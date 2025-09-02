Governo deve “subsidiar” CNH e não acabar com obrigatoriedade das autoescolas

Por Habacuque Vilacorte

A polêmica proposta defendida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas no processo para que os brasileiros possam obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é absurda, ainda mais considerando que nossos condutores estão conduzindo seus veículos com falta de zelo e pouca responsabilidade, culminando com diversos registros nas rodovias pelo País. Em Sergipe, por exemplo, a cada fim de semana tragédias se repetem, seja na capital, seja pelo interior.

Aqui no Estado, por exemplo, os acidentes acontecem nas rodovias federais (BR-101 inacabada e BR-235 estrangulada) e nas rodovias estaduais, muitas delas sem a devida sinalização, completamente esburacadas, com iluminação prejudicada, estreitas e sem acostamento. Não custa registrar que algumas colisões ocorrem ainda por conta de animais que ficam esquecidos nas margens das pistas, por seus cuidadores que não têm a devida responsabilidade.

Além disso, os movimentos organizados das Autoescolas e dos Centros de Formação de Condutores já externaram suas preocupações com o fechamento de inúmeros postos de trabalho com o término da obrigatoriedade, deixando vários trabalhadores sem renda nos próximos anos. O governo federal, através do Ministério dos Transporte, “justifica” a medida alegando que com o fim da obrigatoriedade os preços das Carteiras de Habilitação ficariam bem mais acessíveis ao consumidor.

O problema é que nossa sociedade, de uma forma geral, mesmo com as aulas de autoescola, já não é “disciplinada” no trânsito, e os acidentes se acumulam com o passar dos anos e a “solução” de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas é bastante temerosa e muitas vidas podem ser ceifadas dentro das cidades e/ou nas rodovias por motoristas irresponsáveis e, muitas vezes, sem preparo, sem educação, sem as mínimas condições de conduzirem um veículo automotivo.

Historicamente, o processo para obtenção de uma Carteira Nacional de Habilitação sempre ganha um “contexto político e eleitoral”, com registros de candidatos que sempre conseguem “cooptar” eleitores “financiando” CNHs. Imaginem como seria esse “mercado” em anos eleitorais, sem a obrigatoriedade de se buscar uma autoescola ou um curso de formação? Estamos falando de vidas, de idosos, crianças, pessoas com deficiência e adultos em geral que ficarão expostos a um trânsito ainda mais violento.

Sem contar que estamos falando na diminuição de receitas por parte de vários municípios brasileiros que dependem da arrecadação de ICMS e ISS. Melhor nem falar no impacto no SUS, já “sufocado”, com tanta demanda de acidentes a todo momento. É sim uma pauta de interesse público e, se a intenção do governo federal é baratear os serviços prestados pelos Detrans, que tal subsidiar com uma parte dos valores das Carteiras de Habilitação sem pôr fim à obrigatoriedade das autoescolas?

Veja essa!

Em Lagarto o clima é de profunda indefinição para o processo político do próximo ano. O prefeito Sérgio Reis trabalha para ajudar a eleger quatro candidatos a deputado estadual, dentre eles Ibrain Monteiro e Diógenes Júnior de Tobias Barreto. Para o Senado, o gestor já confirmou o apoio para Rogério Carvalho (PT) e sinaliza que deve apoiar o também senador Alessandro Vieira (MDB).

E essa!

Agora, como perguntar não ofende, como fica a posição do deputado Ibrain e do seu agrupamento? O ex-prefeito Valmir Monteiro (in memoriam) construiu uma história ao lado do ex-deputado André Moura (UNIÃO). Será a primeira eleição sem a presença do líder maior que o agrupamento vai deixar de apoiar André e seguir a orientação do ex-adversário?

Bomba!

Quando insinuou que não caminharia com André Moura, o deputado Ibrain Monteiro “justificou” dizendo que o pré-candidato ao Senado da base governista estava se alinhando com o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) e o Grupo Bole-Bole. Mas a aliança usada como desculpa não se concretizou. E agora? O que está em jogo? A história de Valmir ou a liderança de Sérgio Reis?

Exclusiva!

A depender da conjuntura política que está sendo “arquitetada” nos bastidores da política sergipana, que ninguém se surpreenda se a oposição não eleger, pelo menos, quatro deputados federais, um senador da República e até o governador do Estado. Já está “entrando água” em algumas “canoas” e já tem gente começando a entrar em desespero nos bastidores…

José Carlos Felizola I

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), José Carlos Felizola, conduziu reunião com representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e Ministério Público de Contas (MPC/SE).

José Carlos Felizola II

O encontro teve como pauta os desafios relacionados à execução do contrato de concessão firmado com a empresa Iguá Saneamento, responsável por serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o estado. De acordo com o conselheiro, que é o relator da área, o objetivo foi compreender o papel de cada instituição na fiscalização, visando a realização de uma nova reunião com a presença da concessionária.

José Carlos Felizola III

“O Tribunal de Contas tem sido informado, tanto oficialmente quanto pela imprensa, sobre os serviços que a Iguá tem realizado em Sergipe, abrangendo questões de infraestrutura e também problemas de falta de água. Nosso papel vai além da fiscalização contratual: também supervisionamos a qualidade dos serviços prestados à população, que é o objetivo principal de qualquer serviço público”, destacou José Carlos Felizola.

Agrese

O presidente da Agrese, Hamilton Santana, reforçou a complexidade do contrato de concessão e a importância da atuação conjunta. “A nossa Câmara Técnica de Saneamento vem fazendo essa fiscalização e a regulação desse contrato de concessão. É um contrato complexo, que necessita de uma estrutura e nós temos essa estrutura para isso. Foi importante essa reunião aqui no Tribunal de Contas, porque entendemos que o papel do Tribunal não é apenas sancionador, mas também orientador, o que dá mais legitimidade às nossas decisões”.

Eduardo Côrtes

Já o procurador-geral do MPC/SE, Eduardo Côrtes, ressaltou que a universalização do acesso à água deve ser o foco principal. “A importância desse tema está no fato de que se trata de um serviço essencial: o fornecimento de água e o esgotamento sanitário. A nossa intenção é garantir o caminho da universalização, ou seja, que todos os sergipanos tenham acesso a água de qualidade e com regularidade”, afirmou. Ainda conforme o conselheiro relator, o TCE continuará acompanhando os indicadores do contrato, em articulação com os órgãos responsáveis, para assegurar que os serviços prestados pela concessionária atendam de forma eficiente às necessidades da população.

Capela com Yandra I

Em reunião ocorrida durante os festejos da Emancipação Política de Capela, a deputada federal Yandra Moura (União) recebeu a confirmação de apoio do maior grupo político do município de Capela. O encontro aconteceu na casa da ex-prefeita Silvany Mamlak e do deputado estadual Cristiano Cavalcante com a presença do prefeito Junior Tourinho. “Fui recebida com muito carinho, como sempre, por esse grupo tão importante que tem feito uma bela história na cidade de Capela, disse Yandra.

Capela com Yandra II

Na ocasião, os presentes reforçaram que estará junto com Yandra em 2026. “Esse é o resultado do nosso trabalho em favor da Capela. Desde o início do mandato, tenho destinado recursos para obras importantes que estão melhorando a vida das pessoas. Desde 2023, já foram quase R$ 9 milhões que destinados para todas as áreas. Então, este é um fruto de muito trabalho, parceria e maturidade de todos aqueles que desejam o melhor para a querida Capela”, afirmou a deputada.

Capela com Yandra III

“Da mesma forma, foi feito o reforço e apoio à pré-candidatura a senador do ex-deputado André Moura, que tem uma história incomparável em serviços prestados pela Capela e pelo estado de Sergipe”, acrescentou Yandra Moura. Estiveram presentes no encontro o ex-deputado federal André Moura, a primeira-dama Thaynan Melo, o vice-prefeito Alexsando Nascimento, os vereadores: Lopes – Presidente da Câmara, Joyce Rocha, Iran Construtor, Professora Rosi, Bebe Agua, Preta Santana, Rony Cruz, Carla Alves, Lucas Primo, Bem Santana e Luan Capefolia, secretários municipais e lideranças locais.

“Ser Mulher”

Durante o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres de Aracaju (SerMulher) realizará uma série de atividades durante todo este mês, sobre o setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida. As ações têm como objetivo ampliar o diálogo sobre saúde mental, promover a autoestima das mulheres e estimular a busca por apoio em momentos de dificuldade.

Escuta Ativa

Entre as iniciativas desenvolvidas, estão rodas de conversa, com espaço de escuta ativa e compartilhamento de experiências, além da distribuição de material educativo com informações sobre prevenção, sinais de alerta e canais de apoio. As atividades também envolvem ações voltadas a estudantes da rede municipal, com palestras e dinâmicas que buscam conscientizar os jovens sobre a importância do autocuidado, da empatia e da solidariedade.

Elaine Oliveira

De acordo com a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, a campanha é uma oportunidade de fortalecer o acolhimento e a informação junto ao público feminino. “Falar sobre saúde mental é fundamental para quebrar tabus e salvar vidas. Nossas ações buscam encorajar as mulheres a expressarem seus sentimentos, a procurarem ajuda e a cuidarem umas das outras. Ao trabalharmos a autoestima das mulheres e conscientizarmos as mais jovens, reforçamos que ninguém precisa enfrentar seus desafios sozinho. A vida tem valor e merece ser cuidada todos os dias”, destacou.

