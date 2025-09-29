Gestão de excelência de Priscila Dias Felizola revoluciona o Sebrae/SE

Por Habacuque Vilacorte

Atualmente o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae/SE) exerce um dos maiores protagonismos do Estado quando o assunto é incentivar o empreendedorismo e auxiliar os micros e pequenos empresários, com programas de capacitação, consultorias, e orientações para quem tem seu negócio e luta para sobreviver em um mercado tão concorrido e desleal. E essa política eficiente de fortalecer esses negócios têm relação direta com a gestão de excelência da superintendente do SEBRAE/SE, Priscila Dias Felizola.

Com muita habilidade, competência e liderança, ela conseguiu manter a unidade de sua diretoria administrativa e só tem ampliado os números e a participação efetiva de sua instituição no mercado sergipano. Com parcerias bem estabelecidas com o poder público, o SEBRAE/SE, sob o comando de Priscila tem dado sua contribuição para a geração de empregos dentro das Micros e Pequenas Empresas, que crescem de maneira sustentável, ajudando a desenvolver o nosso Estado. Mas o trabalho eficiente não fica apenas neste contexto.

Foi realizada, no último final de semana, em Aracaju, a 5ª Edição do RELOAD 2025, mais um evento de excelência quando o assunto é marketing digital. Com bom público e grandes atrações, uma iniciativa que já está consolidada no calendário de eventos do nosso Estado, atraindo mais turistas de outras regiões do País, além de muita gente do interior que veio em busca da troca de experiências, numa oportunidade bastante especial para conhecer e entender aquilo que chamamos de “cases de sucesso”, aquilo que hoje virou tendência do mercado.

O evento foi finalizado na noite do sábado (27), com palestrantes diversos e, além da troca de conhecimento, serviu para aprimoramento do networking de muitos profissionais liberais. O RELOAD 2025 talvez já esteja entre as principais ações em Sergipe, na atualidade, relacionadas à criatividade e inclusão, impulsionando alguns negócios, contribuindo ainda para aprimorar o relacionamento com a clientela. Há uma preocupação pedagógica que tem a assinatura de Priscila Felizola e de sua equipe de bons assessores.

Mas a gestão de excelência do SEBRAE/SE vai muito além do evento de marketing digital, mas ela intensifica ações como o “Cidade Empreendedora” e demonstra a preocupação da instituição em dar amplitude ao fortalecimento dessa educação empreendedora em Sergipe. É o caso também da Sala do Empreendedor, fruto de um convênio com a Prefeitura de Aracaju, com a intenção de libertar as pessoas, dando autonomia, beneficiando os microempreendedores, consolidando o “novo tempo” da entidade em nosso Estado.

Com essas e outras ações, como o “Viva Sergipe” e o Programa “DELAS”, Priscila Dias Felizola está consolidando seu nome entre quem mais ensina a empreender, gerando emprego e renda. Do ponto de vista político, seu nome está posicionado como uma alternativa viável para as eleições do próximo ano e continua sendo bem lembrado nos bastidores, muito embora sua prioridade continue sendo o fortalecimento do SEBRAE/SE, que hoje atravessa um grande momento…

Este colunista buscou informações sobre os bastidores da política de Lagarto e a impressão é que a gestão do prefeito Sérgio Reis não consegue se esquivar das polêmicas. Há uma oposição bem atuante no município e, por mais que faça, o gestor vive cercado de polêmicas nas redes sociais.

Um dos principais problemas para quem reside em Lagarto está na Saúde Pública, que já não vinha bem na gestão anterior e, apesar de muito contestada pelo então candidato Sérgio Reis, continua sem ser eficiente com ele agora prefeito da cidade. Parece que ele apenas “mudou de lado” do balcão…

Outra informação é que a família Ribeiro e o grupo Bole-Bole já estariam decididos em apoiar o nome da ex-prefeita Hilda Ribeiro como pré-candidata a deputada estadual. Carismática, Hilda é cotada para ser a mais votada com bastante folga dentro do município, superando o adversário Ibraim Monteiro.

Por sua vez, Matheus Corrêa “corre por fora” como se fosse uma “zebra” dentro da cidade para ser bem votado. Há quem acredite que ele chegue a conquistar no próximo ano, entre seis e 10 mil votos para deputado estadual. É um nome que finda atrapalhando o projeto de reeleição de Ibraim.

E, ainda a respeito da política de Lagarto, sobre as dissidências do agrupamento do deputado federal Gustinho Ribeiro, a informação é que existe um “mentor”, conversando em reserva com lideranças, sendo convidativo e oferecendo apoios na cidade para outros políticos. Há quem diga que o prefeito Sérgio Reis seria o autor de toda essa articulação para tentar fragilizar Gustinho…

Breno Garibalde

O vereador Breno Garibalde participou do encontro da Bancada do Clima em Brasília. A iniciativa tem como objetivo articular ações estratégicas voltadas às pautas ambientais em todo o país. Como embaixador da região Nordeste, ele destacou a importância de ampliar o time de parlamentares engajados em ações estratégicas pelo meio ambiente: “Se tem discussão climática, tô dentro e quero contribuir muito com as transformações necessárias que precisamos”.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) iniciou mais uma edição do Projeto FelizCidade, ação anual que celebra o Mês da Criança com recreação para os pequenos em diversos bairros da capital. A primeira edição deste ano aconteceu no Bairro Veneza, com o apoio do vereador Binho e de líderes comunitários como Mario Matheus.

Yandra Moura II

Além de Binho, prestigiaram o evento os vereadores Anderson de Tuca e Maurício Maravilha, ambos do União Brasil. Foi uma tarde repleta de brincadeiras, atividades lúdicas e muita alegria, espaços que promovem união, confraternização e aproximam ainda mais a deputada da população. O projeto deste ano está sendo realizado em parceria com o ex-deputado federal André Moura, que possui um histórico expressivo de trabalho, captação de recursos e obras para Aracaju.

Yandra Moura III

Na oportunidade, Yandra Moura destacou: “Fazer o FelizCidade desde o primeiro ano do nosso mandato é uma forma de reafirmar nosso compromisso com as crianças e com as famílias que mais precisam. É aqui nos bairros, junto da população, que sentimos a responsabilidade e a alegria de poder contribuir para momentos como este”. Ao reafirmar seu compromisso, a deputada afirmou que o projeto segue em diferentes bairros de Aracaju, para que os moradores de cada comunidade tenham acesso a esse momento especial de lazer, diálogo e cidadania.

Alô Campo do Brito!

Chega a informação que moradores do povoado Ceilão (Cruzinhas), em Campo do Brito, vivem dias de incômodo e revolta com o forte mau cheiro vindo de uma salgueira onde está sendo armazenado couro de gado. Segundo a denúncia do Portal K1 Notícia, “o odor é tão intenso que tem atrapalhado a rotina da comunidade. Os moradores afirmam que não conseguem sequer almoçar ou permanecer nas portas de suas casas devido ao fedor constante”.

Alô Ministério Público!

Vídeos e depoimentos foram encaminhados pelos populares, que denunciam o descanso das autoridades competentes, já que pedidos de providência já foram feitos, mas até agora nenhuma medida foi tomada. A população pede a intervenção urgente da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente ou demais órgãos responsáveis, para que a situação seja resolvida e a qualidade de vida da comunidade seja restabelecida. Este colunista entende que é hora de o Ministério Público intervir…

Hospital de Cirurgia I

Com compromisso contínuo com a ciência e a inovação, o Hospital de Cirurgia (HC), juntamente com o NewData Clinical Research, recebeu o prêmio nacional Top Recruiter, em dois importantes estudos patrocinados pela Brainfarma, por sua participação em pesquisa clínica para a oferta de novos tratamentos médicos e medicamentosos diferenciados no Brasil.

Hospital de Cirurgia II

Um dos estudos relacionados à área cardiovascular conquistamos o 1° lugar, como o maior recrutador do País, e o outro, referente a dor pós cirúrgica (cirurgia geral), fomos o 3° maior recrutador do País. Ao todo, cerca de 300 pacientes foram impactados positivamente pelos protocolos de pesquisa, sendo aproximadamente 200 beneficiados com novas terapias e medicamentos para a população.

Hospital de Cirurgia III

O prêmio confirma o papel do Hospital de Cirurgia – que completará 100 anos de história em 2026 – não apenas como referência em assistência à saúde dos sergipanos na área da alta e média complexidade, dedicado também ao desenvolvimento da ciência e da educação através do conhecimento científico, consolidando-se assim, como forte parceiro em pesquisa clínica.

Juliana Guzzi

No momento da entrega, a representante da Brainfarma, Juliana Guzzi Augusto, destacou o esforço para que as pesquisas científicas fossem realizadas em Aracaju: “Lutamos muito para viabilizar pesquisas clínicas aqui em Aracaju. Foi um caminho desafiador, mas ver esse reconhecimento hoje mostra que todo o esforço valeu a pena. Esse resultado é motivo de orgulho para todos nós”.

Alô Canindé!

Em um dos momentos mais felizes de sua trajetória política, o vereador Ronildo Bezerra tem se consolidado como uma das vozes mais atuantes da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco. Reconhecido entre amigos e eleitores como um político pacificador e homem de palavra, o parlamentar tem se destacado pela proximidade com a população, visitando diariamente os bairros e povoados para ouvir as demandas e transformá-las em ações.

Ronildo Bezerra I

“Avalio de forma muito positiva. Tenho me dedicado diariamente a ouvir a comunidade e transformar essas demandas em ações e reivindicações. É um período de muito aprendizado e de compromisso com o povo. Sempre acreditei que o diálogo e o respeito abrem portas. Prefiro construir pontes a muros, e isso tem me ajudado a unir forças em prol da nossa cidade. Minha principal bandeira é a melhoria da qualidade de vida da população. Isso passa pela saúde, educação, geração de emprego e fortalecimento da agricultura”, comentou o vereador.

Ronildo Bezerra II

Por fim, o vereador acrescentou dizendo que “um vereador não pode ficar restrito ao gabinete. O meu trabalho é estar perto do povo, sentir de perto os problemas e lutar para resolvê-los. Conseguimos algumas melhorias pontuais em saúde e infraestrutura, fruto das minhas cobranças, e isso já tem feito diferença. A maior dificuldade é a burocracia. Muitas vezes a solução de problemas simples demora, e isso gera frustração na população. Mas sigo insistindo, porque sei que a persistência traz resultados”, completou.

