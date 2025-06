Governador “expõe” a CMA contra Emília e pode prejudicar Aracaju

O cenário político em Sergipe começou a entrar em ebulição com a antecipação da disputa para o governo do Estado, que teremos no próximo ano. O governador Fábio Mitidieri (PSD), que vem trabalhando abertamente para ter uma reeleição por W.O. (sem adversários competitivos), parece ter “acusado o golpe” após a ida da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) até Itabaiana, a convite do prefeito Valmir de Francisquinho (PL), para prestigiar a tradicional Festa dos Caminhoneiros.

Emília não estava sozinha e foi acompanhada do seu vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), os deputados federais Tiago de Joaldo (PP) e Rodrigo Valadares (União), o secretário e delegado André David e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania); em Itabaiana, além de Valmir, ela se somou com o também deputado federal Ícaro de Valmir (PL), com o ex-prefeito Adailton Sousa (PL) e o deputado estadual Marcos Oliveira (PL).

Em algumas entrevistas concedidas, recentemente, o governador já vinha “mandando recados” para a prefeita quando dizia que liderava uma bancada de 15 vereadores (são 21) e que “estava garantindo” a governabilidade para Emília Corrêa gerir a cidade. Após a ida dela para Itabaiana, Fábio Mitidieri “mudou o tom” e passou a politizar suas ações e discursos, quando em outra entrevista disse que “enquanto ele ajuda a prefeita a governar”, ela tem “articulado tapas” contra o governo dele…

Com todo respeito, o espírito público e republicano passou longe dessa última fala do governador! Primeiro que Mitidieri é governador de todo o Estado, inclusive de Aracaju, e os vereadores de seu agrupamento foram eleitos com o compromisso de servirem ao povo da capital e não a um determinado gestor! É inaceitável que, por pura politicagem e um “capricho” do chefe, a cidade seja prejudicada porque ele está incomodado com as movimentações políticas da oposição!

Parte da imprensa “cansa” de repetir que Mitidieri está bem avaliado e caminha para ter uma reeleição tranquila, mas essa postura pequena contra Emília deixa transparecer uma realidade completamente diferente. Pior é o governador, publicamente, expõe a CMA (um Poder) sinalizando que vai “apertar” a prefeita: “não é correto que eu esteja colocando a minha bancada (SIC) à disposição, para poder ajudar a gestão e a nossa cidade, que eu esteja investindo, como estou investindo (SIC) em obras, em parcerias com a PMA, e ela esteja articulando tapas”…

Uma fala infeliz! E olhe que o prefeito de Itabaiana se deslocou até Aracaju para convidar pessoalmente Mitidieri para a Festa do Caminhão, que não o prestigiou! E qual o “crime” sobre Valmir reunir a prefeita e outras lideranças da oposição? Os adversários não podem se encontrar? É proibido? Emília tinha que pedir autorização à “Vossa Excelência” para fazer política? E agora a “bancada de Fábio” vai se rebelar contra a prefeita na Câmara a ponto de prejudicar a capital a partir de agora?

Fábio deveria se desculpar, inclusive, com a Câmara Municipal, que fica exposta após sua fala. Os vereadores não têm independência? Em 2024, Emília o derrotou e todo o seu grupo! Não dá para manter uma relação administrativa saudável sob ameaças! E o dinheiro “investido” por Mitidieri na capital não é dele, mas do povo de Aracaju! Misturou a coisa pública com política, o que é ruim para um “jovem” que lidera um governo com práticas envelhecidas! Contra “falas” não existem argumentos…

Veja Essa!

Em Sergipe estamos vivenciando a “política da conveniência”, onde algumas lideranças e setores da imprensa adotam narrativas para uns assuntos, quando interessa politicamente, e silenciam sobre temas e situações semelhantes quando não é conveniente.

E essa!

Chama atenção a quantidade de ataques que estão sendo proferidos por políticos e parte da imprensa contra a prefeita Emília Corrêa, questionando sua capacidade de gerir a cidade, mas em outros casos o discurso é preconceituoso contra mulheres na política. Impressiona o “silêncio” de muitas mulheres politizadas em nosso Estado…

Georgeo Passos

O deputado estadual Georgeo Passos reagiu com firmeza em suas redes sociais sobre a fala do governador Fábio Mitidieri e lembrou do resultado governista na capital, no ano passado. “O povo de Aracaju derrotou o seu candidato no ano passado e se o senhor perseguir a gestão da prefeita Emília com seus aliados, o povo novamente dará a resposta nas urnas, no próximo ano”.

Falando nele!

Essa semana Georgeo Passos voltou a falar sobre a constante falta de água e as reclamações de moradores de vários municípios. O deputado disse que embora tenha poucos dias que a empresa Iguá assumiu os serviços, mas muita gente já sente saudades da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso.

Saudade da DESO

“Falaram aqui na Alese durante a votação para concessão, que a empresa que iria assumir resolveria esse problema. Até agora não resolveram. Temos relatos de pessoas com saudades da Deso. São inúmeros vazamentos de água em Ribeirópolis, as pessoas ligam para Iguá pedindo o reparo e não se resolve. É uma rua que jorra água no calçamento, no outro lado da cidade os moradores reclamam que não tem água”, comentou Georgeo.

Iguá não resolve

Segundo informações recebidas pelo deputado, a equipe da Iguá passa por locais com problemas de vazamentos e não resolve. “Aracaju também está com problemas de vazamentos e de esgoto (que a responsabilidade é da Iguá), mas não vem sendo resolvidos. E outros municípios reclamando. Nossa Senhora da Glória passou cinco dias sem água. Em Estância pirou muito com a Iguá. E olhe que estamos no inverno. Se não conseguirem resolver agora, imaginem como será no verão”, disse Passos.

Ficou pior e caro

Georgeo ressaltou que outros estados fizeram a concessão de água, porém o serviço piorou e ficou mais caro. “Espero que Sergipe não entre nessa lista de estados em que o serviço piora e fica mais caro”, frisou, acrescentando que continuará cobrando a melhoria dos serviços de abastecimento, por se tratar de uma necessidade básica da população e todos utilizarem água diariamente.

Fábio Meireles I

Ainda sobre a prestação dos serviços da Iguá, o vereador de Aracaju, Fábio Meireles (PDT), acompanhou até a empresa um grupo de moradores do Loteamento Moema Meire, do bairro Soledade, para levar a reclamação pela falta de água há 18 dias na localidade. Com o lema “Chamado para Servir”, o parlamentar que também reside no bairro Soledade é um líder atuante em defesa dos problemas e demandas da população aracajuana.

Fábio Meireles II

Sensível à comunidade, Fábio levou o grupo que foi recebido pela diretoria da empresa, mostrou o problema da falta de água e pediu solução imediata, que segundo o vereador tem sido constante na região. “Tenho utilizado a Tribuna de Aracaju para mostrar as mazelas da cidade, como a falta da coleta de lixo e hoje trouxe o grupo do Loteamento Moema Meire para fazer a justa solicitação, porque os moradores sofrem com a falta de água para atender as necessidades domésticas. É preciso resolver”, afirma.

Pérola de Katarina

A deputada federal Delegada Katarina (PSD), no afã de criticar a atual gestão da Prefeitura de Aracaju, disse que está preocupada com o futuro da cidade porque o que está sendo feito até agora é fruto do planejamento da gestão anterior. O interessante é que, mesmo com todo esse “planejamento” de Edvaldo Nogueira, a gestão dele terminou com a coleta de lixo suspensa, sem valorização dos servidores e com diversas obras paralisadas. Talvez Katarina esteja esquecida, mas o povo não…

Reajuste dos servidores I

Se tem uma coisa que os servidores da PMA não sentem saudade é do “planejamento” da gestão de Edvaldo que tanto a deputada Katarina defende. Essa semana a prefeita Emília Corrêa anunciou o reajuste linear de 6,26% para todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos. O aumento é acima da inflação e será retroativo à data-base de cada categoria. Algo impensável durante os oito anos de Edvaldo na PMA, inclusive com Katarina como vice-prefeito em quatro deles…

Reajuste dos servidores II

O anúncio foi feito diretamente aos representantes dos servidores, durante reunião da Mesa de Negociação Permanente, reafirmando o compromisso da gestão com o diálogo transparente e respeitoso com os sindicatos. Com essa medida, a Prefeitura fará um investimento de cerca de R$ 104 milhões por ano, reforçando a valorização do funcionalismo e a responsabilidade com as contas públicas. A prefeita também confirmou a aplicação da Lei nº 4.769/2016, que garante a tabela salarial da Administração Geral. Com isso, esses servidores terão um reajuste médio de 20%, além do reajuste linear.

Kitty Lima I

Durante sessão na Alese, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) celebrou os avanços recentes na educação pública de Sergipe, destacando obras e melhorias promovidas pelo Governo do Estado. Com foco especial no sertão sergipano, a parlamentar valorizou as ações como instrumentos de transformação social e fortalecimento da cidadania. “São investimentos que transformam a vida dos estudantes e fortalecem a identidade das comunidades tradicionais”, afirmou.

Kitty Lima II

Entre os destaques, Kitty citou a reforma da Escola Estadual Teotônio Alves China, localizada em Poço Redondo, e a inauguração da quadra poliesportiva do Centro de Excelência Quilombola 27 de Maio, em Porto da Folha. Para a deputada, essas entregas demonstram um olhar sensível do poder público para as populações historicamente marginalizadas.

Kitty Lima III

A parlamentar também apresentou números expressivos dos últimos 29 meses: 72 obras realizadas na área da educação, incluindo 43 quadras poliesportivas. Além disso, 203 escolas da rede estadual foram climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizado para alunos e professores. Os investimentos totalizam mais de R$ 290 milhões.

Rodrigo Fontes I

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) acompanhou a solenidade de entrega de 244 unidades habitacionais do Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, localizado no bairro 17 de Março, na zona sul da capital sergipana. O conjunto entregue faz parte do programa habitacional da Prefeitura de Aracaju e, com esta etapa, eleva para 1.316 o número total de moradias já entregues no empreendimento.

Rodrigo Fontes II

“A gente vê a alegria das famílias, as donas de casa que nunca tiveram uma casa própria realizando esse sonho da sua vida. Hoje, quer dizer que é um dia de muita realização para eu participar desse momento”, destacou Rodrigo Fontes durante

a cerimônia.

Vistoria

Durante a solenidade, a prefeita Emília Corrêa salientou que a gestão tem priorizado a vistoria rigorosa das unidades antes da entrega, garantindo padrões de qualidade e acessibilidade. “Esse momento gera em mim um sentimento de ser instrumento para entregar essas casas, que são o sonho de tanta gente. O direito à moradia está sendo cumprido aqui”, afirmou.

Próximos passos

Com a conclusão desta etapa, a Secretaria Municipal da Habitação informou que avança na infraestrutura de acesso, iluminação pública e ações sociais destinadas aos novos moradores. Rodrigo Fontes reforçou que seguirá acompanhando a implantação dos serviços complementares no bairro 17 de Março e buscando recursos para acelerar a construção das etapas finais do programa.

Política habitacional

“Nosso mandato está comprometido em garantir não só as chaves, mas também os equipamentos urbanos e a assistência necessária para que essas famílias tenham dignidade e oportunidades”, completou o vereador. A entrega das unidades marca mais um capítulo na política habitacional de Aracaju, que tem ampliado o acesso à casa própria para famílias de baixa renda e fortalecido o desenvolvimento urbano sustentável da capital sergipana.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), participou de um café da manhã promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília. O encontro foi organizado pelo presidente do CFC, o sergipano Aécio Dantas, especialmente para receber a bancada federal de Sergipe.

Yandra Moura II

Durante o evento, Aécio destacou a relevância da contabilidade para o desenvolvimento social e econômico do país, e reafirmou o compromisso do conselho com a justiça fiscal, o empreendedorismo e o fortalecimento da categoria em todas as regiões do Brasil. “Nosso objetivo é mostrar a força da contabilidade brasileira e a contribuição que damos para o crescimento do país”, afirmou.

Yandra Moura III

Em sua fala, Yandra destacou a importância da atuação do CFC em pautas que impactam diretamente a sociedade, como o estímulo à geração de emprego e renda, a justiça social e o combate às desigualdades regionais. “O Conselho tem um papel essencial não apenas técnico, mas social. Programas voltados ao empreendedorismo e à inclusão são fundamentais para transformar realidades”, afirmou.

Presença feminina

A deputada também elogiou a presença feminina no CFC e reforçou a necessidade de ampliar a participação das mulheres em espaços de decisão. “Como primeira mulher eleita deputada federal por Sergipe, defendo a presença feminina nas mais diversas áreas, inclusive na contabilidade. É preciso valorizar e fortalecer o papel das mulheres em posições de liderança”, disse.

Mais atenção

Yandra concluiu ressaltando que, como presidente da CINDRE, trabalha para que as regiões Norte e Nordeste recebam maior atenção nas políticas públicas. “É nessas regiões que estão os maiores desafios e as maiores oportunidades de transformação. Nosso foco é diminuir as desigualdades e promover o desenvolvimento regional com justiça social”, finalizou.

Ajuprev I

A equipe do Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) esteve reunida com a procuradora de Justiça, Conceição Figueiredo, responsável pela Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz (Coapaz), do Ministério Público de Sergipe (MPSE). A proposta do encontro foi estreitar a relação entre os dois órgãos e apresentar o recém-criado núcleo do instituto e o trabalho que o setor está começando a desenvolver.

Ajuprev II

O coordenador do núcleo, Wagner Mendonça, fez a apresentação das integrantes da equipe e explicou como está sendo formatado o trabalho. “Temos a psicóloga Simone Barbosa, a assistente social Ana Caroline Trindade e a especialista em legislação previdenciária, Helena Nascimento. Estamos conhecendo um pouco a realidade dos beneficiários do instituto para traçar ações efetivas que possam auxiliá-los a ter uma vida melhor, seja vendo necessidades de saúde ou de assistência, para que possamos encaminhar para os órgãos de cada setor”.

Ajuprev III

O trabalho do Núcleo Psicossocial não se restringe somente a quem é aposentado ou pensionista, mas serão desenvolvidas ações para os servidores que estão próximos à aposentadoria. “Queremos atuar para que eles se aposentem com tranquilidade, com saúde mental e financeira. Para isso, vamos realizar palestras sobre legislação previdenciária e mostrar atividades que podem desenvolver após se aposentarem, dentre outras ações”, relatou Wagner Mendonça.

Caio Rubens

Os técnicos do AjuPrev foram recebidos pelo chefe da Central de Mediação da Coapaz, Caio Rubens Castiliano Santos, que participou da reunião. “O encontro foi produtivo, pela iniciativa que o AjuPrev traz, com esse trabalho inovador e que agrega valor para seus beneficiários. Tenho certeza de que vai contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E abriu-se essa possibilidade de parceria conosco, para a formação de membros do núcleo em facilitadores de círculos de construção de paz, o que certamente vai auxiliar a equipe no acolhimento dos casos que chegam ao instituto”.

Conceição Figueiredo

A coordenadora da Coapaz, a procuradora Conceição Figueiredo, se colocou à inteira disposição para firmar parceria com o AjuPrev. “Temos boas perspectivas, porque pelo desenho que foi falado aqui, dessa formação bem estruturada, pronta para deflagrar ações que vão auxiliar na melhoria da vida dos aposentados e pensionistas e dos que estão para se aposentar, nos mostra que o AjuPrev quer humanizar esse atendimento ao seu público. E o Ministério Público, através da Coapaz, está aqui de braços abertos, para dar uma formação mais ampliada de cuidado desses vínculos, de restauração de relacionamentos, de convivência humanizada que todos nós precisamos ter”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

