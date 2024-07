Fabiano fica com Luiz Roberto e Edvaldo “empurra” Danielle no ostracismo!

O jornalista André Barros trouxe a informação no final da tarde dessa terça-feira (30) anunciando que o vereador de Aracaju, Fabiano Oliveira (PP), havia recuado da pré-candidatura a prefeito da capital e aceitou o desafio de compor como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo também pré-candidato Luiz Roberto (PDT), que tem os apoios formais do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD).

A chegada de Fabiano fortalece o projeto de Luiz Roberto, porque além de agregar em votos para o pedetista, ele vem acompanhado do senador bolsonarista Laércio Oliveria (PP) e dos Progressistas, garantindo uma parcela significativa de tempo de televisão de Luiz, ou seja, um “terreno fértil” para seu polêmico marketing atuar contra seus principais adversários. Havia uma possibilidade de o ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade) ser o pré-candidato a vice, mas não ‘vingou”…

Outra hipótese até então, e com mais intensidade, era a de que a Delegada Danielle Garcia (MDB) fosse a indicada para compor a chapa majoritária como vice, possibilidade descartada pela própria e por seu padrinho político, o senador Alessandro Vieira (MDB). Agora, se quiser levar adiante sua pré-candidatura, a Delegada só demonstra ter o apoio do MDB, prestes a assumir uma chapa “puro-sangue” com Georlize Teles e caminhando rumo a um “ostracismo” que ainda pode custar caro…

Danielle foi candidata a prefeita em 2020 fazendo oposição dura a Edvaldo Nogueira; em 2022, ela disputou uma cadeira de Senador da República pela oposição, mas também não obteve êxito; talvez ela tenha adotado o ensinamento de que, “se você não pode com o inimigo, junte-se a ele”. Dois anos depois, Danielle agora é “governo” e, na dependência do prefeito de Aracaju, perdeu o discurso, mas com ares de que “já é tarde demais”…

Em síntese, com o movimento no “tabuleiro político” consagrando Fabiano Oliveira como pré-candidato a vice-prefeito, Danielle Garcia talvez tenha que ir para o “sacrifício eleitoral”, apenas para não ficar no mesmo palanque do ex-governador Jackson Barreto, seu antigo desafeto. Um cenário muito triste para um Diretório/partido tão importante como é o do MDB em Aracaju. De protagonista a apenas figurante na política de Sergipe. Que fase…

Veja essa!

A terça-feira (30) foi de muitas conversas e uma definição de que Fabiano Oliveira será o pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Luiz Roberto. O vereador se une ao pré-candidato de Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri e leva um bom tempo de rádio e tv para a campanha eleitoral.

E essa!

Com a decisão de Fabiano ser o escolhido para compor a chapa como vice, a Delegada Danielle Garcia findou sendo “jogada” ao ostracismo por seus mais recentes aliados, sem mais apoio alguém para a sua pré-candidatura, restando apenas o seu MDB e do senador Alessandro Vieira.

Ostracismo

Pelo estilo difícil e pouco político, o senador Alessandro Vieira já não é muito bem quisto, inclusive por colegas de parlamento e de bancada. Já faz política sozinho há algum tempo e, pelo “andar da carruagem”, o risco de Danielle Garcia se juntar a ele é muito grande, o que seria “trágico” para o futuro político dela…

Exclusiva!

O anúncio de que Fabiano Oliveira será o vice de Luiz Roberto deverá sair nesta quarta-feira (31), a partir das 11 horas, no Hotel da Costa, na Orla da Atalaia, num evento dos Progressistas e do PDT em conjunto. Estão confirmadas as presenças do governador Fábio Mitidieri; do prefeito Edvaldo Nogueira; do senador Laércio Oliveira; do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) e ex-deputado Valadares Filho.

Vereadores do MDB

O problema agora não é apenas de Danielle Garcia disputar a PMA sozinha, sem o apoio de outros partidos políticos, mas também porque criou-se um complicador ainda maior para a chapa de vereadores da legenda. Em síntese, se a majoritária não for bem votada, o risco de o MDB não eleger nem dois vereadores na capital é grande, o que geraria um conflito interno assustador. A turma caiu no “conto” do senador…

Bomba!

Guardada a “sete chaves”, uma articulação política de um segmento bastante respeitado em Sergipe, tem tudo para unir dois grupos adversários e praticamente decidir a eleição em uma cidade do interior do Estado. Quem faz o intermédio tem muita credibilidade e as conversas estão avançadas, mas sob forte sigilo…

Clima quente

A noticia trazida por este colunista do anúncio de apoio do ministro Márcio Macedo (PT) à pré-candidatura de Rafaela Ribeiro (Republicanos) em Lagarto, aumentou a “temperatura” dos debates nos grupos e redes sociais da cidade, O acirramento é grande e a impressão é que a eleição já começou no município.

Márcio x Mitidieri

Aliados do pré-candidato a prefeito Sérgio Reis (PSD) estão acusando o ministro Márcio Macedo de usar os recursos federais para fazer política em Lagarto; por sua vez, aliados de Rafaela Ribeiro questionam a postura do governador Fábio Mitidieri que foi ao município fazer política para Sérgio e anunciar investimentos.

PSD em São Cristóvão

No próximo sábado (3), o PSD Sergipe confirmará a pré-candidatura de Diêgo Prado e Edson Pereira para a prefeitura de São Cristóvão nas eleições 2024. A convenção partidária está marcada para às 17 horas, no Colégio Estadual Armindo Guaraná, no bairro Rosa Elze. A coligação, formada pelo PSD, PSB, PDT, PP, PL e MDB, também apresentará os seus 90 pré-candidatos a vereador e parte dos projetos que trarão mais desenvolvimento para a cidade.

Olha a Emília!

As ações voltadas ao turismo ganharam destaque no Plano de Soluções da candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Uma delas é impulsionar o setor instituindo uma Autarquia de Turismo e Cultura. O objetivo é estimular ainda mais o setor e desenvolver eventos em Aracaju, mantendo a qualidade e boa notabilidade, buscando, cada vez mais, a inovação.

Turismo e Cultura I

Na prática, a Autarquia de Turismo e Cultura propõe o planejamento de atividades vinculadas ao turismo e eventos em Aracaju, promovendo a participação da comunidade nas ações. Com o nome de AracaTur, a autarquia terá uma composição mista com poderes de decisão. Além de representantes da própria gestão, farão parte instituições do trade turístico e dos setores comercial e cultural. “Com essa e tantas outras ações que pretendo implementar, acredito que podemos transformar nossa capital em um destino turístico vibrante e acolhedor, promovendo nossa cultura e impulsionando a economia local”, disse a candidata.

Turismo e Cultura II

Outras ações estão previstas no Plano de Soluções da candidata, a exemplo da implantação de QRCode nos principais espaços turísticos, distribuindo as informações culturais, históricas e de opções de gastronomia e lazer da cidade; instalação de rede Wi-F1 nos principais pontos turísticos da cidade; transformar os Centros de Atendimento ao Turista (CAT) em Tecnológicos, ampliando a qualidade dos seus serviços aos turistas e visitantes.

Tomar do Geru

Os partidos PP e União Brasil realizam a convenção partidária para oficialização dos nomes do vereador Totinha (PP) e do empresário Farmacinha da Serragem (União Brasil) para prefeito e vice, respectivamente, do município de Tomar do Geru. O ato político será realizado no dia 3 de agosto, às 17h11, no Largo da Santa (Embaixo da Academia). A chapa majoritária conta com o apoio do prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho de Balbino (PP).

Yandra Moura I

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), se reuniu com os diretores da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE) para discutir o turismo aracajuano. O objetivo da reunião foi dialogar com a categoria e ouvir sugestões que podem ser incorporadas no Plano de Governo.

Yandra Moura II

A deputada, que está se reunindo com todas as categorias, iniciou a manhã com os empresários hoteleiros de Aracaju em uma conversa para entender a melhor forma do poder público impulsionar e consolidar Aracaju como um importante destino turístico. A valorização do turismo movimenta a economia, cria empregos e aumenta a geração de renda, uma grande necessidade dos empresários que enfrentam os desafios do baixo investimento.

Yandra Moura III

“Nós temos diversas ideias, principalmente para a divulgação do destino Aracaju, fazer o município protagonista, porque muitas vezes é o estado que divulga o turismo, mas nós traremos essa responsabilidade também para a gestão municipal”, afirmou Yandra.

Sargento Byron I

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) visitou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para reunião junto ao secretário Walter Pinheiro. A pauta da reunião abordou as políticas públicas voltadas para a sociedade aracajuana de maneira geral, bem como a assistência à pessoa com deficiência, pontuando os serviços oferecidos pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER IV, além da tramitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (Cipfibro).

Sargento Byron II

“Agradeço a receptividade e todo o tempo dedicado pelo secretário Walter para que pudéssemos dialogar e, dessa maneira, pudéssemos entender como tem sido progressivo os avanços no nosso sistema de saúde. A pauta da pessoa com deficiência ganhou ainda mais força com o reconhecimento da fibromialgia enquanto deficiência, assegurando direitos, como nos mostra a Cipfibro, carteira para a comprovação da condição de fibromialgia e para o reconhecimento dos direitos e garantias conforme lei”, pontuou o parlamentar que é autor da Lei Municipal que reconhece a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência no âmbito de Aracaju.

Sargento Byron III

Sobre a emissão da Cipifibro, o paciente deve fazer o cadastro e enviar os documentos no próprio site da Secretaria de Estado da Saúde, onde serão avaliadas as informações quanto ao requisito clínico. Os documentos deverão ser inseridos em formato PDF pela Plataforma, incluindo: documento de identificação; fotografia no formato 3×4; laudo médico de especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).

Sargento Byron IV

Após a avaliação das informações, a secretaria encaminhará os dados para o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendell da Silva Gonzaga, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), para a emissão da Cipfibro, que será feita em até 60 dias. “Fico feliz em ver o quanto esta tramitação está ativa e de maneira acessível. Estaremos replicando as informações e buscando levá-las a toda sociedade, sendo uma verdadeira rede de apoio”, declarou Byron.

Olha a OAB/SE!

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) deferiu o pedido de habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe na Ação Direta de Inconstitucionalidade que discute a concessão parcial da DESO. A decisão, que foi prolatada de forma monocrática pela desembargadora Simone Fraga, reconheceu a legitimidade da OAB e a pertinência do pedido. Com o pedido de habilitação deferido, a OAB Sergipe participará de todos os atos processuais, inclusive emitindo opinião acerca da legalidade do procedimento.

Danniel Costa

De acordo com o Presidente da OAB/SE, Danniel Costa, a partir de agora, a Ordem está habilitada a conduzir o processo em defesa do interesse coletivo: “a OAB detém a confiança da sociedade para atuar na demanda, visto que, de forma independente, não vai hesitar em defender a legalidade do processo, sem deixar de considerar a histórica importância da DESO para a população sergipana, assim como os direitos dos consumidores e dos servidores públicos da companhia”, afirmou.

Mendonção I

O governador Fábio Mitidieri entregou a primeira etapa da reforma do estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Com um investimento de R$ 3.665.673,97, recursos estaduais e federais, a obra marca um novo capítulo para o esporte local, proporcionando uma infraestrutura adequada para a prática do futebol e outros eventos esportivos. “O Mendonção é uma referência, por onde grandes ídolos e craques já passaram, e está fantástico após essa primeira etapa da reforma. Esperamos que o Itabaiana, com essa casa nova, possa dar a arrancada final para o acesso à Série C, que é o que nós todos desejamos, mais uma conquista importante para o futebol sergipano”.

Mendonção II

Mitidieri ressaltou que a política de fomento ao esporte do governo do Estado realizou aporte financeiro de R$ 2,3 milhões em times de futebol sergipano. “Isso mostra o compromisso que nós temos em fortalecer os nossos clubes e, a partir disso, formar novos ídolos que sirvam de exemplo para novas gerações, porque o esporte forma o caráter por meio dos valores difundidos”, disse.

Representou candidatos do PSD

A pré-candidata à vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD), participou da reunião de alinhamento para as Eleições de 2024, organizada pelo Partido Social Democrático (PSD) em Sergipe. O evento reuniu pré-candidatos a prefeitos e vereadores do estado e contou com a presença dos presidentes do PSD estadual e nacional, Fábio Mitidieri e Gilberto Kassab.

Priscila Boaventura

Novata no partido, Priscila Boaventura foi convidada a discursar, representando todos os pré-candidatos a vereadores de Aracaju pela sigla. “O PSD é um partido que se preocupa com a representatividade feminina, em fazer com que as mulheres ocupem cada vez mais espaços dentro da política, por isso, muito me orgulha fazer parte dessa Família”.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (União) se reuniu com representantes do Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE) para discutir uma importante proposta de alteração no Código Ambiental de Aracaju e na Lei Municipal de Licenciamento Ambiental para templos religiosos. O objetivo é garantir que estes espaços não enfrentem dificuldades em seu funcionamento e sejam reconhecidos pelo papel essencial que desempenham na sociedade.

Pastor Diego II

O parlamentar destacou que, atualmente, a legislação local exige que os templos religiosos que utilizam som realizem um licenciamento ambiental simplificado. No entanto, muitos encontram dificuldades para atender os requisitos necessários, resultando em um impasse que afeta o livre exercício de sua fé. “A expectativa é que as alterações propostas sejam analisadas e aprovadas, garantindo maior flexibilidade e justiça no tratamento dos templos religiosos na cidade”, disse Pastor Diego.

Com Bittencourt

Para resolver essa questão, ele, em conjunto com o vereador Professor Bittencourt (PDT), tem se mobilizado intensamente. Uma Audiência Pública já foi realizada para debater o problema que atinge diversos templos. Além disso, eles estão buscando apoio de parceiros e personalidades públicas tanto do segmento religioso quanto do político, para somar esforços e promover as alterações necessárias.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

