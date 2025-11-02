Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho juntos em 2026? Sorria! Você foi enganado!

Por Habacuque Vilacorte

A política ganha contornos que até quem já acompanha os seus bastidores há décadas se sente surpreso com alguns “movimentos”. Este colunista sempre a enxergou como uma “ciência”, mas diferente da matemática, ela chama a atenção pela subjetividade. Hoje os políticos têm suas posições formadas e rivalizam com seus adversários; em alguns casos chegam às vias de fatos; entretanto, alguns deles, um tempo depois, mudam completamente suas convicções e aquele “inimigo” pode virar um aliado.

Alguns analistas minimizam essas transformações, com o discurso de que “todo mundo pode mudar de opinião” e “se hoje eu penso de uma forma, amanhã eu posso chegar a um entendimento completamente diferente”. Este colunista reconhece que, como seres humanos, somos “mutáveis” e não é nada de anormal que tenhamos uma visão de mundo diferente com o passar dos anos, mas isso não pode ser um “passaporte” para o oportunismo de alguns políticos.

Convenhamos que, neste segmento, qualquer discussão do ponto de vista “ideológico” parece ser algo antigo, ultrapassado. Hoje o político está exercendo um mandato por uma legenda, muitas vezes tem até uma história de luta por aquele partido, mas por conveniência eleitoral decide trocar não apenas sua filiação, mas opta por mudar de lado político, de agrupamento. As facilidades hoje em dia são tamanhas que já “oficializaram” esse “troca-troca” com as “janelas partidárias” em anos de eleição…

Mas com a “quebra do monopólio da informação” e a atuação cada vez mais efetiva das redes sociais, o cidadão comum tem se tornado cada mais crítico e observa estes “movimentos” de alguns políticos com muita desconfiança. Geralmente, as pessoas não gostam e nem aprovam estas “metamorfoses” e “dão o troco” nas eleições posteriores. Muitos se sentem “traídos”, desprezados por aqueles em quem confiaram o voto no pleito anterior e, em seguida, adotam posturas radicalmente diferentes…

É uma condição que parece incomodar mais do que os políticos que, simplesmente, “somem” depois das eleições, independente se saíram vencedores ou derrotados. Olhando para o cenário político do Brasil, por exemplo, não é segredo para ninguém a posição política anterior do atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em relação ao presidente Lula e ao PT. E hoje eles não só se alinharam, politicamente, como foram “colegas de chapa” em 2022 e agora governam o País.

Mas no (ainda) “território livre da internet”, vez ou outra, suas contradições são expostas, com discursos e posturas completamente divergentes de Lula e sua militância petista. Aqui em Sergipe esses “camaleões políticos” também são comuns. O governador Fábio Mitidieri (PSD), por exemplo, foi eleito no 2º turno da eleição de 2022, graças a uma virada na Grande Aracaju e com o apoio formam do eleitorado bolsonarista e mais conservador contra o então senador Rogério Carvalho (PT).

Fábio e Rogério “trocaram farpas” durante toda aquela campanha, com denúncias inúmeras de ambos os lados, deixando “feridas expostas” até bem recentemente. O governador eleito chegou a ser proibido de usar a imagem ou fazer qualquer associação ao hoje presidente Lula. Três anos depois (PASMEM), o presidente da República telefona para Mitidieri e o convida para uma “conversa” para formalizar Rogério como segundo senador da chapa do governo que já tem André Moura (União)…

Como perguntar não ofende, e como ficam os apoiadores de Fábio Mitidieri que votaram nele em 2022 por não aprovar o projeto de Rogério Carvalho e do PT? E como fica a militância petista se associando a um governador que os derrotou na eleição anterior com o apoio dos bolsonaristas sergipanos? São acordos e “negociatas” firmadas em gabinetes com portas fechadas, onde “interesses diversos” findam “convergindo”, sem qualquer temor ou pudor!

Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho são livres para decidirem seus respectivos “rumos políticos”, mas precisam entender que para vencer uma eleição é sempre promissor “conversar com os russos”, que podem reprovar a evolução deste “namoro” para as eleições do próximo ano. Se eles irão “casar” e formalizar a “aliança”, isto ainda não sabemos, mas só em vê-los se reaproximando politicamente, este colunista sugere que o eleitorado sergipano “SORRIA”! Porque a percepção é que você foi enganado…

Veja essa!

São “movimentos políticos” como este acima que o eleitorado costuma não entender e bota a política em descrédito! Como Rogério não servia para governar Sergipe e agora vai ter seu nome defendido por Fábio Mitidieri para representar nosso Estado no Senado Federal?

E essa!

E como Mitidieri, que seria “mais do mesmo” governando Sergipe, e hoje será defendido por Rogério Carvalho como a “salvação” para o nosso povo, pelo menos até 2030? Aí vem a pergunta que não quer calar: o povo foi enganado na eleição anterior ou será enganado no próximo ano?

Bomba!

Falando em Mitidieri, e sobre sua atual relação política com o ex-deputado e seu pré-candidato ao Senado, André Moura, chega uma informação que gerou bastante desconforto na base governista ainda sobre o apoio do prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico (União), que votará em Fábio e André, mas para deputado federal teria trocado Yandra Moura (União) por Cláudio Mitidieri (PSB).

Exclusiva!

Uma fonte do Palácio revelou para este colunista que André não teria gostado da interferência do Executivo para “convencer” o prefeito de Itabaianinha a mudar o voto para deputado federal. Por sua, Mitidieri não apenas recebeu o gestor municipal em seu gabinete, como teria chamado o primo e auxiliar da Saúde, Cláudio Mitidieri, para tirar uma foto e participar da conversa. É coisa…

Galego x Saruê I

Ganhou forte repercussão a fala do deputado estadual Cristiano Cavalcante, em Ilha das Flores, acusando e desafiando o pré-candidato a deputado estadual e também ex-prefeito Carlinhos de Brejo Grande. O “galego” chamou o adversário na região do Baixo São Francisco de “saruê” e o acusou de “transferir” dois mil títulos eleitorais de Ilha das Flores para Brejo Grande para supostamente “vencer as eleições de 2024”.

Galego x Saruê II

O problema é que Cristiano Cavalcante é líder do governo de Fábio Mitidieri na Assembleia Legislativa e, apesar de seu desafeto, Carlinhos de Brejo Grande também apoia a reeleição do governador e faz parte de um partido da base aliada. Pelo visto esse palanque da situação, querendo “abraçar todo mundo”, vai entrar em “curto” muito antes da eleição de 2026…

A Feira do Centro I

A prefeita Emília Corrêa visitou o novo espaço destinado aos ambulantes do Centro da cidade. Intitulado “Feira Livre do Centro”, o local foi inaugurado com 160 bancas padronizadas a comerciantes de hortifruti e verdura, nesta primeira etapa. Ao todo, serão 300 bancas instaladas.

A Feira do Centro II

De acordo com a prefeita, a ação faz parte do compromisso da gestão em promover organização, fluidez no trânsito da região, acessibilidade, além do principal: possibilitar mais dignidade aos trabalhadores, criando uma área de referência para esse tipo de comércio na capital. “Tudo aqui foi pensando e feito na base do diálogo. Diálogo este, que vem desde quando estive vereadora e, me comprometi, caso estivesse algum dia à frente da gestão, teria um olhar especial nesse sentido, porque era necessário”.

Emília Corrêa I

“Mas eu nunca pensei apenas na organização do Centro, e, sim, nas pessoas que fazem o comércio pulsar diariamente. Aqui temos dezenas mães e pais de famílias que levam sustento todos os dias para suas casas, eles merecem dignidade e respeito. É isto que estamos fazendo. Vamos ampliar a qualidade dos serviços, com iluminação, segurança, construindo banheiros adequados, disponibilizando Wi-Fi. Vamos fornecer a qualidade necessária. Estamos só no começo”, salientou a prefeita.

Emília Corrêa II

A prefeita Emília, que acompanhou de perto a adaptação dos ambulantes e ouviu suas principais demandas, também frisou que este novo espaço parte do compromisso da gestão em promover organização, fluidez no trânsito da região, acessibilidade, e, criar uma área de referência para esse tipo de comércio na capital. “Enquanto Defensora Pública, tenho a sensibilidade e sei da importância de ser ter um local apropriado para esse tipo de trabalho autônomo. Meu coração vibra de alegria vendo isso sendo concretizado”.

Emília Corrêa III

“O centro será uma espécie de maquete para o que pretendemos desenvolver em outros pontos da cidade, nas feiras livres, por exemplo. Aqui é o marco zero da transformação que faremos em toda cidade. Com essa mudança, já é possível notar a diferença no trânsito que, por muitos anos era visto como caótico na região e nas ruas adjacentes, uma realocação onde todos saíram ganhando”, destacou a prefeita.

Breno Garibalde I

Como parte da mobilização nacional conhecida como “Protocolaço”, o vereador Breno Garibalde protocolou na Câmara de Aracaju o Projeto de Lei nº 435/2025, que institui a Política Municipal Integrada para uma Infância Sustentável. A ação integra uma iniciativa da Bancada do Clima, uma rede formada por parlamentares de todo o Brasil comprometidos com a agenda ambiental e climática.

Breno Garibalde II

Representando Sergipe e o Nordeste brasileiro, o parlamentar faz parte da Bancada do Clima desde 2024, atuando como embaixador do clima na região. Segundo o parlamentar, o momento exige compromisso político e ações concretas. “As mudanças climáticas já impactam o dia a dia das cidades, e as escolas precisam estar preparadas. Nosso projeto garante infraestrutura resiliente, conforto térmico e uma educação conectada à natureza”, destacou Breno.

Breno Garibalde III

O Projeto de Lei nº 435/2025 propõe a criação de uma política pública voltada à educação ambiental, adaptação climática e justiça social, tendo as escolas como centro irradiador de cultura sustentável e resiliência urbana. Entre as diretrizes estão: promoção da educação baseada na natureza, com atividades ao ar livre e letramento climático; requalificação do entorno escolar com áreas sombreadas, jardins de chuva e vegetação nativa; eficiência energética e hídrica nos prédios escolares; planos de contingência e protocolos de proteção em situações de calor extremo, inundações ou seca; protagonismo infanto-juvenil na construção de soluções sustentáveis.

Breno Garibalde IV

Na justificativa do projeto, o vereador ressaltou que o texto está em conformidade com a Lei Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e reforça o papel do Legislativo municipal na formulação de políticas públicas que protejam a infância diante da emergência climática. “Não se trata apenas de sustentabilidade, mas de garantir o direito das crianças a um ambiente saudável e de promover justiça climática. Aracaju pode se tornar referência no Nordeste em adaptação escolar às mudanças do clima”, afirmou Breno Garibalde.

Adaptação climática

Com o protocolo do PL, Aracaju passa a integrar o movimento nacional que busca incluir a adaptação climática na agenda das políticas educacionais — um passo importante para proteger as novas gerações e preparar as cidades para os desafios ambientais do futuro.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) manifestou profunda preocupação com o avanço do crime organizado no país e com a escalada da violência registrada nos últimos dias, especialmente no Rio de Janeiro, onde uma operação policial resultou em mais de 120 mortes. O parlamentar destacou que a situação é reflexo de décadas de omissão, corrupção e incompetência do poder público, que permitiram o crescimento das facções criminosas e o enfraquecimento das instituições de segurança.

Alessandro Vieira II

“Na terça, o Senado vai instalar a CPI do Crime Organizado. Planos para assassinar mais autoridades em São Paulo, guerra urbana com dezenas de mortos em 24 horas no Rio de Janeiro, avanço das facções no Norte e Nordeste — tudo isso é consequência de décadas de abandono pelo poder público, corrupção e incompetência. Essa tragédia tem solução, como mostram exemplos dentro e fora do Brasil, mas a construção de caminhos vai exigir coragem, conhecimento técnico, espírito público e união de esforços entre municípios, estados, União e sociedade civil. Não é pauta eleitoreira, é urgência nacional”, afirmou o senador.

Alessandro Vieira III

Para Alessandro Vieira o país precisa enfrentar o tema com planejamento, coordenação e compromisso coletivo, e não com discursos de ocasião. “O enfrentamento ao crime organizado não pode ser reduzido a debates ideológicos ou disputas políticas. Estamos falando de segurança, de vidas, de direitos básicos da população. É preciso agir com inteligência, integração e políticas públicas de longo prazo”, reforçou o senador. A CPI do Crime Organizado, que será instalada nesta terça-feira (04) no Senado Federal, tem como objetivo investigar a estrutura, o financiamento e a atuação das facções criminosas no país, além de propor medidas concretas de combate e prevenção.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a abertura de investigações sobre irregularidades previdenciárias em dois municípios sergipanos. A proposta foi feita após a Receita Federal ter identificado problemas nas declarações e recolhimentos de contribuições sociais em Laranjeiras e Nossa Senhora das Dores, totalizando mais de R$ 20 milhões em possíveis débitos.

Sobre Laranjeiras

De acordo com o pedido do MPC-SE, em Laranjeiras, o procedimento fiscal constatou que o município declarou R$ 19,5 milhões em compensações tributárias sem comprovar a existência dos créditos utilizados. As compensações foram informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) entre dezembro de 2020 e setembro de 2022, anulando completamente os débitos previdenciários do período. A Receita Federal já autuou o município em R$ 29,2 milhões por multas previdenciárias.

Sobre Dores

No caso de Nossa Senhora das Dores, foram detectadas divergências significativas entre os valores declarados em GFIP e as informações obtidas através de folhas de pagamento, Relação Anual de Informações Sociais (Rais), Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e Sistema de Informações Contábeis e Fiscais (Siconfi) durante o exercício de 2021. Segundo a fiscalização, houve exclusão indevida de verbas salariais da base de cálculo do INSS e omissão de informações sobre servidores e contratados, o que reduziu os valores recolhidos à Previdência Social.

Representação

O procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, emitiu pareceres favoráveis à autuação de ambos os casos como representação. Os documentos destacam que as práticas identificadas podem configurar ilícito tributário e previdenciário, comprometendo recursos destinados ao financiamento da seguridade social. Em Nossa Senhora das Dores, a prefeitura não atendeu aos termos de intimação fiscal da Receita Federal, o que caracterizou sonegação de informações segundo o órgão fiscalizador. Já no caso de Laranjeiras, a investigação incluirá análise de contratos com a consultoria que prestou serviços no processo de compensação.

Desvio de finalidade

Para o MP de Contas, a compensação com créditos fictícios representa um desvio de finalidade que afeta diretamente o equilíbrio das contas públicas e afronta a moralidade administrativa. Com a autuação das representações, os gestores responsáveis de ambos os municípios serão citados para apresentar defesa. O MPC-SE ressalta que a existência de processos judiciais não impede a atuação fiscalizatória do TCE, que deve avaliar as repercussões sobre a gestão municipal e a responsabilidade fiscal. As investigações também vão analisar possíveis prejuízos aos cofres municipais decorrentes de multas e juros, que podem ser imputados aos gestores responsáveis caso sejam comprovadas as irregularidades.

Alô Canindé!

Vem aí a Festa de Nossa Senhora da Conceição em Canindé do São Francisco. No dia 07 de dezembro, a cidade se reunirá em fé e devoção para celebrar a Festa. Ela irá ocorrer a partir das 19h30, ao lado da Igreja Matriz, com momentos especiais de louvor e oração às 21 horas com o Diácono Rômulo e apresentação de Thiago Brado, a partir das 22h30.

