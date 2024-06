Grande Aracaju será decisiva para Fábio Mitidieri ser reeleito em 2026 

Os sucessivos erros de articulação política que estão sendo cometidos pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) agora em 2024 podem ter reflexos complicados daqui a dois anos, quando da sua reeleição. Política não é uma ciência exata, ela é constituída de muita subjetividade e transformações. Hora ela tá de um jeito; em um determinado momento depois, ela já apresenta um novo cenário. E quando você é administrador público, diante da velocidade da informação com que convivemos nos dias atuais, qualquer equívoco pode ser crucial

Antes de olhar para 2026, o governador Fábio Mitidieri, que já acumula certa experiência na política, deve se remeter para 2022, ano de sua eleição para o Executivo Estadual. Naquele momento, com os mesmos erros de estratégia e articulação, na prática – considerando os votos dados a Valmir de Francisquinho e anulados pela Justiça Eleitoral – o então candidato terminou o 1º turno em terceiro lugar, atrás, inclusive, do senador Rogério Carvalho (PT ). Olhando para o governo hoje em dia, a impressão é que falta um pouco de humildade para consideração aquele cenário…

Dois anos depois, mesmo extremamente prejudicado – e isolado politicamente – o senador Rogério Carvalho ainda não é uma “carta fora do baralho” e, com seu mandato no Congresso Nacional, ainda tem capacidade de se importar e de se manter valorizado, pelo menos para o governo federal; já Valmir de Francisquinho, que só perdeu no erro estratégico de se aliar ao PT, hoje larga com certo favoritismo para vencer a eleição em Itabaiana e continua muito popular, e não apenas na região Agreste, mas na Grande Aracaju.

Voltando a 2022, Mitidieri perdeu naquele 1º turno em toda a Grande Aracaju (São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Capital e Barra dos Coqueiros), sendo também derrotado em Itaporanga, Santo Amaro das Brotas, General Maynard, Rosário do Catete, Pirambu e Maruim; já no segundo turno, com uma melhor estratégia política, com a retirada da aliança entre Valmir e Rogério e com o fortalecimento do agrupamento, Fábio chegou ao governo “virando o jogo” na Grande Aracaju e fazendo a diferença nos demais municípios da região.

Mas o que mudou de um turno para o outro para fazer tanta diferença: os tais sucessivos erros de articulação política foram reduzidos! Mas, sentado na cadeira de governador, Fábio Mitidieri voltou a errar, sobretudo, na região que lhe deu a vitória nas urnas. Tem se esforçado para desenvolver o turismo, a economia, mas parece esbarrar na pouca experiência administrativa de alguns de seus auxiliares. “Entregou” a organização do processo sucessório da capital ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que jamais liderou nada! Por enquanto a sinalização é de um grande “vexame” em outubro!

Politicamente o governo tenta atuar, de gabinete em gabinete, sem sentir quem realmente está em sintonia com o povo, sem avaliar quem tem discurso e coerência, quem tem serviços prestados para ir ao debate eleitoral. A eleição vai muito além do marketing das redes sociais! É preciso ser “profissional da política” para ter chances reais de disputar e tentar vencer a disputa este ano. Para chegar bem em 2026 o governador vai precisar ser eficiente na Grande Aracaju, melhorar sua política de condução e, acima de tudo, “combinar com os russos”. As convenções se aproximam…

Para a turma da rede social bem editada e um pouco que entende de política, este colunista apenas lembra: em 2022, Mitidieri no 1º turno em municípios como Estância, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Lagarto, Salgado, Itabaianinha, Neópolis, Japoatã, Japaratuba, Capela, Arauá, Cristinápolis, Tomar do Geru e Nossa Senhora das Dores.

Além das cidades citadas, no 2º turno da eleição de 2022, o hoje governador foi derrotado em Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Riachão do Dantas, Poço Verde, Campo do Brito, Macambira, Carira, Aquidabã, Canhoba, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes.

Este colunista faz este “alerta” ao governador lembrando sua articulação política que hoje a avaliação do governo não é tão positiva quanto alguns avaliadores tentam propagar. Existem problemas comuns em diversas áreas, com reclamações na Saúde, Educação e, principalmente, em Infraestrutura.

Os problemas, segundo diversos membros da classe política, acumulam-se sobre as dificuldades de acesso, e nem tanto na relação ao governador, mas sobre os seus secretários e diretores de órgãos. Uns sem “poder de fogo” se esquivam; outros com muito poder estabelecem “governos paralelos”. E isso é ruim em menos de dois anos…

Os números não mentem: a Grande Aracaju foi decisiva para o governador Fábio Mitidieri em 2022 e será fundamental em 2026, seja contra Rogério Carvalho, Valmir de Francisquinho ou até o senador Laércio Oliveira (PP), que segue muito cotado para disputar o governo do Estado.

Nessa semana o prefeito Edvaldo Nogueira convocou, durante uma entrevista na rádio, a delegada Danielle Garcia (MDB) para servir vice na chapa encabeçada por Luiz Roberto (PDT) para a PMA. Mas o nome mais cotado para vice agora do pedetista é o ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade).

O chapa Luiz Roberto e Valadares Filho teria a aprovação do ministro Márcio Macedo (PT) que não vai apoiar a pré-candidatura petista de Candisse Carvalho (PT). Pré-candidato declarado deputado federal em 2026, Cláudio Mitidieri já apoia Luiz Roberto. Agora é aguardar o posicionamento oficial do auxiliar do presidente Lula…

Isto é para deixar muita gente nervosa nos bastidores do mundo político de Sergipe: o atual vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que preside o PSB no Estado, por enquanto não tem compromisso com Luiz Roberto para a PMA, não é considerado um Liderado do prefeito Edvaldo Nogueira, e sim do governador Fábio Mitidieri.

Desprezados pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a delegada Danielle Garcia e o vereador Fabiano Oliveira (PP), ambos pré-candidatos a prefeito de Aracaju, seguem cumprindo agendas em conjunto pela capital, mas ambos só contam com o apoio de seus respectivos partidos.

O único apoio formal para Danielle Garcia é do senador Alessandro Vieira, seu “padrinho político”, que já contribuiu para que ela perdesse as eleições de 2020 e 2022, mas agora desponta como o “homem forte” do governo de Fábio Mitidieri. Usa esse prestígio com o governador para defender a pré-candidatura do MDB à PMA…

O Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) inaugurará uma nova sede em Itabaiana na próxima terça-feira (11). O novo edifício, que leva o nome de Maria do Espírito Santo Lima, possui uma estrutura que traz mais conforto e benefícios para os conveniados. A conferência acontecerá às 10 horas, na Avenida Rinaldo Mota Santos, nº 1.372, bairro Marianga.

A nova unidade representa um marco de excelência e avanço para os beneficiários do município e da região agreste de Sergipe. Além de proporcionar mais conforto, a mudança eleva a qualidade dos serviços e amplia a gama de especialidades médicas disponíveis com a inclusão das áreas de Ortopedia, Cardiologia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia. Na nova sede, continuarão sendo oferecidas as especialidades de Clínica Geral, Enfermagem, Ginecologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pediatria e Psicologia.

Com uma área total de 550 m², distribuídas em dois andares, a unidade oferece uma infraestrutura moderna e adaptada, incluindo duas recepções espaçosas e climatizadas, sala de acolhimento, 10 consultórios, fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o novo prédio possui uma área dedicada às crianças, equipada para realização de atividades lúdicas, e conta com equipamentos de última geração, como a cadeira de suporte tecnológico, no consultório odontológico, que proporciona mais conforto aos pacientes.

Com o objetivo de auxiliar os sergipanos na conquista da própria casa, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) esteve com o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Vieira, para discutir o programa “Minha Casa, Minha Vida” na modalidade Cidades-Emendas, que fornece subsídio de até R$ 32 mil para aquisição de imóveis, com contrapartidas da União por meio de emendas parlamentares.

Lançada em 2023 pelo Governo Federal, a nova versão do Programa oferece contrapartidas da União ou de estados, municípios e do Distrito Federal para operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

De acordo com o senador Laércio Oliveira, a ideia é unir esforços para facilitar o acesso das famílias de baixa renda ao programa habitacional, facilitando a entrada ou os valores da prestação do financiamento. “Estados e municípios podem aderir ao programa, aumentando o volume de recursos destinados à construção de habitação. Tenho certeza de que a bancada sergipana vai atuar unida nesse propósito”, afirmou.

“Nesse momento, dialogar com a Caixa é muito importante. A previsão do Ministério das Cidades é aumentar significativamente em 2024 o número de habitações que serão entregues à população. Em 2023 foram 500 mil unidades. Quando se faz a conta, o valor do financiamento é menor do que o aluguel”, explicou o senador.

O Instituto Dona Branca, idealizado pelo vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) para servir como instrumento de acolhimento aos moradores de Santa Maria recebeu uma visita mais do que ilustre: membros da Associação dos Funcionários do Hospital de Cirurgia. Os funcionários do Hospital de Cirurgia, instituição que foi o local de trabalho do parlamentar por mais de 35 anos, puderam conhecer toda uma estrutura que está à disposição dos moradores da região.

Eles foram recebidos pelo fundador e padrinho, o vereador Cícero, que fez questão de dar um abraço e mostrar todas as instalações do Instituto. “Foi um prazer recebê-los, o Instituto Dona Branca está de portas abertas para todos que quiserem conhecer nossos trabalhos ou que precisem dos nossos serviços. Juntos podemos fazer um trabalho ainda melhor”, destacou Cícero do Santa Maria.

A temporada de festas juninas é uma das épocas favoritas do ano para milhares de brasileiros ao redor do país, principalmente no Nordeste. Diante disso, o empresário Pedro Oliveira, da Folia Entretenimento, comemora o crescimento e o desenvolvimento do gênero musical que é base do período em Sergipe: o forró. De acordo com ele, o ritmo ultrapassou as barreiras sonoras e se tornou um elemento patrimonial da cultura nordestina e sergipana.

“Ao observar o que está acontecendo, atualmente em nosso estado, às vezes me belisco para confirmar que é real. Sergipe está, de fato, se tornando uma terra do Forró, rivalizando com grandes polos como Campina Grande, Caruaru e Petrolina”, afirmou o empresário. “Vivi uma época em que nosso estado reflete musicalmente o que acontecia na Bahia. Vi o forró crescer, ganhar força e se tornar o principal gênero musical do Nordeste. Forró não é apenas um ritmo; é parte integrante da nossa cultura, é patrimônio” , adicionado.

CEO e fundador da Folia Entretenimento, agência de entretenimento sergipana que é responsável pela estratégia, marketing e produção de grandes nomes do cenário nacional no estado, Pedro afirma que a evolução e os investimentos recentes foram de suma importância para o crescimento de São João na região . “Parabéns ao governador Fábio Mitidieri, aos secretários, prefeitos, produtores de eventos, artistas e empresários por amarem e acreditarem em Sergipe”, destacou.

Movimentando a economia com mais de 500 pessoas envolvidas direta e indiretamente em mais de 300h de shows em 60 cidades diferentes, a Folia Entretenimento se orgulha em levantar a bandeira do estado e ser uma das principais agências dos segmentos em Sergipe e no Nordeste.

