Governistas “silenciam” sobre ataques direcionados de Alessandro contra Yandra

Já entrando na reta final da campanha eleitoral para prefeito de Aracaju, em seu primeiro turno, eis que apoiadoras do candidato Luiz Roberto (PDT) ocuparam espaços nas redes sociais para criticar uma fala indevida da também candidata Yandra Moura (União), que foi infeliz em tratar do respeito às mulheres, ofendendo as “mulheres pedetistas” ou que tenham intenção de votar no candidato do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD).

Yandra reconheceu o equívoco e, horas depois, postou em suas redes sociais um pedido de desculpas para todas e todos que se sentiram ofendidas (os) e/ou feridas (os) com sua fala em um ato político, reconhecendo que sua colocação foi indevida, mas lembrando o quanto ela, enquanto mulher e candidata, vem sendo atacada por seus adversários. Um deles, por exemplo, é o senador da República, Alessandro Vieira (MDB), que apoia a candidatura de Danielle Garcia (MDB) para a PMA.

Alessandro tem concedido entrevistas e feito manifestações públicas atacando o ex-deputado federal André Moura, pai de Yandra, fazendo associações indevidas, machistas e misóginas, insinuando que se a deputada vencer a eleição para prefeita de Aracaju, quem estará no comando da cidade, de fato, será André e não a filha, que neste caso teria sido eleita pelo voto democrático do povo. Uma fala que no mínimo é absurda, nos dias atuais, por parte do senador, questionando a capacidade de Yandra para gerir a prefeitura.

É bem verdade que a deputada não tem ainda, em seu currículo, experiências de ordem administrativa, mas colocar em suspeição sua capacidade e sua autonomia pelo fato dela ser mulher, jovem ou filha de André Moura, soa de forma agressiva e tendenciosa, ainda mais quando o senador está diretamente envolvido na campanha de sua aliada, defendendo a candidatura de Danielle por onde anda. Alessandro, inclusive, ataca a campanha de Yandra por ele entender que há um “derrame de dinheiro”.

Sem provas, o delegado/senador acusa a deputada por supostamente movimentar dinheiro não declarado em sua campanha, mas simplesmente silencia sobre o volume de dinheiro que vem sendo gasto por outras candidaturas, como a de Luiz Roberto, por exemplo, que tem o apoio de duas máquinas administrativas: a Prefeitura de Aracaju e o governo do Estado. A fala de Alessandro é, no mínimo, “seletiva” onde ele demonstra preocupação apenas com o crescimento da campanha de Yandra e omite o que lhe convém.

Mas, voltando à celeuma sobre a fala indevida a candidata do União Brasil, mulheres governistas que foram às redes para defenderem a liberdade, a autonomia e o direito de escolha, seria exagero dizer que elas também se comportam “seletivamente” quando silenciam diante de falas misóginas e continuadas do senador Alessandro Vieira? Talvez pelo fato de hoje ele não ser mais um adversário do governo do Estado, sua agressividade contra Yandra seja “aceitável”. Bem diz a candidata Niully Campos (PSOL), quando ela fala em “oportunismo feminista” ou seria “feminismo oportunista”?

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) manifesta sua total solidariedade à prefeita de Capela e vice-presidente desta entidade, Silvany Mamlak, diante do recente ato de desrespeito e violência política de gênero que ela enfrentou, através da veiculação de um áudio ofensivo, oriundo de um advogado e candidato a vereador do município, com clara demonstração da intolerância e do machismo que ainda permeiam a política brasileira.

“Repudiamos veementemente qualquer forma de agressão que desrespeite e deprecie as mulheres, especialmente em um momento tão importante como o período eleitoral. Tais comportamentos são inaceitáveis e contrariam os princípios que devem nortear a convivência democrática e respeitosa entre todos os cidadãos”, diz a Fames em nota.

“Acreditamos na importância de fomentar um ambiente político inclusivo e igualitário, onde as vozes femininas sejam ouvidas e respeitadas. Em solidariedade à prefeita Silvany Mamlak, nos unimos na luta contra a violência política de gênero e reforçamos nosso compromisso com a promoção dos direitos das mulheres”, completou a nota.

Cartão Mais Inclusão

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o Projeto de Lei nº 336/2024, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Cartão Mais Inclusão (CMAIS Cuidar). A iniciativa visa prestar assistência social e econômica aos filhos e filhas de mulheres vítimas de feminicídio no estado, oferecendo suporte para garantir condições dignas e minimizar os impactos sociais e emocionais dessa tragédia.

Benefício

Com a aprovação dessa matéria, será criado um benefício assistencial à criança e ao adolescente em situação de orfandade no valor de R$ 500,00 a ser pago mensalmente, até os 18 anos, desde que preenchidas as condições legais. Além disso, o PL prevê o encaminhamento às equipes de assistência social, jurídica e psicológica, ofertas de vagas em cursos e/ou atividades similares de capacitação ou aperfeiçoamento profissional, entre outros.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), um dos defensores da pauta, celebrou a aprovação do PL. Em 2023, o parlamentar apresentou uma indicação sugerindo a criação de um auxílio específico para órfãos cujas mães foram vítimas de feminicídio. “É um passo fundamental para corrigirmos uma grave injustiça social. As crianças que perdem suas mães de forma tão brutal, vítimas de feminicídio, não podem ser deixadas à própria sorte”, comentou.

Georgeo Passos II

“Esse benefício garantirá que o Estado cumpra seu papel de amparar essas vítimas, assegurando-lhes o direito de crescer com dignidade e acesso às condições básicas para seu desenvolvimento. Estamos falando de crianças que, além de sofrerem com a perda, vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. Por isso que tomamos essa iniciativa, buscando proporcionar um futuro mais justo e humano para essas famílias”, completou Georgeo.

Atendimento humanizado

Segundo o texto da propositura, o CMAIS Cuidar busca atender de forma humanizada às crianças e adolescentes que sofrem com a perda violenta de suas mães, garantindo não apenas suporte financeiro, mas também promovendo a proteção integral desses jovens, conforme prevê o § 8º do art. 226 da Constituição Federal. A proposta seguirá agora para sanção do governador do Estado e deverá

Avanço

Georgeo Passos destacou que essa aprovação é um avanço significativo na proteção e no cuidado com os órfãos do feminicídio em Sergipe. “É nosso dever oferecer condições para que essas crianças e adolescentes possam reconstruir suas vidas com dignidade. Essa conquista é resultado de uma luta constante para assegurar que essas vítimas tenham um mínimo, oferecendo a elas condições mais dignas para enfrentar essa tragédia em suas vidas”, finalizou Georgeo.

“João do Pulo”

Este colunista confessa que se surpreende a cada dia com o crescimento assustador do candidato Luiz Roberto que, segundo as pesquisas, ainda é desconhecido de boa parte da população aracajuana. Mas, com justiça, alguns institutos já o colocam em segundo lugar na corrida eleitoral. Emília Corrêa que fique atenta, porque nesta reta final de campanha, é muito provável que o pedetista possa até colocar sua liderança em risco, se confirmando a “tendência” que o “velho marketing” começou a propagar…

Periferia x Classe média

Quem tem percorrido os bairros de Aracaju percebe, com facilidade, a “tendencia” do eleitorado onde uma candidata a prefeita tem forte predominância na periferia e outra na classe média. Mas alguns marketeiros tentam vender uma espécie de “realidade virtual”, onde tudo é muito nítido, até para quem não é do ramo…

Olha a OAB!

A Comissão Eleitoral Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em resposta à consulta formulada pela OAB/SE, confirmou a legalidade das eleições virtuais na Seccional. A consulta foi realizada após o protocolo, no dia 16 de setembro de 2024, de petição endereçada à Presidência da OAB/SE pedindo reconsideração e questionando a regularidade das eleições virtuais, notadamente porque a Resolução nº. 07/2024 somente foi editada em 27 de julho de 2024, menos de quatro meses antes das eleições.

Eleições virtuais

Na resposta à consulta, a Comissão Eleitoral Nacional do Conselho Federal esclareceu todos os pontos questionados, não deixando qualquer dúvida quanto à lisura das eleições virtuais no âmbito da Seccional Sergipe. De acordo com a Comissão Nacional, o Provimento n. 222/2023/CFOAB, alterado pelo Provimento n. 225/2024/CFOAB, deve ser aplicado às eleições dos Conselhos Seccionais em 2024 e à eleição do Conselho Federal em 2025.

Prazo limite

Quanto ao prazo limite para definir qual modalidade de votação (eletrônica ou mediante plataforma on-line), o Conselho Federal afirmou que o prazo limite coincide com o prazo para assinatura do referido edital, ressaltando ainda que não é peremptório o prazo de 90 dias previsto no art. 34 do Provimento n. 222/2023/CFOAB. Por fim, de forma expressa, a Comissão Eleitoral Nacional confirmou que a OAB/SE está apta a realizar a votação na modalidade on-line. As eleições da OAB Sergipe serão realizadas na segunda quinzena do mês de novembro, por empresa credenciada pelo Conselho Federal, que também será responsável pelas eleições virtuais nas demais seccionais que optaram pela modalidade.

Sergipe Gás I

A Sergipe Gás S/A (Sergas) continua avançando no projeto de expansão de sua rede de gás natural canalizado. A obra foi executada na Rua Promotor Joaquim Valença, no Bairro Farolândia. O principal objetivo é proporcionar aos clientes maior comodidade, segurança e economia por meio de um fornecimento contínuo de gás natural.

Sergipe Gás II

A obra vai atender tanto pontos comerciais quanto residenciais ao longo do trajeto. “Esse é mais um processo de expansão do gasoduto para atender nossos clientes, pois são estabelecimentos que ainda utilizam botijões. O gás natural vai oferecer a vantagem do fornecimento contínuo de gás, assim como já ocorre com a água e a energia elétrica”, afirmou André Moraes, Coordenador Comercial da Sergas.

Sergipe Gás III

A obra envolve a instalação de uma rede de polietileno com aproximadamente 800 metros de extensão. O projeto será realizado em dois trechos: o primeiro, com cerca de 500 metros, próximo à sede da Sergas, e o segundo, com cerca de 300 metros, localizado na rua José Alves Pereira, atendendo diversos estabelecimentos comerciais e dois condomínios residenciais.

Priscila Boaventura I

A candidata a vereadora na capital defende que o poder público faça parte da construção de ações que garantam apoio e assistência contínuos e eficientes para essas famílias. Em sua campanha, a candidata a vereadora em Aracaju, Priscila Boaventura, tem destacado a importância de mais políticas públicas municipais que ofereçam mais assistência aos pais de pessoas autistas.

Priscila Boaventura II

Para Priscila, uma das prioridades é desenvolver projetos que orientem e apoiem as famílias, tanto as que já possuem conhecimento sobre o autismo quanto aquelas que ainda estão aprendendo sobre o tema. “É fundamental que os pais recebam a orientação adequada para compreender as necessidades dos seus filhos e saibam como agir em cada situação. O apoio à família é essencial para o desenvolvimento”, afirmou a candidata.

Priscila Boaventura III

Entre as ações propostas por Priscila está a criação de espaços de apoio para os pais, com profissionais capacitados para fornecer informações sobre o autismo e as melhores práticas de cuidado. Ela ressalta que muitas famílias enfrentam desafios diários sem saber a quem recorrer. “A falta de informação pode gerar insegurança nos pais. Queremos criar um ambiente onde eles possam buscar ajuda, tirar dúvidas e, principalmente, sentir-se amparados”, destacou Priscila.

CREMESE I

No próximo sábado (21), o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CREMESE), em parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer – regional Sergipe (ABRAz-SE), vai realizar o WorkShop “É Hora de Agir”, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. A ´palestrante será a neuropsicóloga Priscila Munique Silva Arizi.

CREMESE II

O evento será gratuito, direcionado para médicos e demais profissionais da área da saúde que atuam na atenção primária nos postos de saúde municipais. Além disso, também será aberto a estudantes de medicina, familiares e demais interessados que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o cuidado com pacientes que convivem com a doença. O workShop tem como objetivo capacitar e atualizar os profissionais sobre os mais recentes avanços no diagnóstico precoce, manejo clínico e a importância de uma abordagem multidisciplinar para o tratamento de pacientes com Alzheimer.

