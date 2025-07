Governistas estão incomodados com o alinhamento da oposição em Sergipe

Por Habacuque Villacorte

A Política é uma ciência extremamente subjetiva e cativante! É tão encantadora que ela chega a ser surpreendente por suas rápidas transformações de cenários. Ela se apresenta “como nuvem”, já dizia o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, onde você a olha e a vê de uma forma e, quando olha novamente, sua configuração já é diferente. Assim, sem “trocadilhos”, está “desenhada” a política de Sergipe, nos meses que antecedem o período pré-eleitoral do próximo ano.

Não custa lembrar que, no começo desse ano, o governo do Estado promoveu um grande ato político no município de Nossa Senhora de Lourdes, um pouco antes do Carnaval, quando praticamente se consolidou a futura chapa majoritária para o próximo ano, com o governador Fábio Mitidieri (PSD) encabeçando e buscando a reeleição, e o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), atual presidente da Assembleia Legislativa, como pré-candidato a vice-governador.

Naquele momento, pela dimensão do evento e pela quantidade de políticos das diversas regiões do Estado que foram prestigiar, a leitura era altamente otimista e um resultado vitorioso era apenas uma questão de tempo. Naquele momento a oposição não tinha um direcionamento; Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) estavam apenas iniciando a gestão em Aracaju e a falta de entendimento entre algumas lideranças sinalizava que o grupo estava “fadado ao fracasso”!

Meses depois, o próprio governador seguiu “definindo” sua chapa majoritária quando escolheu o ex-deputado André Moura (União) como seu pré-candidato ao Senado da República. O outro nome, e diríamos que seria um “franco favorito” para ser escolhido, apesar das divergências internas, é o já senador Alessandro Vieira (MDB), que soube “transformar” os repasses de emendas em “apoio político” para o seu projeto de reeleição no próximo ano.

Depois de “flertar” com alguns nomes da oposição, nesse período, o governo deixou o “namoro esfriar”, mesmo porque do lado de lá os cenários já estão consolidados e definidos; os adversários políticos, por sua vez, demonstraram nos últimos meses mais sintonia com a população, com seus reclames e apelos, considerando ainda que o governo de Mitidieri não é tão “popular” quanto se imaginava, o que findou “despertando” algumas lideranças contrárias.

E mesmo com algumas divergências internas entre os adversários do governo, mesmo sem a definição de quem será o pré-candidato ao Executivo no próximo ano, mesmo com a situação já tendo sua chapa praticamente definida, os festejos juninos desse ano “trouxeram” um alinhamento da oposição, na Festa do Caminhoneiro em Itabaiana e no Forró Caju da capital, que, mesmo sem muito alarde, conseguiu impulsionar um “sentimento de mudança” que veio à tona em 2022.

Tem governista já sem dormir, incomodado com esse alinhamento dos adversários. Algumas pesquisas para consumo interno revelam cenários surpreendentes e bem preocupantes para a situação. A “nuvem da política” de Sergipe já se apresentou num formato diferente e hoje o “sonhado W.O.”, que vinha sendo discutido desde janeiro passado, agora está cada vez mais distante. A oposição começa a demonstrar unidade, equilíbrio e juízo, e “surfa” no desgaste do governo que só cresce!

Assim é a política e suas “subjetividades”! Uma hora a oposição não tinha direção, liderança e, muito menos, uma referência, nomes competitivos e aptos para a disputa do próximo ano; agora nomes não são problemas para se disputar o governo, já existe um encaminhamento para o Senado e o discurso fiscalizador é sempre mais cativante. Tem gente em Sergipe que já comprou o “terno” com bastante antecedência e, talvez, tenha que usá-lo na posse de alguém que venha da oposição…

Em uma entrevista concedida ao radialista Alex Azevedo (RIO FM), a prefeita Emília Corrêa (PL) declarou seus pré-candidatos ao Senado no próximo ano: a gestora de Aracaju vai pedir votos para o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) e para o deputado federal Rodrigo Valadares (União), que conta com a simpatia do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Com o governo praticamente definido com André Moura e Alessandro Vieira e a oposição com Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares, se confirma o comentário feito, recentemente, por este colunista de que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o já senador Rogério Carvalho (PT) estão ficando sem espaço nesta disputa para o Senado.

Este colunista já trouxe a possibilidade de um “recuo” de Edvaldo nesta disputa para o Senado, com ele concorrendo a uma cadeira de deputado federal; já há quem acredite que o presidente Lula (PT) poderia “escalar” o ex-prefeito de Aracaju para “encabeçar” uma “terceira via”, fazendo composições com Rogério e com o ministro Márcio Macedo, ou seja, os “humilhados poderão ser exaltados” em 2026…

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou na sessão ordinária desta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa de Sergipe, que está ingressando com ação judicial contra o secretário da Casa Civil, Jorge Araújo Filho. Georgeo quer informações sobre o pagamento de emendas não impositivas dos últimos dois anos. A solicitação foi feita duas vezes (via ofício) no primeiro semestre.

Georgeo Passos II

“Em fevereiro desse ano encaminhei o Ofício nº 020/2025, junto aos colegas Marcos Oliveira, Linda Brasil e Paulo Júnior, solicitando informações à Casa Civil sobre o pagamento e a destinação dos recursos de emendas não impositivas, referente aos anos de 2023 e 2024. No dia 15 de abril (esse ofício estava sem resposta) foi reiterado mais uma vez pelos quatro parlamentares”, detalhou Passos.

Georgeo Passos III

Georgeo disse que chegou ao mês de junho sem as informações solicitadas. “Demonstra o quanto o secretário acha que a Assembleia tem que ficar apenas calada. Demonstra também o desprezo que o Poder Executivo tem para com o Poder Legislativo. Então, nossa assessoria jurídica está providenciando o mandado de segurança contra o secretário Jorge Araújo Filho”, informou.

O deputado acredita que as informações sejam prestadas após determinação judicial. “Os colegas que fizeram suas indicações de emendas não impositivas que foram pagas, não tem nada a esconder. Tenho certeza que todas as emendas foram bem utilizadas. Mas para a oposição, como essas emendas não são pagas, precisamos saber quem foram os destinatários e quanto de recurso foi encaminhado para cada ente ou entidade através de emendas não impositivas em 2023 e 2024”, ponderou.

Ao final, Georgeo ressaltou que o Supremo Tribunal Federal – STF também está discutindo sobre as emendas parlamentares (a nível nacional). “Aconteceu uma audiência pública semana passada onde o ministro ouviu quem é a favor de emendas impositivas, quem é contra as emendas impositivas. Imagine quando o ministro descobrir quem em Sergipe tem as emendas não impositivas pagas para a bancada do governo”, comentou.

Mais uma “pegadinha” da gestão de Edvaldo para a prefeita Emília: o STF impôs uma determinação à lei da Previdência a Aracaju. Isso foi em 2019, o ex-gestor não quis encarar o problema e se adaptar às novas regras, ou seja, deixou de tentar uma solução. Hoje, o município que não se adequar fica sem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), perdendo repasses federais e ficando impedidos de assinar novos convênios e contratos.

Nos anos em que esteve à frente da PMA, Edvaldo Nogueira optou por acionar judicialmente e não ter que “inovar” seus ambientes. Buscou “ganhar tempo” e “empurrar com a barriga” até agora, como foi feito, desta vez com a prefeita Emília Corrêa, que talvez tenha que se submeter ao desgaste de elevar a alíquota estadual para 14%. Em caso de descumprimento, a punição para o município será colocar em risco um montante em torno de R$ 100 milhões dos repasses feitos pela União.

Rodrigo Fontes I

Em pronunciamento realizado na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) destacou dois grandes marcos recentes para a capital sergipana: o avanço rumo a um transporte público mais moderno e o êxito dos festejos juninos promovidos pelo Governo do Estado e pela Prefeitura.

Rodrigo Fontes II

Ao comentar a entrega de 15 ônibus 100% elétricos na última sexta-feira (27), Rodrigo demonstrou entusiasmo com o início da renovação da frota. “Sexta-feira foi um dia muito importante para a cidade de Aracaju. Foi dado o primeiro passo para que Aracaju deixasse de ser a capital com o transporte público mais antigo e passasse a ter o mais moderno do Nordeste”, declarou.

Rodrigo Fontes III

Os novos veículos — equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade — fazem parte de uma modernização que ainda inclui mais 15 ônibus elétricos e outros 130 Euro 5, modelo menos poluente. Fontes fez questão de reconhecer o esforço conjunto para que isso fosse possível. “A prefeita Emília mostrou compromisso com o sentimento da população aracajuana. E essa conquista só foi possível porque nós, vereadores, aprovamos esse projeto com responsabilidade e pensando no futuro da cidade”.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) anunciou, pelas redes sociais, que vai destinar R$ 500 mil em emendas impositivas para construção da UBS Renato Mazze Lucas, em Soledade, através de seu mandato. O parlamentar reforça a importância das emendas impositivas como instrumentos essenciais para solucionar os problemas enfrentados pela saúde pública da capital.

Fábio Meireles II

Fábio Meireles esteve no gabinete da secretária municipal de saúde de Aracaju, Débora Leite para tratar sobre as emendas. “Colocamos de forma prévia à disposição para aparelhar a UBS Mazzé Lucas, porque nosso mandato está à disposição, independente de situação ou oposição”, disse. O vereador reconhece que é um importante investimento realizado por meio do meu mandato à destinação de recursos para obras e melhorias nas unidades de saúde de Aracaju.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), vice-líder do governo Fábio Mitidieri, subiu à tribuna para tratar com seriedade e responsabilidade dos recentes episódios envolvendo cães da raça pitbull em municípios sergipanos. Com base em sua trajetória como defensora da causa animal, Kitty fez um apelo por mais conscientização, fiscalização e políticas públicas integradas.

Kitty Lima II

“A culpa não é do pitbull. A responsabilidade é de quem cria sem preparo, sem consciência e sem responsabilidade”, afirmou a parlamentar, ao repudiar qualquer tentativa de criminalização da raça e alertar para os riscos de discursos preconceituosos. Para Kitty, os casos recentes — registrados em Pirambu, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju — reforçam a necessidade urgente de discutir a guarda responsável.

Kitty Lima III

A vice-líder reconheceu os desafios enfrentados pelos municípios, mas pontuou que a atuação integrada com o Estado é fundamental. “Não se trata de apontar culpados, mas de construir soluções. O governo Fábio Mitidieri tem demonstrado sensibilidade com a causa animal, e eu confio que podemos avançar juntos em ações mais efetivas e preventivas”, disse.

Tutores responsabilizados

Kitty também reforçou a importância de medidas que responsabilizem os tutores de forma mais rígida, especialmente em casos envolvendo raças estigmatizadas. Segundo ela, o debate precisa sair do campo da emoção e se firmar na base da técnica e da política pública. “Precisamos endurecer na responsabilização, não no preconceito. É uma questão de segurança para as pessoas e de bem-estar para os animais”, pontuou.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura obteve vitória na Justiça em uma ação movida contra a disseminação de uma fake news ocorrida durante o período eleitoral de 2024. A decisão, além de atestar que a parlamentar foi vítima de informações falsas, também teve um desfecho solidário: a indenização foi convertida em cestas básicas doadas à instituição Oratório de Bebé, em Aracaju.

Yandra Moura II

A ação foi motivada por um vídeo ofensivo que circulou em grupos de WhatsApp em julho de 2024, quando Yandra era pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. No processo, ficou comprovado que o conteúdo divulgado tinha caráter difamatório e foi usado com o intuito de manchar a imagem da deputada.

Yandra Moura III

“A verdade prevaleceu. Sempre acreditei na justiça e na força do trabalho limpo, feito com responsabilidade e respeito. Essa vitória não é só minha, é de todos que lutam contra a desinformação e pela ética na política”, afirmou Yandra Moura. A decisão judicial caracteriza uma vitória no enfrentamento às fake news, especialmente em contextos eleitorais, onde boatos e ataques infundados aparecem em grande escala com o objetivo de comprometer o processo democrático.

