na transição energética; e emergências climáticas e desertificação do bioma da Caatinga.

Sindifisco

Membros do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco) se reuniram com o governador Fábio Mitidieri para apresentar suas pautas de reivindicações de melhorias para a categoria. Do encontro saiu o compromisso de criação de uma Comissão com membros da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Administração e do Sindifisco. Os servidores pleitearam a redução do tempo de carreira, o aumento do salário início, a fim de tornar o concurso público atrativo, e o aumento do salário final do servidor do Fisco.

Proposta

Após encontro com o governador Fábio Mitidieri, os membros do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco) concordaram em elaborar uma proposta para apresentar ao chefe do Executivo estadual, com as premissas de redução de tempo de carreira da categoria, aumento do salário inicial (como forma de atrativo de postulantes a concurso público) e aumento do salário do final da carreira da classe.

Criar Comissão

Atualmente, o servidor do Fisco de Sergipe tem uma carreira de 34 anos. Os membros do Sindicato mencionaram a disparidade com carreiras como a de delegados de polícia, que hoje é de 16 anos, e a de procuradores, que é de 14 anos. O governador atendeu ao pedido de criação de uma Comissão entre os membros do Fisco com a Secretaria da Fazenda e com a Administração para a construção de uma proposta.

Yandra Moura I

Diante dos desafios enfrentados pelo povo gaúcho com as recentes tragédias causadas pelas fortes chuvas, a deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, fez um pronunciamento em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, oferecendo apoio e convocando todos a se unirem em auxílio aos afetados.

Yandra Moura II

Como membro da Comissão Especial de Combate aos Desastres Naturais, Yandra destacou que teve a oportunidade de se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para ampliar o debate sobre a situação emergencial enfrentada pelo estado gaúcho e as medidas que o parlamento brasileiro está empenhado em adotar para auxiliar na reconstrução e prevenção de futuros desastres.

Yandra Moura III

Dentre as iniciativas discutidas, a deputada apresentou dois de seus projetos de lei já protocolados: o PL 1523/23, que propõe a transferência de recursos da União para os órgãos estaduais e municipais, visando a execução de ações preventivas em áreas de risco de desastres; e o PL 161/24, que visa estabelecer o Programa de Fomento às Cidades Resilientes, fortalecendo a capacidade das comunidades em lidar com adversidades naturais.

Yandra Moura IV

A parlamentar ressaltou ainda os desafios enfrentados por seu próprio estado, Sergipe, especialmente nas cidades de Maruim e Aracaju, afetadas por calamidades e alagamentos. “Estou atenta e atuarei no parlamento para apresentar alternativas que visam amenizar os impactos desses desastres, seja no Rio Grande do Sul ou em outras regiões do nosso país. Precisamos de políticas de prevenção e de resposta a essas situações”, disse Yandra Moura.

Novos Caminhos

Yandra Moura realizou mais duas edições do Expresso Novos Caminhos em dois bairros da Zona Norte de Aracaju. No José Conrado de Araújo, a deputada ouviu os moradores que opinaram sobre problemas nas áreas da saúde, transporte público e educação. Situações parecidas também foram apresentadas pelos moradores do Bairro Bugio. “Estou percorrendo diversos bairros de Aracaju e ouvindo as pessoas, já temos muitas ideias boas e estamos montando um plano que teremos a oportunidade de o apresentar em breve para toda sociedade”, afirmou Yandra.

Netinho Guimarães I

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou indicação nº. 70/2024, de autoria do deputado estadual Netinho Guimarães (PL), solicitando ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que viabiliza a sinalização e recuperação da malha asfáltica da Avenida Murilo Dantas, em Propriá, que corta o Distrito Industrial daquela cidade e o liga à Rodovia Estadual Leudes Alves dos Santos, SE-204.

Netinho Guimarães II

A rodovia figura como principal meio de ligação daquele polo com a Rodovia Estadual SE-204, figurando, portanto, como a mais importante rota de trânsito para escoamento das produções das empresas ali sediadas, dentre as quais cumpre citar a CERÂMICA INCEP, a SIBRA e NUTRIAL ALIMENTOS, nas quais trabalham mais de 2.000 pessoas diariamente. A indicação foi enviada solicitando que seja providenciado, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Netinho Guimarães III

O deputado Netinho explica que a Avenida está extremamente danificada ao longo dos últimos meses pelo excesso de chuvas na região e pelo intenso trafego de veículos pesados, de modo que a não recuperação da sua malha asfáltica antes da nova temporada de chuvas (que deve se estender de maio a agosto) por certo piorará a situação e pode levar inclusive ao rompimento total de alguns trechos do fragilizado asfalto que ali ainda existe.

Netinho Guimarães IV

O parlamentar receia que devido o período chuvoso que Sergipe atravessa, não será possível trafegar na localidade e por certo prejudicará demasiadamente o escoamento das produções das empresas daquele Distrito Industrial, causando, consequentemente, danos de ordem financeira aos particulares, bem como à municipalidade e ao Estado de Sergipe em si com eventual perda de arrecadação e/ou redução dos postos de trabalho existentes.

Netinho Guimarães V

“Merece se destacar que a Avenida a ser recuperada tem apenas cerca de 1,5 km de extensão e a intervenção do Governo do Estado aqui pretendida beneficiará de forma direta os quase 2000 cidadãos que trabalham diuturnamente nas indústrias ali instaladas, bem como a centenas de outros munícipes que residem em seu entorno e que de igual forma a usam todos os dias para o deslocamento”, explica o parlamentar.

Netinho Guimarães VI

“Outro fator que não se pode deixar de mencionar é que a implementação da sinalização vertical e horizontal e a recuperação da malha asfáltica da via referenciada nas linhas pretéritas levará à redução de acidentes automobilísticos e facilitará totalmente o deslocamento dos propriaenses, sendo, portanto, medida impositiva especialmente porque garantirá segurança e proporcionará uma melhor eficiência no transporte intermunicipal sergipano, fomentando ainda mais o desenvolvimento industrial da região do Baixo São Francisco”, justifica.

Eduardo Lima I

O vereador e presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Eduardo Lima (Republicanos), criticou uma resolução do governo Lula, que proíbe o proselitismo nos presídios, impedindo assim que líderes religiosos possam, por exemplo, aconselhar os reclusos a se converterem ao cristianismo.

Eduardo Lima II

“Estamos na maioria dos presídios sergipanos acompanhando pessoas que, infelizmente, cometeram crimes hediondos e delitos, e recentemente recebemos com surpresa esta publicação do Conselho Penitenciário do Governo Federal”, disse o vereador exibindo fotos no Plenário de oficinas de música, inglês e evangelizações sendo realizadas por igrejas e pelo seu mandato nas unidades prisionais sergipanas.

Eduardo Lima III

A Resolução N° 34 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi publicada no dia 29 de abril de 2024. A publicação veda o proselitismo nos presídios, no entanto, não impede que os reclusos mudem suas crenças e pensamentos filosóficos enquanto estiverem privados da sua liberdade.

Eduardo Lima IV

” Esta resolução não é lei, mas é um indicativo para os presídios evitarem a questão da evangelização, que é o proselitismo religioso posto na resolução. A ressocialização do estado é nula, não existe. Se o estado ou município tivessem o poder para agir por meio do seu orçamento, a igreja não estaria dentro dos presídios”, disse Eduardo Lima. O vereador também parabenizou todas as denominações religiosas pelo trabalho social feito nos presídios e indagou o motivo pelo qual o Governo Federal não permite o proselitismo nas penitenciárias.

Eduardo Lima V

“Qual a intenção do Governo Federal em permitir uma resolução como esta? É permitir que as pessoas entrem no sistema prisional e saiam pior do que entraram? É impedir que as igrejas cheguem até os presídios para fazerem o trabalho de ressocialização que o estado não faz?”, criticou.

Cícero do Santa Maria I

O mandato do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) não é restrito, apenas, à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O papel do parlamentar é estar presente nas comunidades, ouvindo os seus anseios. E é isso o que o vereador tem feito desde o primeiro dia que assumiu o mandato. E uma dessas ações foi realizada no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. O parlamentar visitou a comunidade e se reuniu com os moradores para ouvir as principais demandas e as melhorias que eles anseiam.

Cícero do Santa Maria II

“Eu sempre fiz questão de estar presente, perto da população, ouvindo aquilo que os preocupam. Esse é o verdadeiro papel do vereador, afinal de contas, somo nós que estamos na ponta, vivenciado o dia a dia junto com a comunidade”, revelou Cícero do Santa Maria. Após ouvir os problemas que tiram o sono da comunidade do loteamento Paraíso do Sul, o vereador informou que vai levar essas demandas para os órgãos competentes. “Tudo que estiver ao meu alcance e que eu puder fazer para dar mais qualidade de vida para essas famílias, eu farei”, assegurou Cícero.

Delegada Katarina I

A Deputada Federal Delegada Katarina, membro da Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, fez um pronunciamento, na Tribuna da Câmara dos Deputados, abordando a tragédia sem precedentes que assola o estado do Rio Grande do Sul. “Estamos enfrentando uma tragédia de proporções devastadoras no Rio Grande do Sul, e é nosso dever como representantes do povo agir com rapidez e eficiência para mitigar os danos causados”, declarou a deputada.

Delegada Katarina II

Em consonância com seus colegas da Comissão Especial, a parlamentar esteve na Residência Oficial do Presidente da Câmara, Deputado Arthur Lira, para discutir medidas de apoio e reconstrução. Uma das propostas apresentadas por Delegada Katarina é a prorrogação das parcelas de financiamentos para os mutuários, sem burocracia, considerando uma carência de um ano ou mais para as regiões afetadas pela tragédia, e de seis meses a um ano para as demais regiões do País.

Delegada Katarina III

“A crise econômica agravada pela pandemia já colocava muitas famílias em situação delicada, e agora, com essa tragédia, é fundamental que o Estado adote medidas que garantam a segurança habitacional de todos os cidadãos”, enfatizou Delegada Katarina. Além disso, a deputada anunciou que está trabalhando a viabilidade de apresentar propostas que abarquem as pessoas afetadas por catástrofes naturais, como o Projeto de Lei 1160/2020, do qual é relatora, que trata das condições de pagamento de empréstimos consignados em casos de calamidade pública.

Alessandro Vieira I

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 3723 de 2021 (PL 3723/2021), que altera as regras para distribuição de recursos oriundos da loteria Timemania, da Caixa Econômica Federal, entre os clubes de futebol. Graças a uma emenda do senador Alessandro Vieira (MDB), integralmente acatada pelo relator senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), o time sergipano do Confiança não vai perder aproximadamente 15% dos recursos.

Alessandro Vieira II

A loteria Timemania foi criada em 2008 com o intuito de proporcionar uma fonte adicional de arrecadação para os clubes de futebol altamente endividados e/ou com baixa capacidade de auferir renda própria. O senador Alessandro defende que, para cumprir com seu propósito, os recursos disponibilizados pela Timemania devem ser distribuídos de maneira equitativa. “Não é adequado que a regra de distribuição concentre os recursos em alguns clubes grandes, que já possuem capacidade arrecadatória razoável”, aponta.

Alessandro Vieira III

Nesse intuito, em 2022, foi alterada a regra de distribuição para garantir que pelo menos 50% dos recursos fossem distribuídos igualmente entre todos os clubes das séries A, B e C, além de outros 20 clubes que não estejam nessas divisões e que estejam bem classificados no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A nova regra não apenas redistribuiu melhor os recursos da loteria como proporcionou uma mobilidade entre os clubes participantes.

