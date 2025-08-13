Governo e oposição deixam eleição “indefinida” por falta de unidade para 26

Por Habacuque Vilacorte

Apesar de ainda ser muito cedo para termos uma análise concreta de como as “peças” irão se mover no “tabuleiro político” das eleições de 2026, a postura e as falas de algumas lideranças e partidos políticos com densidade eleitoral sinalizam que o pleito do próximo ano em Sergipe encontra-se completamente indefinido, aguardando um encaminhamento mais objetivo para os primeiros meses. O governador Fábio Mitidieri (PSD), por exemplo, lidera uma base forte, mas extremamente dividida.

Ele já anunciou que o ex-deputado André Moura (União) é seu pré-candidato a senador no próximo ano; por sua vez, o já senador Alessandro Vieira (MDB) tem todo o interesse de ser o segundo nome para o Senado na chapa governista, mas, de pronto, já afirmou (e ratificou) que não votará e nem pedirá voto para André no próximo ano; por sua vez, o ex-deputado “passou a bola” para o governador, registrando que sua postura será na “mesma reciprocidade” de Alessandro, ou seja, vai dar choque!

Não custa lembrar que o presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos, o mais votado na capital na eleição de 2024, deu uma declaração recente que, na condição de pré-candidato a primeiro suplente de André Moura, deverá “anular” seu segundo voto, descartando o voto em Alessandro e até em Edvaldo Nogueira (PDT), ex-prefeito de Aracaju, que está “na mira” da CMA, que também se coloca interessado no Senado. O govenador, por sua vez, respeita, mas não tem gostado das falas de Ricardo.

O chefe da Câmara acusa Edvaldo de suposta “pedalada fiscal” no exercício financeiro de 2024. Defensores do ex-prefeito se solidarizam e dizem que ele está sendo alvo de uma suposta “perseguição” por parte de aliados. Prefeitos do interior, que integram a base governista ou votam em André ou votam em Alessandro para o Senado. Não há clima para o voto em ambos e este será mais um desafio para o governador, que terá que apagar “focos de insatisfação” na base…

Mas a falta de unidade não é “referência” apenas do governo! Na oposição as principais figuras não se entendem! Pelo PT, o já senador Rogério Carvalho comanda a legenda em Sergipe, quer buscar a reeleição e não se revela abatido. Mas o ministro Márcio Macedo, que mantém uma espécie de “guerra fria” com o “companheiro”, também quer uma cadeira no Senado Federal e, diferente de Rogério, não descarta uma composição com Fábio Mitidieri, que já declarou seu apoio à reeleição de Lula.

Também na oposição, a maioria enxerga no prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o melhor nome para disputar e vencer a eleição para governador, todavia, ele se mantém inelegível; como o deputado federal Tiago de Joaldo (PP) deve disputar a reeleição, aí sobe o “coro” para que a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PP), lidere o processo político no próximo ano. O tempo vai passando, tudo fica no campo da especulação e essas individualidades podem prejudicar o coletivo…

Em síntese, não exagero quando este colunista avalia que a disputa para o governo de Sergipe e as duas cadeiras para o Senado estão completamente indefinidas, e uma série de fatores externos, como a polarização nacional, pode interferir no resultado da eleição. Governo e oposição continuam com estratégias equivocadas, quando o assunto é “fabricar pré-candidaturas e “arregimentar alianças” e estão esquecendo o principal: de “combinar com os russos”…

Veja essa!

Bastou o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, sinalizar que pode deixar o comando da gestão municipal para disputar o governo do Estado, que alguns setores já direcionaram os ataques para ele. A impressão é que não querem Valmir na disputa, que querem deixá-lo de fora da disputa, o que não parece nada democrático…

E essa!

Chega a ficar nítida a intenção (má vontade) de alguns setores da imprensa com Valmir de Francisquinho, que gostando dele ou não, inegavelmente ele se mantém como a principal liderança popular do Estado, mesmo inelegível. A impressão é que alguns desses movimentos são “sincronizados”. Tomara que não…

Exclusiva!

Por 7×0, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) foi unânime em rejeitar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pelo ex-candidato a prefeito de Canindé do São Francisco, Kaká Andrade (PSD), contra a chapa vitoriosa nas últimas eleições, formada pelo prefeito Machadinho Barbosa (União) e pelo vice-prefeito Joselildo Almeida Pank.

Alô Canindé!

Na ação, Kaká Andrade alegava que Machadinho e Pank teriam cometido supostas irregularidades durante a campanha, violando a isonomia eleitoral, manipulando o eleitorado e abusando dos meios de comunicação. O ex-candidato solicitava a cassação dos diplomas e mandatos dos eleitos, além da declaração de inelegibilidade.

Posição do MPE

A defesa de Machadinho e Pank sustentou que todas as ações questionadas eram legítimas e amparadas pela liberdade de informação jornalística, pedindo a total improcedência da ação. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou contra as acusações, reforçando a ausência de provas para sustentar as alegações.

Vitória na legalidade

O juiz eleitoral responsável pelo caso, Luis Gustavo Serravalle Almeida, havia determinado a admissibilidade de provas documentais, testemunhais e periciais apresentadas por ambas as partes, incluindo áudios e vídeos. Após análise, o plenário do TRE-SE entendeu que não houve práticas que justificassem a cassação dos mandatos, confirmando a vitória da chapa por decisão unânime.

Derrotas consecutivas

Com mais essa derrota, Kaká Andrade acumula reveses judiciais contra Machadinho e Pank desde o pleito municipal. A decisão reforça a legitimidade da vitória nas urnas e mantém inalterado o comando do Executivo de Canindé de São Francisco.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) protocolou, nesta semana, o Projeto de Lei 3848/2025 na Câmara dos Deputados, com o objetivo de combater a sexualização e a adultização de crianças e adolescentes em conteúdos audiovisuais, especialmente nas plataformas digitais. A proposta prevê responsabilização civil e penal para autores, responsáveis legais e empresas que produzam, divulguem, monetizem ou recomendem esse tipo de material, além da obrigação de bloquear contas e algoritmos que promovam ou busquem tal conteúdo.

Yandra Moura II

O texto estabelece pena de reclusão de quatro a oito anos, além de multa, para quem produzir, permitir ou incentivar a veiculação de material que exponha menores de forma sexualizada ou adultizada. Em casos de participação com consentimento ou negligência dos responsáveis legais, as mesmas penalidades serão aplicadas, podendo incluir a perda ou suspensão do poder familiar.

Yandra Moura III

As plataformas digitais também passam a ter dever legal de adotar mecanismos de detecção, bloqueio e remoção imediata desses conteúdos, impedir sua monetização ou recomendação por algoritmos e comunicar às autoridades casos identificados. O descumprimento poderá resultar em multa de até R$ 500 mil por ocorrência, sem prejuízo de sanções administrativas e criminais.

Medidas firmes

Para Yandra, o momento exige medidas firmes. “O Brasil vive uma epidemia silenciosa. Crianças e adolescentes estão sendo expostos, sexualizados e adultizados nas redes sociais, muitas vezes com o consentimento ou a negligência dos próprios responsáveis e com a cumplicidade indireta de algoritmos que impulsionam e monetizam esse tipo de conteúdo”, afirmou.

Vai para votação

O debate sobre o tema ganhou força e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmar que pretende colocar em votação projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A mobilização se intensificou com a repercussão dos vídeos do influenciador Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, denunciando a exploração de menores nas redes sociais.

Proteção à infância

A deputada destaca que a iniciativa preenche uma lacuna na legislação, já que, apesar da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preverem proteção integral à infância, o fenômeno da adultização e a omissão das plataformas digitais ainda não possuem enfrentamento legal adequado. “Quem silencia diante desse problema, consente. É hora de agir. Não se trata apenas de punir, trata-se de proteger agora para evitar que milhares de crianças e adolescentes tenham sua dignidade violada”, ressaltou.

Vitória de Lúcio Flávio I

Quem movimentou as redes sociais nessa terça-feira (12) foi o vereador de Aracaju Lúcio Flávio (PL), que denunciou que o Vestibular EAD da Universidade Federal de Sergipe propôs um tema de redação associando a direita e o Bolsonarismo ao Nazismo. “Crime gravíssimo! Tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis!”.

Vitória de Lúcio Flávio II

“Isso aqui é crime! Eu tive acesso ao conteúdo das provas e PASMEM: o tema da redação era a ameaça neonazista do século XXI! Usaram um trecho da revista Fórum, um braço militante da Esquerda, comparando movimentos políticos misturados com a região com o nazismo”, acrescentou o vereador já na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju.

Vitória de Lúcio Flávio III

“Isso aconteceu na Universidade Federal de Sergipe, uma instituição pública e federal, que deveria adotar um pensamento democrático e plural, mas permite esse preconceito com quem é de Direita, numa afronta à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)”, completou Lúcio Flávio, chamando a atenção de seus pares.

A UFS recuou I

Em nota pública, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) lamentou o ocorrido em relação à temática da prova de redação do Vestibular EAD e reafirma a importância de garantir a lisura e a credibilidade de seus processos seletivos. “Esclarecemos que, pelo sigilo que rege a elaboração das provas, a UFS não tem acesso prévio ao conteúdo das avaliações, que são elaboradas por profissionais contratados para prestar serviços à Comissão de Concursos Vestibulares (CCV)”.

A UFS recuou II

“Reafirmamos que a UFS não coaduna com qualquer forma de discriminação, polarização política ou radicalismos ideológicos. Somos uma instituição que preza pela democracia, pluralidade e diálogo, pautando-se sempre pelo respeito à diversidade de pensamentos, ideias e identidades. Diante do ocorrido, a Universidade determinou o cancelamento imediato da prova de redação aplicada no Vestibular EAD. Outras providências para garantir a continuidade e a lisura deste e de próximos processos seletivos serão informados pelos canais oficiais”, conclui a nota da Universidade.

Denúncia teve efeito

“Vencemos a doutrinação no ambiente educacional! A nossa denúncia surtiu efeito! A prova de redação da Universidade Federal de Sergipe foi CANCELADA! Uma prova com a carga de militância ideológica. Parabéns a todos que fazem a Reitoria da UFS e toda a Comissão que tomaram esta decisão sensata! Mais uma vitória da Escola sem Partido! Vamos seguir acompanhando todos os desdobramentos”, celebrou Lúcio Flávio em suas redes sociais.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

