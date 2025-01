Governo Lula perdeu a credibilidade junto ao povo brasileiro

O recuo do governo Lula (PT) sobre o monitoramento de transações eletrônicas (PIX e compras por cartões de crédito) por parte da Receita Federal foi o assunto mais comentado na última semana no Brasil. Havia muita expectativa por parte do povo brasileiro que temia qualquer rumor de taxação das movimentações no PIX e das compras em cartões que ultrapassam os R$ 5 mil. A preocupação dos pequenos trabalhadores era com a possível cobrança de Imposto de Renda a partir de agora.

Em sua defesa, o governo tentava a todo custo construir uma narrativa dando a entender que se tratava de “fake News” daqueles que fazem oposição a Lula, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) virou o “pivô” da polêmica, gravando um vídeo que viralizou nas redes sociais e bateu recordes de visualizações e curtidas, com mais de 300 milhões de visualizações, números que incomodam (e muito) seus adversários da Esquerda.

Mas o governo Lula parece ter subestimado a força das redes sociais. Os brasileiros, em geral, reduziram assustadoramente as movimentações financeiras via PIX e até limitaram o uso dos cartões de crédito, impactando o Mercado diretamente e a economia brasileira. Certo ou errado, o vídeo de Nikolas Ferreira caiu como uma “bomba” e deixou a Comunicação e os demais setores do Planalto sem ação, sem argumentos convincentes

Setores da “grande mídia” até buscaram “vender” a narrativa do governo, tentando descredibilizar os ataques e críticas da oposição, mas desta vez as redes sociais praticamente anularam esse “escudo” e a impressão a cada declaração governista era que não existia qualquer segurança jurídica para impedir qualquer tipo de taxação das movimentações financeiras. A solução do governo? Revogar a medida para conter a onda de desgastes que já “assombravam” o presidente Lula.

O recuo governista foi visto como um “alívio” por parte da maioria do povo brasileiro, mas deixou muitos aliados do governo federal no Congresso Nacional insatisfeitos com a “ascensão” da Direita brasileira e dos políticos mais conservadores. E, convenhamos: se realmente não tinha intenção em taxar os brasileiros, por que o governo Lula recuou da sua proposta inicial? A impressão é que o jovem Nikolas, após tantos recordes batidos nas redes sociais, sairá como uma espécie de “herói nacional”!

E isso incomoda, por demais, seus adversários no Congresso Nacional e nas redes sociais. Mas, convenhamos, tudo isso só viralizou nas redes sociais porque o governo Lula caminha para o “fundo poço” e parece ter perdido a credibilidade junto ao povo brasileiro. Não existe apelo popular em defesa do presidente e de sua gestão! A inflação e os juros altos, a perda do poder de compra e os preços caros puxam a popularidade para baixo! A oposição foi competente e exitosa. O povão gostou…

Veja essa!

Depois do recuo sobre o monitoramento de transações eletrônicas (PIX e compras por cartões de crédito) por parte da Receita Federal, o presidente Lula (PT) reuniu seus ministros nessa segunda-feira (20) e determinou que os auxiliares estão proibidos de “passarem portarias” sem que elas sejam analisadas pela Casa Civil do seu governo.

E essa!

A determinação de Lula só confirma o “estrago” feito sobre o caso do PIX e das compras por cartões de crédito e que não havia “fake News” algum! O governo sofre com a baixa popularidade e o presidente teme que seus ministros tomem medidas inconsequentes que prejudiquem ainda mais a gestão.

Fala Lula!

“De agora em diante, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República”, disse o petista. Para bons entendedores…

Vaga da OAB/SE

Para garantir que o processo de formação da lista para preenchimento das vagas em Tribunais de Justiça pela OAB/SE seja o mais democrático e inclusivo possível, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe requereu à Ordem que seja garantido o direito à inclusão de pessoas com deficiência, no mesmos moldes e critérios que foram assegurados a paridade de gênero e representatividade racial.

Pessoas com deficiência

O Conselho questiona ainda o fato de, recentemente, a própria OAB/SE ter focado na promoção e defesa deste segmento, como no caso da aprovação da participação da Ordem no processo que objetivava a reserva de vagas para pessoas com deficiência no Concurso Público da Polícia Militar de Sergipe. Por fim, o Conselho lembra que estamos no Estado com o maior número proporcional de pessoas com deficiência no Brasil. O pedido já está protocolado, mas a OAB/SE ainda não se manifestou…

Exclusiva!

O Pastor Heleno Silva prepara sua pré-candidatura para deputado estadual em 2026 e segue como uma forte liderança no Alto Sertão sergipano. Por lá em já conversa com membros do segmento evangélico para a construção de uma pré-candidatura de Direita para o governo do Estado no próximo ano.

Bomba!

O início já promissor da prefeita Emília Corrêa (PL) em Aracaju tem estimulado algumas lideranças do interior, como Heleno Silva, a se movimentarem politicamente para a construção de um projeto conservador para Sergipe. Um nome que vem sendo especulado entre os evangélicos para disputar o governo “sem amarras” é o do atual vice-prefeito da capital, Ricardo Marques (Cidadania).

Georgeo Passos I

Preocupado com a constante falta de água nos municípios sergipanos, mais uma vez o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) reivindicar melhorias, principalmente, para situação crítica enfrentada em Ribeirópolis e Itabaianinha. O parlamentar esteve reunido com o diretor de operações, Carlos Anderson.

Georgeo Passos II

“Em relação à Ribeirópolis, questionamos o porquê da falta de água e a resposta é praticamente a mesma: verão, aumento do consumo e redução na vazão dos poços que abastecem a cidade. Aproveitei para questionar quando serão interligados os poços escavados há três ou quatro anos, mas não existe perspectiva dessa obra acontecer”, comentou Georgeo.

Adutora

“Segundo Carlos Anderson, a quarta licitação da obra da adutora foi finalizada, a empresa Camel foi a vencedora e ele acredita que a obra pode avançar e ser finalizada, melhorando o abastecimento de água em Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores”, relatou o deputado.

Ação no MPE

Georgeo foi informado que a Deso tem R$ 22 milhões na conta desse contrato para finalizar a obra da adutora. “Se a adutora for finalizada, o abastecimento de água em Ribeirópolis melhora; lembrando que essa é uma obra que se arrasta há 10 anos”, frisou o deputado, ressaltando ainda a ação movida por ele no Ministério Público cobrando melhorias no abastecimento de água em Ribeirópolis.

Dívida em Socorro I

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, esteve na Receita Federal para uma reunião sobre a saúde financeira do município. De acordo com o levantamento apresentado, há um débito de mais de R$ 650 milhões, que foram acumulados pela última gestão municipal. De imediato, Samuel afirmou que a dívida é preocupante e pode impactar no andamento do planejamento para os 100 primeiros dias.

Dívida em Socorro II

“Estou aqui para prestar contas, agir com transparência, para mostrar a vocês a verdadeira saúde financeira em que encontramos o município de Socorro. Mas com muita garra, muito trabalho, com uma equipe determinada como a nossa, nós vamos melhorar essa realidade, dando muita entrega ao povo de Socorro”, afirmou o gestor.

Dívida em Socorro III

A reunião, que foi realizada com o Delegado da Receita Federal de Sergipe, André Ricardo Santana Passos, e com os analistas Lívio Vasconcelos e Emília Maria de Santana, aconteceu na sede da Receita Federal, em Aracaju. Essa não foi a primeira denúncia do prefeito em relação às dívidas deixadas pela última gestão, que também já expôs um débito de R$ 65 milhões com a Torre, responsável pela coleta de lixo urbano, e outras pendências financeiras.

Olha o MPE!

O Ministério Público de Sergipe convida a imprensa sergipana para o ato de doação do equipamento denominado ‘Espectrofotômetro’, que auxiliará a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nas atividades de verificação da qualidade e adulteração de combustíveis em todo o Brasil. Atualmente a ANP conta com apenas um equipamento do tipo para atender todo o país. A entrega será realizada nesta terça-feira (21), às 10h, no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, em Aracaju.

Ganha a população

A doação é fruto do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com uma rede de postos de combustíveis, em setembro de 2024, após uma força-tarefa que interditou quatro unidades de abastecimento com combustíveis em condições irregulares. A aquisição do aparelho foi feita pela rede de postos, a título de dano social revertido para a população.

Presentes

Participarão do ato de entrega o Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior; a Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Euza Missano; o Coordenador-Geral da ANP do Brasil; e de representantes do Procon e da Delegacia do Consumidor.

Cícero do Santa Maria I

O ex-vereador por Aracaju, Cícero do Santa Maria teve o seu trabalho parlamentar mais uma vez reconhecido. Desta vez, Cícero foi agraciado com o prêmio Melhores do Ano 2024, promovido pela página Santa Maria Notícias. A cerimônia de premiação foi realizada no Teatro Atheneu.

Cícero do Santa Maria II

Bastante emocionado, Cícero ressaltou que esse reconhecimento só reforça todo o trabalho realizado por seu mandato na Câmara Municipal de Aracaju. “Me sinto muito honrado em saber que o meu trabalho foi reconhecido e agradeço ao Santa Maria Notícias pela homenagem”, destacou.

Cícero do Santa Maria III

Em uma cerimônia bastante prestigiada, Cícero do Santa Maria foi agraciado com um prêmio que reafirma o seu compromisso por buscar melhorias para os aracajuanos. “Ao longo de todo o meu mandato, sempre levantei a bandeira em defesa dos que mais precisavam. Nunca me furtei em tentar levar um pouco mais de dignidade e qualidade de vida para a população, principalmente, do meu amado Santa Maria”, completou.

Cícero do Santa Maria IV

Apesar de não ter conseguido se reeleger, Cícero do Santa Maria reafirmou que vai continuar a sua luta em defesa de quem mais precisa. “Não é porque não tenho um mandato que vou deixar de buscar melhorias para a população. Continuarei a missão de ajudar a melhorar a vida dos aracajuanos”, afirmou.

Expo Verão I

Sucesso de público e de crítica. Assim tem sido a Expo Verão 2025, que durante o último final de semana, no período de 17 a 19 de janeiro, recebeu a visita de cerca de 25 mil sergipanos e turistas. O número foi registrado pelo sistema de câmeras de contagem de público instalado na entrada do local, com o objetivo de apurar a quantidade exata de pessoas que estiveram na praça de eventos da Orla de Atalaia. O dia com maior número de visitantes foi sábado, 18, com quase 10 mil pessoas.

Expo Verão II

Esta é a última semana de feira, e a estimativa do realizador do evento, o empresário Alexandre Porto, é de que todos os números registrados na edição 2024 sejam superados, pois a Expo Verão deste ano cresceu em diversos aspectos, como na metragem do espaço ocupado; na quantidade e diversidade de brinquedos na área kids; na quantidade de expositores; e de atrações artísticas, o que tem resultado em uma presença também maior do público.

Alexandre Porto

“A feira vem se consolidando, a cada ano, como um dos principais eventos do verão sergipano, e isso tem atraído não só público visitante, como também expositor de várias localidades. Este ano, quase 15% dos expositores são de outros estados, e isso nos deixa alegres porque prova que a feira é, sem dúvida, um bom negócio, e também por podermos oferecer aos sergipanos excelentes produtos de vários cantos do país, sem que precisem viajar”, evidenciou Alexandre Porto.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com