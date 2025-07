Governo “plantou” Emília para 2026 e sergipanos aprovam ideia de mudança!

Por Habacuque Villacorte

Este colunista convida os leitores para uma reflexão, remetendo um ditado popular bem antigo, mas que parece muito atual, olhando para o cenário político de 2026, em Sergipe, mais precisamente para a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL): “Se a vida te der limões, faça uma limonada”! Quando todos duvidaram do capital político e do potencial da então vereadora e hoje gestora da capital nas urnas, ela surpreendeu muita gente, calou os críticos e venceu a eleição no ano passado.

Não foi tarefa fácil para Emília Corrêa emergir à PMA em 2024: enfrentou os três principais agrupamentos políticos do Estado, inclusive com interferência nacional; superou o candidato do governador do Estado e do então prefeito que queria fazer um sucessor; superou todo o “Sistema” que parecia “enraizado” dentro da Prefeitura de Aracaju por décadas; e resistiu aos mais diversos ataques, dos mais variados setores da imprensa, dos adversários na política e, até, de alguns aliados…

“Cascas de banana” não faltaram, deixadas pelo ex-prefeito; constantemente surgem conflitos dentro da Câmara Municipal, por conta das duras cobranças de vereadores da oposição e até por algumas insatisfações de parlamentares aliados, que tentam adotar “posturas independentes” na Casa; justiça seja feita, a ex-vereadora Emília Corrêa também não “amenizava” nas críticas que fazia contra a gestão de seus adversários e algumas de suas falas, por mais que necessárias, incomodam alguns aliados…

Mas ela não chegou à PMA apenas com a proposta de ser a primeira mulher prefeita de Aracaju, mas o discurso de mudança, de transformação administrativa diante do “cansaço” e da “preguiça” que imperava no comando da Prefeitura. A impressão é que o gestor anterior havia perdido a “gana” de governar a capital e Emília se predispôs a trazer um “sangue novo”, um novo conceito, um novo formato de gestão, com outras prioridades e métodos.

E “toda mudança” incomoda quem passou tantos anos na “zona de conforto”! Emília apostou em renovar e modernizar a frota do transporte coletivo; ousou em mudar a direção da coleta do lixo, errou, mas teve humildade para corrigir a rota, acalmar os críticos e melhorar a prestação dos serviços; anunciou investimentos na Saúde e Educação; valorizou a cultura popular e os festejos juninos; manteve os salários em dia, anunciou reajuste e levou até o esgotamento o diálogo com o funcionalismo.

Existem problemas na Saúde e na pavimentação de ruas e avenidas, mas alguns avanços incomodam e muito! Alguns veículos de comunicação e setores do governo do Estado tentaram de tudo para desestabilizar a gestora e pecaram pelo excesso na maioria das vezes. “Construíram” uma narrativa de rompimentos de Emília com o vice, Ricardo Marques (Cidadania), e com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mas também não colou. O período junino uniu ainda mais a oposição a Mitidieri…

Olhando para 2026, ao receber uns “limões” durante uma entrevista, a prefeita “fez a limonada” e deixou em aberto “todas as possibilidades”; daí em diante os governistas “acusaram o golpe”, tentando fazer “ciúme” entre a prefeita e seu vice, que terá que assumir a PMA, em definitivo, caso Emília decida disputar o governo contra Fábio Mitidieri. Como a política não é uma “CIÊNCIA EXATA”, mas bastante subjetiva, o “blefe governista” teve efeito reverso e deram “munição” para a adversária!

Em síntese, segundo a mais recente pesquisa do Instituto DATAFORM/ECM, o governo do Estado tem a aprovação (ótimo e bom) de aproximadamente 40% dos sergipanos, ou seja, existe “campo” para a oposição trabalhar, crescer e incomodar. Um erro de estratégia e/ou narrativa, pode comprometer todo o projeto. Pelas manifestações nas redes sociais, parece que o Governo “plantão” Emília para 2026 e a impressão é que muitos sergipanos estão aprovando a ideia de mudança! Política é coisa séria…

Veja essa!

Pela segunda vez, em pouco tempo, a prefeita Emília Corrêa teria sinalizado que sempre teve coragem de enfrentar os desafios que lhe são postos e que, se provocada por seus adversários, poderá repensar em disputar um mandato eletivo em 2026, possivelmente, o governo do Estado, contra Fábio Mitidieri.

E essa!

A impressão é que os governistas estão subestimando o potencial da prefeita de Aracaju e, principalmente, o desejo de mudança do povo sergipano. O mesmo erro estratégico que culminou em uma derrota acachapante e “traumática” em 2024. Muitas vezes a “soberba” de alguns, derruba o “todo”!

Bomba!

Determinado a disputar o Senado Federal em 2026 e em liderar os Movimentos de Direita e mais conservadores em Sergipe, o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO) pode surpreender muita gente e disputar o governo do Estado no próximo ano. É uma das possibilidades na pauta da oposição…

Exclusiva!

É evidente que o nome que tem maior aceitação entre os opositores do governo continua sendo o do prefeito Valmir de Francisquinho (PL), mas se ele continuar inelegível até o próximo ano, fala-se em Tiago de Joaldo (PP), Adaílton Sousa (PL), Emília Corrêa e Rodrigo já se transforma em alternativa, diante de um cenário tão polarizado.

Olha as rodovias!

Repercutiu nas redes sociais a entrevista do gerente de trânsito do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Geraldo Mota, para o Jornal da FAN, mais precisamente o trecho onde ele fala sobre as reclamações de sinalizações dos condutores sergipanos. “Que a população fique inteirada e que passe, teoricamente, a reclamar menos e prestar mais atenção. A sinalização é falha pela ingerência e atuação dos maus condutores”.

Gerou indignação I

Nas redes sociais, moradores e lideranças políticas que usam as rodovias estaduais e que residem nas regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe, demonstraram insatisfação, especialmente sobre a realidade dos trechos críticos das rodovias entre Tobias Barreto e Itabaianinha, Itabaianinha a Tomar do Geru e Itabaianinha a Umbaúba. “Como o governo pode cobrar o cumprimento das leis de trânsito, se ele não nos garante estradas seguras e pavimentadas? Vivemos em uma situação de abandono”, reclama um leitor.

Gerou indignação II

Por mais que haja investimento da parte do governo do Estado, na prática a realidade tem se mostrado diferente nas rodovias que cortam o interior sergipano. E o representante do DER/SE sugerir que o condutor deve “prestar mais atenção e reclamar menos” é algo surreal! Não é razoável! Dizer que temos “umas das melhores rodovias do Brasil” também é subestimar o senso crítico do nosso povo, ou não?

Mobilização Nacional

O deputado federal Rodrigo Valadares usa suas redes sociais para mobilizar os sergipanos mais conservadores e de Direita para participarem do ato de mobilização “Fora Lula e Moraes – senão o Brasil vai quebrar”, previsto para o próximo dia 3 de agosto, a partir das 14 horas, com carreata e concentração no Arcos da Orla de Atalaia, em Aracaju.

Marcel na CMA I

Com uma trajetória marcada pela atuação dedicada à saúde pública e à valorização da enfermagem, o enfermeiro e professor universitário Marcel Vinícius Cunha Azevedo assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju. Ele entra como suplente no lugar do vereador Rodrigo Fontes (PSB), que se licencia do mandato por 120 dias. Para além da nova função parlamentar, Marcel carrega uma bagagem construída nas salas de aula, nos corredores hospitalares e nas lutas institucionais em defesa da categoria da qual faz parte há 15 anos.

Marcel na CMA II

Nascido em Aracaju, em 1988, Marcel é filho de Flávio e Clara, irmão de Ana Flávia, casado com Juliana e pai de Ted. Formou-se em Enfermagem pela Universidade Tiradentes (UNIT) em 2010 e, desde então, consolidou sua carreira no serviço público. Atuou como enfermeiro assistencial por oito anos no Hospital Cirurgia e por mais de três anos no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Durante a pandemia de COVID-19, esteve na linha de frente do combate à doença, trabalhando na assistência tanto no HUSE quanto no Ipesaúde.

Marcel na CMA III

Além da prática clínica, Marcel trilhou um percurso sólido no campo da educação. Foi professor em diversos cursos técnicos de enfermagem no interior de Sergipe e coordenou, por sete anos, o curso de Enfermagem da Estácio Sergipe. Atualmente, leciona na UNIT e atua como coordenador de pós-graduação na mesma instituição, sempre voltado à formação de profissionais comprometidos com a humanização do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde.

Sergipe Oil & Gas I

Nesta quarta-feira (23) terá início a quarta edição do Sergipe Oil & Gas (SOG). A programação acontece no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, e prossegue até o dia 25. O evento é considerado o maior do setor de petróleo e gás, e conta com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Sergipe Gás (Sergas).

Sergipe Oil & Gas II

Assim como na edição anterior, o SOG25 mantém o formato multi, com atividades acontecendo de maneira simultânea – incluindo Congresso, Feira de Negócios e outras atrações. Entre os 70 estandes da feira, estará o do Governo de Sergipe, organizado pela Sedetec e pela Sergas. Nesta edição, é previsto um público de 3,5 mil visitantes, além de uma movimentação de mais de R$ 200 milhões em negócios.

Sergipe Oil & Gas III

O evento busca se consolidar como referência internacional, com a presença de palestrantes estrangeiros e a disponibilização de material bilíngue. Entre os destaques da edição, estão as novidades sobre o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) e o descomissionamento de plataformas, sob liderança da Petrobras. Além da estatal, estarão presentes gestores públicos, técnicos, especialistas e representantes da cadeia produtiva.

JIFS 2025

A emoção do esporte estudantil vai tomar conta do Instituto Federal de Sergipe (IFS) a partir da próxima segunda, 28 de julho. Com início marcado para as 18h30, no ginásio do Campus Aracaju, a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Intercampi do IFS 2025 (JIFS) reunirá cerca de 400 estudantes atletas vindos de nove campi distribuídos por todas as regiões do estado.

Prática esportiva

Organizado pela Diretoria de Extensão (DIREX), Coordenação de Promoção Esportiva e Lazer (COPEL) e Pró-Reitoria de Extensão (PROPEX), com apoio da Reitoria, o evento tem como objetivo promover o acesso à prática esportiva de forma estruturada, além de incentivar a cultura esportiva, o intercâmbio entre estudantes e a educação integral no ambiente acadêmico.

Aberto ao público

Ao todo, em diferentes modalidades estarão em disputa futsal, voleibol, vôlei sentado, handebol, xadrez, tênis de mesa e provas de atletismo (100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo). As partidas e provas ocorrerão ao longo da semana, com programação aberta ao público. A cerimônia de abertura contará com o desfile das delegações, presença de autoridades institucionais e momento de celebração entre os campi. Embora as disputas esportivas sejam exclusivas para alunos regularmente matriculados com até 19 anos, o evento é aberto para toda a comunidade que quiser acompanhar e torcer pelos estudantes atletas.

Maria de Ana Dias I

Morreu aos 95 anos a maior professora que Cristinápolis teve: Mais de 15 mil alunos passaram pelo seu aprendizado “Maria de Ana Dias”. Nascida na residência da família, na Praça da Bandeira em 15/05/1930 (neta dos empresários e fazendeiros Raymundo Fontes Dias e Rosa Fontes Soares), Maria José Fontes de Souza aprendeu as primeiras letras ainda em Villa Christina, em seguida Aracaju.

Maria de Ana Dias II

Maria José Fontes além de correta, era escritora, redatora do Jornal a Voz da Chapada. O Grupo Escolar Otávio de Souza Leite ganhou fama no Estado pelo bom ensino e a sua banda marcial. Cedo estava visitando as salas de aulas, com rigor, labor e jogo de cintura: formou juízes, promotores, médicos, advogados, enfermeiros e centenas de professores. Gostava de ler e trabalhar na dosimetria da LDB (Lei de Diretrizes Básicas da Educação). A coluna faz o registro e se solidariza com amigos e familiares de Maria de Ana Dias.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com