Geraldo Alckmin e Zezinho Sobral serão “vices descartáveis” em 2026 

Dois nomes do PSB, um de amplitude nacional e outro com boa participação política em Sergipe, devem ser “descartados” de seus atuais cargos públicos na eleição do próximo ano: o vice-presidente da República e ministro do governo Lula, Geraldo Alckmin (PSB), e o vice-governador do Estado e atual secretário de Educação do governo de Fábio Mitidieri (PSD), Zezinho Sobral (PSB); ambos não têm a preferência da maioria dos partidos políticos de suas respectivas bases aliadas.

Aliados defendem Geraldo Alckmin no Senado porque ele já exerceu mandatos de vereador, prefeito, governador, deputado estadual e deputado federal e agora ministro, vice-presidente da República e presidente interino. Como só lhe falta o Senado há um movimento que deseja ele se aproximando do governador paulista e bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é o favorito para conseguir a reeleição, ou até tentando fortalecer uma chapa de oposição.

Já o vice-governador de Sergipe, e atual secretário Zezinho Sobral, com bastante antecedência foi “rifado” pelo governador Fábio Mitidieri e seu agrupamento e dificilmente continuará na chapa majoritária governista no próximo ano. Fala-se, inclusive, que Zezinho deve trabalhar seu retorno para uma cadeira na Assembleia Legislativa, onde já liderou a bancada da situação ou até mesmo pode tentar continuar à frente da Educação em um novo governo.

Alckmin já teve seu nome especulado para trocar seu PSB pelo PSD de Gilberto Kassab, que se articula nacionalmente para fortalecer sua legenda e tentar indicar o vice de Lula ou apresentar uma alternativa “independente” para comandar o País; apostando na ida de Alckmin para a eleição estadual em São Paulo, hoje o União Brasil, o MDB e o PSDB tentam vencer a “queda de braço” e querem indicar o vice na chapa com o PT, que deve ser um nome do Nordeste ou da região Norte.

Com a tendência natural de que a chapa majoritária em Sergipe, pela base governista, será Fábio Mitidieri e o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) para vice, e como não há espaço para Zezinho Sobral disputar mandatos de Senador da República ou deputado federal, só lhe restou a possibilidade de disputar uma cadeira na Alese pelo PSB, numa “dobradinha” que ele vai precisar construir ao lado do também secretário Cláudio Mitidieri (PSB), pré-candidato a deputado federal.

Respeitando as proporções é evidente que a realidade de Alckmin é muito melhor que a de Zezinho Sobral. Ambos serão “vices descartáveis” em 2026, mas este será um problema para o seu partido (PSB) resolver; só que quando deixar a vice-presidência da República, Geraldo tem densidade política suficiente para conquistar o Senado; já Zezinho, que tinha uma “reeleição arriscada” em 2022, vai depender muito do governo do Estado para voltar à Alese. Os dois são “vítimas” do “fogo amigo”….

Veja essa!

O senador Alessandro Vieira comanda o MDB sergipano, é um pré-candidato natural à reeleição e na avaliação deste colunista ele será um dos dois senadores da chapa encabeçada por Fábio Mitidieri. Mas existem rumores de que poderá acontecer uma mudança de comando no Diretório da legenda em Sergipe…

E essa!

Antes sem dinheiro e sem apoio político, hoje Alessandro conta com os milhões de suas emendas e já teria o compromisso dos prefeitos de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Lagarto, Monte Alegre e do agrupamento liderado por Luciano Bispo em Itabaiana.

Bomba!

A informação é que o vereador de Itabaiana, Alex Henrique (União), deve disputar um mandato de deputado federal no próximo ano e já tem compromisso assumido com a reeleição de Luciano Bispo para deputado estadual. Só que com Alex na disputa, o cenário em Itabaiana não fica muito favorável para Anderson de Zé das Canas (PSB), pré-candidato a deputado federal.

Exclusiva!

Se Valmir de Francisquinho permanecer no PL, seu filho e deputado federal Ícaro deve encaminhar sua reeleição numa chapa que, dentre outros nomes, deverá ter o hoje secretário municipal da PMA, delegado André David, que a cada dia parece conquistar ainda mais o reconhecimento do povo da capital.

Paulo Júnior I

Em entrevista ao Cinform On Line, o líder da oposição na Alese, deputado estadual Paulo Júnior (PV), falou que seu agrupamento político em São Cristóvão pode apoiar o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), para o governador, caso ele inverta sua inelegibilidade até o próximo ano, mas condicionou à saída de Valmir do PL. “Caso ele consiga reverter a questão da inelegibilidade, sua permanência no PL trás dificuldade para o nosso agrupamento em apoiá-lo”.

Paulo Júnior II

O deputado estadual de São Cristóvão também confirmou seus compromissos políticos para o Senado Federal em 2026: “Para o Senado nosso grupo tem compromisso com André Moura e Rogério Carvalho, que têm sido amigos e parceiros desse processo de reconstrução da nossa cidade”.

Paulo Júnior III

Na entrevista, Paulo Júnior disse que acompanha o raciocínio do também deputado Georgeo Passos (Cidadania). “A oposição precisa se organizar para ter chances de vitória. É essencial que a oposição se organize e planeje estratégias para as próximas eleições. Precisamos saber quais os nomes que serão colocados para discussão interna na oposição e avaliar qual o nome que poderá representar nosso grupo em 2026”.

Alô prefeitos!

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) já prepara a 26ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que, este ano, será realizada entre os dias 19 e 22 de maio no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Considerado o principal evento do movimento municipalista da América Latina, a Marcha é mais que uma demonstração de força e unidade de prefeitos e prefeitas de todo o país.

Silvany Mamlak I

Segundo a presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Silvany Mamlak, é um momento que garante o acesso à informação, a prestação de contas referente às atividades da entidade, sem deixar de lado da cobrança por novos avanços. “A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios tem por tema ‘Gigante por Natureza’ para podermos reforçar a necessidade da autonomia municipal, tão necessária para o fortalecimento das políticas públicas que atendem a população que vive nos municípios”, explicou.

Silvany Mamlak II

Entre os temas que seguem com grande prioridade na pauta municipalista estão a Reforma Tributária, prevenção de desastres e mudanças climáticas, além do financiamento da saúde e educação. “O debate inclui garantir os recursos necessários tanto para o pagamento de pisos salariais, como também a atualização de valores para a execução de políticas públicas fundamentais, como a educação básica, a alfabetização, a garantia do acesso à saúde e assistência social”, acrescentou a presidente.

Silvany Mamlak III

Silvany destacou também os avanços recentes na pauta, como a PEC nº 66/2023, que tem impacto positivo em praticamente todos os municípios sergipanos e que amadureceu em nível nacional com a contribuição da FAMES com parlamentares sergipanos. “A PEC da Sustentabilidade, como a CNM trata a pauta da renegociação de dívidas, passou nos últimos meses de um sonho de municípios que atualmente veem suas administrações completamente inviabilizadas, para uma pauta madura, que deverá concluir sua tramitação muito em breve, garantindo não apenas o pagamento dessas dívidas, como a viabilidade da gestão pública”, concluiu a presidente.

Alô Socorro!

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro iniciou o envio via correspondência dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. O pagamento com 15% de desconto para cota única pode ser feito até o dia 31 de março. Todos os socorrenses que optarem pela cota única têm direito a pagamento com desconto. Os cidadãos que estiverem em dia com os tributos municipais têm 15% de desconto, enquanto os contribuintes que possuem pendências com o fisco municipal têm direito a 7,5%.

Emissão online

O IPTU também pode ser emitido, para os cidadãos que preferirem, de forma rápida e segura totalmente online, através do site da Prefeitura, na aba ‘Portal do Contribuinte’. Para gerar a guia com o desconto, é necessário clicar na opção ‘IPTU E TAXAS’ – 2º VIA DE DÉBITOS e informar o número de inscrição do imóvel ou o CPF do titular com o CEP do endereço do imóvel. O número de inscrição municipal pode ser encontrado em boletos e carnês do IPTU de anos anteriores. O imposto pode ser pago via Pix ou código de barras, através do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Banese, Nordeste e Santander. Confira a data de vencimento de cada parcela:

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) participou da cerimônia de entrega dos primeiros 100 certificados de subsídio para entrada no financiamento do programa habitacional Habita Socorro Parque Vida Nova, promovido pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. O evento é uma oportunidade para celebrar um dos maiores avanços para a população socorrense, com foco na inclusão social e no acesso à casa própria.

Alessandro Vieira II

O Habita Socorro é um conjunto de programas habitacionais da Prefeitura de Socorro, que visa garantir moradia digna para servidores públicos e moradores do município com renda mínima de um salário mínimo. Em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, o programa oferece um subsídio de até R$ 55 mil para a entrada no financiamento do imóvel, com o restante do valor sendo pago por meio de parcelas ajustadas à condição financeira do beneficiário.

Alessandro Vieira III

O programa recebeu emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira no valor de R$ 14 milhões, e vai ampliar o acesso ao financiamento habitacional no município, permitindo que mais cidadãos de Socorro tenham a oportunidade de conquistar o sonho da casa própria.

Cícero do Santa Maria I

A força e importância do mandato parlamentar do ex-vereador Cícero do Santa Maria continuam sendo reconhecidos pela sociedade. Desta vez, o Centro de Integração Raio de Sol (Ciras), reconheceu a relevância e a força do ex-parlamentar com a entrega de uma placa em reconhecimento ao seu esforço, dedicação e por destinar recursos para a instituição através de emendas impositivas.

Cícero do Santa Maria II

“Em 2024, eu fiz questão de enviar recursos para o Ciras, uma importante organização que ajuda na reabilitação e educação especial de crianças, jovens e adultos com deficiência física, intelectual e deficiência múltiplas”, revelou o parlamentar.

Cícero do Santa Maria III

Instalado no bairro Santa Maria há mais de 20 anos, o Ciras desenvolve programas de atendimento em reabilitação e educação especial. “São crianças, jovens e adultos que recebem muito carinho e amor e jamais poderia deixar de ajudar e essa homenagem só aquece o meu coração e me dá a certeza de que sempre trabalhei para ajudar a quem realmente precisa”, afirmou Cícero do Santa Maria.

Olha o Sinpol!

O Dia Internacional da Mulher vai muito além de uma data comemorativa: é um momento de reconhecimento e valorização das mulheres que fazem a diferença na sociedade. Na Polícia Civil de Sergipe, as mulheres desempenham um papel fundamental, mostrando competência, coragem e dedicação em suas funções. Neste mês de março, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol-SE) homenageia os oficiais investigadoras através da história inspiradora de Elisângela da Silva Brito, uma profissional que simboliza a força e a resiliência da mulher na segurança pública.

Sonho de infância

Formada em Pedagogia e atualmente cursando pós-graduação, Elisângela sempre teve o desejo de seguir carreira na área policial. Desde a adolescência, esse sonho esteve presente. Após entrar na Polícia Civil, ao longo dos anos, ela percebeu como as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço, ocupando cargos de destaque e sendo reconhecidas por seus méritos.

Força Nacional

Em 2023, um grande desafio surgiu em sua trajetória: a oportunidade de integrar a Força Nacional. “Sempre quis, e quando surgiu a oportunidade, decidi me desafiar. Lembro que não sabia nadar e precisei aprender em um mês. Todos os dias eu estava na piscina, treinando, até conseguir passar no Teste de Aptidão Física (TAF). Fiquei um ano na Força Nacional e foi uma experiência incrível”, relembra Elisângela.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com