Governo ignora críticas de aliados e “banca” Jorginho Araújo na Casa Civil

Por Habacuque Villacorte

Ainda “digerindo” o desgaste político da derrota acachapante em Aracaju, quando seu candidato Luiz Roberto (PDT) foi superado pela prefeita eleita Emília Corrêa (PL), o governador Fábio Mitidieri (PSD) certamente está contabilizando os erros e acertos das eleições municipais já pensando em seu processo de reeleição em 2026. Que ninguém se engane: quando termina uma eleição, rapidamente os políticos já iniciam suas projeções pensando em outra.

Já foi dito aqui por este colunista sobre a unidade do agrupamento político que resultou na vitória de Mitidieri em 2022, com uma “virada expressiva” na Grande Aracaju. É sabido também por todos sobre a importância de nomes como o ex-deputado André Moura (UNIÃO), que coordenou a campanha em seu segundo turno, e do ex-governador Belivaldo Chagas (PODE), que “cravou” o nome de Fábio, quando as pesquisas não lhe apontavam com chances de vencer aquele pleito.

Dois anos depois não é exagero dizer que existem “feridas abertas” após as eleições municipais, mas precisamente diante de tudo o que aconteceu em Aracaju. No primeiro turno o “Marketing do Mal” foi decisivo atacando (e prejudicando) a candidatura de Yandra Moura (UNIÃO). Consequentemente, no turno decisivo entre o governista Luiz Roberto e a oposicionista Emília Corrêa, a candidata do UNIÃO optou pela neutralidade e boa parte do seu eleitorado migrou para o projeto do PL.

O ex-deputado André Moura não apareceu na campanha eleitoral no 2º turno, sinalizando sua insatisfação com os ataques que foram proferidos contra ele, sua filha e toda a sua família; outro que demonstrou profunda insatisfação com os ataques governistas foi Belivaldo Chagas, que chegou a externar toda sua revolta em uma polêmica entrevista, deixando transparecer a desatenção política do atual governador contra seus principais aliados.

Não custa lembrar que dois dos principais aliados do governador Fábio Mitidieri chegaram a coordenar a campanha de Luiz Roberto: o ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), num primeiro momento, e o deputado estadual Jorginho Araújo (PSD), que se licenciou da Casa Civil do governo do Estado para assumir a responsabilidade por uma candidatura que findou sendo “nociva”, em especial pelo comportamento ético, exagerando nos fake News contra Emília Corrêa.

O grau de insatisfação destes e de outros aliados do governador com Edvaldo Nogueira e Jorginho Araújo é grande, mas a impressão é que este sentimento parece não incomodar o governador Fábio Mitidieri, que o “bancou” seu retorno ao comando da Casa Civil. Talvez o chefe do Executivo não tenha entendido o “recado das urnas” e prefere desconsiderar o “som que vem das ruas”. Bem disse o “galeguinho” Belivaldo Chagas: 2026 é bem ali! E como é…

Veja essa!

O Promotor de Justiça Nilzir Soares Vieira Junior foi nomeado novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE). O decreto foi assinado pelo Governador do Estado, Fábio Mitidieri, em solenidade realizada no Palácio Museu Olímpio Campos – PMOC. O novo PGJ foi indicado à função pelos membros do MP sergipano, por meio de votação no último dia 18 de outubro, para o exercício do cargo durante o biênio 2024/2026.

E essa!

O novo Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, pontuou a responsabilidade em gerir o Ministério Público diante da importância da instituição para o Estado Democrático de Direito. A solenidade de posse será realizada no dia 25 de novembro, às 17h, no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, Edifício-Sede do MPSE.

Nilzir Soares

“Pretendemos aproximar o Ministério Público cada vez mais da sociedade. Entendemos que a legitimidade do MP decorre do efetivo cumprimento de sua missão constitucional, zelar pelos direitos fundamentais, combater a criminalidade, a corrupção, fiscalizar as políticas públicas. Nesse sentido, o papel da Procuradoria-Geral de Justiça é prover os membros do Ministério Público, que estão na linha de frente, das condições necessárias a proporcionar um bom atendimento ao cidadão”, defendeu.

Votação

A lista tríplice de indicação do MPSE foi formada apenas com o nome de Nilzir Soares Vieira Junior, candidato único no pleito – fato inédito na história do órgão. O membro recebeu 127 votos de Procuradores e Promotores de Justiça. Ainda em outubro, o Governador Fábio Mitidieri recebeu os membros do MPSE para o encaminhamento do nome de Nilzir como novo Procurador-Geral de Justiça da instituição.

Manoel Cabral Machado I

O atual Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, deixa o cargo após dois biênios, e enalteceu o respeito do Executivo estadual à instituição. “Em primeiro lugar, quero fazer um reconhecimento ao Governador pelo privilégio nesses dois anos de convivência republicana que o Ministério Público manteve com o Poder Executivo, e pelo respeito que Vossa Excelência dedica ao Ministério Público”.

Manoel Cabral Machado II

“Diante de uma sociedade que clama por direitos e por justiça, entra a força das instituições, que só se sobressai por esse desenho constitucional trazido pelos ventos democráticos de 1988 e pela consciência dos seus dirigentes. O Ministério Público avançou muito nesses últimos dois anos, porque encontrou um governador sensível às suas demandas e à necessidade de que nós trouxéssemos essa unidade na divergência”, enfatizou.

Exclusiva!

A informação é que o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), circulará por diversos municípios, em especial na Região Agreste, para agradecer o apoio que seus candidatos receberam na campanha municipal. A expectativa é se Valmir também percorrerá alguns bairros de Aracaju.

Alô Ribeirópolis!

O Ministério Público do Estado de Sergipe ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP) para exigir a regularização do abastecimento de água em Ribeirópolis, atendendo a uma denúncia iniciada pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). A medida visa garantir o fornecimento contínuo e de qualidade aos moradores da região, afetados pela escassez prolongada e pelo sistema de rodízio implementado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), responsável pelo abastecimento.

Georgeo Passos I

Para o deputado Georgeo Passos, esta ação é essencial para restituir um direito básico à população. “Não podemos aceitar que, em pleno século 21, famílias sofram sem água em suas casas, enquanto continuam a ser cobradas por um serviço que simplesmente não existe. É nosso dever lutar para garantir o básico para a população”, declarou o deputado, destacando a urgência da situação.

Georgeo Passos II

A denúncia feita por Georgeo foi fundamental para dar início às investigações do Ministério Público, que constataram problemas graves no fornecimento de água. Segundo a ACP, moradores de localidades como o Povoado Malhada das Capelas têm recebido cobranças regulares, mas, em muitos casos, não recebem água em suas torneiras há meses. Em sua análise, o MPE identificou que o desabastecimento afeta amplamente a cidade, incluindo o centro e diversos bairros, deixando a população em situação crítica.

Georgeo Passos III

“A falta de água não é apenas uma questão de infraestrutura, é uma questão de dignidade humana e saúde pública. As famílias de Ribeirópolis estão vulneráveis e precisam de respostas urgentes”, acrescentou Georgeo Passos.

Medidas urgentes

A ação exige que a DESO e o Estado adotem medidas urgentes para restabelecer o abastecimento. Entre as principais solicitações estão a apresentação de um estudo técnico e a execução de obras emergenciais para resolver a falta de água no curto prazo, além da finalização da adutora Alto Sertão, que, segundo a companhia, seria a solução definitiva para o abastecimento em Ribeirópolis.

Transição I

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), formalizou a criação da equipe de transição junto ao Tribunal de Contas de Sergipe e ao prefeito Edvaldo Nogueira, quando esteve reunida no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos. Esse momento marca o início da preparação para a nova gestão municipal, que assume oficialmente em janeiro de 2025, com o compromisso de assegurar uma transição transparente e eficiente.

Transição II

A comissão de transição foi indicada com base na Resolução 338/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que orienta sobre a importância da transparência e continuidade fiscal entre gestões. Os membros nomeados atuarão na coleta e análise de dados administrativos, financeiros e operacionais, promovendo a troca de informações com a equipe atual para um planejamento adequado do próximo mandato.

Emília Corrêa

“Esperamos contar com o apoio da equipe da atual gestão para iniciarmos nossos trabalhos com clareza e segurança, construindo uma administração transparente e preparada para atender as demandas da população desde o primeiro dia”, frisou Emília Corrêa.

Comissão de Transição

A comissão é composta por 12 membros, sob a coordenação de José Hunaldo Santos da Mota. Os demais integrantes incluem Moacir Joaquim de Santana Júnior, Nadhialype Silva Ribeiro Bispo, Sidney Thiago dos Santos, Ana Rita Faro Almeida, Nelson Felipe da Silva Filho, Débora Cristina Fontes Leite, Fabio Rodrigues de Moura, Milena Silva Mendonça, André David Caldas Rosa Rodrigues, Antonio Sérgio Rosendo Guimarães e Rodrigo Thyago da Silva Santos.

Samuel Carvalho I

Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a indicação de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), solicitando a regularização do fornecimento de água no município de Nossa Senhora do Socorro. Desta vez, o pedido contempla o povoado São Braz, onde os moradores estão sofrendo há mais de uma semana com a falta d’água.

Samuel Carvalho II

“Esta não é a primeira vez que faço indicação solicitando a regularização do fornecimento de água em Socorro, já atuamos pedindo melhorias para o Guajará, Novo Horizonte e agora para o povoado São Braz. Sabemos de todo o transtorno que a falta de água causa para a população, a água é um recurso essencial e precisamos garantir que todos os moradores tenham acesso a ele de forma contínua e adequada”, destacou Samuel.

Samuel Carvalho III

Na justificativa do deputado, ele ressaltou que a regularização do fornecimento de água no povoado São Braz é de suma importância para o bem-estar dos moradores, que estão impossibilitados de realizar atividades cotidianas básicas, como higiene pessoal e preparação de alimentos. A indicação, protocolada ao governador Fábio Mitidieri, será encaminhada nos próximos dias ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Goes Paul. Os trâmites serão acompanhados pelo Dr. Samuel.

Kaká Santos I

Por iniciativa do deputado estadual Kaká Santos (União), o odontólogo e médico mineiro Ricardo Jabbur Lopes Júnior recebeu o Título de Cidadania Sergipana. Natural de Montes Claros (MG), Dr. Ricardo Jabbur Júnior reside em Sergipe há 24 anos e, atualmente, ocupa os cargos de responsável técnico pelo Pronto Atendimento Cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) e de diretor técnico do Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

Kaká Santos II

“Em 2000, Dr. Ricardo Jabbur Júnior chegou ao nosso estado e, desde então, fez desta terra o seu lar, dedicando-se a transformar vidas por meio de sua profissão. Com este título de cidadania, celebramos sua trajetória e reconhecemos sua inestimável contribuição à saúde, ao desenvolvimento e ao bem-estar de Sergipe. Dr. Ricardo, a partir de hoje, você é oficialmente o nosso conterrâneo. Viva ao mais novo cidadão sergipano!”, enalteceu o deputado Kaká Santos.

Ricardo Jabbur

Em um discurso emocionado, o homenageado agradeceu ao parlamentar pela concessão do título, aos familiares, amigos e ao povo sergipano que o acolheu com tanto carinho. “Primeiramente, agradeço ao deputado Kaká Santos por este título. É gratificante ter nosso trabalho reconhecido, e me sinto muito honrado. Espero continuar fazendo pelo povo sergipano o que venho realizando até hoje: melhorar a saúde de nossa população. Sergipe me acolheu desde o ano 2000, e só tenho a agradecer a todos os sergipanos”, afirmou Ricardo Jabbur Júnior.

Olha a Vértice!

A Vértice acaba de lançar Simples Assim, seu primeiro EP disponibilizado em todas as plataformas digitais. Idealizada por seu letrista e vocalista L. Alberto ainda no final dos anos 90 e temperada com influências do rock dos anos setenta e oitenta, a Vértice lança o EP Simples Assim, alimentado com as análises de mundo que estão em volta do imaginário da banda.

Pensamento crítico

Poesia, distopia, utopia, choque de realidade e musicalidade visceral rodeiam este trabalho ímpar. O EP (onde seu título faz homenagem a primeira turnê da Vértice no distante 2002), em sua essência traz de volta aquele estilo musical que convida o ouvinte para mergulhar de cabeça na obra, iniciativa fundamental para a formação de pensamento crítico que tem ficado de fora da maioria dos fonogramas atuais.

Segue ativa

As faixas Tempos Atrás, Leviatã, Verdades, 12 de Julho e Amargo Hoje (onde seu vídeo clipe foi censurado pelos canais de televisão da terra natal da banda sabe-se lá o motivo), entram de vez no cenário musical autoral sergipano, onde muito é produzido porem pouco é conhecido pelo seu povo. O Importante é que a Vértice continua na ativa e Viva o Rock N’ Roll!

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com