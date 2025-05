Governistas querem “escolher” adversários para iniciarem os ataques

Por Habacuque Villacorte

Faltando ainda pouco mais de um ano para que os partidos políticos comecem a definir quem serão os pré-candidatos das eleições estaduais de 2026, já existe um movimento nos bastidores, possivelmente financiado por algum interessado, com o intuito de encontrar uma sinalização dos adversários do governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre quem será a “alternativa” da oposição para disputar o governo do Estado. Mas o “silêncio” de alguns parece ser um movimento estratégico…

Este colunista afirmou, há alguns meses, que o governador queria conquistar sua reeleição por “W.O.”, ou seja, estava se movimentando politicamente para fragilizar qualquer possibilidade de construção de uma pré-candidatura de oposição e, para tanto, abriu o diálogo com a maioria, buscando se aproximar e abrindo um canal de negociação para definir a ocupação de espaços na chapa majoritária. Até o senador Rogério Carvalho (PT), adversário de 2022, agora pode compor.

Em todas as rodas políticas de Sergipe o nome mais lembrado para 2026 ainda é o do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Quem defende seu nome para o governo alimenta a esperança de que o gestor serrano vai conseguir reverter sua momentânea inelegibilidade; já seus adversários apostam todas as fichas que o processo que interessa a Valmir, que tramita no Judiciário sergipano, dificilmente chegará à BSB até meados do próximo ano.

Há quem aposte que Valmir só conseguirá ficar “elegível” novamente, entre outubro e novembro de 2026, quando já estiver definida a eleição para governador, no mesmo formato de 2022, quando ele foi o mais votado, mas ficou impedido de disputar aquela eleição. Os movimentos recentes nos bastidores da política sinalizam que os governistas estão na expectativa sobre quem será o nome da oposição para o governo, e já usam alguns setores para aumentar as especulações sobre esta definição.

Há quem entenda que o “ataque” é a melhor “defesa” e a impressão para este colunista é que os aliados do governo querem escolher quem será o pré-candidato ou pré-candidata da oposição para que a “artilharia” seja montada e direcionada para um “único alvo”. O “silêncio” de alguns adversários já está ganhando “apelidos engraçados”, como “falta de unidade”, “falta de articulação” ou até “falta de nomes”. Tudo para ver se alguém antecipa o processo já de agora…

Por sua vez, nem alguns aliados do governo, insatisfeitos com o tratamento dispensado, estão dispostos a se movimentarem por enquanto. É a turma que gosta de aguardar a montagem do cenário, a definição dos agrupamentos, para analisar e decidir se continua na base ou se migra para a oposição. Hoje os governistas apostam em “volume” e acham que assim ganham a eleição com facilidade. Só que o eleitorado mudou e o pleito de Aracaju ensinou muita coisa. Mas tem gente que não aprende…

Veja essa!

O vereador Lúcio Flávio (PL) manifestou-se de forma contrária ao projeto que propõe a criação de loterias de âmbito municipal. O parlamentar questionou a celeridade na tramitação da proposta e defendeu que o mais prudente seria aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que analisa atualmente se as loterias oficiais são de competência exclusiva da União.

E essa!

Lúcio Flávio também questiona se esta proposta realmente poderia nascer na Câmara de Vereadores ou se é prerrogativa de competência exclusiva do poder executivo. Ele também reforçou sua oposição ao projeto por considerar que a iniciativa pode estimular o vício em jogos de azar — um problema que, segundo ele, tem gerado dependência e causado graves prejuízos a famílias em todo o país, tanto em plataformas digitais quanto em estabelecimentos físicos.

Epidemia de viciados

“O Brasil inteiro vive uma epidemia de viciados endividados nas jogatinas. Os jogos de azar, potencializados pelas bets, estão levando os brasileiros ao desespero, à falência e até o suicídio. Todos nós estamos ouvindo os casos terríveis de famílias destruídas e patrimônios arruinados. Aracaju não tem nenhuma necessidade de mais um jogo de azar. Perguntem a população se eles querem isto?”, questionou o vice-líder da prefeitura na CMA.

Rodrigo x Alessandro I

O deputado federal Rodrigo Valadares (União), pré-candidato ao Senado em 2026, pelo visto será a “pedra no sapato” do projeto de reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB). Rodrigo é o relator do projeto da anistia do 8 de janeiro, proposta que ganhou densidade no Congresso Nacional e Alessandro é o autor de uma “proposta alternativa” no Senado, algo “costurado” pelo STF e o governo Lula.

Rodrigo x Alessandro II

Em 2018, quando foi eleito, Alessandro obteve uma votação histórica, principalmente porque caminhava contra o PT e mantinha um alinhamento com a base bolsonarista. Já em BSB o senador mudou de lado político e passou a ser um “pé frio” em Sergipe, tirando votos de quase todos que apoiou até agora. Agora terá em Rodrigo um adversário duro, que além do apoio formal de Jair Bolsonaro, parece ser a escolhida preferida dos eleitores de Direita e mais conservadores de Sergipe.

Rodrigo x Alessandro II

“Não acreditem em proposta do Senado feita pelo traidor Alessandro Vieira e relatada pelo petista Jaques Wagner (BA). Isso é engodo, enrolação e para deixar os brasileiros presos. O Brasil só aceita uma coisa e isso é anistia já”, declarou Valadares, durante uma caminhada a favor da anistia em BSB. Já Alessandro chama Rodrigo de “oportunista”, dizendo que ele já apoiou o PT e agora “defende a narrativa política da vez”. Que os leitores tirem suas conclusões…

Alô Propriá!

Em entrevista ao vivo no Jornal da Mega, o prefeito Luciano Nascimento (PP) afirmou que se o ex-prefeito Dr. Valberto ficasse no poder mais um mandato “Propriá sumiria”. “O município totalmente destruído, sem estrutura física, sem imóveis, sem transportes e com fornecedores contas irregulares”.

Fala Luciano!

“Nós acabamos de confeccionar o relatório da transição, o que nós vamos dar publicidade a isso, já passamos para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Estadual, para que eles tomem as devidas providências diante da situação que nós encontramos no município. Por isso quando a gente faz um corte desse, de uma quadrilha junina”, explicou o prefeito Luciano de Menininha.

Olha o PRÉ-UNI!

O Polo do PRÉ-UNIVERSITÁRIO no Colégio Aricio Fortes está com vagas abertas para alunos que concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio. Os interessados devem procurar o Coordenador do Curso, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, no Colegio Estadual Aricio Fortes que fica localizado na Av. Camilo Calazans – América, Aracaju. O PRE-UNI é uma iniciativa do governo do Estado que tem dado oportunidade a muitos jovens de se prepararem para o Enem.

Cirurgias eletivas

O Hospital de Cirurgia (HC) já realizou até agora 100 cirurgias por meio do Opera Sergipe, programa do Governo do Estado que busca reduzir a fila de espera de procedimentos eletivos. A unidade filantrópica, integrante da Rede Estadual de Saúde, tem papel essencial na oferta gratuita e de qualidade de assistência hospitalar e ambulatorial e na ampliação do acesso da população à saúde pública.

Hospital Cirurgia

Referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual, o HC integra desde março de 2025 a fase 2 do Opera Sergipe, oferecendo cirurgias bariátricas e urológicas (como ureterorrenolitotripsia e nefrolitotripsia). Também participa do Opera Mulher, com procedimentos cirúrgicos mamários, como mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora e polimastia.

Procedimentos

Por meio dos programas, o HC também oferece consultas pré e pós-cirurgia e exames pré-operatórios. Além disso, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica recebem acompanhamento multidisciplinar no Ambulatório, com equipe composta por nutricionista e psicólogo, garantindo suporte integral antes e após o procedimento.

Menor Aprendiz

A Câmara de Aracaju aprovou o Projeto de Lei n° 184/2025, que dispõe sobre a contratação de Menor Aprendiz no âmbito do município de Aracaju, uma lei que já havia sido sancionada em 2017, durante a gestão do então prefeito Edvaldo Nogueira, mas que não avançou. Agora, o PL foi atualizado pela gestão da prefeita Emília Correa e colocado novamente em votação na CMA.

Breno Garibalde I

A nova legislação, que teve em como forte lutador desde seu primeiro mandato, o vereador Breno Garibalde, tem como objetivo reforçar e tornar mais efetiva a contratação de jovens aprendizes no âmbito da administração pública municipal, promovendo inclusão social, qualificação profissional e oportunidades reais de desenvolvimento para a juventude aracajuana.

Breno Garibalde II

Para o parlamentar, essa conquista representa um avanço na construção de uma Aracaju mais justa, onde o poder público assume papel ativo na inclusão dos jovens ao mercado de trabalho. “Feliz em saber que nosso mandato deu início a esse diálogo ainda na gestão passada e continuou nessa, com reuniões com o procurador do Trabalho, Alexandre Alvarenga, com a prefeita Emília e com a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg. Parabenizo a gestão municipal pela implantação desse programa que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens. Essa luta é nossa!”, declarou o vereador.

Yandra Moura I

Com o tema “A Força da Liderança Feminina”, o União Brasil promoveu, no Hotel Videm, em Aracaju, mais uma edição do Workshop Defesa Lilás, programa que incentiva a participação política das mulheres em todo o país. O evento reuniu deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, lideranças políticas e mulheres interessadas em ingressar na vida pública.

Yandra Moura II

O objetivo foi oferecer um espaço de formação, escuta e troca de experiências sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na política, além de fortalecer o engajamento em temas centrais da sociedade atual. A iniciativa integra a agenda nacional do União Brasil para ampliar o protagonismo feminino nos espaços de decisão.

Yandra Moura III

Durante sua participação, a deputada federal Yandra Moura destacou que, apesar das dificuldades, ocupar espaços de poder vale a pena. “Vale a pena ser vereadora e ver um projeto aprovado transformar vidas. Vale a pena, como deputada, acompanhar os recursos destinados ao município se tornando sonhos realizados. Vale a pena dar voz a quem nunca foi ouvido. Muitas pautas só são levantadas por mulheres, porque sentimos na pele e lutamos com empatia, mesmo quando a dor não é diretamente nossa”, afirmou.

Yandra Moura IV

Yandra também ressaltou a importância da sororidade e da união entre mulheres. “Nossas diferenças são muitas, e tudo bem. Isso mostra que vivemos em uma democracia. Mas essas diferenças não podem nos afastar. As mulheres precisam se unir e enxergar representatividade, umas nas outras”, completou.

Defesa Lilás

O Defesa Lilás é uma estratégia do União Brasil voltada à promoção da representatividade feminina. O programa estimula o debate político, forma lideranças e incentiva a análise, criação e implementação de políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Por meio de workshops e formações, o projeto já impactou centenas de mulheres em diversas regiões do país. A abertura do evento contou com a presença do presidente estadual do União Brasil, André Moura, que reafirmou o compromisso do partido com o fortalecimento da atuação política feminina.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou o futebol feminino em Sergipe e a competição organizada pela Federação Sergipana de Fut7. O parlamentar ressaltou que o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e enalteceu a qualidade das meninas que jogam futebol em Sergipe.

Georgeo Passos II

Georgeo comentou as dificuldades enfrentadas no futebol masculino e feminino em Sergipe, especialmente, na busca por patrocínio para competições. “Quando precisa fazer uma competição, percebemos que as pessoas que organizam correm atrás de um e outro para fazer acontecer. E quem sofre é a juventude que poderia está ali fazendo uma atividade física, se desenvolvendo”, ponderou.

Cobrança

O Governo do Estado e as prefeituras precisam apoiar mais o futebol feminino. “Nosso mandato tem apoiado o esporte e essa é uma das nossas bandeiras. A juventude precisa de incentivo e o esporte, principalmente, o futebol feminino necessita de mais apoio do poder público”, frisou.

Fut7

“Está em andamento em Aracaju uma competição de base, organizada pela Federação Sergipana de Fut7. Nessa competição temos o adulto feminino, o sub-17, sub-15 e sub-13 feminino. Tem também essas modalidades no masculino. E no dia 24 de maio, a partir das 14h, no Campo do Oratório (vizinho ao Colégio Salesiano) teremos as finais do Fut7”, disse Georgeo.

Emendas

O deputado aproveitou para pedir aos demais colegas que puderem tanto prestigiar a final da competição como ajudar destinando emendas para 2026. “Quem puder ajudar tanto a Federação Fut7 como as demais federações de Sergipe, estará incentivando o futebol feminino no estado de Sergipe”, sugeriu Passos.

OAB/SE 90 anos!

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) promoverá, nesta segunda-feira (12), uma cerimônia especial em comemoração aos seus 90 anos de fundação. Será uma noite de celebração, reflexão e homenagem àqueles que construíram a trajetória de uma das instituições mais relevantes na defesa da justiça, da cidadania e do Estado de Direito em Sergipe.

Danniel Costa

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, expressa sua felicidade e orgulho em celebrar este marco histórico. “São nove décadas de dedicação, luta e compromisso com a justiça e a cidadania. É uma honra imensa poder celebrar essa trajetória que revigora nossa missão de fortalecer a advocacia, defender os direitos dos cidadãos e promover uma sociedade mais justa e democrática”, afirma.

Momentos marcantes

A solenidade, que ocorrerá no Teatro Tobias Barreto a partir das 19h, será uma oportunidade para revisitar os momentos marcantes da história da OAB/SE, render homenagens aos que contribuíram para seu fortalecimento e reafirmar o compromisso contínuo de atuar em defesa da sociedade sergipana. A OAB/SE convida toda a sociedade, a advocacia, os profissionais da imprensa e seus colaboradores a participarem desta significativa celebração, que marca uma trajetória de 90 anos de lutas e dedicação à nobre causa da justiça.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju, por meio dos Conselhos Municipais vinculados à Secretaria da Família e da Assistência Social, realiza na terça-feira (13), às 9h, a 4ª Conferência Municipal da Igualdade Racial, com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça”. O encontro acontece no Hotel Aquarius, na Av. Santos Dumont, 1378 (avenida da Orla de Atalaia) e reunirá representantes da sociedade civil, gestores públicos e especialistas para debater políticas de promoção da igualdade racial.

Políticas para mulheres

Já na quarta-feira (14), às 9h, no auditório da Uninassau (avenida Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos) será a vez da 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”. O evento propõe a construção coletiva de propostas que fortaleçam os direitos das mulheres e ampliem a participação feminina nas decisões públicas.

Alô Socorro!

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, assinou ordem de serviço para realização de obra de recuperação asfáltica e revitalização da iluminação pública de três ruas no bairro Marcos Freire I – 26, 27 e A12. Os serviços, que foram iniciados imediatamente após a assinatura, irão sanar uma demanda antiga da comunidade local, garantindo mais qualidade de vida e segurança aos moradores.

Investimento

Com um investimento de mais de R$ 484 mil, nestas três ruas será feita a fresagem, que consiste na retirada da camada asfáltica antiga, para, em seguida, aplicar uma nova camada de asfalto de alta qualidade. Quanto à iluminação, será feita a substituição de 45 lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED, além da implantação de 35 novas instalações para lâmpadas de LED.

Samuel Carvalho I

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço, o prefeito Samuel Carvalho reforçou que estas ações serão benéficas para a população, que já demonstra satisfação com as melhorias que estão por vir. “A receptividade do pessoal foi muito boa, nós mostramos um compromisso que assumimos ainda durante o período eleitoral e estamos aqui pra cumprir essa promessa muito importante para a comunidade, que há mais de 30 anos espera por esse recapeamento asfáltico”.

Samuel Carvalho II

“É como se eles tivessem abandonados, porque pularam essas ruas aqui. Fico feliz em poder retornar e dar essa boa notícia nessa ordem serviço: essa obra felizmente vai sair do papel, e, além disso, vamos fazer a parte de iluminação também, tão exigida pela população, pessoas já tinham sido assaltadas aqui por falta de uma iluminação adequada e estamos corrigindo esse erro também”, afirmou o gestor.

Coronel Ildomário I

No pátio da Academia de Polícia Militar de Brasília, o Tenente-Coronel Ildomário Gomes foi condecorado com a medalha Tiradentes, grau Grande Oficial, da PMDF. Nas redes sociais o militar estendeu a comenda recebida a todos os policiais e bombeiros militares do estado de Sergipe, assim como aos comandantes gerais da PM e do CBMSE.

Coronel Ildomário II

“São 28 anos lutando, junto aos demais companheiros e à tropa, por melhores condições de trabalho para os nossos militares. Com a ajuda destas pessoas avançamos muito em direitos, desde o reajuste histórico que tivemos em 2009, o fim dos descontos previdenciários indevidos e da cobrança do imposto de renda sobre a licença especial, dentre tantas outras vitórias, sendo a mais recente o retorno do adicional de periculosidade que havia sido extinto em 2016. Só tenho a agradecer a todos os nossos militares estaduais e a seus familiares.”

Kickboxing

O Estado de Sergipe será palco de um dos maiores eventos esportivos de artes marciais do país: a Copa do Mundo Open de Tatame de Kickboxing, que acontece nos dias 24 e 25 de maio, no tradicional Ginásio do Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. Esta será a primeira vez que o estado recebe a competição, que promete reunir atletas de diversas faixas etárias e níveis técnicos.

Copa do Mundo

O evento é voltado para as modalidades de tatame, bastante procuradas por públicos variados — desde crianças, iniciantes no esporte, até pessoas com mais idade. A Copa tem como objetivo promover o esporte, incentivar a inclusão social e fortalecer o intercâmbio entre atletas de diferentes regiões do país.

BUSHIDO GP

Um dos grandes destaques da programação será o BUSHIDO GP, Campeonato Semi-Profissional de K1, com cinco desafios eletrizantes entre os estados de Sergipe e Goiás. Cada um desses combates premiará os vencedores com medalhas e cinturões, sendo que um dos cinturões será a premiação principal do evento, o que eleva ainda mais o nível da competição e o prestígio dos atletas participantes.

Lutas

Além disso, o público poderá acompanhar duas emocionantes lutas de Full Contact, sendo uma na categoria masculina e outra na feminina, reforçando a diversidade e o equilíbrio de gênero na competição. Com expectativa de grande público e a participação de equipes renomadas, as duas competições promete movimentar o cenário esportivo local, colocando Sergipe em evidência no mapa nacional do kickboxing.

Rock Sertão 2025

O Rock Sertão 2025 retorna com força total à Praça Antônio Alves Feitosa — a icônica Praça dos Três Quiosques — em Nossa Senhora da Glória (SE), prometendo uma edição histórica. Além de marcar o reencontro com suas origens, o festival surpreende ao anunciar uma das bandas mais lendárias do rock brasileiro: o Barão Vermelho, que sobe ao palco Velho Artesão no dia 17 de maio.

Atração memorável

Na estrada com a turnê “Do Tamanho da Vida”, o grupo promete trazer ao sertão uma apresentação memorável, mesclando sucessos imortais como “Bete Balanço”, “Exagerado”, “O Tempo Não Para” e “Maior Abandonado”, com novidades que mantêm viva a chama criativa da banda. Com mais de quatro décadas de estrada, Barão é sinônimo de atitude, história e paixão pela música.

Encontro de gerações

A participação da banda no Rock Sertão 2025 representa um verdadeiro encontro de gerações. Assim como o festival, Barão carrega em sua trajetória a força da resistência cultural e o compromisso com a autenticidade artística. O show promete ser um dos pontos altos do evento — um momento inesquecível para o público que celebra o passado, o presente e o futuro da música brasileira.

Programação cultural

Além dos shows, o festival também oferecerá uma ampla programação cultural nos dias 15 e 16 de maio, com oficinas, palestras, apresentações de dança e a tradicional Feira Cultural, fortalecendo seu papel como palco da arte e da música independente no sertão sergipano. Acompanhe todas as atualizações e surpresas do festival pelo Instagram oficial: @rocksertao.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com