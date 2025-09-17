Governo erra em politizar falta de água quando deveria se desculpar com o povo

Por Habacuque Vilacorte

Após todo o transtorno gerado para a população sergipana, que ficou desabastecida de água desde a última sexta-feira (12), o governador Fábio Mitidieri (PSD) chegou da viagem oficial, mas seus posicionamentos demonstram que ele ficou um tanto, deslocado, ou melhor, visivelmente incomodado com as críticas que recebeu dos adversários e, principalmente, do povão em geral que não poupou seu governo em setores de imprensa e nas redes sociais.

Diferente de alguns setores, que “estranhamente” ficaram em um “jogo de empurra” para responsabilizar o rompimento da adutora do São Francisco, por duas vezes consecutivas, para a DESO ou para a Iguá Saneamento, este colunista prefere “generalizar”: a responsabilidade é do governo do Estado! E, como “governador de plantão”, Fábio Mitidieri não pode (e nem deveria) se esquivar das críticas, sobretudo da revolta popular.

A “narrativa” do Executivo é de “fatalidade”, mas os posicionamentos dos especialistas, sobretudo do sindicato dos servidores, é que faltou manutenção! A culpa é só de Mitidieri? Não! Mas se hoje ele está sentado na cadeira de governador, cabe a ele encontrar as soluções para os problemas. Ou será que há alguém que ache que a imprensa, a oposição e a população devem cobrar de João Alves Filho (in memoriam)? De Marcelo Déda (in memoriam)? De Jackson Barreto ou de Belivaldo Chagas?

Em uma entrevista controversa, Mitidieri acusa a oposição de “fake News”, de “lacração em cima miséria do povo”, mas com todo respeito a “Vossa Excelência”, o que o povo sergipano pode comemorar até agora da privatização de parte dos serviços da DESO para a Iguá? Alguns meses depois, já temos alguma evolução? O que mudou com a concessão? A adutora que rompia antes, continua rompendo? Será que a distribuição de água, pelo interior por exemplo, está a contento?

A oposição “se apossou” dos “pontos fracos” do atual governo: baixa popularidade e falta de liderança! Fruto de má gestão! A situação “dormiu no ponto” e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi mais competente, na linha de frente, e se mostrou mais efetiva. Os adversários do governo só externaram a insatisfação do povão que já estava estampada nas redes sociais. Em pleno século XXI, famílias sergipanas foram às ruas, carregadas com baldes e vasilhas, nas filas por água dos “velhos” carros-pipa!

Não se pode negar esse retrocesso! É verdade que o Executivo disponibilizou quase uma centena de carros-pipa, mas os sergipanos externaram a revolta nas redes sociais, porque a DESO, a Iguá e o governo do Estado não tinham uma solução imediata para o problema! Feliz de quem tinha um bom reservatório ou de quem tinha recursos para comprar e armazenar água, mas ainda assim teve que “tomar banho de cuia”! Isso sim é vergonhoso!

O governador erra quando direciona suas críticas para a oposição, que só fazia o trabalho dela, cobrando e fiscalizando; isso sim é politizar uma crise hídrica! Mitidieri poderia questionar o “silêncio” da maioria de seus aliados que não foram para a linha de frente defender seu governo! Políticos que poderiam ajudar financeiramente, por exemplo, levando água para seus “currais eleitorais”, por exemplo! Por ironia do destino, quem primeiro levou carro-pipa foi Emília Corrêa, que vem da oposição.

Não se trata de encontrar culpados, mas de assumir a responsabilidade e se desculpar com a população! Se a adutora é antiga, que as manutenções sejam continuadas. Culpar a DESO, uma empresa pública sucateada, com todo respeito, é uma covardia! E a Iguá não é “intocável”! Deve ser questionada, sim! Quem não tinha água na torneira para tomar banho, fazer comida, para lavar roupa, consumo próprio ou manter o comércio em funcionamento é que sofreu! É hora de “engolir a vaidade” e encarar a realidade…

Bomba!

O juízo da 11ª Vara Cível de Aracaju deferiu a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na pessoa da promotora de Justiça, Euza Missano, determinando que a IGUÁ Sergipe suspenda, imediatamente (24 horas) a emissão de faturas com cobrança de “Rateio” em Condomínios com individualização de água na cidade de Aracaju, utilizando metodologia diversa da determinada na Portaria 42/2025 da AGRESE.

Exclusiva!

A referida decisão judicial ainda determina que a IGUÁ Sergipe deve adotar, para fins de cálculo referente à eventual cobrança de “Rateio”, o volume do faturamento de cada unidade consumidora autônoma (micromedidor), sendo vedada a cobrança de rateio com base no volume físico medido pelos hidrômetros individuais.

Mais proibições

A decisão ainda determina a proibição de emitir contas de serviço com cobrança de tarifa mínima para macromedidores existentes em condomínios com blocos de apartamentos, com fuste no artigo 92 do Regulamento de Serviços Públicos de Água e Esgotamento Sanitário, vez que a serventia destes “totalizadores” é medir o volume de água disponibilizada;

Multa diária

Em caso de descumprimento pela IGUÁ Sergipe, o juiz estipulou a pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A empresa que privatizou parte dos serviços da DESO será notificada da decisão para que se posicione no prazo da lei. O Ministério Público também será intimado.

Veja essa!

Chega à informação que em Riachuelo, o vereador da situação, Heldon Daniel, protocolou um projeto de lei, que tramita na Câmara Municipal, comandada pelo também vereador Clécio Carlos, com o objetivo de reduzir a área de queima de açúcar dos canaviais de 1.000 metros para 500 metros.

E essa!

A denúncia é que o projeto vai beneficiar, diretamente, uma Usina particular, que tem forte atuação na região, mas que pode prejudicar a saúde da população de Riachuelo. O Ministério Público já foi devidamente notificado para investigar o caso, inclusive para ouvir o autor da proposta.

Alô Riachuelo!

Este colunista obteve a informação que o a Lei 382/2002, que estipulou a área em 1000 metros, foi dos vereadores Urbano Moreira e Ivanildo Correia, que pode ser substituída pelo PL 953/2025, que objetiva diminuir esta área. Se existe algum risco para a saúde pública, não custa uma atenção rigorosa do Ministério Público e até da ADEMA.

Entenda o caso

A coluna recebeu informações que esta queima, sempre que acontece, causa bastante desconforto à população local, devido à fuligem que se espalha no ambiente, além do mau cheiro do caxixe, gerando inúmeros danos à saúde, em especial dos idosos e das crianças.

Heleno em alta!

Repercutindo muito a mais recente pesquisa do Instituto DATAFORM/ECM. Para deputado federal, por exemplo, o ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) foi o segundo mais lembrado. Após cerca de uma década sem mandatos, Heleno continua muito forte no Sertão sergipano, tendo seu trabalho e sua história sendo reconhecidos até hoje.

Thiago de Joaldo

Se tem muita gente “desdenhando” os números do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) para o governo, ele por sua vez tem celebrado que, a cada levantamento, seu nome é cada vez mais lembrado pelos sergipanos. Propenso pré-candidato à reeleição, Thiago está em alta junto ao eleitorado e, de repente, pode ser uma alternativa da oposição para disputar o cargo de governador no próximo ano…

Alô Canindé!

O trabalho do prefeito de Canindé de São Francisco, José Machado Feitosa Neto, o Machadinho, já começa a ecoar além das fronteiras do município. Em seu primeiro mandato, o gestor tem se destacado pela implementação de projetos que impactam diretamente a vida da população, conquistando boa avaliação popular e fortalecendo sua imagem política em todo o Alto Sertão sergipano.

Alô Poço Redondo!

Esse desempenho vem despertando a atenção de lideranças de cidades vizinhas, em especial de Poço Redondo. Nos últimos meses, encontros e visitas frequentes de representantes políticos do município vizinho a Canindé, têm chamado a atenção. Conversas estratégicas entre Machadinho, seu vice-prefeito Pank, e lideranças poçoredondenses indicam o início de um processo de aproximação que pode render frutos no futuro.

Troca de experiências

A movimentação sugere a formação de um novo agrupamento político regional, com potencial de influência não apenas em Canindé e Poço Redondo, mas em todo o Sertão sergipano. A troca de experiências e a busca por parcerias reforçam a ideia de um polo de cooperação municipal, no qual os avanços obtidos em Canindé possam servir como modelo a ser adaptado em outras cidades.

Machadinho & Pank

A presença constante de lideranças de Poço Redondo em Canindé sinaliza que o município vizinho pode se tornar o próximo grande alvo da articulação liderada por Machadinho e Pank. O movimento é visto como estratégico: fortalecer alianças, ampliar bases e, ao mesmo tempo, consolidar um projeto político que ultrapassa limites territoriais.

2028 é logo ali!

Embora ainda em estágio inicial, esse diálogo pode se transformar em um alinhamento sólido para as eleições de 2028, desenhando um novo mapa político no Sertão de Sergipe. Machadinho demonstra que, além de administrar com resultados, também sabe articular para o futuro.

Vistoria

Atendendo a um pedido da população de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis esteve na Estrada do Limoeiro. O trecho, considerado uma das principais entradas da cidade, teve sua obra iniciada em gestão anterior. A atual gestão alega que, sua descontinuidade, tem gerado muitos transtornos para a comunidade, que precisa se deslocar, já que a via apresenta buracos e falhas estruturais que comprometem a segurança e o tráfego. Durante a vistoria, o prefeito fez questão de verificar de perto a situação crítica da via e conversar com moradores que passavam pela região.

Sérgio Reis

Sérgio Reis frisou ainda que a reestruturação da Estrada do Limoeiro será tratada como prioridade pela administração municipal, corrigindo definitivamente os erros da intervenção anterior e garantindo serviços que atendam às necessidades dos lagartenses. “Nós não fugimos dos desafios. Herdamos esse problema, mas vamos transformar essa estrada em uma via segura, estruturada e digna para os moradores. Esse é o tipo de obra que traz benefício real e duradouro para a cidade”, reforçou.

Cidades Sergipanas

No próximo dia 24, às 14h, o plenário da OAB Sergipe receberá o I Fórum das Cidades Sergipanas, um encontro que reunirá especialistas, gestores e representantes do poder público para discutir os principais desafios do desenvolvimento urbano no estado.

Fórum

Com o tema “Cidades em Desenvolvimento: Plano Diretor e Ordenamento Jurídico”, o evento tem como propósito promover reflexões e apresentar soluções inovadoras para a gestão das cidades, abordando desde o papel do Plano Diretor até questões ligadas à justiça urbana e à função social da propriedade.

Olha a OAB/SE!

De forma inédita, a OAB/SE assume o protagonismo ao realizar um fórum dedicado exclusivamente ao debate sobre o futuro das cidades sergipanas, reafirmando seu compromisso não apenas com a advocacia, mas também com o desenvolvimento sustentável, a cidadania e a inovação urbana.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre), esteve em Nossa Senhora do Socorro para entregar novos maquinários à prefeitura do município. Foram entregues um caminhão-pipa, um trator de 90 CV, uma grade aradora, uma grade niveladora e uma carreta agrícola. Os equipamentos, orçados em R$ 712,3 mil, foram adquiridos por meio de emendas parlamentares destinadas por Yandra Moura e viabilizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

Yandra Moura II

Durante o evento, a deputada destacou a importância da parceria com o prefeito e o compromisso com o desenvolvimento de Socorro. “O prefeito Samuel não poupou esforços e, eu sou prova viva disso, esteve em Brasília buscando recursos, buscando novos investimentos, principalmente para equipamentos e maquinários. Disse a ele que podia contar conosco, porque Socorro é prioridade. Estamos aqui formando essa parceria em prol da população”, afirmou Yandra.

Yandra Moura III

Yandra lembrou que, junto com o ex-deputado federal Fábio Henrique, conseguiu resgatar R$ 7 milhões que haviam sido destinados para o município, mas perdidos pela administração anterior. “Quando tomei conhecimento desta situação fiz questão de trabalhar para a liberação destes recursos, um dos primeiros frutos dessa colheita. Muito mais virão. Estamos trabalhando para transformar a vida do povo de Socorro”, afirmou.

Samuel Carvalho I

O prefeito Samuel Carvalho agradeceu o apoio da deputada e destacou que o município enfrenta desafios na infraestrutura e no atendimento básico. “Quero agradecer de coração pelas vezes que estive no seu gabinete, sempre de portas abertas. Vocês não têm noção do que passamos todos os dias. Temos mais de 2,5 mil crianças em cadastro de reserva na educação, postos de saúde sem dipirona e estradas vicinais em situação delicada”, disse.

Samuel Carvalho II

Além dos investimentos anunciados, Samuel adiantou que uma patrol já está assegurada pela deputada e deve ser entregue em breve. “Será um reforço fundamental para recuperar as estradas vicinais e atender às demandas da população”, completou. O ato contou com as presenças do ex-deputado federal André Moura, do presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, do ex-prefeito e ex-deputado federal Fábio Henrique, do ex-prefeito Toinho da Caixa, além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

PODE prorrogado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), prorrogou até o dia 30 de novembro de 2025 o prazo para adesão ao Programa de Organização de Débitos (PODE). A decisão atende às demandas da população e foi anunciada pela prefeita Emília Corrêa em suas redes sociais, ampliando o período para que os aracajuanos possam regularizar suas pendências com condições especiais.

Descontos mantidos

Com a prorrogação, os contribuintes continuam tendo acesso a descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes, incluindo a entrada. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer alternativas viáveis para que a população mantenha sua situação fiscal em dia.

Emília Corrêa

A prefeita Emília Corrêa destacou que a medida representa um esforço para ampliar o alcance do programa. “Com a prorrogação, os aracajuanos podem ter acesso a até 100% de desconto em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. Essa decisão atende à demanda da população e a uma solicitação apresentada pelo vereador de Aracaju, Lúcio Flávio”, afirmou a prefeita.

Sidney Thiago

Para o secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago, a prorrogação é uma medida que demonstra sensibilidade às necessidades da população e transparência na gestão fiscal. “A Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com os aracajuanos ao estender o prazo do PODE. É uma oportunidade para que mais contribuintes possam negociar suas dívidas e ficarem em dia com o município. Nosso papel é dar condições acessíveis e respeitar a confiança da sociedade, sempre prestando contas de forma clara, não apenas ao Legislativo, mas a toda a população”, destacou o secretário.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) participou, na Câmara Municipal de Aracaju de audiência sobre nova delimitação da Zona de Expansão, que por decisão do STF redefiniu limites entre Aracaju e São Cristóvão. Deste modo, Aracaju terá que devolver cerca de 11% do território para São Cristóvão. O ajuste no limite começa no bairro Mosqueiro e vai até a área de expansão do Conjunto Santa Lúcia, no bairro Jabotiana.

Fábio Meireles II

O vereador Fábio Meireles parabenizou o momento histórico da audiência, que contou com as presenças de várias autoridades estaduais e municipais. Destacou a importância do deputado estadual Garibalde Mendonça (PDT) e do vereador Breno Garibalde (Rede), além das presenças dos procuradores de Aracaju, Hunaldo Mota e Matheus Meira, que estão na luta a favor da capital. O parlamentar disse que observa uma decisão do Supremo, onde para alguns já foi definida. Mas o vereador lembra a importância do sentimento do povo.

Fábio Meireles III

“Tudo que nós estamos falando aqui, tratando aqui, são angústias que foram geradas por conta de uma decisão fria que causou um alvoroço em pessoas simples que aguardam respostas da classe política e estão cobertos de razão. Eu vejo essa audiência pública como mais um ato de demonstração da Câmara Municipal de Aracaju e da Assembleia Legislativa, mas principalmente daquele povo, daquela gente que estão aqui representados pelos senhores e senhoras”, ressaltou. Na opinião do parlamentar é conclamar a prefeita Emília Corrêa, os vereadores e os deputados estaduais para irem ao Congresso Nacional mostrar a força do povo.

Olha o Cirurgia!

Uma técnica inovadora de reconstrução mamária foi realizada pela primeira vez em Sergipe no Hospital de Cirurgia (HC), referência em Oncologia no estado para o Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento, que fez parte da programação do 3º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama, reconstruiu as duas mamas de uma paciente utilizando músculo e gordura do próprio corpo, sem a necessidade de próteses artificiais de silicone. A cirurgia foi conduzida pelos mastologistas Dr. Thiers Déda Gonçalves e Dra. Aline Valadão, com a participação da mastologista Dra. Lígia Teixeira, que veio de Maceió especialmente para aplicar a técnica em Sergipe.

Retalhos das costas

O método utilizado foi o “Mini Flap de Músculo Grande Dorsal Lipoenxertado”, que combina um retalho do músculo grande dorsal (retirado das costas) com gordura obtida de outra região do corpo da paciente. A abordagem cirúrgica proporciona reconstrução total, com baixo índice de complicações e rápida recuperação.

Thiers Déda

“Estamos fazendo um procedimento inédito em Sergipe, que é a reconstrução mamária tardia com uso de retalhos e enxertos de gordura da própria paciente. Essa é uma técnica pioneira e estamos fazendo pela primeira vez aqui no Cirurgia”, destacou Dr. Thiers Déda, que também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM-SE). Dr. Thiers Déda ressaltou que o procedimento é mais um avanço para o HC. “É muito bom para o Cirurgia consolidar essa liderança que o hospital vem conquistando ao longo do tempo. Todos nós somos testemunhas dessa transformação e ficamos orgulhosos”, disse.

Campeonato da Memória I

Aracaju será palco de um evento inédito voltado ao público 60+, à promoção da saúde, do bem-estar e do estímulo cognitivo. No sábado, 27 de setembro, das 09h às 13h, o Espaço Ativo receberá o Primeiro Campeonato da Memória de Aracaju, uma iniciativa que une diversão, socialização e incentivo à longevidade saudável. A programação contará com cinco equipes disputando atividades que estimulam corpo e mente, entre elas: circuito de exercícios físicos, partidas de videogame, a tradicional brincadeira “Qual é a música?”, além das provas “Bom da Cuca” e “Quiz de memória”.

Campeonato da Memória II

De acordo com a geriatra e uma das organizadoras do evento, Dra. Luana Brandão, a proposta vai muito além de uma disputa. “Queremos provar que a memória não tem relação com a idade. Nosso objetivo é promover a integração, o bem-estar e reforçar a importância de manter a mente ativa em todas as fases da vida. Mais que provas, queremos incentivar o convívio, a alegria e a longevidade ativa”, destacou. A médica também ressaltou os benefícios que a iniciativa pode trazer para os participantes. “Sabemos que atividades físicas e cognitivas, quando aliadas à socialização, são fundamentais para a saúde global. Esse encontro busca justamente reforçar esses pilares de forma leve e prazerosa”, afirmou.

Paulo Fochi em Aju

Aracaju receberá, no próximo dia 20, um evento inédito para a comunidade pedagógica: o educador e pesquisador Paulo Fochi, uma das principais referências nacionais em Educação Infantil, realizará a palestra “Aprendizagem e Vida Cotidiana na Educação Infantil”. Reconhecido por sua atuação na formulação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – que define conteúdos e aprendizagens essenciais para todas as etapas da educação no Brasil, Fochi compartilhará experiências que transformam o cotidiano escolar em um espaço de descobertas e aprendizagens significativas.

Colégio Coesi

O evento é organizado pelo Colégio Coesi, instituição que investe continuamente na formação e atualização de sua equipe de professores, reforçando o compromisso com práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. As inscrições estão abertas pelo Sympla, permitindo que educadores e interessados participem desta oportunidade de aprendizado.

Telma Andrade

“Nosso objetivo com esta palestra é refletir sobre a importância das experiências cotidianas na aprendizagem das crianças pequenas, mostrando aos educadores como a rotina escolar pode se tornar um campo fértil para o desenvolvimento integral, respeitando os tempos, interesses e curiosidades das crianças”, destaca Telma Maria de Andrade, pedagoga e especialista em Neuropsicopedagogia, organizadora do evento junto ao Colégio Coesi.

Carla Eugênia

“A ideia central é oferecer uma oportunidade única para professores, coordenadores pedagógicos e formadores ampliarem suas práticas pedagógicas e se inspirarem em experiências inovadoras”, complementa Carla Eugênia Nunes Brito, mestre em educação e também integrante da comissão organizadora do evento.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com