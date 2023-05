Governo acertou sobre festejos juninos, mas todos os setores precisam atuar

Um dos assuntos mais comentados entre os mais jovens do Estado foi a divulgação feita pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e sua equipe de trabalho sobre os 30 dias de festejos juninos, com mais de 250 atrações, entre artistas sergipanos e nacionais, além da tradição dos pés de serra e quadrilhas juninas. Tudo isso e muito mais no “Arraiá do Povo”, na Orla da Atalaia. A programação agradou bastante, mas não apenas aos forrozeiros, mas também aos setores que dependem de um turismo “incrementado”.

A cadeia produtiva está em festa porque, além do Forró Caju, e dos festejos já confirmados por algumas prefeituras municipais, este ano o governo do Estado “reforçou” o período junino com uma programação vasta e consecutiva, deixando não apenas Aracaju, mas todo o território sergipano muito “atraente” para os turistas de outros Estados que ainda não definiram onde irão passar esse período tão importante para a economia nordestina.

O anúncio feito por Mitidieri é bom para hotéis e pousadas, para taxistas e motoristas de aplicativos, para bares e restaurantes, além de uma série de setores que podem faturar mais com a economia aquecida. É interessante, inclusive, para quem é autônomo ou está desempregado e pretende faturar algum extra durante o período junino, comercializando seus produtos. Este colunista, que questionou a “oportunidade perdida” no Carnaval, agora reconhece, aprova e incentiva a iniciativa.

E aqui não se trata de fazer a defesa ou promover o governo ou o governador, mas de entender a importância para grandes, médios e pequenos empresários, para artistas, para comunicadores, para toda a cadeia produtiva. É um anúncio que não precisa de “competição”, de concorrência. É uma pauta de situação e de oposição, a valorização dos artistas tão cobrada, o incentivo para as quadrilhas e os trios pé de serra. Foi um ponto muito positivo do governador do Estado.

Mas se Fábio Mitidieri acertou diante desse compromisso com a Cultura, é necessário que todos os demais setores envolvidos possam atuar. É preciso receber bem! Não adianta um investimento tão alto, uma propaganda bem feita, se ao chegar em Sergipe a recepção não for das melhores. O governo fez a parte dele, as prefeituras devem fazer o mesmo, mas os empresários também precisam sentar, reunir e definir metas. O momento é de avançar e despolitizar. E Sergipe se consagrar como o “País do Forró…

Veja essa!

Aliados do Partido dos Trabalhadores em Sergipe estão bastante insatisfeitos com a falta de espaços no governo federal. A turma foi para as ruas contra a reeleição de Jair Bolsonaro apostando que teria prestígio com Lula, mas perderam para a tal “governabilidade”…

E essa!

Sem maioria no Congresso Nacional, Lula fez o mesmo de sempre: autorizou seus líderes a abrirem negociação com todos os partidos políticos da oposição; pelo visto, não há restrições e “vale-tudo” para tentar aprovar algumas medidas. Em contrapartida, diversos espaços nos órgãos foram “loteados”.

Sem nada!

Tem aliado em Sergipe que fez de tudo para ajudar Rogério Carvalho se eleger governador; após a derrota nas urnas, o senador se mantém “distante” e muita gente já demonstra insatisfação e arrependimento. Se pudesse, já estaria compondo com o governo de Mitidieri.

Sobre Aracaju I

Este colunista já viu este filme antes: a oposição faz o seu trabalho, não gosta quando se critica, mas continua desunida e distante. A avaliação popular é que, sem projeto, é melhor continuarem fiscalizando na oposição; enquanto isso, a situação segue sem ser incomodada já de olho na prefeitura de Aracaju.

Sobre Aracaju II

O que a oposição não gosta de ouvir, mas este colunista tem que afirmar é o seguinte: certo ou errado, desta vez, com a oposição dividida, se o governador e o prefeito da capital mantiverem o alinhamento, o agrupamento vence sem muitas dificuldades a disputa no próximo ano.

Preços caros

Quem costuma frequentar alguns supermercados da Grande Aracaju certamente vai se assustar com os preços cobrados por alguns produtos, inclusive daqueles que compõem a cesta básica. Alguns produtos como o feijão, as carnes e os ovos andam bem “salgados”, mais que o governo Bolsonaro. Assim a “picanha” fica distante…

E a culpa?

Ainda sobre os preços caros, já estamos no quinto mês do novo governo e não se sentiu qualquer redução. Os juros continuam altos e alguns produtos estão ainda mais caros. Mas a culpa, segundo a oposição da época e da “Grande Mídia” não era de Bolsonaro? E agora? É de Lula? O estranho é esse “silêncio”…

Sobre o Sintese

O governador Fábio Mitidieri não se furtou a responder sobre a relação com o Sintese no estilo simples e direto: “a reunião foi boa. O que pedi ao Sintese foi compreensão e boa fé. Será uma relação de via de mão dupla com seriedade, responsabilidade e comprometimento. Isso já começa oficialmente na próxima semana, porque formaremos uma Comissão para o diálogo para a retomada da Carreira e ao final quero que eles me julguem. Mas não em quatro meses”, finalizou o governador Fábio sobre a categoria dos professores sergipanos.

Cmais Mulher

Uma das novidades do ‘Sergipe é aqui’, em Estância, foi a entrega simbólica do Cartão CMais Mulher. Uma Lei aprovada esse ano na Alese beneficia mulheres em situação de vulnerabilidade. “Essa entrega representativa dos cartões CMais Mulher aqui em Estância, garante que as estancianas vão receber seis parcelas de R$ 500, totalizando R$ 3 mil”.

Apoio da Alese

“Esse foi um projeto autorizado, assinado e aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe, sancionado por nós e é um auxílio econômico importante para a mulher que está em uma situação frágil e vulnerável, essa é uma das garantias que o governo de Sergipe faz e vamos continuar trabalhando para que possamos dar ao povo sergipano, muitas coisas boas econômicas, sociais e culturais”, reforçou o governador.

60 armas

Fortalecendo ainda mais a segurança pública do Estado, o governador Fábio Mitidieri entregou 60 novas pistolas à Guarda Municipal de Estância (GME). Os armamentos foram revisados e estão prontos para uso pelos integrantes da GME. Os servidores da instituição municipal passaram por curso na Academia de Polícia Civil (Acadepol) e foram devidamente habilitados para o uso da arma. Além das armas, também foram doados dois carregadores por armamento, cada qual com capacidade de 11 munições, ou seja, um total de quase 1,5 mil projéteis doados.

Mais asfalto

Ainda durante o “Sergipe é aqui”, o governador Fábio Mitidieri autorizou ordens de serviços de pavimentações asfálticas para municípios da região Sul do Estado. No total, foram liberados 27.000 m² de asfaltos, resultando em um investimento de R$ 1.674.000 milhões. Os municípios beneficiados foram Estância (12.000 m²), Pedrinhas (5.000 m²), Indiaroba (5.000 m²) e Santa Luzia do Itanhy (5.000 m²). As obras serão executadas pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Valmor Barbosa

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a realização do governo itinerante é uma prática de cidadania. “Muitas das vezes o cidadão não tem a oportunidade, no dia a dia, de conhecer essas atividades, e quando a administração estadual vai para os municípios, esse cidadão fica muito mais próximo do serviço público. É uma oportunidade ímpar para a população conhecer o que o Estado pode oferecer para melhorar a vida de cada um, com seus órgãos e entidades”, afirmou.

Emissão de certidões

Durante a iniciativa, a Jucese disponibilizou a emissão de 50 certidões gratuitas para sócios/ empresários que comprovaram a prestação de serviço para determinada empresa, como também esclareceu para os munícipes informações sobre abertura, alteração e baixa de empresas. “A Jucese, que hoje é a primeira no ranking na liberação de registros de empresas, cada dia mais, assume esse compromisso, de auxiliar para que Sergipe seja o estado do emprego e do desenvolvimento”, informou o presidente da Junta Comercial, Jenisson Silva.

COOPRASA & Unicafes I

Na última sexta-feira (12), a COOPRASA em parceria com a Unicafes Sergipe e Unicafes Alagoas, realizou o 1º DIA DE CAMPO DA AGRICULTURA FAMILIAR, para discutir com o agricultor, alternativas de culturas que possam levar mais desenvolvimento e renda ao pequeno agricultor familiar. O objetivo foi discutir a cultura do amendoim, consorciada ao coco, tendo em vista a força econômica de ambos na região. Os participantes acompanharam, na prática, o cultivo do amendoim da espécie VALÊNCIA.

COOPRASA & Unicafes II

A COOPRASA tem feito todos os esforços para expandir a produção de amendoim na região e para fortalecer a cultura no estado realizou a atividade em sua sede, com a participação de quase 600 pessoas, que estiveram ouvindo atentamente as explicações do técnico da COOPRASA Aeilson, da representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário Andreia Veloso, as saudações do Prefeito de Neópolis Célio Lemos, da Vice-Presidente da Unicafes/AL Maria e do presidente da Unicafes/SE Rafael Silva.

COOPRASA & Unicafes III

Após a apresentação teórica, todos presentes se dirigiram a propriedade de um cooperado da COOPRASA, o senhor Rivaldo Muniz, que disse que estava muito contente, tendo em vista a alta procura do amendoim, a sua produção já estava toda vendida, antes mesmo de ser plantada. “É muito importante a gente plantar e já saber que vamos poder obter sucesso em comercializar, parabéns a COOPRASA que trouxe essa parceria entre a Unicafes Alagoas com a Unicafes de Sergipe”.

MDA

Para Andréia Veloso, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ver a produção da oleaginosa é de extrema alegria, tendo e vista não só o potencial econômico, mas sim os benefícios que traz ao meio ambiente, pois o grão é forte na produção de biocombustíveis e que a COOPRASA, tem feito um ótimo trabalho, pois as propriedades associadas, tem vários tipos de cultura, fazendo com que o produtor tenha renda o ano inteiro. O prefeito de Neópolis Célio Lemos, disse que ver o cooperativismo em retomada é de extrema alegria, pois sabe da importância do setor para a economia e crescimento não só da cidade, mas sim do Estado como todo.

Unicafes

A Vice-presidenta da Unicafes Alagoas falou que é de extrema importância para os dois menores Estados da Federação essa parceria entre as Unicafes, tendo em vista que a produção familiar ganha muito, com mais apoio e mais organização para comercializar e representar corretamente cada cooperado. Já o presidente da Unicafes Sergipe, disse que parcerias como essas irão cada vez mais acontecer, pois investir na produção familiar é a alternativa da economia brasileira, já que 80% do que é produzido pelos agricultores familiares vai para mesa dos brasileiros.

Georgeo Passos I

No próximo dia 29 de maio, a partir das 9h da manhã, a Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, irá realizar uma audiência pública com o tema “Valorização do Artista Sergipano”. O requerimento, de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), foi aprovado.

Georgeo Passos II

Segundo o deputado Georgeo, o objetivo é debater e valorizar o trabalho dos artistas locais e fazedores de cultura. “A ideia é que a gente escute a comunidade cultural, contando com a participação de artistas que possam contribuir com essa discussão”, afirmou. “É hora de a Assembleia atuar para que os artistas locais tenham reconhecimento. E nada melhor do que trazer os agentes envolvidos para esse diálogo, no sentido de encontrar soluções que fortaleçam a nossa cultura. Essa audiência certamente será uma grande oportunidade para isso”, completou.

Georgeo Passos III

Essa é uma luta que vem sendo encabeçada pelo deputado Georgeo. Este ano, o parlamentar apresentou um projeto de lei para instituir um percentual mínimo de recursos destinados à contratação de bandas e cantores sergipanos nas festas realizadas pelo Governo do Estado. “Caso seja aprovada a Lei, deverão ser destinados no mínimo 30% dos recursos com esse objetivo, tanto nas festas promovidas pelo Poder Executivo como também naquelas que recebam apoio ou patrocínio do Estado”, explicou o deputado.

Laércio Oliveira I

Por causa do trabalho desenvolvido na relatoria da Lei do gás, o senador Laercio Oliveira foi homenageado no dia 11 de maio no seminário do IBP com o tema ‘Gás natural no Brasil: abertura, competitividade e sustentabilidade’, que os principais agentes e especialistas do segmento. Os palestrantes destacaram o papel do senador nesse novo momento do mercado, que passa por transformações.

Laércio Oliveira II

Durante os dois dias de encontro, os participantes puderam assistir diversos painéis de debate. Os temas tratados abrangeram “Foco na oferta doméstica: o pré-sal e os novos projetos offshore”; a “Expansão da malha de transporte e criação de um mercado nacional integrado”; e “O papel do gás natural na transição energética”, entre outros.

Marcelo Menezes

O senador estava acompanhando do secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Marcelo Menezes. “Encontros como este são extremamente importantes para os agentes envolvidos no setor, assim podemos ter acesso a oportunidades de projetos, parcerias e importantes alianças estratégicas em um ambiente de negócios em transformações. A Sedetec está atenta a todas as atualizações”, afirma Marcelo.

Mobilidade Urbana I

Aracaju será a sede de um importante evento para o Setor de Transporte em todo país. Isso porque a capital do Estado de Sergipe sediará o Seminário de Mobilidade Urbana com participações nacionais e internacional. A iniciativa é da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) em parceria com os seus sindicatos filiados, além de correalização da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Programa Ambiental Despoluir, Sest Senat e o Mais Aracaju.

Mobilidade Urbana II

O evento acontecerá no Espaço Sobre as Ondas, Bairro Atalaia, localizado na Zona Sul de Aracaju, nos dias 17 e 18 de maio deste ano. O seminário trará temáticas como relações dos poderes público e privado, prioridade para o transporte coletivo, fontes de custeio, licitação, qualidade de vida do colaborador do transporte, sustentabilidade ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, inovações tecnológicas, entre outros.

Mobilidade Urbana III

Um dos painéis do evento contará com a participação da Agência de Cooperação Internacional de Medellín, que irá compartilhar como Medellín conseguiu evoluir ao longo dos anos na mobilidade urbana, contribuindo para a mudança de toda a realidade local e passou a ser referência mundial em inovação e transporte.

Assistente Social I

Em comemoração ao Dia da/o Assistente Social, celebrado em 15 de maio, uma série de atividades serão realizadas pelo Conjunto CFESS/CRESS em todo o país. E para marcar esta data em Sergipe, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) organiza um calendário de atividades na capital e em alguns municípios sergipanos, entre os dias 15 e 24 de maio.

Assistente Social II

O tema comemorativo do 15 de maio deste ano tem como mote: “Serviço Social, necessário para o Brasil!”, onde o Conjunto CFESS/CRESS celebra os 30 anos do Código de Ética da/o Assistente Social, bem como o aniversário da Regulamentação Profissional (Lei 8662/1993).

Assistente Social III

Num contexto de tentativas de desregulamentação de diversas profissões e de precarização das condições do trabalho e da vida, é fundamental fazer a defesa das atribuições e das competências profissionais de assistentes sociais, para que sociedade reconheça o nosso trabalho e a população tenha acesso a serviços de qualidade.

Posse

Na programação, o CRESS-SE realizará no dia 17 de maio uma Mesa com o tema “A Produção Teórica do Serviço Social em Sergipe: exposição e lançamento de livros”, e no mesmo dia, será realizada a Posse da Nova Diretoria do CRESS-SE, Gestão: “Seguiremos Atentos e Fortes em Defesa do Serviço Social (2023-2026)”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com