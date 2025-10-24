Georgeo pode manter Federação Cidadania/PSB na oposição se disputar o governo

Por Habacuque Viacorte

Este colunista carrega consigo um aprendizado que vale para tudo nessa vida, inclusive na política: antes de chegar a qualquer conclusão, é preciso sempre olhar os dois lados da moeda! Essa semana um dos assuntos mais comentados foi sobre a possibilidade de o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) aceitar o convite do PL para disputar o governo do Estado, no próximo ano, contra o governador Fábio Mitidieri (PSD), que tentará a reeleição.

Diversos colegas da imprensa repercutiram o convite feito pelo deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO) e pela vereadora e presidente estadual do PL, Moana Valadares, para que Georgeo se filiasse na próxima janela partidária no Partido Liberal e aceitasse o desafio de disputar o governo. Outra análise feita pelos jornalistas passou pela mudança de posicionamento político do Cidadania no Estado, que caso se confirme a Federação com o PSB, seguiria para a base do governo Mitidieri.

Alguns colegas insinuaram que Georgeo Passos poderia deixar sua postura de opositor e poderia passar a apoiar o governo ou até seria candidato à reeleição no próximo ano, mas “isolado”, dentro da sua própria legenda. Existem, ainda, rumores de que aliados do governador não iriam aceitar que Georgeo dispute a reeleição sem pedir votos para Fábio Mitidieri, ou seja, um dos melhores quadros da Alese há anos correria o risco de não ter legenda nem para concorrer no próximo ano, a depender de alguns governistas…

Mas como a “moeda tem dois lados”, muitos jornalistas e radialistas não enxergaram que ao incentivar o deputado estadual para disputar o governo, podem “jogar” o PSB para a oposição a Fábio Mitidieri. É evidente que os governistas têm maioria dentro da legenda, e teriam mesmo que a Federação se consolide, mas estamos falando de um nome do Cidadania para disputar o cargo de governador, talvez o primeiro e único da legenda em todo o País!

Certamente que, com o respaldo que tem hoje da Executiva Nacional do Cidadania, Georgeo ganharia força não apenas para continuar na legenda, mas para assumir o comando da Federação dentro de uma negociação com os dirigentes nacionais do PSB. E se o deputado fica na direção, aumentam as possibilidades de os partidos seguirem no bloco de oposição ao governo Mitidieri. E, como perguntar não ofende, como ficam os filiados do PSB sergipano?

Em síntese, na ânsia de criar uma divergência entre a prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), além de tentar desestabilizar o deputado Georgeo Passos, lhe desafiando uma pré-candidatura a governador, a situação pode ter viabilizado um cenário para que o PSB deixe a base aliada, gerando muitos transtornos para quem já se acha eleito! Eis o velho ensinamento de que “a moeda sempre tem dois lados”, e a política é dinâmica: hoje está de um jeito, já amanhã…

Frase do dia

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende”. A “pérola” é do presidente Lula, durante entrevista na Indonésia. Os leitores que tirem suas conclusões…

Veja essa!

A Vara do Trabalho do Município de Itabaiana condenou a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) e o Estado de Sergipe por descumprirem normas de saúde e segurança no Hospital Regional de Itabaiana, no Agreste sergipano. A decisão é resultado de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE).

E essa!

O MPT/SE que, durante a investigação, identificou irregularidades nas condições de trabalho na unidade de saúde, a exemplo da ausência de dosímetro de radiação individual na sala de tomografia, estofados com revestimentos danificados, alojamentos sem armários, bebedouros sem a devida manutenção nos seus elementos filtrantes, entre outras irregularidades.

Não teve acordo

O MPT-SE tentou, por diversas vezes, firmar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a FHS para coibir as irregularidades, mas sem sucesso. Uma parte dos problemas identificados foi corrigida, mas a ação foi ajuizada para evitar que os ilícitos ocorressem novamente.

Determinações I

Na decisão, a Justiça do Trabalho determina a substituição regular de estofados, colchonetes ou colchões que apresentem revestimentos com furos, rasgos ou outros danos que comprometam a saúde dos trabalhadores, além de disponibilizar armários em todos os locais de descanso.

Determinações II

A FHS deve, ainda, indicar a data de substituição dos filtros de bebedouros, sinalizar o local onde são armazenados os resíduos para descarte, diferenciando material infectante de lixo comum, além de fornecer dosímetro de radiação para todos os trabalhadores que realizem atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes.

Multa

Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 por cada item. A FHS e o Estado de Sergipe também foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20 mil.

Kátia Nascimento

Na decisão, a juíza do Trabalho Katia Alves de Lima Nascimento afirma que “o empregador, seja ele de direito público ou privado, tem o dever de fornecer e manter um ambiente e condições de trabalho adequados e salubres, incumbindo-lhe a fiscalização acerca do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho”.

Vanderlei Avelino

O procurador do Trabalho do Município (PTM) de Itabaiana, Vanderlei Avelino Rodrigues, destaca que a decisão tem efeito pedagógico. “Esperamos que esta decisão sirva de paradigma para que, em todas as unidades públicas de saúde, sejam cumpridas rigorosamente as normas de saúde e segurança no trabalho, evitando o custo social e financeiro de uma judicialização posterior”, concluiu o procurador.

Danielle Garcia I

A secretária de Políticas para as Mulheres de Sergipe, a delegada Danielle Garcia, cumpriu agenda em Brasília essa semana que contou com visitas a parlamentares da bancada sergipana e reunião no Ministério das Mulheres. O objetivo foi ampliar a captação de recursos e fortalecer as parcerias para a efetivação e ampliação dos projetos e ações para as sergipanas.

Danielle Garcia II

No Congresso Nacional, a secretária foi recebida pelo senador Alessandro Vieira e pela deputada federal Katarina Feitoza. “Apresentamos o portfólio com os diversos projetos da SPM, inclusive com os valores para a execução, e solicitamos a destinação de emendas para que possamos fortalecer e ampliar as políticas para as mulheres sergipanas”, ressaltou Danielle Garcia.

Danielle Garcia III

“E vamos continuar buscando o apoio dos demais parlamentares da bancada para que eles também contribuam com essa causa tão importante, que é a melhoria de vida de todas as mulheres em Sergipe”, complementou a secretária da SPM de Sergipe.

Danielle Garcia IV

Já no Ministério das Mulheres, a reunião foi com a equipe de Enfrentamento à Violência. “O combate à violência contra a mulher é um dos grandes desafios enfrentados. E é importante que os governos e a sociedade como um todo estejam de mãos dadas para efetivar ações neste sentido, principalmente para evitar o feminicídio, que é o ápice dessa violência”, salientou Danielle.

Casa da Mulher Brasileira

Outro tema da reunião no ministério foi a Casa da Mulher Brasileira em Sergipe, que está em fase de construção na capital. “Tratamos sobre os protocolos de atuação e a estruturação dos órgãos neste importante equipamento que está próximo de ser entregue e que será essencial no acolhimento às mulheres vítimas de violência e nos devidos encaminhamentos para que elas tenham seus direitos assegurados”, destacou a secretária Danielle Garcia.

Fabiano Feitosa I

O renomado advogado Dr. Fabiano Freire Feitosa oficializou sua candidatura à vaga do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe. O ato marcou o início de um novo e importante capítulo em sua trajetória jurídica — uma caminhada que promete ser pautada pela verdade, pelo respeito e pelo compromisso com a Justiça e com a advocacia sergipana.

Fabiano Feitosa II

O registro da candidatura foi acompanhado por um expressivo número de amigos, colegas e admiradores da advocacia, que fizeram questão de comparecer para prestigiar e manifestar apoio a Fabiano Feitosa. A presença marcante da classe jurídica foi reflexo do reconhecimento e da admiração conquistados ao longo de mais de duas décadas de atuação exemplar.

Fabiano Feitosa III

“Estou feliz, confiante e entendo que esse seja um passo importante em uma caminhada que nasce com o propósito de representar com verdade e de forma acessível a advocacia sergipana, sempre com muito respeito, diálogo e compromisso com a Justiça”, destacou o candidato.

Inácio Krauss

Entre os nomes que manifestaram apoio, o ex-presidente da OAB Sergipe, Dr. Inácio Krauss, fez questão de ressaltar a capacidade e a qualificação de Fabiano para assumir o cargo de desembargador: “O nome de Fabiano preenche todos os requisitos necessários para exercer o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ele teve, em sua longa trajetória como advogado, uma atuação pautada pela ética e pela competência, sendo reconhecido nos fóruns de todo o estado. Por isso, entendo que ele é o nome certo para ocupar essa vaga”, afirmou.

Nota do SindiproSE I

O Sindicato dos Provedores de Internet e Serviço de Comunicação Multimídia do Estado de Sergipe (SindiproSE) representa a categoria dos provedores de internet do Estado de Sergipe e atua na organização da infraestrutura de cabos ópticos aéreos compartilhados com a rede elétrica. A entidade lamenta, profundamente, o acidente ocorrido, em 12 de outubro de 2025, no Bairro Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, e expressa sua profunda solidariedade à família da criança vítima de choque elétrico.

Nota do SindiproSE II

O Sindicato e seus associados atuam diariamente para levar conectividade essencial a milhões de sergipanos e manifestam preocupação com a segurança da comunidade e com as circunstâncias que levaram a este lamentável incidente. Nesse sentido, o SindiproSE apela por uma maior coordenação por parte da Concessionária de Energia Elétrica visando à segurança da população em Sergipe, ao mesmo tempo em que destaca os desafios enfrentados pelos provedores de internet diante de intervenções na rede elétrica realizadas sem comunicação prévia pela concessionária.

Congresso da Asaprev

Nos dias 13 e 14 de novembro, no hotel Arcos da Orla acontecerá a segunda edição do Congresso de Direito Previdenciário, promovido pela Associação Sergipana da Advocacia Previdenciária. Durante dois dias cerca de 20 palestrantes de destaque no Direito Previdenciário irão proporcionar muito aprendizado, troca de experiências e debates enriquecedores, que este terá como tema: “Valorização, integração e humanização”, em uma programação extensa. O evento é promovido especialmente para advogados, gestores públicos, consultores e estudantes. As inscrições podem ser realizadas através do site: iicongressoasaprev.com.br

Micareta Rosa I

Seguindo as ações alusivas ao Outubro Rosa, mês de conscientização pela prevenção do câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) realizará, no próximo dia 25 de outubro, às 15h30, no Central Garden – praça Governador Marcelo Deda, no bairro Farolândia, a Micareta Rosa, uma tarde de muita animação, saúde e bem-estar, fortalecendo a mensagem da importância de manter os hábitos saudáveis, ter o autocuidado e a realização de exames clínicos preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Micareta Rosa II

De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, o mote da campanha da SBM é ‘Juntos somos mais fortes’. No ano de 2025, o evento ganhou uma nova roupagem. “A primeira edição de 2023 foi um grande sucesso no Parque da Sementeira e fortalecemos a mensagem em 2024, no Central Garden, com um público maior. Para 2025, o evento vem no formato de Micareta. Nosso foco é reunir toda a família neste encontro especial para reforçarmos a importância que a prática de hábitos saudáveis proporciona qualidade de vida e previne o câncer e outras doenças”, destacou a mastologista.

Onco Hematos & Homo I

Reconhecida pelo trabalho de referência ao longo dos anos, a equipe médica das Clínicas Onco Hematos e Homo foi homenageada em grande estilo durante um jantar sofisticado realizado no Restaurante Otto, em Aracaju, reservado exclusivamente para a ocasião. A celebração fez parte das ações em alusão ao Dia do Médico, comemorado oficialmente no último dia 18 de outubro.

Onco Hematos & Homo II

O evento reuniu grandes nomes da medicina sergipana em um ambiente de alta gastronomia, emoção e reconhecimento. Médicos e convidados viveram uma noite memorável, marcada por homenagens que exaltaram o compromisso, a dedicação e o papel essencial desses profissionais na promoção da saúde e do bem-estar da sociedade. Durante o jantar, foram prestadas homenagens a profissionais de diversas especialidades, reforçando o propósito das instituições em valorizar aqueles que, diariamente, dedicam suas vidas ao cuidado com o outro. Entre brindes, discursos e demonstrações de gratidão, o momento foi de profunda celebração à vocação médica e ao espírito humanitário que move a profissão.

Olha a UFS!

Um grupo de 15 estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), integrantes da Equipe de Foguete Modelismo Zenith, está se mobilizando para representar o estado na 6ª edição do Latin American Space Challenge (LASC), competição internacional de foguetes experimentais que acontece do dia 5 a 9 de novembro deste ano, no município de Iacanga (SP).

LASC

O LASC reunirá mais de 1.200 participantes de países como Brasil, México, Peru, Turquia, Colômbia, Taiwan e Paraguai, e contará com a apresentação de mais de 100 projetos inovadores. O evento é reconhecido por desafiar estudantes a projetar, construir e lançar foguetes e pequenos satélites, promovendo o intercâmbio de conhecimento e incentivando o avanço da pesquisa aeroespacial na América Latina.

Foguete Modelismo

A Equipe de Foguete Modelismo Zenith é formada por quinze alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Eletrônica, Computação, Administração, Física e Física Médica, e é monitorada pelo professor Macclark Pessoa Nery, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFS. Além de apresentar o projeto construído de forma coletiva, o grupo também tem como objetivo promover a ciência e o desenvolvimento tecnológico produzidos em Sergipe e dar visibilidade à capacidade de inovação dos jovens pesquisadores sergipanos.

Exposição “Fera Ferida Fere”

A exposição “Fera Ferida Fere”, da artista plástica Rosa Graco, segue até 10 de novembro, no Ateliê Inculca, localizado na rua Dr. Áureo Dias Galvão, 137, Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. A mostra convida você para fazer uma reflexão sobre temas relevantes para a identificação e representação das mulheres. Autoestima; o corpo feminino enquanto casa; assédio… situações do cotidiano abordadas em pinturas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de um pensamento crítico, além de fazer o contraponto entre os desafios de ser mulher e as nuances do dia a dia que tornam a vida mais leve, adorável e sorridente.

Rosa Graco

Segundo Rosa Graco, a exposição proporciona uma imersão no universo criativo de um corpo feminino atravessado por uma estrutura patriarcal que o formou em diversos aspectos. “Muitas vezes precisamos criar uma armadura para enfrentar a sociedade, mas isso também expõe nossa criança interior ferida. A fera ferida, não tratada, pode ferir os outros. É uma reflexão sobre acolher a si mesma”, explica a artista.

O projeto

O projeto contempla 25 obras, entre pinturas em acrílico, gouache e aquarela. A iniciativa está sendo realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU). Algumas obras estarão disponíveis para venda, com retirada somente ao final da mostra. Também estão previstas atividades como roda de conversa e oficinas de pintura para crianças e adultos. Os detalhes dessa programação serão divulgados posteriormente no perfil da artista no Instagram: @rosagracoartista. As produções artísticas ficam disponíveis para visitação de segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e das 14h às 18h.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com