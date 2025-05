Iguá precisa resolver problema do desabastecimento de água em Sergipe

Com a promessa de garantir a universalização do saneamento básico no Estado, a Iguá Sergipe iniciou no último dia 1º a operação plena e a responsabilidade pela distribuição de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios sergipanos. Ela chega para suprir uma deficiência da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que já não contemplava boa parte de população, numa concessão parcial pública de 35 anos e que gera bastante expectativa.

Para que a universalização dos serviços de água e esgoto seja plena, a Iguá assumiu o compromisso de investir R$ 6,3 bilhões, enquanto estiver operando aqui no Estado. Conforme os termos do contrato assinado em 2024, a Deso continuará responsável pelos serviços de captação da água bruta e tratamento de água que será vendida à Iguá. A regulação e fiscalização dos serviços contratados seguem sob responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

No momento não cabe a este colunista questionar valores e termos do contrato, mas defender os interesses da coletividade e aí é que chegam as críticas: entrava e saia governador e todos falavam em investimentos feitos na Deso. Se o planejamento não tivesse sido equivocado, muito provavelmente hoje a concessionária não estaria tão sucateada! Mas era comum entre as críticas que a população fazia sobre a Companhia os constantes problemas de desabastecimento em nosso Estado.

Quem nunca viu um sergipano, morador das regiões mais periféricas da Grande Aracaju, da região Metropolitana, como também do Médio e Alto Sertão reclamando da falta de água nas torneiras? Será que a população do Agreste não enfrentava problemas constantes de falta de água frequência? E o pior: o que dizer da qualidade da água que chega às residências? Os especialistas falam que investir em água é desenvolvimento sustentável.

Água é Saúde, é meio ambiente, é energia e segurança alimentar! Por décadas de atuação da Deso muitos sergipanos não tiveram a prestação de um serviço de excelência. Nesse caso as cobranças eram sempre direcionadas aos governantes de plantão! Agora a Iguá assume esta responsabilidade e, é mais do que natural, que as cobranças também recaiam sobre ela. É imprescindível ressaltar que o Estado continua sendo cobrado, inclusive se a prestação dos serviços não estiver a contento!

Este colunista tem consciência do aumento da demanda e diminuição da oferta cada vez maior deste líquido precioso. O ex-governador João Alves Filho (in memoriam) já tratava a água como a grande disputa do século atual em todo o mundo. Mas que o governo do Estado fique mesmo atento porque, apesar das dificuldades e dos desafios que estão postos, não dá para aceitar que o sergipano tenha que pagar ainda mais caro pela prestação de um serviço essencial. Estaremos de olho…

Veja essa!

As equipes da Secretaria da Família e da Assistência Social (Semfas) realizaram na manhã do domingo (4) o atendimento às famílias afetadas pelas chuvas que cairam sobre a capital sergipana. As ocorrências registradas se concentraram na zona norte de Aracaju. As famílias receberam benefícios eventuais, como colchões, cestas básicas e kits de limpeza. As equipes permaneceram de plantão durante toda continuidade do alerta de chuvas.

E essa!

“Fomos no bairro Porto D’antas e no Jardim Centenário. De forma preventiva, também acompanhamos a região do Largo da Aparecida, que tudo está tranquilo até o momento, sem ocorrências”, pontua a secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares.

Ação em Socorro!

Em Nossa Senhora do Socorro, o secretário da Assistência Social, Gledson Oliveira, também atuou em toda cidade com intuito de identificar as situações de risco e fazer os encaminhamentos necessários. Segundo ele, a secretaria distribuiu cestas básicas, colchões, lençóis e kits de higiene e limpeza. As ações foram iniciadas pelo Santa Cecília e seguiram para o Jardim, Parque dos Faróis e Guajará.

Nova secretária

A prefeita Emília Corrêa anunciou o nome que assumirá a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (Sermulher). Elaine Oliveira, advogada com atuação há mais de 15 anos na área cível com especialização no Direito do Consumidor, tem pós-graduação em Direito público e governança pública, e mais recentemente atuou como coordenadora-geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em Aracaju.

Elaine Oliveira

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da prefeita, Elaine Oliveira agradeceu o convite e se colocou à disposição para construir políticas públicas efetivas em prol das mulheres. “Podem contar comigo”, assegurou. A prefeita Emília Corrêa informou que agora dará seguimento aos processos de empossamento e destacou a importância da pasta para a administração pública municipal.

Emília Corrêa

“Esta secretária que representa uma conquista coletiva e histórica para a nossa cidade, terá entre os objetivos desenvolver programas de acolhimento, ações de empreendedorismo feminino, proteção, além de articular políticas intersetorial com outras pastas e órgãos governamentais, fazendo a diferença na vida das cidadãs”, explicou a prefeita.

Estrutura

A estrutura organizacional básica da Sermulher contará com um órgão colegiado, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), além do gabinete da secretária, assessorias técnica e de comunicação, e dois departamentos: o de Administração e Finanças e o de Políticas para as Mulheres. Este último contará com coordenadorias responsáveis por programas e projetos de proteção aos direitos da mulher.

Exclusiva!

Para “compensar” a saída de Zezinho Sobral (PSB) da chapa majoritária como vice-governador, na condição de Secretário de Estado da Educação ele já trabalha sua pré-candidatura para deputado estadual e teria o aval do governador Fábio Mitidieri (PSD) para formalizar uma “dobradinha” com o secretário de Estado da Saúde e pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB).

Saúde e Educação

Chama a atenção que as duas principais secretarias do governo do Estado contam com dois fortes pré-candidatos em 2026. Cláudio Mitidieri, por sua vez, tem “costurado” alianças em diversas regiões do Estado em busca de apoio para seu projeto político. A aposta da família é que ela seja o mais votado para deputado federal.

Pesquisa Vox I

Um levantamento realizado pelo Instituto Vox Pesquisas, de abrangência estadual, com 1.109 sergipanos, entre 28 e 30 de abril, com margem de erro de 2,9% e 95% de intervalo de confiança, na induzida para o Senado Federal o ex-deputado André Moura (UNIÃO) lidera com 11,9% dos votos, seguido de Eduardo Amorim com 9,74% e Rodrigo Valadares com 9,56%.

Pesquisa Vox II

Em seguida aparece o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) com 8,84% e o senador Rogério Carvalho (PT) com 8,21%. Por último surge o senador Alessandro Vieira (MDB) com 4,96%. 12,80% disseram que votariam em branco ou anulariam em voto; 33,99% não sabem ou não responderam em quem vão votar para o Senado.

Interdição de elevado I

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, atendendo ao pedido da Defesa Civil, interditou na noite desse domingo (4), dois acessos laterais na parte inferior do elevado que conecta as avenidas Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite e Hermes Fontes.

Interdição de elevado II

A medida foi tomada após identificação de risco estrutural no local, patologias antigas e a falta de manutenção por parte da última gestão, que há muito tempo não fazia manutenção no equipamento, o que ocasionou o avanço de processos corrosivos que comprometeram a integridade do elevado. De acordo com a Defesa Civil, com as chuvas recentes, houve intensificação do desplacamento de concreto, que começou a cair sobre a via.

Interdição de elevado III

Os bloqueios foram realizados pelos agentes de trânsito da SMTT em dois pontos: para quem segue pela Gonçalo Rollemberg Leite em direção à Francisco Porto e tenta fazer o retorno; e para quem vem da Hermes Fontes com destino à Gonçalo Rollemberg Leite. Ambos os trechos foram fechados preventivamente. Nesta segunda-feira (5), a Defesa Civil e EMURB irão avaliar o local, quando haverá mais informações sobre o tempo provável da interdição.

Rotas alternativas I

A orientação é de que os motoristas evitem a área e utilizem rotas alternativas. Para quem está na Av. Gonçalo Rollemberg Leite, sentido Av. Beira Mar e deseja retornar por baixo do viaduto, a sugestão é subir o viaduto, entrar na av. Pedro Paes Azevedo e acessar a rua Lourival Chagas (Rest. O Louro), voltando à av. Hermes Fontes, seguir no sentido Centro, entrar na rua Ananias Azevedo (Colégio Dinâmico), entrar na Rua Urquiza Leal, av. Francisco Porto, subir o viaduto de volta à Av. Gonçalo Rollemberg Leite.

Rotas alternativas II

Já para quem vem na av. Hermes Fontes e deseja entrar na av. Gonçalo Rollemberg Leite pela alça do viaduto (Substação), deve se antecipar à interdição e entrar na rua Arquibaldo Mendonça (McDonalds) e retornar à av. Gonçalo Rollemberg Leite, acessando pelas ruas internas do bairro, saindo na Rua Porto da Folha (Hosp. Renascença).

Caos no trânsito

Este colunista faz um alerta aos condutores aracajuanos para o impacto da obra iniciada pelo governo do Estado na Avenida Tancredo Neves, onde para a construção de uma ponte ligando o bairro Coroa do Meio, parte da avenida Beira Mar está fechado e há um binário desenvolvido na região pela PMA, através da SMTT, para minimizar os congestionamentos. É possível que parte do fluxo de veículos que circula pela região seja deslocado por outras vias da capital, o que torna ainda mais difícil dirigir na cidade. E nos dias de chuva (inverno se aproxima) a falta de mobilidade deverá ser ainda maior…

Alô Propriá!

O prefeito de Propriá, Luciano Nascimento, encaminhou à Câmara de Vereadores, um Projeto de Lei que implementa o Refis 2025, garantindo a renegociação de dívidas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de anos anteriores. O PL permite que o contribuinte possa negociar suas dívidas com a redução de juros e multas em até 100%, como também o direito de parcelamento em até oito vezes. Ele acrescentou ainda a importância da regularização do IPTU. “É com o pagamento do IPTU que o município faz os investimentos e melhorias na infraestrutura trazendo mais qualidade de vida para a população”, destacou o gestor municipal.

Laércio Oliveira I

O Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 48, de 2023, de autoria do senador Laércio Oliveira (PP), que autoriza estados e municípios a utilizarem recursos federais inativos na área da Educação para obras e melhorias em escolas e creches. A proposta visa combater o desperdício de verbas públicas e acelerar investimentos essenciais na infraestrutura escolar.

Laércio Oliveira II

Em discurso na tribuna, o senador Laércio destacou que “o dinheiro público mais mal-empregado é o da obra inacabada, da ação paralisada”. Segundo ele, a proposta busca dar uma nova destinação a recursos que atualmente estão “empoçados” — isto é, parados nas contas dos entes federados devido a entraves burocráticos, como a vinculação excessiva a programas específicos, falhas de projeto e prazos vencidos.

Laércio Oliveira III

De acordo com dados do Painel de Investimentos em Educação Básica, em abril de 2022 prefeituras e governos estaduais detinham mais de R$ 15 bilhões em saldos. Esses valores deveriam ter sido aplicados em ações como a compra de equipamentos, manutenção de escolas e transporte escolar, mas acabaram inutilizados por dificuldades administrativas. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.

Laércio Oliveira IV

Para Laércio Oliveira, o projeto é uma medida lógica e urgente. “Vemos pelo noticiário e sentimos na pele em nossas andanças pelo interior que muitas cidades ainda sofrem com a falta de salas de aula adequadas, banheiros, sinal de internet e até água potável”, afirmou. Ele citou ainda dados preocupantes da educação em Sergipe, onde apenas um em cada cinco alunos da rede pública alcança aprendizagem adequada em Língua Portuguesa até o nono ano e apenas 52% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos.

Netinho Guimarães I

A vice-prefeita de Japoatã, Eugenice Guimarães, 78 anos, foi homenageada pela Assembleia Legislativa com a Medalha Deputada Quintina Diniz. A honraria foi concedida por propositura do deputado estadual Netinho Guimarães (PL), em Sessão Especial alusiva ao Dia Nacional da Mulher. A Alese fez a entrega das honrarias às mulheres que seguem contribuindo para o progresso do povo sergipano.

Netinho Guimarães II

O evento foi realizado no plenário da Casa Legislativa, organizado por intermédio da Procuradoria da Mulher da Alese (PromuAlese), com base na Resolução nº 15/2008 de 13 de novembro de 2008, por indicação dos 24 parlamentares. “As homenagens de hoje são importantes, mas é preciso que o reconhecimento e o respeito permaneçam presentes não apenas nesta data comemorativa”, salientou. O parlamentar enfatizou ainda que o seu mandato também é direcionado para apoiar a igualdade de gênero e reconhecimento público das mulheres como peças essenciais para o avanço da gente sergipana.

Yandra Moura I

A convite do prefeito Cassinho, a deputada federal Yandra Moura (União Progressista) participou da solenidade de entrega de máquinas forrageiras, veículos para transporte de estudantes e sementes de milho no município de Graccho Cardoso, médio sertão sergipano. Além das entregas, foi reinaugurada a Praça João Joaquim de Aragão, a tradicional Praça do Tanque Grande, que recebeu um novo visual, espaços de lazer, atividades físicas e convivência.

Yandra Moura II

Na oportunidade, a parlamentar destacou o quanto tem trabalhado em Brasília para liberar recursos para que os municípios possam se desenvolver. “Estamos aqui diante do resultado de muito trabalho e parceria com o prefeito Cassinho. Quando eu coloco recursos para Graccho, meu prefeito, eu fico com a consciência tranquila, porque sei que ele será bem aplicado em sua gestão”, evidenciou a deputada.

Cassinho

O prefeito destacou ainda que Yandra tem sido uma grande parceira que se estende há muitos anos. “Eu só tenho a agradecer a família Moura por tudo que fizeram e vêm fazendo por Graccho, em especial a André Moura. Ele nunca virou as costas para o povo de Graccho e sou muito grato a ele por isso. Da mesma forma você vem continuando esse trabalho, Yandra. Nosso povo só tem a ganhar com você em Brasília”, afirmou Cassinho.

Hospital Cirurgia I

Com quase um século de dedicação à saúde dos sergipanos, o Hospital de Cirurgia (HC) celebrou 99 anos de fundação. Inaugurado em 1926 por iniciativa do médico Dr. Augusto Leite, em parceria com os colegas Dr. Juliano Calasans, Dr. Eronides Carvalho e Dr. Lauro Hora, o HC se consolidou como um dos pilares da saúde pública de Sergipe ao oferecer procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e ensino de excelência através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Hospital Cirurgia II

Como parte das comemorações do aniversário, nesta segunda-feira (5), a partir das 9h, acontecerá uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, com o tema “99 anos do Hospital Cirurgia, a retomada do protagonismo da assistência de saúde em Sergipe”, de autoria do vereador Elber Batalha. A solenidade reunirá autoridades, profissionais e entidades assistidas para discutir pautas do hospital e apresentar inovações nos tratamentos da instituição.

Referência

Referência em média e alta complexidade para a rede estadual de saúde, o Cirurgia ocupa posição de destaque nacional em especialidades como Cardiologia, Oncologia, Ortopedia, Traumatologia e Neurocirurgia. Ao longo de sua história, foi palco de marcos importantes para o estado e o Brasil, como o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste, primeira neurocirurgia com mapeamento das emoções do país e realização da primeira cirurgia cardíaca minimamente invasiva em Sergipe.

Márcia Guimarães

“Chegar aos 99 anos em pleno funcionamento e com a força que temos hoje é um feito grandioso. O nosso Cirurgia nasceu da visão e do compromisso do doutor Augusto Leite, que sonhou com uma instituição dedicada à cirurgia, à ciência e ao cuidado. Essa missão permanece viva e se renova a cada paciente atendido”, destaca a interventora judicial do HC, a enfermeira Márcia Guimarães.

Cícero do Santa Maria I

O ex-vereador por Aracaju, Cícero do Santa Maria, que trabalhou no HC por 37 anos, fez questão de celebrar a data. “Como ex-funcionário, eu só tenho a agradecer e parabenizar essa importante instituição que cuida da saúde da população há 99 anos”, destacou.

Cícero do Santa Maria II

Cícero do Santa Maria também parabenizou os funcionários e a direção do Cirurgia pela a excelência em atendimento à saúde dos sergipanos. “Sem o zelo, cuidado e dedicação dos funcionários e da diretoria, o Hospital de Cirurgia não teria esse reconhecimento dos sergipanos. Parabéns a todos que fazem o hospital”, completou.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) esteve em Nossa Senhora da Glória para participar da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a pavimentação do acesso ao Parque de Exposições Cidade do Leite. A obra, orçada em R$ 2.815.428,00, será executada com recursos de emenda parlamentar do senador e tem papel estratégico para o desenvolvimento do município e da região do Alto Sertão.

Alessandro Vieira II

A pavimentação vai facilitar o tráfego de veículos e o acesso de moradores, visitantes e produtores rurais à área onde acontece um dos maiores eventos do calendário agropecuário de Sergipe: a Expo Glória, que neste ano será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro. Reconhecida como a principal feira agropecuária do estado, a Expo Glória movimenta a economia regional, gera emprego e renda, e fortalece a identidade produtiva da “capital sergipana do leite”.

Alessandro Vieira III

Durante a assinatura da ordem de serviço da obra, o senador destacou a relevância da parceria com a gestão municipal e com a população de Glória. “É um prazer estar de volta a Nossa Senhora da Glória e participar de mais um momento importante para o desenvolvimento da cidade. Essa obra é fruto de uma relação de confiança e de uma gestão que tem compromisso com o povo. Uma boa gestão faz a diferença, e aqui em Glória temos bons exemplos disso. É muito gratificante ver os recursos se transformando em benefícios reais para a população”, afirmou Alessandro.

Maternidade Lourdes Nogueira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, deu início a uma nova fase na gestão da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, que passa a ser administrada pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH). A Maternidade conta com uma equipe de mais de 500 funcionários, sendo 150 médicos, além de profissionais terceirizados que atuam no apoio e em serviços essenciais. Com esse time, o IGH assume o compromisso de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

Débora Leite

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, acompanhada pelas equipes da SMS e suas diretorias, esteve à frente das tratativas, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade e a continuidade da assistência em saúde. “A presença da SMS tem como objetivo garantir o cumprimento do contrato e a continuidade dos serviços, sem interrupções. Estamos acompanhando de perto escalas, fornecedores e demais detalhes operacionais para assegurar que tudo funcione normalmente. A expectativa é que essa nova fase seja marcada por competência, qualidade na assistência e avanços importantes, como a conquista da acreditação”, afirmou.

Gustavo Guimarães

O diretor assistencial do IGH, Gustavo Guimarães, também reforçou o compromisso da nova gestão com a excelência no atendimento. “A população de Aracaju pode esperar muito trabalho do Instituto, com foco na qualidade da assistência, na segurança e na humanização do cuidado. Nosso desafio é aliar eficiência na gestão com sensibilidade no acolhimento, promovendo melhorias contínuas nos processos, na segurança e na experiência dos pacientes”, destacou.

Economia

O novo contrato com o IGH representa uma importante economia para os cofres públicos. Em comparação ao valor anterior, de R$ 6,8 milhões mensais, o valor será reduzido para R$ 5,5 milhões, gerando uma economia de R$ 1,3 milhão por mês. Ao longo da vigência do contrato, que vai até dezembro de 2027, essa diferença pode resultar em uma economia superior a R$ 42 milhões para o município, permitindo que os recursos sejam investidos em outras áreas essenciais da saúde pública.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com