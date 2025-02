Governo “monta chapa” para 2026 sem “combinar com os russos”

Uma demonstração de força política foi dada nessa sexta-feira (7) com o evento realizado na fazenda do deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) em Nossa Senhora de Lourdes, quando estavam presentes diversas lideranças políticas do Estado que se encontram na base governista. O movimento teve um objetivo clássico de dar “o primeiro passo” para o projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), mas não é só isso: a “costura” também teve a intenção de consolidar o nome de Jeferson para a vaga de vice-governador na chapa majoritária.

Não é segredo para ninguém que o presidente da Assembleia Legislativa tem intenção de disputar a vice-governança ao lado de Mitidieri, tanto que já havia liberado algumas de suas bases políticas para assumirem compromisso eleitoral com o deputado estadual Christiano Cavalcante (UNIAO), por exemplo. O evento realizado em Lourdes, com as presenças do staff do governo, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas, teve a intenção de mandar uma mensagem clara de que Jeferson tem o apoio do grupo para compor a chapa.

Só que este colunista faz outro tipo de avaliação sobre o que foi feito no interior sergipano: mais uma vez o governador Fábio Mitidieri comete o que este colunista chama de “pecado político”, quando ele antecipa os fatos e praticamente “bate o martelo” para a sua chapa majoritária “sem combinar com os russos”! Mas aí algum governista de plantão pode ver contradição ou até “delírio” deste colunista por tal avaliação, mas as grandes virtudes dos grandes governadores que Sergipe já teve passavam por capacidade de liderança, amplo debate e respaldo popular.

Tudo o que o governo atual, com todo o respeito, não demonstra ter. A começar pela Casa Civil, “coração” de qualquer gestão, e que pelos acontecimentos recentes, se apequena cada vez mais; não existe estratégia, o diálogo vem sempre depois de uma decisão precipitada e muitas vezes imposta de cima para baixo! O governador praticamente formalizou sua chapa em Nossa Senhora de Lourdes sem antes reunir (e ouvir) seu Conselho Político e, sem a tão sonhada “liderança”, questionou no evento “o silêncio dos amigos” que supostamente não defendem seu governo.

Quando este colunista fala em “combinar com os russos” ele não remete apenas ao diálogo intenso e continuado com as principais lideranças do agrupamento, mas sobre a necessidade de construir uma identificação com povo! O governo atual tem muita mídia, muita propaganda, mas não tem “liga” com os sergipanos! Foi realizado um grande evento, que se diga de passagem, muito assertivo de Jeferson Andrade que está articulando para fortalecer seu nome e sua pré-candidatura a vice-governador. O erro aí está no governador que ou não quer ou não sabe liderar o processo!

A crítica deste colunista se deve ao fato de este governo até ouvir algumas lideranças (não todas), até tentar ser assertivo naquilo que se propõe, mas segue “derrapando” naquilo que já lhe gerou uma derrota acachapante em Aracaju: falta humildade e um diálogo mais franco com o povo! A chapa Fábio e Jeferson já é uma realidade para 2026 e a mensagem é única: quem concordar é bem-vindo e os incomodados que se mudem! Uma chapa “puro-sangue”, diga-se de passagem! A impressão é que o governador não entendeu o “recado das urnas”! As “ruas” continuam em silêncio…

As falas do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), durante entrevista ao radialista Narcizo Machado na FAN FM, com críticas bem contundentes em relação ao Chefe da Casa Civil do governo do Estado, Jorginho Araújo, repercutiram bastante nas rodas políticas e nas redes sociais de Sergipe. Thiago disse que suas falas representam o sentimento de boa parte da classe política, mas que optam por não falar.

Thiago de Joaldo defendeu, inclusive, que o secretário entregue o cargo e retorne para a Alese porque ele estaria “prejudicando o desempenho do governador”, inclusive junto aos aliados pelo Estado. Thiago condenou a desatenção de Jorginho com a classe política, de não atender ou não retornar ligações e nem dar prosseguimento a demandas cobradas pelo povo. A coluna está aberta para o secretário de Estado se pronunciar.

Na entrevista, Thiago de Joaldo disse que só pelo fato de ter citado seu nome como alternativa para o governo em 2026, logo diversos sites e vários setores tentaram diminuir o seu trabalho, numa “caçada a Thiago”, que segundo o deputado federal “foi promovida pelo secretário Jorginho Araújo”. “O que tem de deputado estadual insatisfeito com o tratamento que é dado por ele não é brincadeira”!

Um político experiente do Estado, que já exerceu vários mandatos e pediu reservas a este colunista, avaliou as falas de Thiago de Joaldo como “críticas severas contra um chefe da Casa Civil que não sei se já ouvi em algum momento. (Thiago) chamou Jorginho para um desafio, (algo) que até agora não ocorreu”.

No evento em Nossa Senhora de Lourdes quem saiu em defesa de Jorginho Araújo de uma forma bem incisiva foi o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania). “Minha solidariedade a Jorginho Araújo em nome da Alese a deputado federal que não tem o que fazer, que não conhece o trabalho do deputado Jorginho Araújo em todo Estado e à frente da Casa Civil e pessoas que dizem o que querem vão ouvir o que não querem. A Assembleia Legislativa merece respeito!”.

Segundo jornalista Wendal Carmo, da Revista Carta Capital, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), teria formalizado o convite para que o deputado Thiago de Joaldo se filie ao partido, que hoje já conta com o também deputado federal Gustinho Ribeiro.

Em Itabaiana a especulação só aumenta com a possibilidade de o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) mudar de partido no próximo ano. Ele se declara bem acomodado no PL, liderado por seu pai e prefeito Valmir de Francisquinho, mas Ícaro já teria sido convidado para comandar o MDB e para se somar ao Republicanos.

Nas rodas de especulações se Márcio Macedo “cai ou não cai”, a revista Veja praticamente “crava” que a presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do sergipano. A publicação diz que Márcio nega e diz a interlocutores que já apresentou um plano de diretrizes até 2026, mas que há um suposto descontentamento de aliados com Márcio e que há falta no governo de uma ministra “mais combativa” como Gleisi.

Continua dando o que falar nas redes sociais a fala do presidente Lula (PT) onde ele sugere ao povo brasileiro não comprar determinado produto, caso o cidadão entenda que ele está caro! Lula entende que se o consumo cair, os preços também cairão, e essa talvez seja a “solução” para a inflação atual.

Numa crítica bem oportuna à fala do presidente da República, o governador de Goiás e pré-candidato à presidência em 2026, Ronaldo Caiado (UNIÃO), chegou a concordar com Lula em suas redes sociais, mas pontuando que, se é para o brasileiro “cortar o que está saindo caro” para o mercado, a solução seria “cortar o PT” do governo e do comando do País no próximo ano.

Caiado pontuou ainda que a alta dos preços se deve muito “aos gastos descontrolados do governo Lula, que pressionam a inflação” e que, segundo ele, “são gastos que o governo não quer cortar, mas joga a conta para o povo pagar”. Os juros estão altos, os preços bem “salgados” e o poder de compra bem fragilizado…

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) apresentou o Projeto de Lei 85/2025, que propõe a inclusão da endometriose no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Caso aprovado, o projeto promete beneficiar milhares de mulheres em todo o país, ao agilizar o diagnóstico da doença e garantir acesso a tratamentos mais eficazes e adequados.

A endometriose é uma condição médica em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora dele, causando dores intensas, problemas de fertilidade e diversos outros sintomas debilitantes. A doença afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil no Brasil, mas a falta de conhecimento sobre a doença e a demora no diagnóstico são obstáculos significativos para o tratamento adequado.

Atualmente, o diagnóstico da endometriose pode levar anos, com muitas mulheres enfrentando diversos exames e até mesmo diagnósticos incorretos antes de receberem o tratamento correto. Segundo o Projeto de Lei 85/2025, a inclusão da endometriose no SUS tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera para diagnóstico, garantindo que as mulheres sejam atendidas de forma rápida e eficiente em unidades de saúde pública em todo o Brasil.

Além de acelerar o diagnóstico, o projeto prevê o acesso a tratamentos adequados, incluindo terapias medicamentosas e cirurgias, dentro da rede pública de saúde. Isso representa uma mudança significativa para mulheres que, muitas vezes, têm que arcar com os altos custos de tratamentos privados.

“Nosso objetivo com o PL 85/2025 é garantir que nenhuma mulher sofra por falta de diagnóstico ou de tratamento adequado. A endometriose é uma doença séria, incapacitante para muitas mulheres, e o SUS precisa oferecer o suporte necessário para que elas tenham qualidade de vida e acesso à saúde sem distinção de classe social”, afirmou o deputado Ícaro de Valmir.

O município de Lagarto recebeu o seu Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads), avançando nas ações de desenvolvimento sustentável. Entregue pelo vice-governador do Estado, Zezinho Sobral, ao prefeito Sérgio Reis, o instrumento estabelece as diretrizes para a recuperação ambiental do local onde, anteriormente, funcionava como um lixão irregular na cidade.

Elaborado por meio de parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Agência Desenvolve-SE, e o Ministério Público Estadual de Sergipe, a partir de um acordo de Cooperação Técnica firmado em 2023, o Prad traça diagnósticos técnicos com coleta de amostras de solo e água, indicando como deverão ser executadas as ações de melhorias nas localidades, minorando os danos causados pelo acúmulo de resíduos sólidos, destinados irregularmente por anos.

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria do Trabalho (SETRAB), firmou uma parceria com o SENAI Sergipe para oferecer cursos de qualificação profissional gratuitos. A iniciativa tem como objetivo preparar a população para o mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de emprego e renda no município. Os cursos disponíveis contemplam diferentes áreas de atuação, permitindo que os participantes adquiram conhecimentos técnicos e habilidades práticas essenciais para suas carreiras.

Foram disponibilizados os cursos de Mecânico de Manutenção de Motocicleta; Auxiliar de Padeiro; Auxiliar de Confeiteiro; Eletricista Instalador Industrial; e Confeccionador de Lingerie e Moda Praia. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Trabalho (SETRAB) – Avenida Aracaju, Nº 486, Bairro João Alves. Horário: Das 07h às 13h. Mais informações via WhatsApp: (79) 99914-9156

A deputada federal Yandra Moura (União) tem se destacado na defesa de pautas prioritárias da Saúde durante seu mandato. Uma das causas que a parlamentar tem se dedicado intensamente é a Epidermólise Bolhosa (EB), uma doença rara e hereditária que afeta a pele e as mucosas. Atualmente, Yandra Moura tem três Projetos de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados com o objetivo de garantir mais direitos e assistência às pessoas que convivem com a EB.

Entre as iniciativas, a deputada é uma das autoras do PL 5.234/2023, que propõe a criação de uma pensão especial para pessoas com Epidermólise Bolhosa. O projeto aguarda a designação de relator na Comissão de Saúde. “Dessa forma, poderemos auxiliar diversas pessoas que enfrentam essa doença. Estamos empenhados em fazer a diferença na vida dessas famílias e garantir o apoio necessário”, destacou Yandra Moura.

Além disso, a parlamentar apresentou o PL 2.231/2024, que propõe a adoção do cordão de fita com corações entrelaçados como símbolo identificador de pessoas com EB. A proposta busca ampliar o reconhecimento e a conscientização sobre a doença, facilitando a identificação dos portadores e promovendo maior inclusão.

A deputada também protocolou recentemente o PL 269/2025, que prevê a criação de uma pulseira com QR Code para identificação e acesso ao prontuário médico de pessoas com Epidermólise Bolhosa. A medida visa garantir mais segurança, mobilidade e um atendimento de emergência mais ágil para os portadores da condição.

Yandra Moura mantém um contato próximo com a ASSEB – Associação Sergipana de Epidermólise Bolhosa e acompanha de perto a realidade das famílias afetadas. Entre elas, está a pequena Luna Santana Moura, símbolos da luta pela causa. A deputada recebeu Gui Gandra na Câmara dos Deputados durante a entrega da Medalha de Mérito Legislativo. Yandra fez questão de cumprimentá-lo e reforçar seu compromisso com a pauta.

A Epidermólise Bolhosa é uma condição rara, com uma incidência estimada de 20 casos para cada um milhão de nascidos vivos. No Brasil, os números são imprecisos, mas a Associação DEBRA registra pouco mais de mil casos diagnosticados. A doença se manifesta desde o nascimento e pode ter consequências graves, impactando diretamente a qualidade e a expectativa de vida dos portadores.

O senador Alessandro Vieira (MDB) foi nomeado coordenador da Procuradoria Parlamentar do Senado Federal no próximo biênio (2025-2026). O órgão é responsável por atuar na defesa institucional da Casa e dos senadores contra possíveis ataques à sua honra e imagem no exercício do mandato. A nomeação reforça o compromisso do parlamentar com a transparência e a integridade no serviço público.

A Procuradoria Parlamentar é composta por cinco senadores, designados pelo presidente do Senado, com mandato de dois anos, renovável uma vez. Como coordenador, Alessandro Vieira terá a missão de ordenar e dirigir os trabalhos da Procuradoria, distribuir as matérias entre os membros e convocar as reuniões do órgão, garantindo um funcionamento eficiente e alinhado com as prerrogativas do Parlamento.

O órgão tem um papel fundamental na proteção das prerrogativas do Legislativo, garantindo que os senadores possam exercer suas funções sem interferências indevidas e protegendo a reputação institucional do Senado. Além disso, a Procuradoria atua na esfera judicial e administrativa, podendo adotar medidas contra falsas informações que comprometam a integridade do Parlamento e a reputação do Senado.

No primeiro dia de trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Elber Batalha (PSB) fez questão de destacar o seu lugar na oposição à atual gestão da prefeita Emília Corrêa. Em entrevistas, ele falou que estará atento a tudo que irá acontecer para agir com justiça fazendo o seu papel. Desde o início do ano, o parlamentar já havia sinalizado que ficaria ao lado da oposição nesta legislatura.

Em conversas com a imprensa sergipana, seja no rádio ou na televisão, ele explicou seu ponto de vista e seus objetivos a partir de agora. “Eu sou um político de centro-esquerda, votei no candidato adversário, que não ganhou as eleições, então já tenho minha posição clara. Não farei uma oposição rancorosa ou vingativa, mas sim propositiva, de cobrança, de fiscalização, mas também de diálogo e apoio ao que for bom”, comentou.

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) reafirmou seu compromisso com os moradores do bairro São Conrado e garantiu que o retorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Humberto Mourão será uma das prioridades de seu segundo mandato. A comunidade, que há anos sofre com a ausência de um posto de saúde no próprio bairro, enfrenta dificuldades diárias para acessar serviços médicos.

Atualmente, os moradores precisam atravessar uma via perigosa para buscar atendimento na UBS do Orlando Dantas, onde muitas vezes se deparam com a falta de médicos e medicamentos. Diante desse cenário, Joaquim reforça sua luta para garantir que a unidade de saúde volte a funcionar no São Conrado.

“Essa é uma reivindicação justa de uma comunidade que há muito tempo sofre com essa necessidade. As pessoas não podem continuar enfrentando riscos e dificuldades para conseguir atendimento básico de saúde. Meu mandato está à disposição para essa luta”, declarou o vereador.

Para viabilizar o retorno da UBS Humberto Mourão, Joaquim da Janelinha articulou emendas parlamentares e buscou apoio de lideranças políticas. O senador Laércio Oliveira (PP) se tornou um importante parceiro da causa, assim como a prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), que também destinaram recursos para a concretização da obra.

