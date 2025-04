Evento “esvaziado” do PSB acende “luz amarela” no projeto de Cláudio Mitidieri 

O jornalista Narcizo Machado, em sua coluna Domingueira, avaliou como “insosso” o Encontro Estadual do PSB sergipano, sábado (12), no plenário da Assembleia Legislativa e que contou com a presença ilustre do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (SP), e do presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira. Este colunista, por sua vez, vai além e enxerga que o “esvaziamento” de lideranças políticas governistas é um indicativo que há algo errado ou que talvez tenha faltado uma melhor articulação política.

A maior liderança do agrupamento, o governador Fábio Mitidieri (PSD), licenciou-se do cargo para uma viagem internacional aos Estados Unidos, para um compromisso familiar e não participou do Encontro do PSB; senadores e deputados federais, inclusive os principais pré-candidatos que “namoram” com a base governista também não prestigiaram. Não levaram nem em consideração a presença do vice-presidente da República em Sergipe.

Pelo tamanho e importância do evento, o fato das galerias e do plenário tem um volume de pessoas considerável já era algo esperado, mas a falta de prestígio político no Estado ratifica a saída do PSB da chapa majoritária no próximo ano, quando o atual governador em exercício e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, presidente estadual da legenda, já foi “rifado” da vaga de vice e está focado em conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

O “esvaziamento” de lideranças políticas de outros partidos da base governista, inclusive dos aliados do presidente Lula, não deixou se constrangedor para Geraldo Alckmin e para Carlos Siqueira; mas nem tanto para Zezinho Sobral, que deverá ter uma “compensação” pela mudança de cargo por parte do governador e poderá formar uma chapa para estadual com o deputado Luciano Bispo e os ex-deputados Francisco Gualberto e Armando Batalha.

Só que a ausência das principais lideranças que apoiam o governo de Fábio Mitidieri no Encontro Estadual do PSB acendeu uma “luz amarela” no projeto do atual secretário de Estado da Saúde e presidente do Diretório do partido em Aracaju, Cláudio Mitidieri, que é pré-candidato a deputado federal em 2026. Estamos falando de um primo do governador que tem seu nome especulado para ser um dos mais votados no próximo ano, com uma campanha com “grande musculatura”.

Para ajudar nessa “construção política”, o governo já havia convidado o ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, e o vereador de Aracaju, Elber Batalha Filho, para que os dois sejam pré-candidatos a deputado federal, fortalecendo a legenda de Cláudio Mitidieri, que vai precisar de uma maior articulação entre os partidos e políticos que estão na base do governo. Em síntese, para ser um dos mais votados do bloco, o secretário de Saúde tem que “furar a bolha” do PSB e rever a estratégia…

Veja essa!

A polêmica em relação às patinetes elétricas, que chegaram como inovação na gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) em Aracaju, parece algo superada. Aos poucos a população vai usando de forma mais racional o equipamento que, além de uma opção de lazer, também contribui para uma cidade que é carente de mobilidade urbana.

E essa!

É evidente que ainda temos pessoas que usam equivocadamente o equipamento, seja por ignorância, desconhecimento ou puro vandalismo. Este espaço chegou a cobrar que a prefeitura também garantisse sua contrapartida, promovendo ações educativas e de conscientização.

Alô Emília & Ricardo!

A prefeita está licenciada do cargo e o vice, Ricardo Marques (Cidadania) está gerindo Aracaju por esses dias. Este colunista sugere aos dois que as ações educativas sobre o uso adequado das patinetes poderiam ser promovidas dentro do ambiente escolar, seja na rede pública, seja na rede privada de ensino.

Uso consciente

A sugestão deste colunista tem o foco na prevenção de acidentes, buscando conscientizar os mais jovens sobre a importância daquele equipamento, e o quanto ele pode ser útil para os estudantes, inclusive sobre o “descarte” adequado das patinetes. É uma questão de Educação…

Exclusiva!

Leitores que, diariamente, se deslocam pela Avenida Beira Mar, Zona Sul de Aracaju, estão questionando o andamento das obras para a construção da ponte que ligará os bairros Ignácio Barbosa à Coroa do Meio. As pessoas não estão vendo muitos homens trabalhando no canteiro de obras e querem entender o que está acontecendo. A informação, ainda não oficial, é que ainda faltam licenças ambientais para o governo dar continuidade à obra.

Obra parada?

Já estamos caminhando para a metade do terceiro ano do atual mandato do governo do Estado e para muita gente a obra parece parada! As pessoas questionam, ainda, a chegada do período chuvoso, que deve comprometer seu andamento por uns três meses, pelo menos. Aí acaba sendo inevitável o rumor de que o governo talvez só consiga concluir a obra no segundo semestre de 2026 ou até mesmo em 2027. Com a palavra o governo…

Vaneide no Cidadania

O presidente estadual do Cidadania, deputado estadual Georgeo Passos, convidou a ex-vice-prefeita de Nossa Senhora da Glória, Vaneide, para que ela se filie ao partido e disputar a eleição de deputada estadual no próximo ano. O parlamentar reconheceu sua liderança na região do Alto Sertão e entende que ela pode contribuir muito com a oposição em Sergipe.

Georgeo Passos

“Vaneide de Glória vem se consolidando como uma liderança política importante no interior do Estado e vem tendo o reconhecimento do povo de seu município. Entendemos que ela é um excelente quadro que chegaria para somar muito ao Cidadania. Vaneide tem tudo para ser a deputada do Sertão na Alese”, avalia Georgeo.

BNB & Endagro I

Uma importante parceria entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) começa a transformar o futuro de jovens produtores rurais em Simão Dias. Por meio do Projovem Rural, cerca de 1.200 jovens do município serão beneficiados com recursos e orientações para iniciar seus próprios negócios no campo.

Eduardo Amorim I

O ex-senador Eduardo Amorim chama a atenção, através das suas redes socais, para fazer um apelo para que os transplantes voltem a ser prioridade em Sergipe. “Esse vídeo é um apelo por vidas que não podem mais esperar. O nosso estado de Sergipe tem quase 2 mil pessoas na fila aguardando por um transplante de rim”.

Eduardo Amorim II

“Enquanto isso, seguimos exportando órgãos para outros Estados. Fomos pioneiros em transplantes, e temos capacidade e estrutura para acolher os sergipanos. O que falta é prioridade! Somos referência técnica e temos história na realização de transplantes”, completa o médico do SUS.

BNB & Endagro II

Cada jovem receberá um incentivo de R$ 8 mil, valor fundamental para investir em projetos produtivos sustentáveis, gerando renda e fortalecendo a permanência no meio rural. Além disso, os pais dos beneficiários também serão contemplados com crédito especial: R$ 35 mil por unidade familiar, distribuídos em R$ 8 mil, R$ 15 mil e R$ 12 mil, conforme as diretrizes do programa.

Gilson dos Anjos

O diretor-presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, destacou a importância da iniciativa. “É uma grande vitória para o campo e para os nossos jovens. Estamos dando oportunidade, crédito e assistência técnica para que eles possam produzir, inovar e crescer sem sair do seu território”, afirmou. A ação conjunta entre BNB e Emdagro visa promover a inclusão produtiva, combater o êxodo rural e desenvolver o potencial da nova geração do campo, fortalecendo a agricultura familiar em Sergipe.

Lúcio Flávio I

A capital sergipana foi atingida por fortes chuvas, acompanhadas de raios e trovões, que causaram transtornos em algumas regiões da cidade. Logo ao amanhecer, o vereador e vice-líder da Prefeitura na Câmara Municipal, Lúcio Flávio, esteve nas ruas ao lado das equipes da Defesa Civil, da EMSURB e do prefeito em exercício, Ricardo Marques.

Lúcio Flávio II

Em suas redes sociais, Lúcio Flávio afirmou estar cumprindo seu papel, outorgado pelo povo, de fiscalizador da gestão pública. Presente em um canal do Conjunto Médici, no bairro Luzia, o vice-líder constatou que os serviços de contenção do alagamento foram realizados de forma ágil pela Defesa Civil e pela EMSURB, com a desobstrução de bueiros, do canal e até auxílio na limpeza de residências atingidas pela enchente.

Ricardo Marques

O prefeito em exercício, Ricardo Marques, afirmou: “Eu digo sempre: a chuva não é o problema, chuva é bênção. Agora, quando a infraestrutura não é feita com antecedência, vai causar alguns problemas. A gente já alertava isso quando éramos vereadores” — relembrou Ricardo, referindo-se ao período em que denunciava os alagamentos em Aracaju junto com a prefeita Emília Corrêa, quando ambos atuavam na Câmara Municipal.

Solução definitiva

Lúcio Flávio também assegurou o compromisso da gestão com o aprimoramento da infraestrutura, para que os alagamentos na cidade não voltem a ocorrer: “Conversei hoje com o secretário de Infraestrutura, e ele já está com planos para resolver a situação de forma definitiva, e não apenas paliativa, em conjunto com o prefeito em exercício e a prefeita Emília Corrêa, para que isso não volte a acontecer” — concluiu.

Sinpol/SE

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), participou ativamente do XXVI Congresso Nacional da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), realizado em Salvador (BA). A presença da comitiva sergipana marcou o retorno oficial da entidade à Cobrapol, após aprovação da refiliação em Assembleia Geral Extraordinária com os filiados.

Jean Rezende

O presidente do Sinpol/SE, Jean Rezende, destacou a importância do momento e da participação no cenário nacional. “Estamos refiliados com o aval da nossa categoria e inseridos não apenas no contexto nacional, mas, sobretudo, no nosso Nordeste, onde estamos buscando, pleiteando a liderança que hoje já é reconhecida além-fronteiras de Sergipe”, afirmou. Para Jean, a refiliação representa uma nova fase de reconstrução sindical, sem perder o foco principal: “A prioridade sempre foi e continuará sendo a luta dentro de casa, rumo às conquistas almejadas pela categoria”.

Heráclito Menezes

O diretor sindical Heráclito Menezes reforçou o protagonismo do Sinpol/SE no debate nacional sobre a reestruturação e valorização dos Oficiais Investigadores. “Mais uma vez, o Sinpol/SE se mostra vanguardista em resguardar os direitos de nós, oficiais investigadores. Estivemos presentes com todas as entidades do país, expondo com clareza e habilidade as ideias que queremos para uma nova direção da Cobrapol”, declarou. Ele também destacou o reconhecimento nacional da atuação sindical sergipana: “Por essa convenção, já se demonstra que Sergipe está ganhando notoriedade nacional”.

Marivaldo dos Santos

Representando os policiais civis aposentados, o diretor Marivaldo dos Santos também participou do congresso, enfatizando a importância da troca de experiências para o fortalecimento da luta sindical. “Estamos aqui em Salvador para adquirir experiências e lutarmos pela reestruturação da nossa carreira, com ganho para todos”, pontuou. Com a participação no Congresso, o Sinpol/SE reafirma seu compromisso com a valorização dos Oficiais Investigadores sergipanos e amplia sua atuação nos debates nacionais, buscando conquistas estruturantes para toda a categoria.

Alex Melo

O vereador Alex Melo (PRD) recebeu reclamações de moradores da região do Viaduto do Dia sobre a sujeira na região e prontamente fez a solicitação para a Emsurb fazer a limpeza. “Rapidamente os agentes fizeram a limpeza da região do Viaduto e ainda colocaram lixeiras para a população colaborar para fazer o descarte correto e colaborar com a higiene do local”, comemora o vereador. Alex Melo agradeceu o empenho do presidente da Emsurb. “Hugo Esoj é sempre muito solícito e colabora atendendo as nossas solicitações. Agradeço a toda equipe”, finaliza.

Gledson Oliveira I

Nos primeiros 100 dias de governo, quem vem se destacando é o secretário da Família, Inclusão e Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro, Gledson Oliveira. Entre as ações de destaque, está a implantação do programa a “Pref Cuidando de Você”, um serviço da Assistência Social em parceria com outras secretarias, que tem levado atendimentos diretamente aos bairros com maior vulnerabilidade social aos sábados.

Gledson Oliveira II

Nesses 100 dias, conseguiu zerar a fila de mais de 1.300 famílias que aguardavam visitas para a regularização do Cadastro Único. Também foi realizada a reforma do CRAS do Conjunto Jardins, a entrega de 40 notebooks para os conselheiros tutelares e servidores da pasta, além do lançamento do programa Destina Socorro. Outro ponto marcante foi a promoção de um grande Carnaval voltado para os assistidos da Assistência Social, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar da população.

Bem avaliadas

Sob o comando de Valéria Bispo e de Elaine Oliveira, a Defesa Civil e o Procon de Aracaju, respectivamente, vêm realizando um bom trabalho na capital. A primeira está na linha de frente no trabalho de prevenção durante as enchentes e riscos de deslizamentos; a segunda tem realizado vistorias continuadas em lojas, escolas e postos de combustíveis. Prestam bons serviços para o coletivo que nem sempre chegam ao conhecimento da opinião pública.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a 1ª Oficina do Projeto Saúde Redes no município. A atividade reuniu trabalhadores dos serviços de saúde, incluindo coordenadores de planejamento, da Atenção Primária à Saúde (APS), da Atenção Especializada, da Regulação, da Vigilância, entre outros setores estratégicos da saúde pública. O objetivo foi fortalecer o diálogo e o planejamento integrado das redes de atenção à saúde, promovendo melhorias na qualidade dos serviços ofertados à população.

