Governistas estão temerosos sobre o cenário político para 2026 

Ainda é cedo para “cravar”, mas a tendência é que o ano de 2025 será marcado por muitas transformações na política de Sergipe. Principalmente agora, superados os resultados das eleições municipais e com as atenções voltadas para a disputa estadual de 2026. A construção das chapas majoritárias ainda é um desafio a ser superado, tanto por governistas quanto por oposicionistas. Mas as disputas para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados também passarão por esta engenharia.

O governo do Estado se esforça com inúmeras ações, sobretudo em redes sociais, mas a impressão é que elas continuam inócuas para boa parte da população que ainda não sentiu uma mudança de postura administrativa após mais de dois anos de gestão. A sensação é que o que é propagado nas mídias é quase que uma realidade completamente diferente do que é sentido pelas pessoas, sobretudo por aquelas que mais precisam do poder públicos, em especial, nos municípios do interior.

A polêmica concessão parcial dos serviços de água e esgoto da DESO, em todo o Estado, para a Iguá Saneamento, que já resultado no repasse de R$ 1,14 bilhão para os municípios sergipanos (60% da outorga e do ágio obtido no leilão), tende a ganhar inúmeros “capítulos” nos próximos meses, ainda mais diante de rumores de supostos “malfeitos” em especial por ex-prefeitos que deixaram suas administrações em 31 de dezembro passado, mas que já teriam investido parte desse dinheiro.

Apesar de ter cumprido a lei, há quem aposte que estes “rumores” podem prejudicar a imagem política e administrativa do governo do Estado, que trabalhou intensamente para que este leilão tivesse ocorrido. Um “prato cheio” para os principais adversários e até para quem é aliado, mas não concorda com o modelo de negociação, sobretudo porque estamos falando de água, de vidas! Em meio a tantos desgastes e à fragilidade na entrega de grandes resultados, a pergunta é: o que fazer?

Ainda mais considerando que os índices de popularidade do agora prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), continuam altíssimos em todo Estado. E, mesmo numa condição temporária de impedimento eleitoral, Valmir hoje ainda detém o prestígio de, a depender do nome que indicar, gerar muitas dores de cabeça na base governista! Este é o sentimento que está “impregnado” nas ruas, da capital ao interior, é a manifestação do povo sergipano.

E muitos governistas já perceberam que o cenário desfavorável e já começam a demonstrar temor sobre o que poderá ocorrer em 2026. Quem tem “cartas nas mangas”, as têm usado com altivez e estratégia, avaliando que tudo pode mudar, que tudo pode acontecer, inclusive nada! É um jogo de paciência, mas como o tempo é continuado, a tensão pesa mais do lado que não é bem avaliado. E, na iminência de fortes “tempestades”, a impressão é que logo, logo, veremos “homens ao mar”…

Veja essa!

Apesar da “onda de especulações” que existem nos bastidores da política estadual, para o Senado em 2026 só existem quatro pré-candidaturas se movimentado: os dois senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT) naturalmente estão de olhos bem abertos para suas respectivas reeleições.

E essa!

Já o ex-deputado federal André Moura (UNIÃO) conta com o apoio de seu partido e de uma legião de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, do União Brasil e dos mais diversos partidos pelo interior do Estado; quem também está sinalizando para isso é o deputado federal Rodrigo Valadares (União).

Cenários

Na avaliação deste colunista teríamos um Rogério Carvalho trabalhando um eleitorado mais de Esquerda; um Rodrigo Valadares o eleitorado mais de Direita; e André Moura capitalizando com o eleitorado que quer menos ideologia e mais recursos para Sergipe. Já Alessandro estaria completamente prejudicado com a pré-candidatura de Rodrigo.

Exclusiva!

Uma fonte de dentro do MDB informou para este colunista que o senador Alessandro parece determinado em disputar a reeleição e, além do governador do Estado, contará fervorosamente com os apoios do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania) e do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD).

Se meu fusca falasse I

No primeiro dia útil do ano, quando todas as atenções deveriam estar voltadas para a limpeza da cidade que ficou dois dias desprezada pela gestão anterior e pela empresa TORRE, que suspendeu a coleta, nas redes sociais um dos principais assuntos era a chegada vitoriosa de Emília Corrêa para ser empossada em seu VW Fusca.

Se meu fusca falasse II

Até multa de trânsito já chegaram a defender pelo não uso do cinto de segurança, em uma ação de vias bloqueadas e com o carro sendo acompanhado por batedores oficiais. Após uma vitória triunfante nas urnas, contra três máquinas administrativas, chegar de Fusca era o menos importante. O momento é de trabalho e gestão…

Discurso forte I

Para um Teatro Atheneu tomado por apoiadores e eleitores, a prefeita Emília Corrêa empossou seu secretariado e diretores de órgãos, mas com um discurso forte para todos eles: “não se preocupem em favorecer, em beneficiar, em trabalhar para Emília. Vocês têm é que trabalhar para o povo de Aracaju”.

Discurso forte II

Durante sua fala a prefeita de Aracaju registrou a tristeza que sentiu pela cidade e pelos turistas nos dois últimos dias de, quando o lixo ficou acumulado por conta de uma pendência financeira do município com a empresa TORRE. “Se as finanças estavam tão arrumadas, como diziam, por que deixaram esse débito com a empresa de coleta do lixo?”, questionou, falando novamente em “abrir a caixa preta”…

Discurso forte III

Emília disse para os assessores que não há mais tempo a perder e que áreas críticas da Prefeitura de Aracaju estão devastadas e não prestam serviços relevantes para a população. “Esta equipe aqui é técnica. Não está trabalhando pensando em política, mas em fazer o melhor para o nosso povo. Estão todos motivados a fazer o melhor”.

Bomba!

É importante que a sociedade aracajuana guarde esta informação: a primeira “vítima” do secretariado da prefeita Emília Corrêa, do famoso “Sistemão”, será o delegado e agora Secretário André David. Trabalhador e muito eficiente no combate ao crime, o auxiliar da prefeita gera temor em alguns desafetos políticos porque ele, alinhado com sua equipe, pode reduzir os índices de violência da nossa capital. Já há quem questione sua cessão…abra do olho delegado! A coluna vai acompanhar os fatos…

Sobre André David

Este colunista não é assessor e nem advogado do delegado, mas se ele cometeu ou comete algum excesso, que alguém questione, apresente provas e o leve à Justiça. Agora, convenhamos: naquilo que ele se propõe, de combater à criminalidade e lutar pela tranquilidade da população, isso ele o faz muito bem e por isso tem o reconhecimento da sociedade e o respeito deste colunista.

Lúcio Flávio

O vereador de Aracaju Lúcio Flávio (PL) conversou rapidamente com este colunista e parece determinado a fazer não apenas a defesa da gestão Emília Corrêa na CMA, mas de seus princípios e valores, do conservadorismo e da família. Falou em lutar para defender os interesses do povo de Aracaju, de “furar a bolha”….

Olha as Feiras!

A prefeita de Aracaju, através da Emsurb, já deu uma forte resposta para a cidade conseguido promover a limpeza em apenas dois dias de trabalho, mas este colunista vai além e reforça a necessidade de se buscar uma nova padronização para as feiras livres da capital, inclusive quanto à necessidade do devido acondicionamento das mercadorias, como carnes, frangos e peixes. O MPE e a doutora Euza Missano podem dar uma contribuição bem interessante neste sentido, ajudando a PMA no trabalho de fiscalização das feiras…

