Governo terá que escolher se enfrentará Valmir ou Emília em 2026 

Encerradas as eleições municipais, a expectativa do meio político é por um “esfriamento” das movimentações entre os partidos e lideranças, mas é inegável que as atenções se voltam para a eleição de 2026. No plano nacional muito se comenta se o atual presidente Lula (PT) disputará ou não a reeleição; há quem o veja fora do pleito, principalmente, por questões de saúde, fortalecendo o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Por sua vez, ainda dentro da polarização que vem dividindo o País nos últimos anos, boa parte da oposição mantém a expectativa para uma candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente encontra-se inelegível, mas seus aliados apostam que ele reunirá condições políticas de ir para a disputa. Caso Lula e Bolsonaro não concorram na eleição de 2026, podemos ter um cenário completamente aberto no cenário nacional e bastante indefinido. Olhando para o plano estadual, para o governo de Sergipe, é inegável que dois nomes estejam praticamente consolidados: o atual governador Fábio Mitidieri (PSD), que tentará a reeleição, e o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que ressurge com forte respaldo popular.

A tentativa de exercer mais quatro anos de mandato, por parte de Fábio Mitidieri, é legítima e atende ainda ao processo de renovação que atravessa a política sergipana, lembrando que grandes nomes como João Alves Filho (in memoriam) e Marcelo Déda (in memoriam), infelizmente não estão mais entre nós, mas também temos ex-governadores como Albano Franco, Valadares e Jackson Barreto que não devem mais disputar mandatos eletivos. O também ex-governador Belivaldo Chagas não tem definição sobre seu futuro político, pelo menos por enquanto.

Já Valmir de Francisquinho é uma realidade desde 2022, quando obteve uma votação expressiva nas urnas, mas esteve impedido por questões judiciais. Valmir se recuperou do desgaste por conta da aliança firmada com o Partido dos Trabalhadores, candidatou-se e foi eleito prefeito de Itabaiana, também ajudando seu filho Tallyson (PL) a vencer a eleição pelo comando de Areia Branca. Nas três semanas, durante o 2º turno da eleição em Aracaju, ele esteve percorrendo as regiões periféricas da capital, pedindo votos para Emília Corrêa (PL), que findou eleita no último domingo (27).

A Esquerda, por enquanto, não sinaliza um nome para a majoritária em 2026. Já Valmir deu a volta por cima, em apenas dois anos, e voltou à cena política eleito e sendo cortejado para disputar o governo do Estado. Entretanto, existem questões jurídicas em tramitação que podem impedi-lo novamente de disputar o governo do Estado. O assunto é corriqueiro nas rodas políticas, sobre a forte atuação do “SOMBRA” no Judiciário, o que poderia favorecer a candidatura governista. Mas uma eleição nunca é igual a outra e temos um cenário completamente diferente agora.

Em síntese, se o “TAPETÃO” não prevalecer até 2026, Valmir de Francisquinho estará na disputa para o governo do Estado e com chances reais de vitória; agora, se o “SOMBRA” conseguir seu impedimento, a oposição terá outras alternativas para concorrer e uma delas, inegavelmente, é a prefeita eleita Emília Corrêa, que demonstrou expressiva força popular na capital. Neste sentido o governo terá a dura missão de escolher quem vai querer enfrentar: Valmir ou Emília? Difícil escolha diante de um indicativo de rejeição. Este colunista não dirá nada, mas haverá sinais…

Veja essa!

Finalizada a eleição em Aracaju, alguns políticos de Sergipe já fazem avaliações precipitadas sobre o resultado da disputa estadual. Este colunista entende o “sentimento das ruas”, mas lembra sempre que uma eleição é sempre diferente da outra! E isso faz parte do jogo!

E essa!

Mas o resultado da eleição de 2024 na capital sinaliza que dificilmente haverá espaço para políticos que entraram em fortes contradições este ano. Quem estava em um palanque em 2022 e agora mudou completamente de posição, por exemplo, terá muita dificuldade para ter êxito nas urnas de agora em diante…

“Marketing do Mal”

Este colunista avalia que o famoso “Marketing do Mal” ficou bastante prejudicado (e cansado) este ano e dificilmente terá êxitos em 2026. Vai precisar ser remodelado, se modernizar e, possivelmente, mudar completamente sua configuração. As redes sociais se tornaram seus maiores adversários…

Exclusiva!

Nas rodas políticas a especulação é de que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), assim que deixar a PMA, em dezembro, passará a compor o governo de Fábio Mitidieri, assim como o candidato derrotado Luiz Roberto (PDT). Este último é cotado para voltar ao comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI). Já Edvaldo estaria cotado para a Secretaria de Governo ou até a Casa Civil.

Bomba!

Outra informação é que “forças ocultas” estariam trabalhando duro, nos bastidores, para impedir que um vereador eleito da capital seja diplomado em dezembro próximo. A operação seria para impedir que o vereador exerça o mandato que lhe fora concedido de forma democrática por uma parcela do povo aracajuano. Coisa de picuinha política, conforme se comenta. Falam em “infidelidade partidária”! É mole?

Olha o Sebrae!

Confecções da indústria têxtil de Itabaianinha receberam o Sebrae Sergipe e o estilista Alexandre Herchcovitch. A visita tem o intuito de promover o encontro com criadores para desenvolvimento de coleções exclusivas sob a consultoria do estilista. Herchcovicth depois segue para Tobias Barreto.

VISTA-SE

O fruto dessa criação será apresentado em um grande desfile para o Vista-SE, evento de moda do Sebrae que acontece de 29 de novembro a 1° de dezembro, no AM Malls. Esta parceria promete valorizar o talento e a identidade regional, unindo criatividade e expertise.

Alexandre Herchcovitch

De acordo com Herchcovitch, a consultoria não pretende apagar o brilho da produção local, mas servirá para destacar os seus pontos mais fortes. “Vamos passar dois dias aqui no município para que eu consiga ficar cara a cara com os trabalhadores da área e discutirmos os tipos de criação. O objetivo não é o de promover mudanças na produção da confecção, mas perceber o que elas têm de mais interessante para contribuir e enaltecer este trabalho”, explicou.

Priscila Felizola

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae, fez parte do grupo que esteve no município e detalhou o evento. “O Vista-SE pretende ser o maior evento de moda do estado. Vamos ter uma programação especial para o público da área, então chamamos como consultor esse grande nome da moda, o estilista Alexandre Herchcovicth, para ter contato direto com Itabaianinha, nosso polo da moda sergipana e destaque da indústria têxtil”. O lançamento do Vista-SE, com a apresentação da sua programação, está marcado para o próximo dia 4 de novembro.

Samuel Carvalho I

Preocupado com a segurança dos pedestres que transitam pela passarela localizada no povoado Tabocas, na BR-101, em Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) protocolou uma indicação solicitando a reforma da passarela. Segundo o parlamentar, existem buracos e rachaduras por toda a extensão da passagem e a estrutura de ferro está comprometida, com processos de corrosão avançados, trazendo insegurança aos moradores da região.

Samuel Carvalho II

A passarela é o único caminho seguro para que os moradores do povoado Tabocas atravessem a BR-101, onde o risco de acidentes é elevado. “Infelizmente, muitos acidentes e atropelamentos já ocorreram nesse trecho, resultando em perdas irreparáveis. Essa passarela é essencial, mas precisa de reforma urgente para garantir segurança à comunidade que a utiliza diariamente”, enfatizou Samuel.

Samuel Carvalho III

Construída há mais de 20 anos, a passarela está sem manutenção adequada e se deteriora cada vez mais. A população, vivendo uma sensação constante de insegurança, recorreu ao deputado na expectativa de uma solução. “Recentemente estivemos no local e atravessamos a passarela, presenciando de perto todos os riscos aos quais os moradores estão expostos. A realidade é de muitos buracos, fendas e rachaduras, além da ferrugem que toma conta de toda a estrutura da passarela”, finalizou o parlamentar.

Alô DNIT!

Em agosto, a situação da passarela chegou a ser denunciada pela TV Sergipe, que enviou uma equipe de jornalismo até o local para conversar com os moradores e mostrar as condições da estrutura. A indicação deve ser votada nos próximos dias na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e depois encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT no estado de Sergipe, Halpher Luiggi Monico Rosa.

São Judas Tadeu I

Em 28 de outubro, devotos de todo o país celebram São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Em Aracaju, as celebrações aconteceram desde o dia 19 de outubro, no Santuário São Judas Tadeu, na igreja dos Capuchinhos. Diversas celebrações eucarísticas comandadas pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes, foram realizadas. O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos), que é presidente da Frente Parlamentar Católica da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), fez questão de acompanhar a celebração.

São Judas Tadeu II

“Eu, como católico praticante, não poderia deixar de participar desse dia tão especial para celebrarmos o santo das causas impossíveis e na sua Casa, o santuário São Judas Tadeu”, comemorou Cícero do Santa Maria. O Santuário São Judas Tadeu faz parte do Vicariato São Paulo e da Forania Rainha dos Anjos, e está sob os cuidados pastorais do frei Albervan Pinheiro dos Santos, OFMcap., administrador paroquial.

Yandra presente

Depois de saudar os servidores públicos pela passagem do seu Dia, a deputada federal Yandra Moura (UNIÃO) foi uma das únicas autoridades políticas que prestigiou a Santa Missa Solene em homenagem a São Judas Tadeu, na tradicional Igreja dos Capuchinhos, no Bairro América, em Aracaju.

Georgeo Passos I

O deputado estadual e presidente do partido Cidadania em Sergipe, Georgeo Passos, comentou o resultado das eleições municipais de Aracaju, nas quais a candidata Emília Corrêa (PL) foi eleita prefeita. Emília, que venceu o segundo turno no domingo (27), entra para a história como a primeira mulher a conquistar o cargo mais alto do Executivo na capital sergipana, e teve como vice Ricardo Marques, filiado ao Cidadania.

Georgeo Passos II

Para Georgeo, a vitória representa uma mudança significativa e é um marco na luta pela inclusão e representatividade das mulheres na política sergipana. “A eleição de Emília é um símbolo de renovação e coragem. Ela não só traz uma nova perspectiva de gestão para Aracaju, mas também inspira tantas outras mulheres a ocuparem o seu espaço na política”, declarou.

Parceria inicial

No dia 18 de novembro de 2023, aconteceu em Aracaju o Encontro Estadual do Cidadania. Além das lideranças da sigla, uma outra presença chamou atenção – a da então vereadora Emília Corrêa. A parlamentar esteve no evento a convite de Georgeo. “Foi muito importante, pois acreditávamos no potencial dela. Podemos dizer que ali começava uma aproximação ainda maior e, hoje, vemos que foi algo positivo estarmos iniciando esse processo”, garantiu Georgeo.

Georgeo Passos III

Um ano depois, como coordenador da campanha no segundo turno, o deputado analisou a importância da parceria com Ricardo Marques, que reforça a aliança entre o PL e o Cidadania em Sergipe. “A presença de Ricardo como vice é uma demonstração do nosso compromisso com Aracaju. Esta união foi fundamental para construirmos uma proposta que reflete as verdadeiras necessidades da cidade e de sua população”, explicou.

Momento histórico

“Este é um momento histórico para nossa cidade e para o Cidadania. Temos orgulho de estar ao lado de Emília e prontos para contribuir com seu mandato, levando o melhor de nossos valores para cada ação governamental,” completou o deputado. Com a posse de Emília Corrêa no início de 2025, o Cidadania acredita que este será um governo marcado pela colaboração e pelo avanço, onde o partido, ao lado do PL, estará presente para implementar políticas públicas que beneficiem a população de Aracaju.

Eleição da OAB!

A advogada e professora Clara Machado, candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Sergipe (OAB/SE) pela Chapa 5, reuniu a jovem advocacia para estabelecer um canal de diálogo com advogados e advogadas em início de carreira, para ouvir as principais dificuldades e desafios no exercício da profissão.

Clara Machado I

Durante o encontro, Clara Machado destacou a importância de compreender essas dores e, na oportunidade, apresentou as propostas e iniciativas da Chapa 5. “Os pilares da nossa Chapa incluem diversas ações voltadas para a empregabilidade, buscando soluções práticas para fortalecer a atuação dos profissionais no mercado de trabalho e no futuro da carreira de quem quer realmente advogar”, detalhou.

Clara Machado II

A Chapa 5 apresenta diversos projetos voltados à jovem advocacia, entre eles, um programa voltado para apoiar os novos advogados assim que saem da universidade. “Esse programa, vinculado à Academia de Advocacia Aplicada, oferece acompanhamento nos primeiros seis meses de carreira e um suporte completo, com mentorias, orientações para a estruturação de escritórios, cursos presenciais, laboratório para aprimoramento de audiências, júri, sustentação oral e treinamentos específicos para ajudar a jovem advocacia a iniciar suas trajetórias profissionais com mais segurança e sucesso”, explicou Clara Machado.

David Garcez

Candidato a vice-presidente pela Chapa 5, David Garcez acrescenta que o grupo também possui propostas para a advocacia dativa. O objetivo é solucionar o problema crônico enfrentado por advogados que atuam suprindo a ausência de defensores públicos, os chamados advogados dativos. A principal questão é a remuneração desses profissionais, tanto em termos de valor quanto na forma de recebimento.

Danniel Costa I

O lançamento da campanha de reeleição de Danniel Costa e sua vice, Edênia Mendonça, à presidência da OAB/SE reuniu mais de 1.500 advogados no Hotel Del Mar, em Aracaju, em uma significativa demonstração de apoio da advocacia sergipana ao projeto. A eleição da OAB/SE ocorrerá dia 19 de novembro, na modalidade on-line.

Danniel Costa II

O evento reforçou a unidade e o apoio à Chapa 2 – Conexão Nova OAB e foi marcado por aplausos e discursos emocionados, sinalizando um momento decisivo para o futuro da advocacia sergipana. Danniel Costa agradeceu aos colegas que compõem a direção da instituição, destacando o projeto de uma OAB mais inclusiva e próxima dos advogados.

Danniel Costa III

O presidente ressaltou as conquistas dos últimos dois anos e nove meses e o papel essencial de cada advogado no sucesso da gestão, renovando seu compromisso para o futuro. “Esse apoio massivo demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão foi pautada no compromisso de fortalecer a advocacia. Hoje, mais do que nunca, tenho a convicção de que precisamos continuar trabalhando juntos para alcançar novos avanços”, afirmou Danniel Costa, emocionado com a adesão da classe.

Edênia Mendonça

Edênia Mendonça também destacou o compromisso da chapa com a inclusão e valorização da advocacia feminina, da advocacia jovem e a do interior. “Assumimos o compromisso de lutar por uma OAB mais justa, inclusiva e representativa, onde todos se sintam ouvidos e valorizados. Continuaremos juntos nessa caminhada, por uma Ordem que acolhe e representa cada advogada e advogado sergipano, estejam na capital e do interior. É o nosso compromisso”, declarou.

Ana Lúcia Aguiar I

Com o propósito de “Abrir as portas da Ordem para a advocacia”, a advogada Ana Lúcia Aguiar, chamada por muitos colegas de profissão como Dra. Ana ou simplesmente Aninha, lidera a Chapa 3 – Devolver o respeito pela Ordem. Um dos grandes objetivos da candidatura de Ana que tem como vice o advogado Alberto Hora e conta ainda com a advogada Susan Manuela para a presidência da CAASE, a Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, é construir uma OAB mais participativa, inclusiva e voltada para os advogados que convivem com os desafios diários da profissão.

Ana Lúcia Aguiar II

“Quero resgatar o respeito e a voz dos advogados, principalmente aqueles que estão mais distantes dos grandes escritórios e que vivenciam a “advocacia de balcão”, àqueles advogados que conhecem o chão do judiciário, vivem de perto dificuldades em audiências e baixa remuneração. Quero que a OAB Sergipe deixe de ser um grupo com olhar privilegiado e elitista e volte a ser a casa-mãe onde todas as advogadas e advogados se sintam acolhidos e representados”, defendeu Ana Lúcia.

Ana Lúcia Aguiar III

Nesta terça-feira (28), advogados de todas as idades, da capital e interior do Estado, se reunirão no grande Ato de Lançamento da candidatura da Chapa 3. O evento de apoio da categoria à candidatura de Ana Lúcia Aguiar vai acontecer às 19h no Boteco Seo Gonzaga, localizado na rua Tenente Antônio Fontes Pitanga, 58, bairro Farolândia, em Aracaju.

Epidermólise Bolhosa

Nesta quarta-feira (30), a partir das 16 horas, a Associação Sergipana de Epidermólise Bolhosa (ASSEB / @asseb_se) promoverá o I Simpósio sobre EB, que acontecerá no Auditório do Hospital Universitário, com acesso gratuito. O evento de caráter educativo tem como objetivo informar e sensibilizar os profissionais da saúde e estudantes da área sobre a doença que, segundo o Ministério da Saúde, atinge cerca de 500 mil pessoas no mundo. No Brasil, há mais de 800 pessoas diagnosticadas com EB e, em Sergipe, cerca de 20.

Pedro Dantas

A ação contará com palestra do médico dermatologista Pedro Dantas, que fará uma explanação sobre o diagnóstico, tratamento, complicações e panorama da Epidermólise Bolhosa. Já a geneticista Luciana Mota abordará as causas, herança genética e os tipos da EB e a enfermeira dermatológica Carolina Lopes irá tratar dos cuidados com os pacientes. No final, haverá uma apresentação sobre a Associação, atuação e cadastro de associados.

Vanessa de Santana

“Nossa Associação foi fundada há 1 ano e estamos promovendo esse evento para disseminar conhecimento, apresentar nossa instituição à sociedade e passar informações sobre a epidermólise bolhosa, mostrar que a doença existe, que não tem cura, não é contagiosa e que existem cuidados específicos para cada idade”, pontua a presidente da ASSEB, Vanessa de Santana.

Condição genética

A epidermólise bolhosa (EB) é uma condição genética que afeta não só a pele como também as mucosas, tornando-as extremamente frágeis e suscetíveis a bolhas e feridas. Durante o evento, o público terá a oportunidade de conhecer algumas pessoas com EB, interagir com a equipe de atendimento, esclarecer dúvidas e aprofundar seus conhecimentos sobre a doença.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) realizou a entrega de oito viaturas que serão cedidas às guardas municipais de Estância, Tobias Barreto, Porto da Folha, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Lagarto, Maruim e Propriá. Os veículos, 4 no modelo Toyota Yaris XS sedan e 4 no modelo Cronos 1.3 sedan foram adquiridos através de emendas do senador Alessandro, no valor total de R$ 1 milhão, e vão auxiliar de maneira significativa o trabalho dos profissionais de segurança nas respectivas localidades.

Alessandro Vieira II

O senador Alessandro destacou a importância desse investimento para o fortalecimento das guardas municipais. “As guardas têm um papel essencial na segurança das nossas cidades. Este investimento representa um reforço na frota, e um reconhecimento da importância do trabalho desses profissionais, que atuam diariamente para garantir a proteção e o bem-estar da comunidade”, afirmou.

Gilson Andrade

O prefeito de Estância, Gilson Andrade de Oliveira, agradeceu pessoalmente ao senador Alessandro pelo investimento, e ressaltou a importância do apoio recebido. “Este investimento é fundamental para a nossa gestão e para a segurança dos nossos cidadãos. Com essa nova viatura, nossa guarda municipal estará mais bem equipada para enfrentar os desafios diários e oferecer um serviço de qualidade à população. A parceria com o senador Alessandro é um exemplo de como podemos trabalhar juntos por um futuro mais seguro para todos”, declarou o prefeito.

Ações de cidadania

A aquisição das viaturas representa um passo importante na valorização e no fortalecimento das guardas municipais, que desempenham um papel crucial na prevenção e combate à criminalidade, além de promover ações de cidadania e educação para a comunidade. Com o apoio do senador, as prefeituras das cidades beneficiadas agora contam com um recurso que irá aprimorar a mobilidade e a eficácia das suas guardas, resultando em um ambiente mais seguro para todos. As guardas municipais, que atuam em parceria com as polícias Civil e Militar, poderão ampliar suas ações e melhorar a resposta a ocorrências, contribuindo para um cotidiano mais tranquilo e seguro.

