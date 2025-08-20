Fantasma de 2022! O maior adversário de Mitidieri é seu próprio governo!

Por Habacuque Vilacorte

O projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) está muito longe de ter um ambiente de “céu de brigadeiro” e, na avaliação fria e objetiva deste colunista, considerando o pleito de 2026 hoje o seu maior adversário é o seu próprio governo. Há excesso em apoios políticos, em volume de recursos e em propaganda e publicidade, mas faltam carisma e confiança. Não à toa que, em alguns levantamentos realizados (e divulgados), vários nomes da oposição são competitivos diante de Mitidieri.

Tem muita gente “embaixo do guarda-chuva governista”, repetindo diversas vezes frases de eleitos e discursos vazios, apostando em uma eleição de W.O. diante de uma oposição que, alguns setores tentam construir narrativas de suposta divisão, intrigas e muitos conflitos internos, quando na verdade cada um ator social nesta conta sabe do seu tamanho, importância política e do quanto poderá ser decisivo na eleição estadual de 2026.

Os rumores de que podemos ter três pré-candidaturas fortalecidas ao governo do Estado, no próximo ano, acendeu o alerta amarelo por parte da Casa Civil e de quem toma as decisões ao lado de Mitidieri. Tem muito “puxa-saco” solto por aí, pronto para tecer elogios e dizer ao gestor público aquilo que lhe soa bem nos ouvidos, algo que nem sempre está em sintonia com o que acontece na prática, sinalização que afasta o voto espontâneo e traz à tona o “fantasma de 2022”!

Alguns aliados do governador insistem em orientá-lo de que tudo vai bem, que a aprovação popular atinge uma maioria folgada e que nenhum nome da oposição teria condições de lhe fazer frente nas urnas. Mas uma campanha eleitoral vem constituída de uma série de fatores, dentre eles a comoção e o apelo popular. Às vezes, alguém que não é o favorito, consegue surpreender nas urnas com um perfil mais carismático junto ao eleitorado em geral.

Os problemas na Saúde pública se acumulam e há muito por fazer na Educação, Pastas fundamentais e que precisam de tudo neste momento, menos de interesses políticos de aliados do governador, dos secretários e de toda a base. Se olhar para os serviços “dispensados” pela Iguá Saneamento, aí o cenário é de caos! Os governistas tentam encontrar alternativas, explicações, mas todas as narrativas “esbarram” na falta de água nas torneiras por tempo indeterminado!

A impressão é que o “fantasma de 2022” continua rondando o Palácio de Despachos e o maior adversário de Fábio Mitidieri é seu próprio governo! Se lhe sobra apoio político, falta respaldo popular. E quanto mais pré-candidaturas competitivas em 2026, maior será o desafio do governador em conquistar o eleitorado indeciso para a sua reeleição. Não basta parecer que se trata de um governo fortalecido, quando a gestão tinha que ser mais eficiente e confiável…

Veja essa!

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Secretaria Municipal de Educação de Gararu (SE) que adote providências imediatas para assegurar infraestrutura adequada às turmas do ensino integral de alunos da Escola Municipal Maria Salvelina de Lima, localizada no povoado São Mateus, inseridas no Programa Escola em Tempo Integral. Atualmente, as aulas estão sendo realizadas em salas alugadas próximas à unidade escolar, sem as condições adequadas de conforto e segurança.

E essa!

A recomendação, expedida pela procuradora da República Martha Figueiredo, foi emitida após procedimento instaurado para apurar denúncia sobre a ausência de estrutura física adequada para os alunos do ensino integral da unidade escolar. O inquérito constatou que, embora a escola esteja habilitada para o Programa Escola em Tempo Integral, coordenado pelo Ministério da Educação e financiando com recursos do FNDE, a oferta da jornada ampliada ocorre em instalações improvisadas, distantes do padrão de qualidade exigido pela legislação educacional.

Prazo final

Durante a apuração, foi identificada a disponibilidade de R$ 90.335,23 em recursos do FNDE, vinculados ao programa, ainda não utilizados pelo município. O prazo final para execução do valor é 31 de outubro e, conforme o MEC, esses recursos podem ser aplicados em qualquer escola do município com matrículas em tempo integral.

Luciano Pimentel I

Atento à atuação do Governo de Sergipe na prospecção de investimentos para o estado, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para comemorar a instalação da indústria calçadista Di Valentini, inaugurada no município de Nossa Senhora Aparecida, no agreste central sergipano.

Luciano Pimentel II

“É uma alegria e um contentamento enorme assistir hoje a mais um grande feito do Governo de Sergipe, com a inauguração dessa fábrica de calçados na cidade de Nossa Senhora Aparecida. A indústria Di Valentini chega ao estado graças aos incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e já inicia suas operações gerando 154 empregos diretos, com a expectativa de abrir mais 40 vagas nos próximos meses e capacidade para produzir até seis mil pares de calçados por dia”, destacou Pimentel.

Di Valentini Calçados

As tratativas para a instalação da Di Valentini em Sergipe tiveram início em 2023, com a assinatura do Protocolo de Intenções entre a indústria e o Governo do Estado. Segundo o deputado, em reunião com o governador Fábio Mitidieri e gestores estaduais, o proprietário da Di Valentini Calçados, José Osterno Filho, revelou o que motivou a escolha por Sergipe. “O proprietário da fábrica destacou a qualidade da mão de obra sergipana como um dos principais fatores para a escolha de Sergipe”, ressaltou Pimentel.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) integra a missão oficial do Senado em Singapura, organizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME). A agenda reúne parlamentares brasileiros e especialistas do setor educacional para conhecer de perto o sistema que é referência mundial em qualidade e inovação no ensino.

Alessandro Vieira II

Com desempenho de destaque em avaliações internacionais, como o PISA 2022, no qual Singapura alcançou o 1º lugar em matemática, leitura e ciências, o país é considerado exemplo de políticas públicas consistentes e de investimentos estratégicos em professores, tecnologia e inclusão escolar. A programação prevê encontros com o Ministério da Educação de Singapura, visitas ao National Institute of Education (NIE), responsável pela formação de professores, ao Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB), núcleo de avaliação nacional, e a escolas de educação básica.

Alessandro Vieira III

Para o senador Alessandro Vieira, a experiência internacional reforça o compromisso de seu mandato com a defesa da educação de qualidade como motor de desenvolvimento social e econômico. “Singapura mostra ao mundo que é possível transformar a realidade de um país a partir da educação. Investir em professores, valorizar os estudantes e manter metas claras de desempenho são pilares que também precisamos consolidar no Brasil”, ressalta.

União & PP

O senador Laércio Oliveira (PP) avaliou de forma positiva a criação da federação União Progressista (UPb), formada pelo Progressistas (PP) e pelo União Brasil. O novo bloco passa a ocupar cerca de 20% das cadeiras no Congresso Nacional, o que representa uma das maiores forças políticas do país, com mais de 100 deputados federais e cerca de 20 senadores.

Laércio Oliveira I

Além disso, a federação também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e quatro distritais, além de seis governadores — entre eles o presidenciável Ronaldo Caiado (GO) —, quatro vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos. A condução da União Progressista será compartilhada entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

Laércio Oliveira II

Nessa terça-feira (19), Laércio participou da última convenção do Progressistas antes da formalização da federação, realizada no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. Paralelamente, o União Brasil reuniu seus integrantes no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No período da tarde, as duas legendas se encontraram no Centro de Convenções para a primeira convenção oficial da Federação União Progressista.

Laércio Oliveira III

Para o senador, a união simboliza um “fortalecimento enorme”, ampliando o espaço político das legendas e criando condições para avançar em pautas estratégicas para o país. “A junção dos dois partidos promove a federação União Progressistas, que passa a ter uma representatividade muito grande, não só na Câmara, como aqui no Senado também. Acho que a gente se fortalece bastante para poder avançar nessas pautas tão importantes para o país”, afirmou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

