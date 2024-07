Gestão de Edvaldo devasta Bosque da Sementeira plantado por Déda

Caminhando para o final de uma gestão pífia, com uma série de promessas não cumpridas e serviços públicos prejudicados, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que é o maior “cabo eleitoral” da pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a Prefeitura de Aracaju, acaba de comprar uma briga com Engenheiros Agrônomos e ambientalistas: tudo por conta da decisão de sua gestão de promover o corte de árvores e a impermeabilização de áreas verdes do Parque da Sementeira

Recentemente, em nota pública, a AEASE (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe) já havia repudiado a postura do prefeito de Aracaju pontuando que o corte das árvores “representa uma agressão ao paisagismo e ao meio ambiente, transmitindo uma mensagem de indiferença frente às mudanças climáticas e ao bem-estar dos sergipanos”. Logo na nossa capital que, desde 2010 convive com um Plano Diretor completamente defasado e desatualizado, crescendo de forma desordenada e irregular.

Por anos o Plano Diretor vem sendo pressionado e “desenhando” por “forças ocultas” da nossa capital, empresários para ser mais preciso que contam com a conivência de parte da classe política e de outros setores que, estranhamente, silenciam para tudo o que está acontecendo. E as consequências disso? Basta chover com certa intensidade para que a nossa Aracaju ganhe logo um “apelido engraçado”, batizada de “Alagaju”! Mas o corte das árvores da Sementeira vai além das questões ambientais.

Tem o aspecto político também e, se tratando de Edvaldo Nogueira, o desconforto é ainda maior para Luiz Roberto, seu pré-candidato, porque a ação do Parque da Sementeira desrespeita, ninguém mais, ninguém menos, que o ex-governador Marcelo Déda (in memoriam), que quando prefeito de Aracaju, quando tinha o próprio Edvaldo como vice, celebrou o aniversário de 150 anos da capital (17 de Março de 2005) presenteando a cidade com o Bosque do Sesquicententário, plantando 150 árvores da Mata Atlântica no Parque da Sementeira!

É isso mesmo que você está lendo: o “criador” (Marcelo Déda) plantou 150 árvores no Parque, dando um presente para Aracaju, e a “criatura” (Edvaldo), que só virou prefeito da capital após a renúncia de Déda para disputar o governo em 2006, devasta o Bosque da Sementeira, onde parte das cinzas do ex-governador foram jogadas pela então primeira-dama Eliane Aquino! Um desrespeito à história política da cidade! Isso remete às críticas feitas por este colunista à gestão de Edvaldo sobre a retirada das árvores centenárias das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Heráclito Rollemberg!

E nem adianta criarem narrativas de “politicagem” porque quem está questionando a gestão não são apenas políticos de oposição e parte da imprensa, mas setores que têm trabalho e dedicação com o meio-ambiente. Há um erro e o pré-candidato a prefeito da situação tem o discurso de “continuidade”! Uma cidade com o potencial de Aracaju precisa se conectar com algo mais moderno e eficiente. Uma “cidade inteligente” vai muito além do “concreto e do cimento”; ela tem que, acima de tudo, promover qualidade de vida! Mas há quem não esteja preparado para este debate…

Veja essa!

Em uma declaração polêmica recente, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), tem rebatido as críticas que vem recebendo por conta da gestão pífia de Edvaldo Nogueira (PDT), pontuando que ele (Luiz) é o pré-candidato da cidade e não o atual gestor.

E essa!

É como se Luiz Roberto, um gestor público, candidato derrotado a deputado federal apoiado por Edvaldo em 2022, tivesse “vida própria” na política e como se o eleitorado tivesse que “desconectar” sua imagem do atual prefeito de Aracaju! Logo Edvaldo, o “fiador” de sua proposta administrativa? É mole?

Continuísmo

E as críticas a Luiz Roberto têm procedência porque, mesmo diante de tantos problemas crônicos e não resolvidos da cidade, ele se posiciona como o “pré-candidato da máquina”, com o discurso de “continuidade” do modelo de gestão que temos hoje na cidade. Será que está tudo bem com Aracaju, mesmo?

O povo avalia!

Enquanto Edvaldo “concretou” as avenidas da capital, cortando árvores centenárias e sem resolver o problema da falta de mobilidade urbana, enquanto o prefeito devasta a área verde do Parque da Sementeira, Marcelo Déda (in memoriam) tinha um discurso completamente oposto.

Proposta de Déda

Quando plantou as 150 árvores da Mata Atlântica no Parque da Sementeira¸ presenteando a cidade com o Bosque do Sesquicententário (aniversário de 150 anos de Aracaju), Marcelo Déda dava início ao processo de reflorestamento do Parque, não só pela revitalização do espaço público mantido pela Prefeitura de Aracaju, mas também para atender o plantio dos canteiros da cidade. Hoje, quase 25 anos depois, parece que Edvaldo pensa diferente…

Danielle sem Fabiano?

Quem parece que a cada dia “perde o bonde da história” é a pré-candidata a prefeita da capital, Danielle Garcia (MDB). Mantida apenas pelo senador Alessandro Vieira (MDB), a delegada já perdeu o comando da Secretaria de Políticas para as Mulheres, já não tem os mesmos apoios políticos das campanhas de 2020 e 2022, e agora dá sinais que pode perder a possibilidade de ter o vereador Fabiano Oliveira (PP), como um possível “companheiro de chapa”. Hoje Danielle sequer tem um nome como pré-candidato a vice para compor com ela. Se isolou igual a Alessandro Vieira…

Fabiano para vice?

Cada vez mais surgem rumores de que Fabiano Oliveira pode ser o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Luiz Roberto. O líder dos Progressistas, o senador Laércio Oliveira, tem uma relação política muito amistosa com o governador Fábio Mitidieri e com o prefeito Edvaldo Nogueira. Além disso, do ponto de vista empresarial, Laércio também tem uma relação bem afinada com a PMA. Um entendimento com PP seria algo natural, politicamente falando…

Yandra Moura I

A pré-candidata a prefeita de Aracaju Yandra Moura realizou, ao lado do pré-candidato a vereador Seu Marcos, uma edição do projeto ‘Expresso Novos Caminhos para Aracaju’, no bairro Jardim Centenário, onde reforçou sobre a necessidade de cuidar dos que mais precisam. O projeto tem o objetivo de ouvir os moradores dos bairros para construir o programa de governo que fará Aracaju voltar a avançar.

Yandra Moura II

Durante conversa com os aracajuanos, Yandra falou sobre o papel da assistência social para cuidar da população e ajudar as famílias mais carentes. “Aracaju esqueceu de acolher quem está em estado de vulnerabilidade, o problema disso é que não tem uma secretaria de assistência social robusta. O município entrega uma cesta básica a cada 3 meses, isso sem falar sobre o CRAS, CREAS e cuidados com os moradores de ruas, porque isso é inexistente. A gente precisa reestruturar a assistência social da nossa capital, e pode ter certeza, temos muitos projetos para isso”, afirmou a pré-candidata.

Cícero do Santa Maria I

A importância da prevenção do câncer de próstata foi tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar ressaltou que o preconceito ainda é um dos principais motivos pelo aumento na quantidade de casos.

Cícero do Santa Maria II

“Esse é um problema sério que afeta os homens e muitos só falam sobre isso em novembro, que é o mês da campanha Novembro Azul. Temos que ficar atentos e quebrar esse paradigma porque o câncer de próstata é uma das doenças que mais mata os homens”, lamentou Cícero.

Cícero do Santa Maria III

O parlamentar destacou que os homens precisam entender que o preconceito não pode ser vencido pela doença. “Todos os anos eu faço o exame, tenho dois casos na família e tenho a preocupação redobrada. O último que fiz deu uma alteração na próstata, mas o médico disse que trataria com medicação, posteriormente, houve um aumento e o médico mudou o tratamento e me avisou que, caso não surtisse efeito, teria que fazer uma biopsia, mas graças a Deus o tratamento foi eficaz. Imagine se eu não fizesse a prevenção todos os anos?”, afirmou.

Cícero do Santa Maria IV

Ainda em seu discurso, Cícero do Santa Maria reforçou a importância do acesso ao tratamento nos postos de saúde. “Se não tiver dinheiro para pagar uma consulta particular, é capaz da pessoa morrer sem atendimento, porque se for procurar urologista no posto de saúde, não vai encontrar e vai ter que esperar um ano por uma consulta. Os governantes precisam ser sensíveis e olhar mais para a população”, cobrou.

Sergipe Oil & Gas I

Entre os dias 24 a 26 de julho de 2024, Sergipe sediará a terceira edição do Sergipe Oil & Gás (SOG), que acontecerá no Centro de Convenções AM Malls. Organizado pelas empresas Brainmarket, Eolus e Austral com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o evento promete reunir agentes públicos e privados para discutir temas essenciais para o setor de petróleo e gás no estado.

Sergipe Oil & Gas II

A sessão de abertura da programação, que ocorrerá no dia 24 de julho, contará com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o senador Laércio Oliveira e outras autoridades, além de organizadores do evento.

Sergipe Oil & Gas III

O evento terá pela primeira vez uma estrutura de feira e reunirá cerca de 50 estandes de variadas empresas que atuam ou pretendem atuar em Sergipe. Além disso, haverá rodadas de negócios, visitas técnicas, painéis, sessões técnicas e arenas Comercial, ESG e de Inovação, entre outras atividades de networking. Na programação, haverá também o Energy Legal Talk, evento paralelo promovido pela Revista Advogados e que busca discutir o futuro energético do país.

MPC & Adema

O procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas (MPC), se reuniu com o presidente George Trindade, da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), e discutiu o panorama das fiscalizações em Sergipe.

Prazo

A procuradoria-geral do Ministério Público de Contas (MPC) solicitou esclarecimentos detalhados sobre a licitação na modalidade concorrência pública internacional, que visa a concessão regionalizada dos serviços público de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES). O documento foi direcionado ao diretor-presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, que deve atender o pedido em até 10 dias úteis.

Priscila Boaventura

A Pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, Priscila Boaventura, recebeu importante apoio esta semana. A deputada federal Katarina Feitoza referendou o nome de Priscila como opção capacitada para representar aracajuanas e aracajuanos. “Priscila é servidora, mulher, mãe de autista, batalhadora e sabe o que é melhor para Aracaju. Convido vocês a conhecerem melhor o trabalho dela e suas propostas porque sabemos da importância de termos mulheres capacitadas na política”, afirmou.

TRT/20

As metas nacionais do Poder Judiciário para 2025 foram discutidas em uma audiência pública realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20). O presidente do TRT20, o desembargador José Augusto do Nascimento, explicou que o encontro cumpre uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

José Augusto do Nascimento

“As metas nacionais do Poder Judiciário devem ser criadas e definidas com a participação de magistrados, servidores, Ministério Público, OAB e a sociedade de forma geral. É uma maneira de dar conhecimento de tudo aquilo que os Tribunais vêm realizando em prol da melhoria da prestação judicial”, pontuou o presidente.

MPT presente

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) foi uma das instituições convidadas a participar da audiência pública, sugerir pautas e apresentar propostas. “É uma oportunidade de passar nossa visão institucional e colher mais elementos da sociedade, do Poder Público, para legitimar essas demandas. Quando a sociedade participa de um encontro para renovar, aprovar ou não aprovar as metas institucionais de um órgão tão importante como o TRT20, isso faz com que a pauta seja ainda mais legitimada e que traga, ao final, ainda mais vantagens para as pessoas”, ressaltou o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

Péricles Machado Teixeira I

O secretário da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (Segest) do TRT20, Péricles Machado Teixeira, apresentou as metas estabelecidas nos âmbitos nacional e local, que envolvem o índice de processos julgados, desenvolvimento de projetos, ações voltadas ao combate ao trabalho infantil e trabalho escravo.

Péricles Machado Teixeira II

“As metas também são discutidas com magistrados e servidores e o objetivo é o mesmo: coletar sugestões para as metas nacionais de 2025. Esse processo acontece com todos os Tribunais. No mês de agosto, nós temos a segunda reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário e, em novembro, o evento em si, com a presença dos presidentes de todos os Tribunais brasileiros, que vão decidir quais são as metas que cada ramo de Justiça vai aprovar para o próximo ano”, finalizou o servidor.

Extração Dispersiva Energizada

Muitas pessoas estão familiarizadas e utilizam plantas medicinais devido às suas propriedades benéficas, como antimicrobianas, antifúngicas, antivirais, antidepressivas, anti-inflamatórias e gastroprotetoras. Mas como extrair esses compostos de maneira eficaz? A Extração Dispersiva Energizada Guiada (EDGE) é uma técnica avançada que permite a obtenção de substâncias como o lupeol de forma mais rápida e eficiente em comparação aos métodos convencionais.

Mangabeira

Para otimizar a obtenção desses compostos visando usos terapêuticos, o egresso do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes (Unit), Sérgio Prado Leite, concluiu seu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PBI) da Unit. Seu trabalho focou na aplicação da técnica EDGE para extrair lupeol e outros triterpenos do fruto da mangabeira (Hancornia speciosa Gomes).

Sérgio Prado Leite

Este estudo é uma continuação de seu mestrado, no qual foram investigadas diferentes partes da mangabeira para identificar seus compostos. No doutorado, Sérgio ampliou a pesquisa para obter um extrato rico em lupeol e triterpenos derivados. “Nós aplicamos uma técnica de extração recente e promissora. Ela é mais simples e rápida em comparação com outras técnicas, utilizando um equipamento com câmara de vedação pressurizada que mantém o solvente extrator líquido durante todo o processo. Isso acelera a extração e favorece a obtenção de compostos de interesse”, explica Sérgio.

Escolha estratégica

A escolha da mangabeira para o estudo foi estratégica. “Estudar a mangaba é uma forma de valorizar essa espécie, especialmente diante dos desafios de desmatamento e risco de extinção. Sergipe é um dos principais produtores dessa fruta, então é crucial destacar suas propriedades e benefícios potenciais”, destaca Sérgio.

Método otimizado

Durante seu doutorado, Sérgio conseguiu otimizar o método de extração do fruto da mangabeira, obtendo um extrato rico em triterpenos, especialmente lupeol, em um tempo reduzido e com menor volume de solvente. Ele observa que estudos biológicos não mostraram sinais de toxicidade. “Com base nos resultados de testes in vitro e na identificação dos compostos, o extrato possui um grande potencial para o desenvolvimento de formulações com propriedades anti-inflamatórias, embora mais testes e estudos sejam necessários”, ressalta.

