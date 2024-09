Gravidade da denúncia contra Luiz Roberto parece ter “enterrado” sua campanha 

Apesar de não existir comprovação científica, a sabedoria popular nos ensina sobre a “melhora da morte”, que seria “um fenômeno que consiste em uma súbita recuperação de um paciente pouco antes de morrer”. Feita esta citação este colunista remete à candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a Prefeitura de Aracaju. Candidato do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD), ele atravessou boa parte da campanha com muitas dificuldades, sem conseguir pontuar bem nas pesquisas.

Mas quando tudo já sinalizava que ele já estaria fora do 2؟ turno este ano, de repente começaram a surgir pesquisas e mais pesquisas de intenção de votos, numa imersão que o colocou em segundo lugar (SIC) da corrida eleitoral em apenas uma semana! Algo tão surpreendente que os aliados e alguns setores da imprensa chegaram a “celebrar” aquela “súbita” melhora do candidato governista. Essas falsas narrativas chegaram a enganar até alguns aliados importantes e decisivos de Luiz Roberto, que chegaram a apostar todas as fichas em sua ascensão.

Mas, além desse “volume” de narrativas e pesquisas, a campanha de Luiz só ganhou mais movimento nas ruas quando os cargos comissionados do governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju “decidiram arregaçar as mangas” e, “por vontade própria”, foram para as carreatas e panfletagens em semáforos com toda força! Mas aquela “disposição” não resistiu à denúncia do senador Rogério Carvalho (PT) e reproduzida pela Revista Realce sobre a polêmica demissão do candidato do PDT da Petrobras. Desde então, a impressão é que a gravidade da denúncia parece ter “enterrado” sua campanha…

Nas entrevistas que concedeu sobre o tema, Luiz Roberto se mostrou confuso em suas colocações, mas procurou afastar a denúncia do senador petista de qualquer relação com seu irmão, o empresário Téo Santana, explicando que se tratava de “perseguição política” dentro da Petrobras. Uma afirmação que é, no mínimo, curiosa, considerando que Luiz sempre foi conhecido por ser um gestor e naquele momento ele não demonstrava interesse na política partidária. Portanto, esta teoria não foi muito convincente…

Mas para colocar um pouco de “luz” nesta polêmica, este colunista recorda que, EM SETEMBRO DE 2021, COM EXCLUSIVIDADE, noticiou que o setor jurídico da Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) havia encaminhado um relatório pedindo providências do Ministério Público Estadual de Sergipe, no qual teria apurado, internamente, denúncias recebidas por sua Ouvidoria sobre possíveis irregularidades nos contratos de patrocínio, na liberação e aplicação de recursos relacionados aos mesmos. Naquele relatório, a Petrobras disse que o “ex-empregado Luiz Roberto Dantas de Santana (que já presidia a EMSURB) foi desligado por justa causa em 19/04/2019”.

A denúncia não é deste colunista, mas foi relatório da Petrobras enviado ao MPE colocando Luiz Roberto como “responsável por possível prática de favorecimento e como beneficiário em possíveis desvios de recursos oriundos de contratos de patrocínios”. O candidato a prefeito de Aracaju tem todo o direito de se defender, ele já explicou que está lutando para reverter sua demissão por justa causa da estatal, mas com todo respeito, Luiz Roberto não deve avançar para o 2º turno se não for convincente em suas explicações sobre este assunto.

Uma situação desconfortável para seus aliados faltando menos de uma semana para a eleição. A impressão é que a denúncia feita por Rogério Carvalho e pela Revista Realce praticamente “botou uma pá de cal” na candidatura pedetista que parece ainda mais distante de Emília Corrêa (PL) e de Yandra Moura (UNIÃO), já correndo o risco de ser ultrapassado por Candisse Carvalho (PT). Um verdadeiro vexame que “enterra” não apenas o candidato, mas um projeto político que vai “respirar por aparelhos”, até o dia 6, em um “Hospital de Campanha sem UTI”! E o pior é que isso lembra algo…

Veja essa!

No relatório encaminhado ao Ministério Público Estadual, a Petrobras fala em “conflitos de interesse, omissão e favorecimentos” e relata ainda que Luiz Roberto tentou reverter a demissão por justa causa, mas “os fatos que ensejaram a demissão por justa causa do ex-empregado encontram-se fora do escopo da presente apuração, que aborda novos fatos e outras questões”.

E essa!

Na denúncia da Petrobras enviada ao MPE, a estatal disse que “em análise da caixa de correio eletrônico corporativo do ex-empregado Luiz Roberto Dantas de Santana, foi possível concluir o indicativo de tratativa para recebimento de parte da verba de patrocínio do contrato”. A estatal comunicou ao MPE/SE que os indícios de ilícitos enumerados “podem ocasionar a instauração de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) já encaminhados à área competente para realizar análise de admissibilidade”.

COAF atestou!

A Petrobras revelou ainda no relatório enviado para Sergipe que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) já tinha analisado as supostas contratações suspeitas e o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) teria confirmado “operações consideradas atípicas” em diversas transações financeiras e que as empresas citadas “realizavam saques em espécie, nas contas das outras, sugerindo a interligação entre elas e a gestão unificada”.

Espaço aberto!

Assim como fez em 2021, mesmo sem resposta até hoje, este espaço também segue aberto para o contraditório, para que os citados possam se manifestar e apresentar suas explicações. É importante, também, que o próprio Ministério Público Estadual se posicione acerca do que foi posto pela estatal, como também, diante da denúncia feita por Luiz Roberto de “perseguição política”, é fundamental que a Petrobras se manifeste sobre os fatos…

Bomba!

A Carmo Energy, que já quitou a aquisição do Campo Carmópolis junto à Petrobras, dos campos terrestres em território sergipano, está incomodando muitos moradores do município que reclamam de suposta poluição. Diante da promessa de a cidade voltar a ser a “Capital do Petróleo”, a preocupação agora fica sobre quem está lhe fiscalizando. É preciso verificar e avaliar se a operação ficou melhor agora ou se era mais eficiente quando era a Petrobras…

Exclusiva!

A eleição em Estância parecia encaminhada para André Graça (PSD), mas após a concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe (DESO), a informação é que a oposição inseriu esta negociação em suas narrativas e parece ter dado certo! Não se fala outra coisa em Estância e parte da população se revoltou em defesa da SAAE, pressionando André Graças que é aliado do governador Fábio Mitidieri.

Tô fora!

O candidato André Graça foi muito questionado em um debate sobre a negociação envolvendo a DESO e sua saída foi responsabilizar o governo do Estado pela concessão. “Tenho minha consciência tranquila, porque não tenho nada a ver, mas se tivesse, eu faria um plebiscito. Os deputados estaduais deram autonomia para o governador aprovar um projeto na Alese”.

Chama o Mitidieri!

O candidato a prefeito de Estância, Márcio Souza (PSOL), desafiou no debate o candidato governista André Graça para ele convidar o governador Fábio Mitidieri para participar de seus atos de campanha nesta reta final. “Chame, porque se ele vier, o povo de Estância dará a resposta sobre esta negociação”.

Itabaiana & Malhador

Os dois municípios do Agreste sergipano tendem a ter eleições tranquilas este ano em virtude dos prefeitos favoritos como Valmir de Francisquinho (PL) e Assisinho (PSD). Há quem diga que eles podem caminhar juntos em 2026.

Final de campanha

Na reta final de campanha, os vereadores Joaquim da Janelinha (PDT) e Elber Batalha (PSB) foram para campo e promoveram duas belas carreatas pelas ruas de Aracaju. Os dois estão trabalhando muito e bem otimistas na reeleição, pelo PDT e pelo PSB, respectivamente.

