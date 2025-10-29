Famílias são “massacradas” por facções e setores condenam a ação policial

Por Habacuque Vilacorte

É surreal! O Brasil inteiro ficou estarrecido com todo o material bélico utilizado por centenas de homens vinculados à facção Comando Vermelho, na cidade do Rio de Janeiro, em confronto com as forças policiais daquele Estado, e setores da imprensa, do governo federal, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e até dos famosos “Direitos Humanos” saem, publicamente, para questionar a ação policial? Dá para acreditar?

Moramos no País do “jeitinho”, da “impunidade” e, acima de tudo, no País que é campeão em desigualdades sociais, mas que também está concorrendo aos prêmios de “maior hipocrisia” e da “completa insanidade”! Aqui a legitimidade e independência dos poderes ficam apenas no papel, onde o Judiciário toma as decisões, determina o que o Executivo irá fazer e “legisla” pelos nossos deputados federais e senadores, quando eles não se alinham com o “pensamento político” dos ministros do STF…

Aqui o presidente da República, em viagem oficial na Ásia, comete a “gafe” de dizer que “não adianta combater apenas os traficantes, mas é preciso combater também os usuários (de drogas), porque os traficantes também são vítimas dos usuários”! É mole? O desgaste foi tamanho, até pelo “massacre” que o crime organizado vem fazendo por décadas, destruindo milhares de famílias brasileiras, que o governo federal decidiu emitir uma nota oficial, apontando um “equívoco de interpretação”…

E isso com a conivência de quase todos, inclusive da tão questionadora e “puritana” imprensa brasileira, que não questionou a fala do presidente atual, mas que dedicava horas de análises, repúdios e interpretações diversas das falas do ex-presidente da República. A impressão é que, se tem dinheiro em jogo financiando algo, sejam publicidades, campanhas políticas ou “caixas 2” de empresas, sempre dá para “fazer vista grossa” ou tentar “desvirtuar a verdade” e a “boa informação”…

Vivemos sob uma “democracia podre” onde todo mundo quer ter alguma vantagem, mesmo que para isso uma parcela (geralmente grande) da população termina “pagando a conta”, por tanta “malandragem”, “impunidade”; policiais partiram para o enfrentamento contra o crime organizado do Rio de Janeiro. Foram recebidos com balas, tiros de fuzis, bomba lançadas por drones e a impressão é que alguns setores imaginam que as tropas deveriam subir os morros com “flores”!

Quando se esperava que as páginas de notícias e comentaristas políticos iriam valorizar a coragem dos determinados policiais que arriscaram suas vidas para conter a ação do crime organizado contra a sociedade civil, PASMEM…diversos setores estão questionando “os métodos” adotados na Operação! Seria cômico, se não fosse trágico! Qual será o critério dos traficantes? Como ficam os policiais mortos e, principalmente, seus familiares? Será que alguém dos “direitos humanos” prestou solidariedade?

O povo brasileiro, pelo menos quem é decente e ainda possui o mínimo de “saúde mental”, está revoltado com o comportamento de setores da “Grande Mídia” que tentam subestimar a inteligência das pessoas. As redes sociais “quebraram o monopólio” da informação e boa parte da imprensa perdeu muito em audiência e credibilidade. A manipulação é escancarada! Não se tem o mínimo de respeito, de pudor, não se tem mais vergonha! “Diplomas” tão defendidos jogados no lixo…

Não dá para ficar “do lado dos bandidos” em cima do morro! Quem vive lá geralmente tem uma “falsa liberdade”, independente se é branco ou negro! Tem que parar com essa “militância imbecil” de associar tudo a questões raciais! Este colunista e uma legião de leitores certamente estão aplaudindo os policiais e o governo do Rio de Janeiro, independente se ele é do PL ou do PT! Mas, infelizmente, há muita gente “passando pano” para as facções! Resta saber o porquê de tamanha “subserviência”…

Veja essa!

O que muita gente não tem coragem de dizer é que o tráfico de drogas, através das maiores facções do crime organizado do País, está ampliando sua atuação, saindo dos grandes centros e “invadindo” os Estados do Nordeste e até algumas cidades estratégicas do interior…

E essa!

Basta verificar os noticiários dos Estados de Pernambuco, do Ceará e da Bahia, por exemplo. Aqui em Sergipe, não fosse a firmeza dos homens e mulheres que fazem a Secretaria de Segurança Pública, talvez o crime organizado já estivesse “deitando e rolando” por aqui!

Picuinha política

Aí ficam diversos setores querendo condenar a ação policial e o governo do Rio de Janeiro apenas por “picuinha política”, considerando que o governador daquele Estado faz oposição ao presidente Lula. A manipulação e o desvirtuamento da verdade são assustadores!

Impunidade

A sociedade brasileira está assustada, sem o direito pleno e constitucional de ir e vir, temendo assaltos nas esquinas próximas de casa, pelo sucateamento das forças de segurança, pela falência da lei e da ordem, pela ausência de legislações mais firmes que foram substituídas por tamanha impunidade…

PT ou PL?

Ao invés de reconhecerem o “êxito” da operação, com dezenas de traficantes mortos e/ou presos ou feridos, alguns setores da “lacração” optaram por falar em “massacre em áreas pobres e periféricas”. O povo não quer nem saber se o governo é do PT e do PL, ele quer que as forças de segurança atuem para conter os avanços do crime organizado em todo o País.

Amorim & Ciro Gomes I

O pré-candidato ao Senado em 2026, Dr. Eduardo Amorim, se encontrou na noite dessa terça-feira (28) com o ex-presidenciável Ciro Gomes, durante o evento Cenário e Tendências: Conectando seu Negócio ao Futuro do Varejo, promovido pela CDL de Aracaju. Ambos filiados ao PSDB, discutiram o cenário econômico do Brasil para 2026 e os desafios que impactam o setor produtivo, o varejo e os investimentos.

Amorim & Ciro Gomes II

Amorim destacou a importância de espaços como esse para o debate de ideias e o planejamento do futuro, ressaltando que o progresso nacional depende de iniciativas que envolvam também os desafios locais enfrentados pelos sergipanos. Ciro Gomes, que recentemente anunciou seu retorno ao PSDB, analisou a conjuntura política e econômica do país, criticando a polarização e a desconexão entre os dados oficiais e a realidade da população.

Amorim & Ciro Gomes III

O ex-governador do Ceará elogiou a trajetória de Eduardo Amorim, especialmente sua contribuição à saúde pública e à política sergipana, e afirmou que o Brasil precisa de lideranças comprometidas com o desenvolvimento regional. Para Ciro, ter Amorim novamente no Senado é importante não apenas para Sergipe, mas para o país.

Yandra Moura I

A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (28) o Projeto de Lei que assegura licença de até três dias consecutivos por mês às mulheres que comprovarem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A deputada federal Yandra Moura (União) é uma das autoras de uma das matérias incluídas nesse projeto, que representa um avanço real na luta por mais saúde, dignidade e respeito às mulheres.

Yandra Moura II

“Sou autora de uma das matérias incluídas no requerimento, um avanço por mais saúde, dignidade e respeito às mulheres”, afirmou Yandra Moura, ao comentar a aprovação em plenário. O texto aprovado altera o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para permitir o afastamento mensal das trabalhadoras em caso de sintomas graves ligados ao ciclo menstrual.

Yandra Moura III

Para a deputada “durante o período menstrual, cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar sua rotina de trabalho”. Entre os pontos positivos destacados neste projeto estão o avanço na proteção à saúde das mulheres trabalhadoras e o reconhecimento oficial dos impactos da menstruação sobre o desempenho laboral, ampliando o alcance social da medida ao incluir celetistas, estagiárias e empregadas domésticas.

Yandra Moura IV

A proposta reúne cinco projetos sobre o mesmo tema, entre eles o PL 5.048/2023, de coautoria de Yandra Moura (União), Dayany Bittencourt (União-CE), Silvye Alves (União-GO) e Dr. Fernando Máximo (União-RO), agora segue para análise do Senado Federal. “É um passo importante na luta por mais respeito e compreensão sobre a realidade das mulheres brasileiras. Trata-se de reconhecer que saúde e produtividade caminham juntas”, completou Yandra.

Qualificação profissional

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM), está com inscrições abertas para mais de 320 vagas de qualificação profissional na área da construção civil, um dos setores que mais crescem no estado e que enfrenta hoje escassez de mão de obra qualificada. Entre as formações ofertadas estão pedreiro polivalente, eletricista instalador predial, instalador hidráulico, pintor de obras e assentador de revestimentos cerâmicos.

Emenda de Alessandro I

Os cursos, com duração de 160 horas (dois meses), contam com bolsa mensal de R$ 500,00, totalizando R$ 1.000,00 por aluno durante o período de formação. As inscrições podem ser realizadas pelo site gosergipe.se.gov.br A iniciativa é fruto de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB), no valor de R$ 1 milhão, destinada à SETEEM para fomentar a qualificação profissional e gerar novas oportunidades de emprego e renda em Sergipe.

Emenda de Alessandro II

“Mais uma boa notícia. Em parceria nossa com o Governo do Estado, estão sendo lançadas várias turmas de formação na área da construção civil, uma área que está crescendo muito em Sergipe e com grande demanda por profissionais. São cursos financiados com emenda do nosso mandato, com bolsas garantidas pelo Governo do Estado, para que o aluno possa estudar com tranquilidade e se preparar para o mercado”, ressaltou o senador Alessandro Vieira. Além das 320 novas vagas abertas, 60 mulheres já estão em formação e o programa prevê, em breve, a abertura de mais 920 vagas voltadas exclusivamente à construção civil, todas com bolsa de estudo garantida.

Ambulantes de Aracaju

Até o dia 3 de novembro, a Prefeitura de Aracaju concluirá a realocação dos vendedores ambulantes que ocupam a Rua Santa Rosa para um ponto fixo próximo à Praça Hilton Lopes, na região dos Mercados. O novo espaço será chamado de Feira Livre do Centro e oferecerá mais organização e infraestrutura para os comerciantes.

Melhora no trânsito

Com a mudança, o trânsito na Rua Santa Rosa terá melhora significativa, já que os vendedores ocupavam as calçadas e parte da via, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. A ação também contribui para um ambiente urbano mais seguro e acessível, além de valorizar os lojistas da região, que ganham maior visibilidade e acesso aos clientes.

Rogério é premiado

O senador Rogério Carvalho (PT) volta a se destacar no cenário político nacional ao ser reconhecido, em 2025, como um dos melhores e mais influentes senadores do Brasil no prestigiado Prêmio Elite Parlamentar, promovido pela consultoria política Arko Advice. O reconhecimento reafirma o nome do parlamentar sergipano entre a elite política nacional, destacando não apenas sua atuação técnica e estratégica, mas, acima de tudo, seu olhar humano e comprometido com as causas sociais — marca registrada de sua trajetória.

Reconhecimento

Com uma atuação firme no Senado e na liderança do Partido dos Trabalhadores, Rogério Carvalho consolidou-se como uma voz ativa, sensível e transformadora dentro do Congresso Nacional. Sua atuação vai além da política tradicional: é movida pela defesa dos direitos humanos, da saúde pública e da justiça social, pautas que norteiam seu mandato desde o início. “Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, voltado para o povo de Sergipe e para todos os brasileiros que acreditam em um país mais justo e solidário. Recebo essa homenagem com gratidão e responsabilidade”, afirmou o senador.

Academia da Cidade I

A população de Aracaju passa a contar com mais uma opção para a prática de atividades físicas orientadas e gratuitas. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reativou o polo do Programa Academia da Cidade no Conjunto Médici, localizado na Associação de Moradores. Ao longo da semana, outros três polos também serão reativados: o do bairro Inácio Barbosa, do Centro de Criatividade e o do Calçadão da Praia Formosa. Com essas reativações, o programa passa a contar com 25 polos em funcionamento na capital.

Academia da Cidade II

Os polos da Academia da Cidade oferecem à população atividades físicas supervisionadas por profissionais de Educação Física, como ginástica coletiva e localizada, treinamento funcional e alongamento. Os participantes também têm acesso a avaliações físicas, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e ações de educação em saúde.

Academia da Cidade III

Segundo o coordenador do programa, Genisson Silva, a ampliação representa mais um passo importante na descentralização das ações de promoção da saúde e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população aracajuana.

Genisson Silva

“O programa traz uma semana repleta de ações. Estamos reativando polos importantes e convidamos toda a população a participar. O cadastro pode ser feito diretamente no polo, apresentando comprovante de residência, Cartão SUS e documento com foto”, explicou o coordenador. Desenvolvido em parceria com as Unidades de Saúde da Família e outras instituições municipais, o Programa Academia da Cidade integra as ações da SMS voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e estímulo à socialização comunitária.

