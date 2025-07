Grupo liderado por Sérgio Reis pode dividir base governista para 2026

Por Habacuque Vilacorte

O governador Fábio Mitidieri (PSD) tem dito que por enquanto está focado em sua gestão administrativa, mas que certamente disputará a reeleição no próximo ano. Além disso, ele já confirmou que o ex-deputado federal André Moura (UNIÃO) será o seu primeiro pré-candidato ao Senado; como duas vagas estão em disputa em 2026, o grande “favorito” para receber o apoio formal do chefe do Executivo Estadual é o senador Alessandro Vieira (PT).

Correm por fora o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o já senador Rogério Carvalho (PT), considerando que Mitidieri já se declarou favorável à reeleição do presidente Lula (PT), mas dificilmente terá o apoio dos petistas e setores da Esquerda se não abrir espaço em sua chapa para alguém do Partido dos Trabalhadores, e logo o presidente Rogério, eleito recentemente para comandar o Diretório Estadual da legenda.

Como Mitidieri já declarou apoio a André Moura, ficou fácil fazer projeções para o Senado no próximo ano e, graças à baixa popularidade de Alessandro, a turma acha que o escolhido findará sendo Rogério, mesmo lembrando que ele e Mitidieri disputaram a eleição para o governo do Estado em 2022. Sem contar que, para terem chances de vencer a disputa, o petista, Edvaldo e Alessandro precisam, obrigatoriamente, de um apoio majoritário.

Mas essa “amarração” não será tarefa fácil para o governador Fábio Mitidieri. Basta verificar um importante colégio eleitoral como Lagarto, onde o atual prefeito Sérgio Reis (PSD) já declarou seu voto para Rogério Carvalho para o Senado e deixou em aberto seu segundo voto, sinalizando que deve apoiar Alessandro Vieira, deixando de votar em André, que certamente não ficará em silêncio, mas, no momento certo, irá se manifestar sobre o assunto…

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PV), agora liderado por Sérgio Reis, já declarou apoio a Rogério, mas foi de encontro à tradição de sua família em Lagarto de votar com André Moura e disse que agora vai esperar uma definição do prefeito de Lagarto. Como o governo vai conseguir acomodar esse agrupamento até o próximo ano se a base não vai votar no principal pré-candidato governista para o Senado? Este é um “quebra-cabeça” que será montado pelo governador…

O grupo liderado por Sérgio Reis pode sim dividir a base do governo até o próximo ano. Ele não se resume apenas a Lagarto, mas também tem articulações em outros municípios do Estado. Pelo que se comenta há um projeto maior em “ebulição” e talvez, por isso, se explique seu voto contrário a André. Certamente o governador, em algum momento, chamará o “feito à ordem” e exigir compromisso e fidelidade dos seus aliados. Tem muita gente ‘independente” em sua base…

Veja essa!

Um levantamento realizado pelo Instituto Unidade de Informação, Pesquisa e Consultoria Ltda apontou crescimento na aprovação da gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Os dados, obtidos pelo jornalista Narcizo Machado, mostram que a aprovação da gestora subiu de 51,2% em maio para 56,7% em junho de 2025.

E essa!

A desaprovação da administração municipal caiu de 29,8% para 25,5% no mesmo período. A pesquisa, conduzida presencialmente entre os dias 1º e 7 de junho, ouviu moradores de 16 anos ou mais em 40 bairros de todas as regiões da capital sergipana. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95,45%.

Apoio para Thiago

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) reuniu alguns amigos do seu agrupamento, em Ribeirópolis, para declarar apoio para a reeleição do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) nas próximas eleições. É a oposição se agrupando e se organizado para 2026…

Falando nele

O deputado estadual Georgeo Passo participou da abertura do I Fórum de Futebol Feminino promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). A abertura do evento aconteceu no Centro de Convenções José Carlos Silva, no Delmar Hotel.

Fórum

O objetivo principal do fórum é discutir os desafios e avanços do futebol, além de fomentar a criação de políticas públicas de incentivo ao futebol feminino. “É essencial dar visibilidade às mulheres e meninas que jogam futebol. Sem apoio e ações concretas elas ficam invisibilizadas. A gestão da prefeita Emília Corrêa e do secretário Aquiles Silveira tem mudado esse cenário, com iniciativas que antes não existiam na capital”, frisou o deputado.

Georgeo Passos

Atletas, treinadoras, pesquisadoras e profissionais da área participaram da abertura do evento. “Minha filha Giovanna Passos é atleta, jogadora e vimos de perto as dificuldades, despertando para participar nesse ambiente do futebol feminino e ajudando outras meninas a realizarem os seus sonhos. Esse fórum abraça o futebol feminino em Aracaju e com certeza trará dados importantes”, destacou Georgeo.

Olha o gás!

O senador Laércio Oliveira (PP) anunciou que irá apresentar uma emenda à Medida Provisória 1.307/2024 com o objetivo de garantir a inclusão do gás natural como fonte energética para data centers instalados em Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). A medida é estratégica para assegurar que Sergipe não fique de fora da nova dinâmica do setor e possa atrair um dos maiores empreendimentos tecnológicos em negociação no estado: um data center da multinacional americana Optimus, a ser instalado no município de Nossa Senhora do Socorro.

Laércio Oliveira I

A MP 1.307, publicada na última segunda-feira (21), altera a Lei nº 11.508/2007 ao incluir os data centers como atividades permitidas nas ZPEs, mas restringe seu funcionamento apenas a fontes de energia elétrica renovável. Para o senador, esse critério exclui o potencial sergipano de utilização do gás natural como fonte de energia — justamente quando o estado se consolida como um polo emergente no setor energético.

Laércio Oliveira II

“Eu não permitirei que Sergipe fique de fora. Nós temos gás, temos infraestrutura e estamos prontos para receber esse data center. A MP, da forma como foi publicada, atinge meu estado em cheio e vai de encontro aos nossos interesses. Já estamos com uma emenda pronta para corrigir essa distorção”, afirmou Laércio.

Fábio Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri e sua equipe estão em tratativas avançadas com a empresa responsável pelo projeto. A prefeitura de Socorro já aprovou lei municipal com incentivos, e o governo estadual está desapropriando a área onde será instalada a ZPE. O projeto prevê inicialmente o consumo de 80 megawatts, podendo chegar a 2 gigawatts em 15 anos. A empresa já estuda inclusive geração própria com gás natural, em parceria com a Eneva.

Marcelo Menezes

Segundo o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Marcelo Menezes, a exigência de fontes exclusivamente renováveis é incompatível com a realidade dos grandes data centers no mundo, que operam com um mix energético. “Em nenhum lugar do mundo um data center funciona só com energia renovável. É preciso segurança de suprimento, e o gás tem papel fundamental nesse equilíbrio. A medida provisória, como está, desconsidera isso”, alertou Menezes.

Rodrigo Valadares I

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) alcançou um feito inédito: foi apontado como o único político de Sergipe entre os 100 mais influentes do Brasil no Instagram. O levantamento foi realizado pelo MonitoraBR, em parceria com a Zeeng Social Media Benchmarking, e considerou critérios como número de seguidores, engajamento e frequência de publicações.

Rodrigo Valadares II

Enquanto a maioria dos nomes da lista é formada por representantes de grandes estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Rodrigo Valadares se destaca por consolidar sua presença digital a partir de Sergipe — um reconhecimento da força de sua comunicação nas redes.

Rodrigo Valadares III

Seu engajamento consistente combina pautas políticas relevantes, atuação legislativa firme e interação direta com seus seguidores. Entre os destaques de seu mandato, está a relatoria do PL da Anistia (PL 2858/22) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), além da atuação incisiva pela instalação da CPMI que investigará os escândalos de fraudes contra aposentados do INSS no governo Lula.

Rodrigo Valadares IV

Valadares também foi eleito, por dois anos consecutivos (2023 e 2024), o melhor deputado federal de Sergipe pelo Ranking dos Políticos — resultado de um mandato pautado pela produtividade, transparência e combate à corrupção. Para o parlamentar, estar entre os mais influentes é reflexo de um trabalho sério e próximo da população. “Agradeço a cada sergipano que me acompanha e fortalece essa caminhada! Estar entre os políticos mais influentes no Instagram e ser o único de Sergipe nessa lista é uma honra. Seguimos juntos, sempre em diálogo e transparência dando voz ao nosso povo!”, declarou.

