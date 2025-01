Governo quer ganhar a eleição por W.O. por temer a resposta do povo! 

Estamos em 2025, mas nos bastidores da política de Sergipe só se fala na eleição do próximo ano. As articulações já começaram e este é aquele momento onde “todo mundo conversa com todo mundo”. É natural que os agrupamentos políticos façam suas avaliações, as leituras de cenários, quais os caminhos mais viáveis e onde se tem maior viabilidade eleitoral. Os mais experientes sabem que este é o momento de falar menos e agir mais! O êxito de 2026 passa pelo “segredo” de agora…

Pelo cenário de momento, fica a impressão que o governador Fábio Mitidieri (PSD) parece “nadar de braçadas” rumo à sua reeleição. Com o apoio do governo federal, com o comando da máquina administrativa estadual e com seus principais adversários supostamente “prejudicados”, temos a sensação que a vitória nas urnas é apenas uma questão de tempo. E, quando alguém manifesta interesse em disputar a eleição, logo passa a ser “vidraça” para a “mídia governista” e a militância digital.

O fato é que, apesar de toda a propaganda governista, alguns serviços públicos deixam muito a desejar, sem contar a falta de uma melhor articulação política. Quem acompanha as redes fica com a sensação de que o governo está em todos os lugares, mas na prática esta mesma gestão deixa a desejar em algumas áreas, como a Saúde, por exemplo. A qualidade de vida exposta nos comerciais e nas falas oficiais não é sentida, principalmente por aqueles que mais precisam da assistência do poder público.

Em boa parte do interior do Estado a população se sente esquecida, não estão contemplados com o governo, mas algumas “pesquisas” para consumo interno e que ganham as ruas em rodas políticas tentam criar uma espécie de “realidade virtual”, onde quem é do ramo sabe que as coisas não andam bem. A maior prova desse “fake News” foi a “aprovação” que a gestão de Edvaldo Nogueira (PDT) dizia ter em Aracaju e o bloco governista findou derrotado por Emília Corrêa (PL) e a “turma do Sítio”…

Para este colunista a impressão é que o governo do Estado espera ser reeleito em 2026 por “W.O.”, ou seja, trabalham para não ter oposição; já fazem projeções da chapa, com o encaminhamento para vice, para as vagas ao Senado e para a Câmara Federal. Até o futuro presidente da Alese já vem sendo tratado, e tudo sem “combinar com os russos”, sem respeitar e ouvir a vontade do povo. Se enxergam um adversário com potencial para a eleição, logo surgem os ataques “encomendados”! O “sistemão” ainda “pulsa”…

Está claro que se a oposição apresentar nomes que sejam, minimamente competitivos, toda essa “aprovação” desaba! Não suporta um “sopro de verdades”! O governo de Sergipe quer a reeleição, o que é legítimo, mas precisa apresentar resultados plausíveis, reais! Tem que disputar e vencer “dentro das quatro linhas” e não querer levar sempre no “tapetão”! O povo está atento, as redes sociais são democráticas e há um receio das manifestações populares. Se surgirem bons nomes, o “caldo pode entornar” em 26…

Tiago de Joaldo

Bastou o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) especular em suas redes sociais da possibilidade de ele disputar o governo do Estado em 2026, logo ele passou a ser alvo de muitos questionamentos, inclusive com especulações de rompimentos, de “desespero eleitoral”, suposta “barganha” e tantas outras fakes! Logo o deputado tratou de recuar. Tem “aprovação” por aí que não aguenta um “sopro”…

É do jogo!

A apresentação de nome para a disputa do governo do Estado atende aos princípios democráticos e é legítimo para qualquer um que dispõe dos requisitos necessários de elegibilidade. A disputa faz um bem enorme para a sociedade, que precisa dessa concorrência para escolher bem seus representantes e não ser penalizada durante quatro anos por escolhas indevidas…

Veja essa!

Repercutiu muito na política nacional as falas vazadas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fazendo críticas à “fraqueza” do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do próprio presidente Lula (PT), que correria o risco de perder a presidência se a eleição fosse hoje. Para muitos Kassab só disse verdades e externou aquilo que boa parte da classe política e a opinião pública pensam atualmente.

E essa!

O problema é que, faltando cerca de dois anos para o término da gestão a maioria entende que é “tempo demais” para ficar fora ou distante das benesses do governo. A turma quer esperar um pouco mais, até para ver se o presidente Lula consegue reverter o desgaste e retomar o “favoritismo” de ter a “caneta nas mãos”! E as críticas não param em Haddad: vão de Márcio Macedo a outros auxiliares do governo federal.

Lula debochou

Por sua vez, Lula saiu em defesa do seu governo e dos seus auxiliares. É evidente que a fala de Kassab “atingiu em cheio” o “coração político” do Palácio do Planalto, até por sua experiência e poder de articulação política, mas ainda assim o presidente da República “desdenhou” suas críticas com deboche: Lula lembrou que, como a eleição não é agora, ele segue bastante tranquilo sobre 2026, o que, diga-se de passagem, não é verdade!

Choque de realidade

Respeitando as proporções, a mesma impressão que este colunista cita acima sobre a “insatisfação das ruas” com o governo de Fábio Mitidieri em Sergipe, temos hoje com o governo Lula, com juros abusivos, inflação, aumento nos combustíveis e nos itens básicos de alimentação, como também na queda do poder de compra do povo brasileiro. Tudo isso incomoda porque os aliados do governo também são cobrados…

Viabilidade da oposição

Assim como no plano nacional, em Sergipe os partidos e políticos, em sua maioria, só irão se movimentar em relação ao governo do Estado quando a oposição se organizar e apresentar alternativas para a população, quando provar que há viabilidade de disputa! Para este colunista este é o “X” do problema: ficam expostas as limitações do governo e as vaidades de seus adversários.

Bomba!

Este colunista já avisou aqui e agora vai repetir: é um risco para o ex-deputado André Moura (UNIÃO) ser pré-candidato a senador por um agrupamento que não confia nele ou que não tem disposição de lhe dar o voto em 2026. Muitos governistas não querer exposição, mas votarão em um nome da base para o Senado e em outro da oposição. Tudo combinado! Quem avisa…

Bom para Rodrigo

O cenário político que se desenha para 2026 é muito favorável para o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO). Além de ter uma reeleição “encaminhada”, hoje é o nome que mais cresce caso opte por disputar o Senado. O eleitorado de Direita e mais conservador tende a “despejar” o voto nele, inclusive com o apoio da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa.

Exclusiva!

Como em Sergipe tudo se sabe, este colunista confessa que chega a se impressionar com algumas “movimentações” que ocorrem nos bastidores. Dá para acreditar que existe uma articulação em andamento para tentar reaproximar o senador Rogério Carvalho (PT) do governador Fábio Mitidieri? Este colunista sem ver isso, não acredita e, mesmo enxergando tudo, custa a acreditar! É coisa…

Dinheiro da DESO

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE) expediu um ofício circular solicitando aos prefeitos informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão parcial dos serviços de saneamento básico da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O documento estabelece um prazo de 10 dias úteis para que os dados sejam apresentados.

Eduardo Côrtes I

De acordo com o procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, o documento foi emitido na quarta-feira (29) e aponta que os gestores devem detalhar, com documentos comprobatórios, os valores recebidos, incluindo os dados da conta bancária específica e extratos de movimentação.

Eduardo Côrtes II

Além disso, entre as informações requisitadas, estão o Plano de Aplicação dos recursos e o cronograma físico-financeiro das ações a serem implementadas. Segundo Côrtes, os municípios também devem apresentar um relatório detalhado identificando os investimentos, projetos e precatórios já pagos com esses recursos, acompanhado dos respectivos comprovantes.

Legislação e diretrizes

A requisição se baseia na Lei Complementar Estadual nº 176/2009, alterada pela LC 398/2023, e segue as diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado e na Recomendação Conjunta nº 001/2024, emitida pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas em dezembro de 2024.

Transparência

Eduardo Côrtes explica que os gestores devem encaminhar as respostas por meio do protocolo eletrônico no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE). Por fim, o procurador-geral reforça a importância da transparência na gestão desses recursos, solicitando informações sobre a existência de aba específica nos portais de transparência municipais para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos valores recebidos.

Ministro em Recife

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência, assinou ao lado do prefeito João Campos, a adesão de Recife (PE) ao Plano Juventude Negra Viva, iniciativa do governo federal. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes (Cultura) também participaram da assinatura do convênio. Após os atos, os ministros e o prefeito seguiram para a abertura da 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que reúne milhares de jovens na capital pernambucana.

Márcio Macedo

No ato de assinatura, Márcio Macêdo destacou sua satisfação em estar ao lado de um parceiro importante do governo para colocar em prática políticas públicas que estão transformando o país. “Estamos trabalhando juntos. Este programa tem um símbolo muito grande. Temos no país uma dívida histórica com pretos e pretas. Toda política que possa combater o racismo e a discriminação, sobretudo com a juventude, tem que ser fortalecida”, afirmou o ministro.

Diminuir as desigualdades

Lançado em março de 2024, o Plano busca criar políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades raciais que afetam, de forma mais intensa, os jovens negros. A proposta é atuar em diversas áreas, incluindo educação, capacitação, empregabilidade, segurança e inclusão social. O plano tem como principal objetivo garantir maior protagonismo e acesso a oportunidades para a juventude negra, além de proporcionar proteção contra a violência, incentivando também a participação ativa desses jovens na vida política e social.

Olha o Sebrae/SE!

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, foi reconhecida com o troféu de “Apoio ao Empreendedorismo Feminino”, em um evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Nossa Senhora da Glória, que celebrou os destaques do ano que contribuíram para o fortalecimento do empreendedorismo no município. Durante a gestão de Priscila, estão sendo desenvolvidas diversas ações que incentivam e capacitam mulheres empreendedoras a superar desafios e prosperar no mercado.

Priscila Felizola I

Ao longo do ano de 2024, a liderança da superintendente foi fundamental para a implementação de programas e iniciativas que impactaram positivamente a vida de inúmeras mulheres em diversas regiões de Sergipe. Desde o início da sua gestão, houve um aumento em 120% dos atendimentos de demanda espontânea nas ações voltadas ao empreendedorismo feminino, totalizando, 7.174 mulheres atendidas.

Priscila Felizola II

Além disso, em sua gestão, foi iniciado o processo de interiorização do Sebrae DELAS, onde foi realizada a Caravana na Estrada com Elas, que alcançou, em 2024, mil mulheres ao longo de sete dias, em sete municípios sergipanos. Junto ao Sebrae DELAS, destacam-se os resultados alcançados: 56,10% das participantes informaram que antes da participação no projeto, elas não se sentiam apoiadas em seus negócios, enquanto 80,33% informaram que inovaram em um ou mais produtos, serviços ou processos.

Empreendedorismo feminino

O Sebrae/SE reafirma, assim, sua missão de fortalecer o empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social e econômica. Este reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a inclusão, a igualdade de oportunidades e o apoio contínuo ao empreendedorismo feminino no estado.

Crítica à UNIMED

O amigo leitor e professor Ludwig Oliveira está na bronca com os serviços prestados pelo convênio UNIMED. Ele explica que se sentiu humilhado ao recorrer ao Centro de Diagnóstico do Plano. “Fila interminável diariamente a partir das cinco horas da manhã. Pago a UNIMED há quase três décadas, muito raramente recorro aos seus serviços, graças a Deus conto com uma saúde invejável para um sexagenário”.

Fala Ludwig I

“Pois bem, sai de casa hoje por volta das cinco da manhã achando que seria o primeiro a ser atendido em minha requisição médica para coleta de sangue e outros, uma temeridade… ao chegar na rua Campo do Brito, eis que o susto foi inevitável, uma fila quase que “batendo” na esquina do canal, esmoreci, quase desisto de fazer os exames, mas pensei, vou ficar e enfrentar a fila, visto que supus que seria o primeiro a ser atendido. Resultado, tive o meu atendimento concluído por volta das 9 horas”, desabafou.

Fala Ludwig II

“Nós, os conveniados, exigimos que essa tal UNIMED descentralize esse tipo de serviço facilitando para os seus conveniados colocando pontos de coletas nos principais bairros como havia no passado um ponto de coleta no Hiper Sul que atendia todo bairro de Atalaia, 17 de março e zona de expansão. E olhe que não estou para brincadeira, vou bater nessa tecla semanalmente, pois só assim acho que irei despertar nos conveniados, em sua maioria, verdadeiros cordeirinhos, que aceitam as imposições desse malfadado plano de saúde”, completou Ludwig.

Escola do Legislativo

O diretor da Escola do Legislativo de Aracaju, unidade vinculada à Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Márcio Brayner, recebeu a visita de cortesia da assessora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), Lídia Matos, e do analista judiciário da Escola do TRE, Elielson Souza, para renovar a parceria que já dura quase sete anos.

Márcio Brayner I

O diretor da unidade escolar, Márcio Brayner, agradeceu a visita e reforçou os laços com o órgão. “Quero muito agradecer a Lídia Matos e Elielson Souza por esse encontro e reforçar o nosso compromisso com a educação legislativa, que conta com mais um ano da parceria com o TRE”, comentou.

Márcio Brayner II

Brayner acrescentou que, no planejamento pedagógico da Escola, o projeto ‘Conhecendo o Parlamento’ é prioridade. “É fundamental trazer cada vez mais os jovens para conhecerem o dia a dia da política e compreenderem a democracia”, pontuou.

“Conhecendo o parlamento”

Durante o encontro, foi destacada a importância da participação do TRE no projeto “Conhecendo o Parlamento”, idealizado pela unidade, além do balanço das edições voltadas à inclusão. “Há quase sete anos, o projeto Conhecendo o Parlamento, que é pioneiro no Brasil, vem crescendo a cada edição com temas relevantes para a sociedade. Poder contar com o TRE nessa atividade é gratificante e inovador, pois a participação desse órgão aproxima e orienta o estudante a votar com consciência”, afirmou Márcio Brayner.

Lídia Matos

Na ocasião, a assessora da Escola Judiciária Eleitoral, Lídia Matos, ressaltou que o órgão está à disposição da Escola. “Nossa relação é muito direta em prol da disseminação do conhecimento legislativo, e participar desse projeto é uma honra. Podemos desenvolver um trabalho em diversas esferas da inclusão social, além de formar cidadãos conscientes na hora de escolher seus representantes — ou, quem sabe, incentivá-los a ser os próximos representantes de seus bairros”, finalizou.

Quinto Constitucional I

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) reafirmou a legalidade da Resolução nº 17/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), que instituiu o sistema híbrido de votação para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE). A decisão, proferida pelo desembargador federal Edilson Pereira Nobre Junior, mantém inalterado o rito definido pela entidade, consolidando um modelo mais democrático e inclusivo.

Quinto Constitucional II

A matéria já havia sido analisada e chancelada pela juíza Telma Maria Santos Machado, da 1ª Vara Federal de Sergipe, que rejeitou a contestação de um grupo de ex-presidentes da OAB/SE, garantindo a autonomia do Conselho Seccional em sua tomada de decisões administrativas. Com a nova decisão, o sistema híbrido, que combina a escolha prévia pelo Conselho Seccional com a consulta direta à advocacia sergipana, segue válido e será aplicado na escolha do novo desembargador do TJ/SE.

Quinto Constitucional III

O agravo foi interposto pelos advogados Clóvis Barbosa de Melo, Jorge Aurélio Silva, Raimundo Cezar Britto Aragão, Henri Clay Santos Andrade e Inácio José Krauss de Menezes – todos ex-presidentes da OAB/SE e membros honorários vitalícios da entidade. No pedido, alegavam que a Resolução nº 17/2024 teria sido aprovada sem observar procedimentos formais do Regimento Interno da Seccional.

Autonomia da OAB/SE

O desembargador Edilson Pereira Nobre Junior indeferiu o pedido e reforçou a legitimidade da OAB/SE para regulamentar o processo de formação da lista sêxtupla. Entre os fundamentos da decisão, ele destacou que a mudança foi aprovada por ampla maioria, com 33 votos favoráveis e apenas 2 contrários, demonstrando respaldo institucional e reforçando que a matéria foi amplamente debatida pelo Conselho Seccional.

Competência ampla

No despacho, a Justiça Federal reconheceu que a OAB/SE tem competência ampla para alterar seu Regimento Interno, conforme o Art. 29, XVI. O magistrado enfatizou ainda que não houve comprovação de prejuízo concreto, o que inviabilizava o pedido de nulidade. Além disso, a Resolução já gerou efeitos práticos, com a publicação do Edital nº 01/2025 em 21 de janeiro, estabelecendo as regras para a escolha do novo desembargador. Dessa forma, o TRF5 reafirmou a legalidade do modelo híbrido, garantindo maior participação da advocacia sergipana na definição dos nomes que concorrerão à vaga no TJ/SE.

Nitinho I

Em atendimento à destinação do deputado federal Nitinho Vitale (PSD), o Estado de Sergipe recebeu sete ambulâncias do SAMU. “Acredito que esta iniciativa trará um impacto positivo na vida da população, proporcionando um atendimento mais ágil e humanizado em situações de emergência”, explicou o deputado, reconhecido em Brasília por apresentar na Câmara Federal o maior volume de pleitos para a saúde pública do Estado.

Nitinho II

“As ambulâncias, equipadas com os mais modernos recursos, serão distribuídas entre as diversas regiões do Estado, atendendo às necessidades específicas de cada localidade”, informa o deputado, anunciando que já foram contemplados os municípios de Aracaju, com quatro ambulâncias, além de Itabaianinha, Areia Branca e Barra dos Coqueiros, com uma unidade cada.

Nitinho III

A entrega, feita pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, acontece no Largo da Igreja do Bonfim, na capital baiana, Salvador. “Agradeço à ministra da Saúde, Nízia Trindade, e aos técnicos do MS pela sensibilidade e parceria que só trazem benefícios à população”, reconheceu. Antecipadamente, o gabinete parlamentar emitiu comunicação e convite ao secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e secretarias de Saúde dos respectivos municípios para comparecimento à solenidade para recebimento das ambulâncias.

Cuidado com o escorpião

Com o aumento da temperatura durante o verão, o aparecimento de escorpiões nas residências se torna uma ameaça real. Em 2024, Aracaju registrou 1.080 casos envolvendo esses animais peçonhentos. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes e proteger a população. Para reportar o aparecimento de escorpiões, os moradores devem acionar o centro de controle de zoonoses por meio da ouvidoria da saúde nos telefones 0800 729 3534 (opção 2) ou 3711-5011.

Ferreira Costa I

O Home Center Ferreira Costa localizado na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa realizará, até domingo (2), o Encontro de Numismática e Multicolecionismo. O evento é uma exposição de coleções de moedas e antiguidades que reúne especialistas, colecionadores e entusiastas do movimento.

Ferreira Costa II

Os visitantes poderão explorar diversas áreas do colecionismo, desde moedas e medalhas até outros itens colecionáveis. A exposição será aberta ao público e funciona de acordo com o horário do Home Center, na sexta e sábado das 08h às 21h e no domingo das 10h às 20h. Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (79) 98139-0001.

Ferreira Costa III

O Encontro de Numismática e Multicolecionismo será no Mall da loja e é organizado pela NUMAJÚ (Numismática Aracaju) em parceria com a AFINCE (Associação Filatélica e Numismática de Sergipe). À frente desta importante iniciativa está o Professor Manuel Júnior, Curador de Exposições da NUMAJÚ, destacado especialista na área, que atua na promoção da cultura colecionista em Sergipe. Em sua visão, o multicolecionismo transcende o simples hobby, funcionando como uma ferramenta terapêutica que desenvolve habilidades de organização, socialização e amplia o repertório cultural do indivíduo.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com